Será que o Real Madrid vai MESMO contratar Olise em uma transação que baterá o recorde mundial?
Michael Olise está no centro de uma das maiores notícias sobre transferências deste verão, após ter se destacado pela França na Copa do Mundo, mas nem tudo é o que parece. Várias reportagens afirmam que o dinâmico jogador do Bayern de Munique é o alvo prioritário do Real Madrid, com a transferência chegando a ser endossada por seu compatriota e atual “Galáctico”, Kylian Mbappé. A realidade, porém, é que qualquer acordo está, no momento, fora de questão.