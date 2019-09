PSG-Real Madrid (3-0) : l'incroyable Gueye était partout

Arrivé d'Everton cet été, le milieu de terrain sénégalais a réalisé une "masterpiece" ce mercredi face au Real Madrid (3-0). Un match plein.

Quel match ! Quelle activité ! Et surtout, quelle efficacité ! Idrissa Gueye (29 ans) n'a pas raté son rendez-vous mercredi face au Real Madrid (3-0) . Au four et au moulin au milieu de terrain, le Sénégalais recruté à cet été n'a pas ménagé ses efforts, récupérant une palanquée de ballons dans une position supposée plus haute qu'à l'accoutumée. Pas gêné pour autant, il s'est montré plus qu'en jambes, enchaînant les courses dans tous les sens.

"C'est un monstre , réagissait à chaud Presnel Kimpembe. Je ne sais pas combien de kilomètres il a courus, mais il a dû en faire minimum 12. Il nous fait beaucoup de bien parce qu'en plus d'être un charbonneur, techniquement il est bon. Le club, les supporters et ses coéquipiers peuvent être très fiers de l'avoir ce soir."

Un atout indéniable, même contre les gros

Annoncé comme le numéro 6 tant attendu par le PSG à son arrivée, Gueye a prouvé qu'il avait plus d'une corde à son arc. Car c'est bien en 8, avec Marquinhos devant la défense, qu'il a joué la plupart du temps mercredi, grattant les ballons haut pour permettre au bloc d'être plus libre dans les phases offensives.



Ce graphique montre les ballons touchés par Idrissa Gueye mercredi face au (3-0) - OPTA

Sur la question de son positionnement, Idrissa Gueye, qui a touché 90 ballons face au Real, confiait en zone mixte : "Peu importe. Le plus important pour moi, c'est que je sois sur le terrain pour aider l'équipe. Que je sois devant la défense ou plus haut, ça ne change rien."

Idrissa #Gueye : "C'est une entame parfaite. (..) Le plus important pour moi, c'est d'être sur le terrain et d'aider l'équipe. Que je sois devant la défense ou plus haut, ça ne change rien" #PSGREAL pic.twitter.com/eDq3N2vtcG — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 18, 2019

Un infatigable travailleur qui n'a pas eu beaucoup de déchet non plus dans son jeu de passes, terminant le match avec seulement 4 passes ratées sur 73 tentées, et une passe décisive. Du très bon Idrissa Gueye, qui prouve ainsi qu'il peut être un atout indéniable pour le PSG, même contre les gros.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.