PSG-Galatasaray (5-0) : un grand oui pour Kouassi

Plus jeune joueur de l'histoire du PSG à démarrer en Ligue des champions à 17 ans et 184 jours, Tanguy Kouassi n'a pas raté son baptême du feu.

C'était l'une des surprises concoctées par Thomas Tuchel mercredi au coup d'envoi. Entré en jeu pour la première fois en samedi à (1-3), Tanguy Kouassi était titulaire dans l'entrejeu contre (5-0), associé à Leandro Paredes. Défenseur central de formation, il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire du à débuter en , à 17 ans et 184 jours.

Un baptême du feu réussi pour Tanguy Kouassi, qui n'a pas manqué de sang froid pour sa première dans la reine des compétitions européennes. Au marquage direct de Jean Michaël Seri, puis Selçuk Inan, le Titi a évolué sans prisque de risques, s'attelant à jouer juste tout en se positionnant haut sur le terrain.

est entré dans la danse

Son impact physique, et ses passes tranchantes ont rapidement attiré l'œil du public, qui l'a chaudement applaudi lors de son remplacement par Marco Verratti à la 75e minute. Un signal fort alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel et que de nombreux clubs ont déjà approché son entourage pour le récupérer libre l'été prochain. Avec en première ligne les formations du Groupe Red Bull (Leipzig, Salzbourg), et plus récemment Manchester City.

L'article continue ci-dessous

Ses représentants étaient d'ailleurs à Manchester le week-end dernier. Ils ont visité les installations du club anglais. Preuve que tout est ouvert aujourd'hui, et que Paris va devoir trouver les arguments pour convaincre Tanguy Kouassi de poursuivre l'aventure dans son club formateur.

Mais son état d'esprit reste intact. Et Stéphane Roche, l'entraîneur des U19, comme Thomas Tuchel, s'en réjouissait encore dans l'après-midi : "L'important c'est de sentir qu'il y a toujours la flamme, qu'ils ont envie de mouiller le maillot, de partager avec les partenaires du moment", disait-il après le match de à propos de l'avenir de Kouassi et Aouchiche. La flamme était bien vive mercredi soir. Le début peut-être d'une belle histoire.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.