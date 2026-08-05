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Análises

  8. Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL
    Real MadridM. Olise

    Será que o Real Madrid vai MESMO contratar Olise em uma transação que baterá o recorde mundial?

    Michael Olise está no centro de uma das maiores notícias sobre transferências deste verão, após ter se destacado pela França na Copa do Mundo, mas nem tudo é o que parece. Várias reportagens afirmam que o dinâmico jogador do Bayern de Munique é o alvo prioritário do Real Madrid, com a transferência chegando a ser endossada por seu compatriota e atual “Galáctico”, Kylian Mbappé. A realidade, porém, é que qualquer acordo está, no momento, fora de questão.

  10. EPL pre-season wonderkids GFXGetty/GOAL
    Premier LeagueManchester United

    10 jovens promessas a serem acompanhados agora que os clubes da Premier League dão início à pré-temporada

    Com a nova temporada da Premier League a menos de um mês do início, marcado para 21 de agosto, os amistosos de pré-temporada estão prestes a entrar em pleno andamento, já que a maioria dos clubes parte para várias partes do mundo a fim de garantir a melhor preparação possível para a temporada 2026-27. No entanto, devido à Copa do Mundo, vários elencos estão longe de estar completos, já que os jogadores que chegaram às fases eliminatórias na América do Norte aproveitam um período de folga tardia, criando oportunidades para que outros disputem papéis de maior destaque nos próximos 10 meses.

  11. Marcus Rashford Man Utd GFXGOAL
    Manchester UnitedM. Rashford

    O que vem a seguir para Rashford, agora que o Manchester United está ficando sem opções?

    Parece que Marcus Rashford e o Manchester United voltaram à estaca zero. Tanto o jogador quanto o clube devem ter esperado desesperadamente que o Barcelona exercesse a opção de compra do atacante, que parecia uma pechincha de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares), ao final de um período produtivo de empréstimo na Catalunha na temporada 2025-26, mas, para grande descrença e indignação do United, o clube catalão optou por outro caminho. Agora, Rashford enfrenta um impasse em Old Trafford.

  13. Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
    ChelseaE. Fernandez

    Enzo, o vilão do Chelsea na Copa do Mundo, está em um limbo nas negociações de transferência

    O Chelsea pode ter um problema em mãos quando Enzo Fernández voltar das férias pós-Copa do Mundo — tanto no sentido figurado quanto no literal. O meio-campista e seu agente, conhecido por não ter papas na língua, deixaram bem claro que ele quer deixar Stamford Bridge neste verão e, após o desfecho desagradável da campanha da Argentina em busca da glória na América do Norte, espera-se agora que Enzo “explore suas opções”. O problema é que ele talvez não tenha nenhuma.

  14. Transfer sagas GFXGetty/GOAL
    Premier LeagueJ. Alvarez

    As 10 maiores novelas da janela de transferências europeia

    Com a Copa do Mundo encerrada e os amistosos pré-temporada começando para valer na próxima semana, a nova temporada europeia se aproxima rapidamente. Com isso em mente, dirigentes e treinadores estão ficando cada vez mais ansiosos em relação às transferências, querendo saber o quanto antes quais jogadores poderão contar (ou não) em seus elencos nos próximos meses

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