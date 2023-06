Saber quais são as melhores casas de apostas não é algo simples para os apostadores que estão começando.

Afinal, há muitos sites de apostas no mercado, cada um com suas características. Pensando nisso, resolvemos trazer um conteúdo completo sobre casa de apostas.

E, aqui, iremos indicar algumas das melhores casas de apostas em nossa opinião. Até porque avaliamos diversos aspectos nas casas de apostas esportivas.

Casas de apostas – o que são?

Em primeiro lugar, uma casa de apostas (ou site de apostas) oferece apostas esportivas aos usuários. Ou seja, permite que seus clientes façam suas apostas em eventos esportivos e de outras temáticas também.

Basicamente, os apostadores fazem suas apostas e veem nas odds (cotações) as possibilidades de retornos. Isto é, o quanto podem receber caso acertem suas apostas esportivas.

Quais as melhores casas de apostas?

Então, que tal começarmos apresentando algumas das melhores casas de apostas. Ou seja, sites de apostas online que oferecem serviços de qualidade e com coisas interessantes como bônus de boas-vindas.

Sem dúvida, podemos garantir que cada casa de apostas que indicamos neste artigo é segura. Desse modo, novos clientes podem abrir conta no site escolhido e ter a certeza de que estarão em um ambiente seguro. Afinal, são casas de apostas esportivas confiáveis.

Dessa maneira, vamos apresentar algumas das melhores casas de apostas online:

bet365: Ótima experiência para diferentes perfis de apostadores Betano: Perfeita para fãs de futebol Betmotion: Ótimas odds Sportingbet: Fácil para novos apostadores Pixbet: Transações rápidas em qualquer lugar Rivalo: Ótimas ofertas para clientes já cadastrados KTO: Abertura de conta em menos de um minuto F12.bet: Meios de pagamento modernos, como PIX Dafabet: Ampla cobertura de eventos LeoVegas: Foco na transmissão ao vivo de eventos

Esta seleção de melhores sites de apostas é baseada na opinião da nossa equipe editorial. Dessa forma, a lista de melhores casas de apostas que indicamos é subjetiva. Então, nossa recomendação é que visite os sites das casas de apostas e confira se vale a pena para o seu gosto.

Além disso, verifique os bônus e promoções em cada site, lendo também os seus Termos e Condições (T&C).

Como escolhemos as melhores casas de apostas?

O processo de selecionar as melhores casas de apostas esportivas exige uma análise bem completa. Afinal, avaliamos diversos aspectos dentro de um site de apostas online para podermos recomendá-lo aos apostadores.

Assim, se você é um apostador iniciante, pode ter a certeza de que nossa seleção de sites é muito bem pensada. Obviamente, estamos falando de algo subjetivo e, portanto, você só deve abrir uma conta se achar que a casa de apostas é boa para você.

Agora, vamos explicar rapidamente alguns aspectos que avaliamos para selecionar os melhores sites de apostas esportivas do Brasil. Certamente, esses são apenas alguns pontos, mas todos foram levados em consideração.

Licença e segurança

Em primeiro lugar, estão as coisas mais importantes ao avaliar um site de apostas: a licença de operação e a segurança. Afinal, só podemos recomendar uma casa de apostas que esteja 100% regulamentada para operar.

Dessa maneira, a primeira coisa que observamos é a licença de operação da plataforma. Isto é, se a casa de apostas está em conformidade e recebeu selo de algum órgão internacional de regulamentação do setor.

A fim de conferir a licença, geralmente temos que descer até o rodapé do site. Lá é onde as casas geralmente deixam as informações relacionadas à regulamentação.

Além disso, todas as casas que recomendamos no Brasil oferecem sites seguros. Desse modo, você pode ter a certeza de que suas informações pessoais estarão protegidas e não cairão nas mãos de criminosos.

Aliás, todas as melhores casas de apostas também estão em conformidade com as políticas de Jogo Responsável. Em outras palavras, todas as empresas oferecem ferramentas de combate ao vício em jogo, como autoexclusão da conta e limites de depósito.

Dessa forma, os apostadores podem ter a certeza de que estarão em um ambiente seguro para curtirem tudo com moderação. Aliás, nossa dica para você: sempre aposte com responsabilidade.

Opções de apostas esportivas na plataforma

Sem dúvida, ao avaliar uma plataforma de apostas online, também olhamos para o catálogo de apostas esportivas. Em outras palavras, se a casa de apostas esportivas disponibiliza boas opções para apostar.

E, sem dúvida, as melhores casas de apostas disponibilizam um cardápio completo. Tanto no quesito esportes quanto de competições e mercados. Aliás, se você ainda não sabe, os mercados de apostas nada mais são do que os tipos de apostas dentro dos eventos esportivos.

Por exemplo, hoje em dia não é difícil encontrar no Brasil um site de apostas com opções variadas. Para começar pelos esportes, a maioria oferece muito além do futebol, que é o esporte mais popular.

Assim, você encontra basquete, tênis, vôlei, futebol americano, beisebol e eSports, por exemplo. Sem falar em modalidades mais específicas como dardos, ciclismo, críquete e dezenas de outros.

Além disso, quase toda plataforma tem boa variedade de competições na maioria dos esportes. Ou seja, desde os campeonatos de maior expressão até torneios menores.

Por fim, no quesito mercados, também olhamos para o leque de alternativas. Só para ilustrar, em uma partida de futebol, geralmente dá para apostar em resultado, número de gols, escanteios, handicaps e muito mais.

Odds

Para nós, este é um dos aspectos mais importantes na hora de separar as melhores casas de apostas. As odds são as cotações das apostas esportivas. E quanto maiores as odds médias de um site de apostas online, melhor é para o apostador.

Isso porque, com odds médias maiores, os clientes têm mais possibilidades de retornos. Igualmente, isso significa que a margem de lucro da casa embutida nas odds é menor.

Então, se as odds costumam ser interessantes em uma plataforma de apostas, certamente isso conta muitos pontos.

Contudo, temos que deixar claro que as odds estão sujeitas às mudanças e flutuações do mercado. Assim sendo, sempre confira antes de apostar.

Além disso, uma determinada casa de apostas online pode levar vantagem em relação a uma concorrente em algum evento. E, então, estar pior do que uma outra casa em outro caso. Portanto, é sempre bom verificar e, se possível, ter conta em mais de uma casa de apostas.

Bônus de boas-vindas e outras promoções

A maior parte das melhores casas de apostas oferece bônus de boas-vindas para novos clientes. E, além disso, também disponibilizam outras ofertas para usuários novos e antigos.

Portanto, sempre é válido verificar se o catálogo de promoções da casa de apostas em questão é interessante. E, é claro, verificar os Termos e Condições (T&C) para saber as regras de cada oferta.

Além dos bônus de boas-vindas, as casas muitas vezes oferecem créditos de apostas, apostas grátis, odds aumentadas e mais. Hoje em dia, as alternativas em termos de promoções são muitas.

Aliás, vamos falar um pouco sobre os bônus de boas-vindas nos tópicos a seguir.

O que são bônus de boas-vindas nas casas de apostas?

Depois que falamos sobre os bônus de boas-vindas como um dos critérios para avaliar um site de apostas, vamos seguir no tema. Ou seja, iremos explicar um pouco o que são essas promoções que várias casas de apostas do Brasil e do mundo oferecem.

Basicamente, um bônus de boas-vindas é uma oferta voltada aos novos clientes que abrem uma conta em um site. Dessa maneira, eles recebem uma bonificação para começar a fazer apostas na plataforma.

Normalmente, as modalidades mais comuns de bônus são:

Primeiro depósito igualado: a casa iguala o valor do primeiro depósito do apostador e entrega o mesmo valor em bônus;

a casa iguala o valor do primeiro depósito do apostador e entrega o mesmo valor em bônus; Primeira aposta sem risco: o site de apostas permite que o apostador faça uma primeira aposta sem risco. Ou seja, se ele errar o primeiro palpite esportivo, recebe a mesma quantia como bônus.

É claro que pode haver outras modalidades de bônus de boas-vindas. Mas, normalmente, são essas que encontramos mais facilmente nas melhores casas de apostas.

Como escolher as melhores ofertas de boas-vindas

Antes de aproveitar um bônus que uma casa de apostas oferece, é importante saber suas regras. Só assim poderá escolher o bônus de apostas que mais vale a pena para o que você procura.

Normalmente, os apostadores iniciantes, ao verem bônus de casas de apostas esportivas do Brasil, olham apenas para o valor. Ou seja, para a quantia total de bônus que um determinado site oferece. Mas isso é um erro enorme.

Afinal, não é difícil encontrar uma casa de apostas com bônus de valor enorme, mas cujas regras não são interessantes. Ou seja, o valor absoluto do bônus é interessante, mas os requisitos de apostas são praticamente impossíveis de serem cumpridos.

Aliás, os requisitos de apostas são chamados de rollover. Em outras palavras, são as regras que os apostadores devem cumprir para conseguir sacar o bônus. Afinal, as casas não liberam o valor entregue como bônus imediatamente para saque e isso é totalmente compreensível.

Mas, quando se encontra um rollover muito complicado, esta oferta do site de apostas esportivas se torna ruim. Pode ser que a casa de apostas exija um número alto de vezes que o valor do depósito e do bônus deve ser utilizado na plataforma. Ou então odds mínimas muito altas por aposta. Ou seja, em cenários bem mais arriscados e improváveis.

Dessa maneira, nossa dica mais importante é: leia os Termos e Condições (T&C) com atenção. Faça a leitura atenta das regras, assim poderá ver se aquela oferta vale a pena ou não.

As apostas online são legais no Brasil?

Com toda a certeza, as apostas online são legais no Brasil. Apesar do fato de o mercado brasileiro ainda não estar 100% regulamentado, fazer apostas está dentro da lei. Ou seja, não é ilegal.

Enquanto não sair a nossa regulamentação final, as empresas de apostas esportivas não poderão ter sede no Brasil. Entretanto, como as operadoras são sediadas em outros países, está tudo certo. E, assim, você pode fazer apostas esportivas pela internet com tranquilidade.

Além disso, o ex-presidente Michel Temer aprovou, em 2018, lei que legalizou as apostas no Brasil. Ou seja, a medida pavimentou o caminho para a regulamentação dos sites de apostas em nosso país.

E há a perspectiva de, em um futuro próximo, termos a total regulamentação das apostas esportivas do Brasil.

Quais são as casas de apostas confiáveis

Os melhores sites de apostas são aqueles que disponibilizam uma boa plataforma para apostar. Ou seja, com segurança e tudo o que o apostador precisa para ter uma experiência de qualidade.

E, sem dúvida, cada casa de apostas que indicamos neste artigo oferece uma experiência completa. São sites seguros, com catálogos extensos, boas odds e bônus de boas-vindas ou outras promoções.

Então, vamos resumir o que as melhores casas de apostas têm em comum:

Em primeiro lugar, todos os melhores sites de apostas do Brasil possuem licença e oferecem plataforma seguras.

Adicionalmente, uma casa de apostas confiável também oferece um bom Serviço de Atendimento ao Cliente;

Além disso, é importante que o site tenha um bom catálogo de apostas esportivas e, acima de tudo, odds competitivas;

Por fim, mas certamente não sendo o último ponto que poderíamos citar, bônus de boas-vindas e outras promoções são bem-vindos.

Como apostar no Brasil?

Então, você viu nossa recomendação de melhores sites de apostas e quer saber como começar a apostar? Se for o seu caso, vamos explicar como é fácil começar a utilizar uma casa de apostas online no Brasil.

Antes de tudo, você deve ter, pelo menos, 18 anos de idade para apostar. Afinal, todas as casas regulamentadas só aceitam apostadores maiores de idade. Aliás, isso é fundamental para os sites de apostas quando eles obtêm uma licença de apostas esportivas.

Além disso, é preciso ler os Termos e Condições (T&C) completos e demais regras dos sites. Assim, você terá a certeza de que concordará com as diretrizes que as plataformas impõem aos clientes.

Abaixo, vamos a um passo a passo para abrir a sua conta em um site de apostas online:

Primeiramente, acesse o site de apostas online escolhido e clique em “Registre-se” (ou similar); Em seguida, preencha atentamente o formulário de cadastro. Ou seja, coloque seus dados pessoais, de contato e tudo o que a casa solicita. Não é preciso se preocupar, pois as melhores casas de apostas protegem suas informações sensíveis; Depois que concluir o preenchimento, leia os Termos e Condições (T&C). Se estiver de acordo e for maior de idade, marque a caixinha ou clique para finalizar o cadastro; Igualmente, se a casa tiver uma opção para reivindicar o bônus de boas-vindas, escolha o seu se desejar; Por fim, após o cadastro no site de apostas esportivas, faça o primeiro depósito. Assim, poderá começar a curtir as apostas online.

O que são odds e como compará-las?

Como dissemos anteriormente, as odds são as cotações das apostas esportivas. Ou seja, elas indicam as probabilidades que a casa de apostas estimou para tal evento. Igualmente, as odds indicam quais são os potenciais retornos que os apostadores podem ter se acertarem a previsão.

Ao analisar as odds, você deve ter um senso crítico. Ou seja, ver se aquela cotação vale a pena em relação ao risco da aposta. E isso é baseado em uma análise própria de cada apostador.

Então, uma boa recomendação é que você compare as odds dos seus esportes e eventos preferidos em diferentes sites. Dessa maneira, poderá ver quais deles costumam oferecer cotações médias mais interessantes.

Além disso, lembre-se que as odds variam e um site pode levar vantagem sobre o outro e vice-versa. Portanto, uma boa ideia é abrir conta em mais de um site de apostas. Assim, poderá aproveitar aquele que está oferecendo a melhor cotação na ocasião.

Quais as melhores casas de apostas para futebol?

A maioria dos melhores sites de apostas do Brasil oferece um bom catálogo de apostas em futebol. Então, não é difícil encontrar um que tenha opções variadas para o esporte mais popular do mundo.

Entre os que mais recomendamos para apostar em futebol, temos bet365, Betano e KTO. Estas são três casas de apostas excelentes para a modalidade.

Contudo, veja as diferentes plataformas e avalie qual delas mais lhe agrada.

Quais as melhores casas de apostas para basquete?

Igualmente, não é difícil encontrar no Brasil uma boa casa de apostas esportivas para basquete. Seja para a NBA ou outras ligas ao redor do mundo.

Por exemplo, sites como Betano, bet365 e Sportingbet oferecem excelentes opções para apostar em basquete.

Igualmente, visite diferentes plataformas e veja as melhores opções para você que deseja apostar no esporte da bola laranja.

Guia definitivo: saiba dicas para escolher as melhores casas de apostas

Na conclusão deste artigo sobre as melhores casas de apostas do Brasil, vamos deixar algumas dicas. Em outras palavras, algumas recomendações para que você encontre a plataforma de apostas online que mais vale a pena para o seu caso.

Assim, vamos a um rápido passo a passo para escolher a casa de apostas ideal para você:

Em primeiro lugar, pesquise sites de apostas esportivas que estão no mercado do Brasil. Lembre-se de verificar licença e segurança dos sites acima de tudo;

Lembre-se de verificar licença e segurança dos sites acima de tudo; Então, selecione algumas que você prefere e analise cada plataforma, fazendo uma lista de prós e contras;

Depois que tiver uma lista mais reduzida, escolha uma casa para abrir a sua conta. Lembrando que você pode ter uma conta em duas ou mais casas sem problemas;

Se preferir, utilize os bônus para testar os sites;

Por fim, veja com o tempo se a casa vale a pena para o seu caso. Assim, aos poucos, irá selecionar as melhores.

Para finalizar, vamos a um top 5 dos melhores sites de apostas que recomendamos (lembrando que a seleção é subjetiva):

