Cotes CAN 2025

Les favoris et leurs cotes pour la CAN 2025

Voici notre analyse des cotes des favoris de la CAN, les équipes majeures, basée sur leurs forces et leur historique dans le tournoi :

Pays Cote Unibet Maroc 3.60 Sénégal 7.00 Egypte 7.00 Algérie 7.00 Nigéria 10.00 Côte d'Ivoire 12.00

Cotes affichées le 24/11/2025

🇲🇦 Le Maroc : l'avantage de l'hôte

Le Maroc est le favori désigné des bookmakers, avec des cotes entre 3,00 et 4,00, ce qui est amplement justifié. Outre le fait d'organiser la compétition, les Lions de l'Atlas possèdent un effectif de classe mondiale, emmené par Achraf Hakimi (souvent cité parmi les meilleurs joueurs mondiaux). Avec la qualité de l'équipe, le talent individuel et le soutien de leur public, ils ont tous les atouts pour confirmer leur statut.

🇪🇬 L'Égypte : l'héritage des pharaons

L'Égypte reste une référence continentale. Avec des joueurs phares comme Mohamed Salah et Omar Marmoush, et un savoir-faire tactique éprouvé, les Pharaons sont une valeur sûre. Surtout, ils détiennent le record de victoires à la CAN (7 titres). Leurs cotes autour de 7,00 reflètent cette histoire impressionnante.

🇸🇳 Le Sénégal : une force sous-estimée

Le Sénégal est parfois sous-évalué, alors que l'équipe aligne des stars à chaque ligne, y compris au poste de gardien. C'est la nation qui possède le deuxième meilleur palmarès de la CAN (cinq apparitions en finale). Avec des cotes oscillant entre 7,00 et 8,00, les Lions de la Teranga sont un pari très sérieux, capables d'aller au bout.

🇩🇿 L'Algérie : la soif de rédemption

La dynamique de l'Algérie est à la hausse, y compris en Coupe d'Afrique. Lors des trois dernières éditions, les Fennecs sont restés invaincus en phase de groupes. Leur effectif est un mélange parfait de jeunesse prometteuse et d'expérience. Leurs cotes entre 7,00 et 8,00 sont une juste évaluation de leur potentiel.

🇳🇬 Le Nigeria : le pouvoir offensif

Surnommés les "Géants de l'Afrique", les Super Eagles ont remporté la CAN trois fois. Ce qui fait peur chez le Nigeria, c'est surtout la puissance de feu de leur attaque : le trio Osimhen, Boniface et Lookman est terrifiant. Leurs cotes au-delà de 10,00 offrent un excellent retour sur investissement compte tenu de leur potentiel offensif.

🇨🇮 La Côte d'Ivoire : les champions en titre

La Côte d'Ivoire a beaucoup à prouver cette année. Bien que leur titre en 2024, acquis à domicile, ait été qualifié de "chanceux" par certains, leur effectif est solide. Les bookmakers fixent leurs cotes autour de 13,00, ce qui est une évaluation honnête de leurs chances de doublé.

🇿🇦 L'Afrique du Sud : l'alchimie locale

L'Afrique du Sud est souvent sous-estimée. L'un de ses grands atouts réside dans la cohésion de l'équipe, puisque de nombreux joueurs proviennent de leur championnat national, assurant une excellente entente sur le terrain. Cela leur donne un atout non négligeable.

Que révèlent les cotes de la CAN 2025 ?

Les cotes de paris sont, pour faire simple, la traduction numérique de la probabilité qu'un événement se produise. Elles révèlent notamment les pronostics pour le vainqueur de la CAN selon les bookmakers. C'est aussi l'indicateur du gain potentiel que vous pouvez empocher en cas de pari gagnant.

En consultant les cotes de la CAN pour chaque sélection, vous obtenez donc deux informations essentielles : la chance de victoire de l'équipe et le montant que vous toucherez si vous misez sur elle.

Mais comment ces cotes sont-elles déterminées, spécifiquement pour la CAN ? D'après nos analyses, quatre facteurs majeurs sont pris en compte par les bookmakers :

La forme actuelle de l'équipe

Les performances en phases de qualification

Le niveau et la profondeur de l'effectif

Le palmarès et l'histoire dans la compétition

En croisant ces éléments, il devient plus facile d'évaluer les chances de chaque nation. Retenez la règle d'or : plus la cote est faible, plus la probabilité de l'événement est élevée.

Par exemple, la cote du Maroc pour remporter la coupe se situe entre 3,00 et 4,00. C'est logique, étant le pays hôte et affichant une forme étincelante. Juste derrière, on retrouve des habitués comme l'Égypte et le Sénégal, dont les cotes tournent autour de 7,00.

Comprendre les différents formats de cotes

En comparant les offres sur différentes plateformes de paris sportifs, vous remarquerez que les cotes sont affichées sous plusieurs formats. Voici un petit guide pour vous y retrouver :

Format Apparence Explication & calcul Décimal (Européen) Exemple : 2,50 Le plus courant. Le gain potentiel (mise + profit) est simple : Mise x Cote. Fractionnel (Anglais) Exemple : 3/1 Indique le profit par rapport à la mise. Pour 1 € misé, vous gagnez 3 € de profit (et récupérez votre mise). Américain Exemple : - 150 ou + 150 Le moins (-) est pour le favori : il faut miser 150 pour gagner 100 de profit. Le plus (+) est pour l'outsider : une mise de 100 vous rapporte 150 de profit.

Quelle que soit la mise (vainqueur de match, vainqueur de groupe ou pari à long terme), le principe de calcul des gains reste le même.

❓FAQ

Est-il possible de parier sur le vainqueur final avant le début du tournoi ?

Les cotes de la CAN sont-elles fixes ou évoluent-elles ?

Quels types de paris sont disponibles sur les matchs de la CAN ?

+

Oui, vous pouvez placer des paris à long terme (ou paris "futurs") sur l'équipe qui remportera la compétition.Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Bien qu'elles ne changent pas radicalement, vous verrez toujours des ajustements en fonction des dernières nouvelles, des blessures ou des matchs amicaux.Vous pouvez parier sur tout : vainqueur du match, score exact, paris "futurs", paris spéciaux (buts, cartons, etc.) et bien plus encore.