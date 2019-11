Real-PSG (2-2) : muchas gracias, Keylor Navas

Le gardien costaricien a permis au PSG de rester dans le coup et d'obtenir le nul (2-2) mardi à Madrid. Un match grandiose face à son ancien club.

Paris peut lui dire merci. En difficulté mardi au Stade Santiago-Bernabéu, face au , le Champion de en titre a pu compter sur un gardien de grande classe pour rester dans le match et obtenir au bout du compte un nul (2-2) quasi-inespéré.

Chaudement applaudi par les supporters madrilènes à l'annonce des équipes, Keylor Navas (32 ans) a rappelé l'espace d'une rencontre pourquoi Zinédine Zidane était si réticent à l'idée qu'il parte au l'été dernier contre 15 millions d'euros, hors échange avec Alphonse Areola.

Tuchel : "Un gardien extraordinaire"

De retour à Madrid, où il a remporté trois Ligues des Champions d'affilée (2016, 2017, 2018), le Costaricien a certes concédé deux buts de Karim Benzema (17e, 78e), mais il a surtout réalisé de multiples arrêts qui ont maintenu le navire parisien à flot. Une sortie XXL. "On a eu un gardien extraordinaire, et ce n'est pas interdit. On a eu de la chance, ce n'est pas interdit non plus", lâchait Thomas Tuchel après la rencontre.

Mais son match, Keylor Navas, lui, ne le doit qu'à son talent. Il a d'abord claqué un corner rentrant de Toni Kroos (22e), puis s'est envolé sur une frappe lourde de l'Allemand (27e). Il a encore fait bloc devant Kroos (33e), et s'est ensuite montré déterminant sur un tir lointain de Dani Carvajal (39e).

Sauvé sur le gong par son poteau

En deuxième mi-temps, rebelote. Keylor Navas a fait le show, devant Benzema à bout portant (46e) et Isco (61e). Dix arrêts au total ! Un record pour un gardien du PSG en sur ces 15 dernières années. Du très bon boulot que Kylian Mbappé (81e) et Pablo Sarabia (83e) ont fait fructifier en fin de match, pour recoller au score.

10 - Keylor Navas a réalisé 10 arrêts face au Real Madrid ce soir, c’est le record pour un gardien de Paris en Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition en 2003/04. Muraille. @PSG_inside pic.twitter.com/Gr6CYOdHaf — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2019

Navas, sauvé par son poteau sur un coup-franc de Gareth Bale dans le temps additionnel, confiait sur RMC Sport : "J'essaye de donner le meilleur pour aider l'équipe. Aujourd'hui, le PSG c'est chez moi et je vais essayer d'aider." Mission accomplie mardi, car plus qu'une aide pour Paris, il a été le grand bonhomme de la soirée.

Benjamin Quarez, à Madrid ( )