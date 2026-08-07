As melhores casas de apostas do Brasil hoje, agosto de 2026, são Betano, Novibet, bet365, KTO, BetBoom, Betnacional, Br4bet, Estrelabet, BateuBet e Sportingbet.

Todas essas plataformas têm licença SPA/MF, depósito mínimo a partir de R$ 1 e saques seguros e instantâneos via Pix.

As Top 20 melhores casas de apostas que recomendamos atualmente no Brasil são:

No nosso ranking das melhores plataformas bets, analisamos as casas de apostas mais confiáveis, legais e com as melhores ofertas atualmente no Brasil.

Dito isso, confira em detalhes nossa análise das casas mais seguras e vantajosas para suas apostas em futebol e outros esportes — todas com boa reputação entre os apostadores, recursos exclusivos e em conformidade com a Lei nº 14.790/2023.

Quais as melhores casas de apostas do Brasil em 2026?

As melhores casas de apostas do Brasil em 2026 são:

Bet apostas Melhor para Diferencial Betano Futebol e experiência ao vivo Missões exclusivas que premiam o usuário com apostas grátis. Novibet Cotações elevadas em futebol Pagamento antecipado e odds aumentadas em ligas principais. bet365 Iniciantes e mercados técnicos Plataforma mais completa com recursos de edição de aposta. KTO Torneios e apostas sem risco Primeira aposta garantida (cashback) e torneios sazonais. BetBoom Retenção e recompensas Melhor programa de fidelidade com cashback progressivo. Betnacional Público nacional e simplicidade Saques instantâneos e foco total na paixão do brasileiro, futebol. Br4Bet Navegação intuitiva Interface otimizada para quem busca clareza e rapidez. Estrelabet Segurança e inovação Operadora totalmente licenciada entre as novas casas de apostas. BateuBet Pagamento antecipado no futebol Aposta liquidada como vencedora com 2 gols de vantagem. Sportingbet Super odds e mais ofertas Foco cashback, múltipla turbinada e super odds. Superbet Odds altas no futebol SuperOdds diárias. Multibet Vantagens diárias Sistema de cashback diário para manter a banca ativa. Esportiva bet Recompensas regulares Freebets e cashback diário Esportes da Sorte Ofertas para futebol Programa de cashback robusto que devolve até 20%. Stake Apostadores VIP e F1 Referência em apostas com Pix e benefícios exclusivos VIP. Onabet Experiência de cassino online Plataforma focada em jogos de cassino. F12 Bet Rapidez e facilidade de uso Interface leve e foco total em agilidade no depósito via Pix. Big Bet Diversão no cassino Até 300 giros extras no cassino. Hiperbet Gamificação e desafios Missões interativas e torneios semanais para os usuários. Lotogreen Ofertas diversas para futebol Sistema de gamificação para acumular pontos com apostas.

Vale destacar que a nossa equipe editorial foi responsável pela escolha dos melhores sites de apostas. A seleção foi feita com base em critérios que explicaremos ainda neste guia.

Assim, depois nossa avaliação, teste as plataformas e escolha a melhor opção para você.

Top 20 melhores casas de apostas: Análise completa

A melhor casa de aposta do Brasil é a Betano, com ofertas como as Missões Betano, que recompensam o apostador com apostas grátis, e as SuperOdds diárias no futebol. Além disso, vale conhecer mais 19 bets que se destacam atualmente:

1. Betano - Melhor casa de apostas para agosto

A Betano conquistou o brasileiro com uma interface moderna e o recurso Missões Betano, que recompensa a fidelidade do apostador com apostas grátis e fichas douradas.

A casa investe pesado no esporte nacional, sendo patrocinadora de grandes clubes.

Suas SuperOdds diárias garantem margem zero em eventos selecionados de futebol.

Vantagens Desvantagens Um dos melhores aplicativos para Android e iOS do mercado Suporte via chat nem sempre é 24h Recompensas frequentes por cumprir desafios Odds comuns na média do mercado Cotações turbinadas nos principais jogos do dia

2. Novibet - Especialista em ligas Europeias

A Novibet se diferencia pelo seu programa de fidelidade e pelas ofertas, que costumam ser superior à média.

Esta é uma casa que valoriza o apostador recorrente.

O design da plataforma é limpo e facilita a localização de mercados de nicho.

Além disso, as "Odds Turbinadas" da Novibet são aplicadas em uma vasta gama de esportes.

Vantagens Desvantagens Recompensas em dinheiro real para jogadores ativos Layout do desktop pode ser confuso Foco total na agilidade do Pix brasileiro Poucas transmissões ao vivo com vídeo Variedade acima da média em estatísticas de jogo Termos de bônus exigentes

3. bet365 - A casa de apostas mais completa

A bet365 é amplamente considerada a maior casa de apostas do mundo.

A plataforma é a referência absoluta para quem busca variedade de eventos e transmissões ao vivo de alta qualidade.

O site é intuitivo e oferece recursos avançados, como o "Criar Aposta" personalizado.

Além disso, a casa é famosa por suas ofertas de pagamento antecipado em futebol e basquete.

Vantagens Desvantagens Cobertura de elite de ligas europeias e tênis Site pode parecer confuso para iniciantes Odds competitivas e variadas em escanteios Verificação de identidade rigorosa Ganhe a aposta se o time abrir 2 gols de vantagem

4. KTO - Boas premiações em torneios

A KTO é famosa por suas ofertas. A casa tem licença da SPA/MF (Portaria SPA/MF nº 2.093/2024)e é ideal para quem está começando agora.

A plataforma foca no mercado brasileiro, atendendo todo o país com mercados especiais de "Combo de Odds" e uma seção de cassino muito robusta.

Vantagens Desvantagens Apostas grátis e Giros grátis Odds ligeiramente abaixo das líderes Promoções criativas para jogos de cassino selecionados Live streaming limitado a poucos eventos Liquidação imediata com vantagem no placar

5. BetBoom - Melhor programa de fidelidade e cashback

A BetBoom traz um visual moderno, focando em um público que gosta de e-Sports e cassino dinâmico.

O sistema de cashback é um dos mais agressivos do setor, sem limites diários e sem rollover. Inclusive, a partir de um depósito de R$30, o apostador já consegue o benefício.

A navegação é rápida e o suporte ao cliente é eficiente. Durante nossos testes usando o chat, por exemplo, nossa pergunta foi respondida em dois minutos.

É uma excelente opção para quem busca mercados alternativos e promoções fixas no catálogo.

Vantagens Desvantagens Até 8% de retorno sobre as perdas Foco reduzido em esportes tradicionais Uma das melhores coberturas de CS e Dota 2 Poucos mercados de longo prazo Plataforma leve e fácil de navegar no celular

6. Betnacional - A "Bet dos Brasileiros"

A Betnacional foca na essência: futebol e rapidez.

Com uma interface extremamente limpa, ela é ideal para quem não quer perder tempo com banners ou promoções confusas.

Sua grande força está no depósito mínimo acessível e no saque via Pix que é referência em velocidade.

É a patrocinadora de grandes eventos e transmissões de TV.

Vantagens Desvantagens Acessibilidade total para qualquer valor Menor quantidade de ofertas O dinheiro cai na conta em segundos Pouca variedade em esportes americanos Site mais leve do mercado para conexões lentas Falta recurso de cash out total em todos os jogos

7. Br4Bet - A casa com maior foco em recompensas semanais

A Br4Bet consolidou-se entre as melhores casas de apostas por sua agressividade comercial e sistema de fidelidade.

A plataforma é ideal para quem busca retorno contínuo, oferecendo um dos maiores cashbacks do mercado nacional, com funcionamento diário em slots e semanal no cassino ao vivo.

Com uma interface limpa e foco em usabilidade mobile, ela permite que o usuário gerencie seus palpites com rapidez, destacando-se pela liquidez imediata no processamento de saques via Pix.

Vantagens Desvantagens Cashback diário e semanal Menor variedade de eventos de nicho Interface otimizada para smartphones Filtros de busca menos precisos no cassino Depósitos e saques instantâneos via Pix Chat humano com fila em horários de pico

8. Estrela Bet - Até R$ 2 milhões no Bolão Milionário

A Estrela Bet também se consolidou como uma das gigantes do setor, sendo amplamente reconhecida pela sua confiabilidade e forte presença no esporte nacional.

A plataforma possui o selo RA1000 no Reclame Aqui, o que demonstra um compromisso acima da média com a resolução de problemas dos usuários.

Entre os diferenciais da plataforma estão as ofertas. No Bolão Milionário, por exemplo, o apostador pode disputar até R$ 2 milhões em saldo real.

Essa é a escolha ideal para quem busca segurança jurídica total e agilidade nos saques via Pix.

Vantagens Desvantagens Selo RA1000: Atendimento ao cliente de excelência. Depósitos e saques restritos ao Pix. Bolão Milionário, Pagamento Antecipado e mais ofertas Aplicativo nativo apenas para Android. Saque instantâneo: Processamento de retiradas em poucos minutos. Exige odds mínimas de 1.30 para bônus

9. BateuBet - Pagamento Antecipado e operação 100% via Pix

A BateuBet é uma das casas mais recentes do mercado regulado brasileiro, operada pela EA Entretenimento e Esportes e devidamente autorizada pela SPA/MF.

Seu principal atrativo é o Pagamento Antecipado: se o time apostado abre dois gols de vantagem, a aposta é liquidada como vencedora, independentemente do placar final.

A cobertura de futebol é ampla, com Brasileirão Séries A e B, Copa do Brasil, Libertadores e as principais ligas europeias, além de mercados de basquete, tênis e eSports.

Toda a movimentação financeira é concentrada no Pix, com depósitos praticamente instantâneos e saques processados de forma ágil.

Vantagens Desvantagens Pagamento Antecipado no futebol Não possui aplicativo nativo para Android ou iOS Depósitos instantâneos e saques rápidos via Pix Catálogo de promoções menor que o das casas consolidadas Suporte em português por chat, e-mail e telefone Reputação ainda em construção no Reclame Aqui

10. Sportingbet - A bet focada em suporte e agilidade 24 horas

A Sportingbet destaca-se pela robustez do seu atendimento ao cliente e pela estabilidade de seu software.

No cenário atual das melhores casas de apostas, ela é reconhecida por nunca deixar o usuário "na mão", mantendo uma infraestrutura de rede que suporta altos volumes de tráfego sem oscilações.

A casa oferece uma experiência de aposta simplificada, focando no que é essencial para o lucro rápido e seguro.

Vantagens Desvantagens Atendimento 24/7 Interface com estética mais conservadora Estabilidade em transmissões ao vivo Catálogo de e-Sports em expansão

11. Superbet - Excelente cobertura de futebol

A Superbet chegou ao Brasil com uma proposta inovadora de rede social integrada, o SuperSocial, onde você pode copiar apostas de influenciadores e amigos.

A operadora se destaca pela agilidade extrema nos pagamentos via Pix.

É uma escolha sólida para quem busca transparência e uma navegação extremamente veloz.

Vantagens Desvantagens Saques e depósitos quase instantâneos Poucas opções de mercados asiáticos Interação direta com outros apostadores no app Menor variedade de jogos de cassino Pagamento antecipado em diversas modalidades Site focado demais no mobile

12. Multibet - Casa das múltiplas turbinadas

A Multibet foca no apostador que gosta de "fezinhas" com muitos jogos.

O sistema de bônus acumulador deles é um dos mais agressivos do mercado.

A interface é direta e funcional. É uma ótima opção para quem busca mercados de ligas alternativas e divisões inferiores do futebol nacional.

Vantagens Desvantagens Aumenta o prêmio final de apostas múltiplas Pouca presença de marca no Brasil Sem banners intrusivos ou pop-ups Não possui streaming de vídeo Cobertura completa de campeonatos estaduais Promoções de cassino são limitadas

13. Esportiva bet - Ótimo catálogo de ofertas e promoções

A Esportiva bet é reconhecida por ser uma das operadoras mais generosas do mercado brasileiro.

O grande atrativo da casa é a variedade de incentivos que atendem tanto o apostador iniciante quanto o veterano. Com o Cashback Diário, o jogador recupera parte do valor investido todos os dias, enquanto as Freebets (apostas grátis) são distribuídas com frequência em grandes eventos.

Além disso, a plataforma oferece as famosas SuperOdds e as Apostas Turbinadas, que elevam as cotações acima da média da concorrência, garantindo um potencial de lucro superior.

Para quem busca prêmios maiores, as seleções Golden oferecem bilhetes premiados e acumuladores com bônus multiplicadores de alta performance.

Vantagens Desvantagens Reembolso recorrente sem complicação com o cashback diário Layout denso: Muitas ofertas podem confundir usuários novos. Cotações elevadas em mercados selecionados com as SuperOdds Exige atenção às regras de saque das Freebets. Apostas Turbinadas: Multiplicadores que aumentam o lucro final. Suporte em pico: Tempo de resposta maior em horários de grandes jogos.

14. Esportes da Sorte - Especialista em futebol brasileiro

A Esportes da Sorte é onipresente em grandes eventos, carnavais e reality shows.

É a casa preferida de quem gosta de apostar em futebol brasileiro, por exemplo.

Oferece odds competitivas no futebol e uma vasta gama de jogos de crash, como Aviator e Spaceman, com promoções diárias de rodadas grátis.

Vantagens Desvantagens Melhor cobertura para futebol brasileiro Rollover pode ser confuso Processamento rápido e seguro Poucos recursos de estatísticas ao vivo Ofertas relâmpago nas redes sociais Suporte pode demorar em dias de jogos grandes

15. Stake - Inovação em apostas esportivas

A Stake é a líder global em apostas com cripto, mas no Brasil opera com Pix.

É famosa pelas parcerias com o UFC e com o cantor Drake.

Oferece um programa VIP imbatível para grandes apostadores (high rollers).

O site é extremamente seguro e possui odds que frequentemente batem a concorrência.

Vantagens Desvantagens Melhores recompensas para jogadores assíduos Foco excessivo no público internacional Margens baixas garantem retornos maiores Exige verificação de nível avançado Atendimento técnico de altíssimo nível

16. Onabet - Foco no cassino e rapidez

A Onabet é a escolha para quem transita entre apostas esportivas e o cassino online.

Seu processamento é um dos mais rápidos para jogos de crash.

A plataforma é minimalista e foca em oferecer uma experiência sem travamentos, ideal para quem joga em dispositivos mais antigos.

Vantagens Desvantagens Grande variedade de slots e mesas ao vivo Seção de esportes é secundária no layout Roda bem em qualquer conexão de internet Poucas opções de bônus para esportes Saques processados em tempo recorde Mercados asiáticos pouco explorados

17. F12 Bet - Ousadia e rapidez com o Rei Falcão

Fundada pelo craque Falcão do futsal, a F12 Bet foca na simplicidade extrema.

O site oferece sorteios semanais de alto valor, entre outras ofertas interessantes.

A ausência de rollover complexo atrai jogadores que querem depositar, ganhar e sacar sem burocracia. É a casa da "agilidade total".

Vantagens Desvantagens Ganhou, sacou; sem travas de bônus Falta de bônus de depósito inicial Prêmios semanais em dinheiro para usuários Mercados de estatísticas limitados Melhores odds do mercado para a modalidade Design muito minimalista

18. Big Bet - Referência em odds e mercados de futebol

A Big Bet entrou no ranking das melhores casas de apostas de 2026 ao priorizar cotações acima da média do mercado com as Big Odds.

O diferencial da operadora é o foco no futebol sul-americano, trazendo mercados de estatísticas detalhadas, como finalizações e cartões, em ligas que outras casas costumam negligenciar.

Vantagens Desvantagens Big Odds em grandes clássicos Design visual mais simples e direto Ampla cobertura de ligas estaduais e divisões de acesso Poucas opções de streaming ao vivo Navegação fluida sem excesso de banners Rollover de bônus focado em múltiplas

19. Hiperbet - Missões e torneios exclusivos

A Hiperbet foca em oferecer cotações acima da média para o Brasileirão.

Se você quer o maior retorno possível por real apostado no nacional, vale conferir.

O suporte é atencioso e o site é otimizado para navegadores mobile, dispensando a necessidade de baixar aplicativos pesados.

Vantagens Desvantagens Margens reduzidas nos principais jogos do Brasil Menos mercados para esportes olímpicos Navegação ultra rápida em qualquer smartphone Falta live streaming em vídeo Cobertura completa de todas as séries (A a D)

20. Lotogreen - Gamificação com recompensas em saldo real

A Lotogreen também se consolidou no mercado brasileiro, sendo amplamente reconhecida pela grande variedade de ofertas, de cashback a recursos para apostas esportivas, como Super Odds e Pagamento Antecipado.

Entre os diferenciais da plataforma também está a gamificação no programa de fidelidade. Com ele, o apostador pode acumular pontos e moedas, subir de nível (são 100, ao todo) e desbloquear novos benefícios, que vão de moedas a até R$50 mil em saldo real.

Essa é a escolha ideal para quem busca segurança jurídica total e agilidade nos saques via Pix.

Vantagens Desvantagens Programa de fidelidade com prêmio em saldo real Depósitos e saques restritos ao Pix. Pagamento Antecipado e mais ofertas Sem aplicativo nativo. Saque instantâneo: Processamento de retiradas em poucos minutos.

Como a Goal avalia e escolhe as melhores casas de apostas?

Durante nossa análise, acessamos e testamos cada plataforma que listamos aqui.

Analisamos as características principais de cada uma delas, considerando recursos disponíveis, licenças, segurança, métodos de pagamento e transparência dos termos e condições.

Também observamos as ofertas e odds nos sites de apostas esportivas no Brasil. É importante notar que cada plataforma pode atrair diferentes perfis de apostadores, resultando em várias opções consideradas como melhores.

Confira, portanto, a nossa lista de critérios de avaliação das melhores casas de apostas:

Segurança e licenciamento: Verificamos se a casa possui licença e regulamentação adequadas.

Verificamos se a casa possui licença e regulamentação adequadas. Odds competitivas: Comparamos as cotações entre diferentes casas de apostas.

Comparamos as cotações entre diferentes casas de apostas. Variedade de mercados: Analisamos a diversidade de esportes e tipos de apostas.

Analisamos a diversidade de esportes e tipos de apostas. Promoções e bônus: Consideramos a atratividade e condições das ofertas.

Consideramos a atratividade e condições das ofertas. Opções de métodos de pagamento: pagamento seguro, instantâneo e descomplicado.

pagamento seguro, instantâneo e descomplicado. Qualidade do suporte: Testamos o atendimento ao cliente em português.

Testamos o atendimento ao cliente em português. Usabilidade da plataforma: Verificamos a facilidade de navegação no site e aplicativo (Android e iOS).

As casas de apostas desta lista são legalizadas no Brasil?

Sim. Todas as plataformas bets listadas no nosso ranking têm autorização oficial e licença ativa da SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda).

O cumprimento da Lei 14.790/2023 é obrigatório, e nossa curadoria exclui automaticamente qualquer site que não esteja em conformidade com o governo federal.

Casa de apostas Licença brasileira Betano SPA/MF nº 246/2025 Novibet SPA/MF nº 249/2025 bet365 SPA/MF nº 250/2025 KTO SPA/MF nº 2.093/2024 BetBoom SPA/MF nº 2.103/2024 Betnacional SPA/MF nº 2.092/2024 Br4Bet SPA/MF nº 399/2025 Estrelabet SPA/MF nº 320/2025 BateuBet SPA/MF nº 523/2025 Sportingbet SPA/MF nº 247/2025 Superbet SPA/MF nº 2.090/2024 Multibet SPA/MF nº 525/2025 Esportiva bet SPA/MF nº 523/2025 Esportes da Sorte SPA/MF nº 136/2025 Stake SPA/MF nº 263/2025 Onabet SPA/MF nº 136/2025 F12 Bet SPA/MF nº 319/2025 Big Bet SPA/MF nº 370/2025 Hiperbet SPA/MF nº 321/2025 Lotogreen SPA/MF nº 399/2025

Como as casas de apostas online funcionam?

Casas de apostas online são sites onde é possível fazer palpites esportivos, bem como aproveitar bet jogos de cassino online.

Os apostadores conseguem realizar apostas em diferentes eventos ou mercados esportivos nessas plataformas, tentando prever resultados e apostando dinheiro nessas previsões.

De maneira geral, as casas de apostas oferecem as cotações de cada evento e mercado, ou seja, as famosas odds. Essas cotações, por suas vez, indicam o retorno potencial de uma aposta.

As melhores plataformas frequentemente apresentam odds acima da média ou promoções para eventos de destaque.

👉 Começando a apostar agora? Nosso glossário de apostas pode te ajudar com os termos mais comuns.

Esportes e mercados de apostas

Uma plataforma com ampla cobertura de esportes e mercados de apostas é o que mais chama a atenção entre os apostadores.

Essa variedade de apostas esportivas refere-se à quantidade de esportes, ou seja, modalidades, que a casa cobre. Independentemente de serem apostas ao vivo ou pré-jogo, elas costumam incluir futebol, basquete, tênis, vôlei, E-sports, entre outros.

Já a variedade de mercados diz respeito às diferentes opções de apostas em um único evento. Por exemplo, no futebol, é possível apostar em escanteios, laterais, chutes, gols, entre outros, na mesma plataforma.

Por fim, também consideramos nesta nossa análise a quantidade de campeonatos e partidas que as casas de apostas cobrem por categoria. No futebol, por exemplo, buscamos uma ampla cobertura de campeonatos em todos os locais do mundo.

O que são odds e como compará-las?

As odds são as cotações que as plataformas bet oferecem aos clientes, determinando o valor pago em caso de vitória. Por exemplo, se ao consultar as odds do Brasileirão, a vitória do Vasco paga R$1,98 e você apostar 100,00, poderá ganhar R$ 98,00.

Além disso, elas determinam a possibilidade de um determinado evento acontecer. Assim, quanto menor a odd, maior a chance do palpite se confirmar. É importante que o apostador compare as odds entre diferentes casas, pois ele pode ter contas em várias plataformas autorizadas. Algumas plataformas oferecem odds aumentadas para atrair novos clientes.

A Betano, por exemplo, oferece Super odds, enquanto a bet365 tem a Super Aposta Aumentada. Outra estratégia comum entre plataformas bets e apostadores é focar em apostas múltiplas para buscar odds mais altas.

👉 Saiba como apostar com o código de indicação Betano ou com o código de indicação bet365.

Melhores casas de apostas por categoria

Semanalmente, nossa equipe de especialistas audita as plataformas licenciadas para identificar as melhores casas de apostas em critérios essenciais, como depósito mínimo baixo, qualidade das odds para futebol e basquete, melhores apps disponíveis para Android e iOS, etc.

Confira os destaques de hoje para cada perfil de jogador:

Categoria Melhor casa de apostas 🏆 Escolha geral bet365 📱 Melhor aplicativo Superbet ⚽ Foco em Futebol Betano 🎰 Cassino Online Onabet ⚡ Saques e Depósitos Multibet 🎁 Promoções e Fidelidade Novibet 📈 Melhores Cotações KTO

Melhores bets com depósito mínimo de R$ 1

Para te ajudar nesta busca, também decidimos eleger as melhores bets da nossa seleção com depósitos mínimos de R$1.

Vale lembrar que o depósito mínimo indica qual é o menor valor aceito para depósitos em uma determinada casa de apostas. Além disso, esse valor pode variar muito entre as casas de apostas.

Top 3 casas de apostas com depósito mínimo baixo:

Superbet: depósito acessível de R$1, promoções exclusivas e código de indicação Superbet; Betnacional: melhor bet para os apostadores brasileiros, com depósitos a partir de R$1; Betano: transmissões ao vivo depósito mínimo de R$5.

Melhores casas de apostas para apostar em futebol

Como vimos anteriormente, diferentes plataformas podem ser consideradas a "melhor bet" para determinados esportes. No entanto, quando se trata de escolher o melhor site de apostas em futebol, a competição é intensa.

O Futebol, sendo o esporte mais popular, recebe grande destaque nas plataformas. Para escolher, é necessário analisar detalhes como a disponibilidade de cash out, atendimento ao cliente e odds. Em nossa análise do top 20, encontramos casas que se destacam em apostas de futebol.

Top 3 casas de apostas para futebol:

KTO : oferece diversidade de mercados em uma partida e opções rápidas de depósito e saque; Betano : possui odds atrativas, diferenciando-se das demais; Superbet : apresenta promoções exclusivas, como odds aumentadas e apostas especiais para a Libertadores.

Dica de especialista: "Para apostas em futebol brasileiro, procure casas que ofereçam estatísticas detalhadas, transmissão ao vivo e opção de cash out parcial."

Melhores casas de apostas para apostar em basquete

O basquete também está entre as modalidades esportivas mais populares para apostas no Brasil. Pensando nisso, destacamos aquelas plataformas bet que oferecem as melhores opções para a modalidade.

Top 3 casas de apostas para basquete:

Betano: Ampla cobertura para NBA e NBB; bet365: Oferece apostas ao vivo com estatísticas em tempo real; KTO: Disponibiliza odds competitivas para os principais campeonatos e código de indicação KTO.

Todas essas casas oferecem a possibilidade de aproveitar odds aumentadas nas principais partidas da NBA e NBB, além de mercados especiais.

Melhores casas de apostas para apostar em tênis

Atualmente, a casa de aposta pagando bem no tênis é a Betano. A plataforma traz missões para o esporte e ofertas especiais para a modalidade, como a "Vencedor do 1º set".

Top 3 casas de apostas para tênis:

Betano : excelentes odds e transmissões ao vivo de qualidade.

excelentes odds e transmissões ao vivo de qualidade. Novibet : cobertura constante de torneios da ATP e WTA.

cobertura constante de torneios da ATP e WTA. Stake: ótima interface para apostas rápidas em tênis.

Melhores casas de apostas com aplicativo

A atualização mais recente das casas de apostas brasileiras é que agora muitas delas têm apps, além de disponíveis diretamente na Google Play Store para aparelhos Android, também disponíveis na App Store para iOS.

Top 3 apps de apostas para Android e iOS:

Superbet: sistema intuitivo e fácil navegação; Betano: facilita o acesso a apostas esportivas, jogos de cassino e transmissões ao vivo; Novibet: boas odds, variedade de mercados, apostas ao vivo e navegação leve.

📱Confira também nosso guia com os

melhores apps de apostas.

Melhores casas de apostas para apostar em eSports

As melhores casas de apostas para eSports devem cobrir jogos populares, como CS2, Dota 2 e League of Legends. Aqui, destacamos a BetBoom por acompanhar os principais torneios do cenário competitivo.

Top 3 casas de apostas para eSports:

BetBoom : casa especializada em eSports;

casa especializada em eSports; BateuBet : mercados de eSports em competições internacionais;

mercados de eSports em competições internacionais; Stake: Programa VIP e mercados para eSports.

Melhor streaming gratuito

Diferentes casas de apostas esportivas oferecem a oportunidade para os apostadores assistirem aos jogos por meio de transmissão ao vivo diretamente da plataforma. Veja a seguir nossa seleção das melhores.

Top 3 Casas de Apostas com streaming gratuito:

Novibet: streaming grátis para Serie A, La Liga, Liga Profesional. Superbet: Libertadores com streaming gratuito. Stake: streaming grátis para NBA e Libertadores.

Bônus e promoções

Diversas casas de apostas e plataformas bets oferecem bônus e promoções em formatos variados, como pagamento antecipado, apostas grátis, cashback e acumuladores aumentados.

Tipo de Promoção Descrição Casas recomendadas Pagamento Antecipado Receba ganhos antes do fim do evento, caso o time ou jogador atinja uma determinada vantagem bet365, Betano, BateuBet Apostas Grátis Aposte sem usar saldo próprio Novibet, Stake Cashback Receba parte do valor apostado de volta KTO, Betboom, Esportiva bet Acumuladores Aumentados Odds melhoradas em apostas combinadas Superbet, Stake

Essas promoções ajudam a atrair novos clientes e manter os apostadores antigos engajados, além de incentivar a exploração de esportes e mercados menos conhecidos.

Contudo, é essencial ler os termos e condições antes de escolher uma casa ou aderir a promoções, pois essas regras podem restringir os esportes válidos ou exigir uma quantidade mínima de apostas antes de permitir saques.

Apostas online são legais no Brasil em 2026? Entenda como funciona

Em 2026, somente operadoras licenciadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) podem atuar legalmente no país.

Portanto, para garantir que você está escolhendo as melhores casas de apostas, é fundamental verificar a conformidade com a nova regulamentação brasileira.

As empresas autorizadas devem seguir normas rígidas de segurança e transparência, registradas via SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas).

Entre as principais exigências para uma bet ser considerada legal no Brasil, destacam-se:

Autorização da SPA/MF e registro no SIGAP;

Sede nacional;

Verificação de identidade com processos rigorosos de KYC;

Política de Jogo Responsável clara;

Restrição de pagamento com cartões de crédito para evitar o uso de capital de terceiros.

O processo de regulamentação das plataformas bets no Brasil começou em 2018, com a Lei nº 13.756, mas a legalização só avançou significativamente a partir de 2024, com os operadores aplicando para suas licenças.

Então, em 2025, somente casas de apostas regulamentadas passaram a poder atuar no Brasil.

Dito isso, operadoras como bet365, Betano, Superbet e KTO já cumprem esses requisitos, consolidando-se como as melhores casas de apostas para quem busca proteção jurídica e saques garantidos via Pix.

Como apostar no Brasil?

Para apostar legalmente no Brasil, é necessário ter mais de 18 anos, pois menores não podem participar de apostas esportivas.

Então, deve-se escolher uma casa de apostas autorizada que se adeque ao seu perfil e ao tipo de aposta desejado. O próximo passo é criar uma conta na plataforma, fornecendo seus dados.

Para garantir sua segurança, faça a verificação da conta com identificação e reconhecimento facial. Após isso, deposite para começar a apostar.

Por fim, escolha o esporte e o mercado de sua preferência.

O que é Jogo Responsável?

Jogo responsável consiste em um conjunto de práticas focadas em assegurar que a experiência de jogar se mantenha segura, divertida e livre de riscos nocivos.

Essas práticas visam proteger os jogadores, prevenindo o desenvolvimento de comportamentos compulsivos que possam afetar negativamente suas vidas pessoais e financeiras.

No Brasil, a adoção de políticas de jogo responsável tem se tornado cada vez mais prevalente nas plataformas de apostas, com operadores implementando ferramentas como limites de gastos, períodos de autoexclusão e mecanismos de controle.

Adicionalmente, muitas casas de apostas oferecem materiais educativos e suporte especializado, conscientizando seus usuários sobre os potenciais perigos do jogo desmedido e promovendo a busca por ajuda profissional, se necessário.

Métodos de depósito e saque nas melhores casas de apostas: PIX, Transferência bancária, Cartão de débito e cartão pré-pago

Para realizar as apostas esportivas do Brasil, é necessário fazer um depósito na casa de aposta escolhida. Para isso, você pode utilizar diferentes métodos:

PIX: é o meio mais conhecido e prático. Depósitos feitos via PIX tendem a cair na conta de maneira instantânea;

é o meio mais conhecido e prático. Depósitos feitos via PIX tendem a cair na conta de maneira instantânea; Transferência bancária: transferências entre bancos são permitidas. Entretanto, vale pesquisar as taxas cobradas pelo seu banco;

transferências entre bancos são permitidas. Entretanto, vale pesquisar as taxas cobradas pelo seu banco; Cartão de débito e cartão pré-pago: algumas casas de apostas aceitam esses tipos de cartões. Vale pesquisar as bandeiras aceitas

Importante: Com a regulamentação das apostas esportivas, cartões de crédito não são mais aceitos para depósitos nas casas de apostas autorizadas no Brasil.

Verifique sempre os limites diários e tempos de processamento em cada casa de apostas antes de escolher o método ideal para você.

Guia definitivo: 5 dicas para escolher as melhores casas de apostas

Com a grande oferta de casas de apostas autorizadas no Brasil, é normal ter dúvidas sobre como escolher a melhor bet para manter para fazer suas apostas em futebol e outros esportes. Abaixo, confira algumas dicas para fazer a melhor escolha:

1. Conheça seu perfil de apostas online

Defina o perfil de apostas que você deseja fazer, se você será mais seguro ou mais ousado, se irá fazer apostas pré-jogo ou no ao vivo.

2. Analise bônus e promoções

Verifique se os bônus e promoções são compatíveis com o seu estilo de apostas. Formatos como cashback, apostas sem risco e bônus que permitem cash out são atrativos para iniciantes.

Enquanto apostadores experientes podem preferir bônus com valores maiores, ainda que eles tenham exigências mais difíceis de cumprir.

3. Compare as melhores odds

Os valores pagos pelas casas de apostas podem sofrer variações. Dê preferência para plataformas com odds compatíveis com a média do mercado. Verifique também a disponibilidade de cotações aumentadas.

4. Verifique a disponibilidade de esportes e mercados

Escolha os esportes que você deseja atuar e veja qual é a oferta das casas de apostas nesses que você decidiu. Verifique também a disponibilidade de mercados para esse esporte, além da possibilidade de coberturas live stream, entre outros.

5. Conheça as regras para depósitos e saques

Diferentes casas de apostas oferecem diferentes métodos de pagamento e, com isso, diferentes regras e tempos de processamento. A bet365, por exemplo, conta com Pix para depósitos e saques rápidos. Enquanto outras casas de apostas brasileiras oferecem carteiras eletrônicas, Pix e transferências bancárias.

Veja nas melhores casas de apostas os limites diários e tempos de processamento antes de escolher o ideal para você.

Afinal, vale a pena conhecer as melhores casas de apostas em 2026?

Sem dúvida. Nossa análise teve como objetivo destacar os principais diferenciais de cada uma das melhores casas de apostas listadas, mostrando o que cada plataforma oferece de mais relevante ao usuário.

Ao longo da avaliação, ficou claro que todas apresentam pontos positivos e podem valer o teste, especialmente porque atendem a perfis e objetivos diferentes de cada tipo de apostador.

Por isso, a melhor escolha depende das suas prioridades. Recomendamos que você considere as orientações apresentadas neste artigo e selecione, entre as melhores casas de apostas, aquela que mais se encaixa no seu estilo, levando em conta fatores como usabilidade, mercados disponíveis, recursos extras e experiência geral.

Perguntas frequentes sobre as melhores casas de apostas

Ainda não sabe como identificar as melhores casas de apostas ou quer saber mais antes de escolher qual delas é a melhor bet para você? Não se preocupe. Abaixo respondemos às perguntas mais frequentes entre os apostadores.

Quais são as 20 maiores bets do Brasil?

Betano, Novibet, bet365, KTO, BetBoom, Betnacional, Br4bet, Estrelabet, BateuBet, Sportingbet, Superbet, Multibet, Esportiva bet, Esportes da Sorte, Stake, Onabet, F12 Bet, Big Bet, Hiperbet e Lotogreen estão entre as 20 melhores bets do Brasil em agosto de 2026 de acordo com a nossa análise. Você pode apostar nestas plataformas com segurança. No entanto, a decisão deve ser tomada sempre de acordo com as preferências do apostador.

Qual a melhor casa de apostas do Brasil?

A melhor casa de apostas do Brasil é a Betano, porque aceita depósitos a partir de R$5 via Pix e oferece ofertas como as Missões Betano, que liberam apostas grátis, e as SuperOdds diárias no futebol.

Como fazer apostas online?

Para fazer uma aposta online, você deve se cadastrar em uma das casas de apostas apresentadas nesse guia, verificar sua conta, realizar o primeiro depósito e escolher a partida para apostar. Então, selecione a odd, defina o valor e pronto. Por fim, basta torcer para acertar e levar os potenciais lucros da sua aposta.

Qual a casa de aposta que mais está pagando?

bet365, Betano e Superbet são algumas das casas de apostas que são frequentemente reconhecidas por oferecer odds competitivas e boas condições de pagamento. O valor mínimo para solicitar um saque na bet365 via Pix, por exemplo, é de R$5.

Qual site de apostas é confiável?

Todas as casas de apostas listadas na nossa seleção são confiáveis e seguras. Elas têm licença do Ministério da Fazenda (SPA/MF), aceitam pagamentos via Pix e oferecem atendimento ao cliente 24 horas por dia. Você também pode conferir novas opções como a Lance de Sorte apostas ou a MCGames apostas.

Qual a bet mais segura do Brasil?

Destacamos a Betboom como uma bet segura, pois a plataforma possui licença SPA/MF Nº 2.103 e opera de acordo com as diretrizes brasileiras. Outra opção nova no mercado e também segura é a Meridianbet apostas.

Qual bet aceita aposta de 1 real?

Em 2026, Superbet, Betnacional e Hiperbet estão entre as plataformas que aceitam apostas a partir de R$ 1, o que ajuda quem quer começar com valores baixos.

Por que as casas de apostas exigem a verificação de documentos (KYC)?

A verificação de identidade (KYC) é uma exigência obrigatória da regulamentação nacional para garantir o Jogo Responsável. Esse processo serve para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e impedir o cadastro de menores de 18 anos. Realizar essa validação de segurança logo após o cadastro é fundamental para que você consiga realizar saques sem nenhum tipo de bloqueio ou lentidão futura.