PSG, Draxler : "Les supporters verront la meilleure version de Draxler cette saison"

L'international allemand a promis aux supporters du club de la capitale qu'il va réaliser sa meilleure saison avec le PSG.

Arrivé en janvier 2017 au en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler a enchanté les supporters du club de la capitale durant les six premiers mois. Mais l'international allemand n'a ensuite pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable notamment suite aux arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé l'été suivant. Julian Draxler a été critiqué par la suite et n'a pas réussi à faire taire ses détracteurs.

Dans une interview accordée à l'AFP, Julian Draxler a fait son autocritique sur son aventure au PSG, mais surtout, l'Allemand a promis aux supporters du club de la capitale qu'il va atteindre sa plénitude cette saison : "Quand je suis arrivé de Wolfsburg, j'avais 23 ans, j'étais très jeune. Je devais me mettre au niveau de cette grande équipe de Paris et je pense que c'est ce que j'ai fait, j'ai énormément progressé depuis que je suis là".

"J'arrive à l'âge parfait"

"Ça n'a pas été facile car le club a acheté Kylian (Mbappé) et Neymar qui jouent sur les mêmes postes que moi. J'ai donc été repositionné au milieu de terrain et j'ai dû m'adapter. Même si c'était compliqué, je pense avoir répondu présent. Être en concurrence avec eux m'a obligé à reculer au milieu de terrain. Et forcément, je ne pouvais pas marquer 15 ou 20 buts pendant la saison. Avec la MCN (Mbappé, Cavani, Neymar), je suis fatalement moins au centre de l'attention. C'est un fait", a ajouté Julian Draxler.

"J'ai encore une marge de progression importante. J'ai presque 26 ans et je pense que les meilleures années de ma carrière arrivent maintenant et c'est pour cela que je continue à m'entraîner aussi dur : pour aider l'équipe de la meilleure des manières. J'arrive à l'âge parfait: j'ai de l'expérience mais je suis encore jeune. Donc je pense que les supporters et le club verront la meilleure version de Julian Draxler cette saison", a conclu l'Allemand.

Plus que jamais Julian Draxler devra faire avec une concurrence féroce au PSG. Repositionné au milieu de terrain la saison passée, l'Allemand a vu les arrivées d'Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye dans l'entrejeu tandis qu'en attaque, le trio Neymar-Mbappé-Cavani, est toujours bel et bien présent. Pour atteindre son meilleur niveau et ravir les supporters, Julian Draxler devra avant tout convaincre Thomas Tuchel de lui donner un maximum de temps de jeu.