Saint-Etienne-PSG (0-4) : la métamorphose Paredes

Auteur de son premier but en L1, puis à l'origine de l'expulsion d'Aholou, l'Argentin a confirmé son regain de forme dimanche à Saint-Etienne (0-4).

Depuis trois matches, ce n'est plus le même. Aligné d'entrée pour la troisième fois de suite - une première cette saison - Leandro Paredes (25 ans) a confirmé sa bonne forme du moment, en rendant une nouvelle copie très propre ce dimanche à Geoffroy-Guichard, contre Saint-Etienne (0-4), en clôture de la 18e journée de .

Associé à Marquinhos dans le 4-4-2 concocté par Thomas Tuchel, l'Argentin s'est montré particulièrement disponible. Une prestation dans la lignée de celle qu'il avait réalisée mercredi contre Galatasaray où il avait été le Parisien à toucher le plus de ballons (125).

Bis repetita dans le Forez, puisqu'il a terminé la rencontre avec 108 ballons touchés, soit le meilleur total de son équipe sur l'intégralité du match.

Son premier but en

Mieux encore, Leandro Paredes a été décisif en ouvrant le score d'une volée en dehors de la surface, déviée par Wesley Fofana à la suite d'un dégagement de Mathieu Debuchy sur une frappe de Juan Bernat (0-1, 10e). Son premier but en Ligue 1, un peu plus de dix mois après son arrivée en provenance du , contre 47 millions d'euros. Et ce une semaine après avoir marqué contre son camp à Montpellier (1-3).

C'est sur lui également que Jean-Eudes Aholou commet l'irréparable en se faisant expulser pour une faute évidente dans le camp parisien (25e). Tout sauf anodin.

"Je peux clairement voir une amélioration et une évolution de sa part. C'était aussi nécessaire. Il a montré qu'il peut maintenant mettre de l'intensité et être un joueur très important pour nous", disait Thomas Tuchel à son sujet récemment. On peut maintenant le constater sur le terrain.

Leandro Paredes paraît métamorphosé ces derniers matches. Un retour en forme qui intervient alors que Leonardo, le directeur sportif, s'interroge sur la nécessité de recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato. Un avis que ne partage pas son coach, qui a rappelé samedi en conférence de presse qu'il ne voyait pas forcément d'intérêt à recruter cet hiver.

Les dernières prestations de Paredes auraient plutôt tendance à lui donner raison...

Benjamin Quarez, au Stade Geoffroy-Guichard.