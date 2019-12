PSG, Abdou Diallo fait le bilan : "J'aspire à mieux"

Arrivé cet été en provenance de Dortmund, le jeune défenseur central cherche encore sa place au Paris Saint-Germain et aspire à plus de temps de jeu.

Remplaçant face à , Abdou Diallo a profité de la blessure de Presnel Kimpembe pour entrer en jeu. Le défenseur français fait face à une lourde concurrence à son poste avec la présence de Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe à son poste. Invité sur le plateau du Canal Football Club, Abdou Diallo a justifié son choix de rejoindre le club de la capitale l'été dernier, conscient que cela constituait un risque pour son temps de jeu, mais le défenseur aspire encore à mieux et compte s'imposer au fil du temps.

"J’aspire à mieux, forcément, et je suis ambitieux. Je suis encore très jeune (23 ans). J’ai le temps devant moi. Mais ce n’est pas illogique comment ça se passe et puis j’attends mon tour pour pouvoir me montrer et essayer de performer. C'est différent de Dortmund à l'entraînement ? Il y a quelques joueurs qui sont au-dessus du lot, les Neymar et Mbappé, mais après Dortmund c’est un très gros club aussi, avec des internationaux et des champions du monde", a expliqué le défenseur central du PSG.

"Pas de risques, pas de récompense"

"Le temps de jeu, c’est toujours une réflexion quand on change de club. Il faut analyser avant de s’engager, mais quand tu arrives dans un certain type de club il y a toujours de la concurrence. Est-ce que j’ai eu des doutes en arrivant, avec Thiago Silva et Marquinhos ? Pas de risques, pas de récompense. Le PSG, c’est spécial, car le projet est très ambitieux et récent. Il y a une attente, un engouement. La ville de Paris est spéciale aussi. C’est le premier club en aujourd’hui. Médiatiquement c’est différent de Dortmund", a ajouté l'ancien défenseur du .

Le défenseur a répondu aux critiques sur le jeu du PSG : "Le mot est un peu exagéré. Par contre, on y pense parce qu’on est un club ambitieux. C’est normal. On a de très bons joueurs donc on se doit de pratiquer un beau jeu. On va travailler là-dessus, c’est sûr. Maintenant, quand j’entends le débat sur Neymar et Mbappé, à la fin Neymar a raté des choses certes, mais il en a réussi beaucoup. Il provoque l’expulsion, il marque, il fait une passe décisive. Il débloque la situation. On est toujours plus dur avec les grands joueurs, cela fait partie du jeu".

Enfin, Abdou Diallo confesse rêver de l'équipe de France : "Il y a une grande concurrence, on m’avait déjà demandé d’en parler il y a un an et la situation a évolué. C’est toujours un objectif, c’est toujours dans un coin de ma tête et je sais que ça passera par les performances ici au PSG parce que c’est un club qui est très représenté en équipe de France. Donc je ne me fais pas de soucis. Si je m’impose ici, j’aurai toutes mes chances".