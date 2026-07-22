“Era um só mundo” – Como uma Copa do Mundo imperfeita uniu torcedores de todo o mundo

Os torcedores na cafeteria de Boston, sob todos os aspectos, pareciam bem ingleses. Seus sotaques inconfundíveis e as tatuagens dos Três Leões eram indícios evidentes. E, como se isso não bastasse, um deles estava vestindo um agasalho da Inglaterra.

Havia também pistas contextuais: mais tarde naquele dia, a Inglaterra enfrentaria Gana no Boston Stadium. Era dia de jogo, e a dupla havia parado para tomar um café da manhã — sem dúvida, se preparando para uma enxurrada de cerveja.

Eles foram abordados por uma mulher simpática, que passeava com seu cachorro. Com a voz mais educada, mas também mais tipicamente de Boston possível, ela comentou com os dois homens:

“Adoramos ter vocês, escoceses, aqui em Boston nessas últimas duas semanas!”

Os torcedores ingleses riram da situação, agradeceram à senhora, conversaram um pouco e seguiram pela rua em direção à South Station de Boston. Esqueça o equívoco bem-humorado; havia um jogo com o qual se preocupar. Foi uma cena divertida, mas que resumiu bem a vibe deste verão. Ingleses foram confundidos com escoceses. Isso geralmente é um pecado, um motivo de discussão, o ponto em que as coisas se agravam.

Mas, na América do Norte, foi um momento engraçado que teve um significado mais amplo. Não importava que aqueles dois rapazes parecessem ter acabado de sair de uma lanchonete no leste de Londres. Nem importava realmente que a simpática senhora achasse que eles fossem escoceses. Aquele momento, em que uma pessoa se enganou e todos deram risada, foi emblemático de um verão em que o mundo esteve, momentaneamente, unido.

“O torneio inteiro foi espetacular, em todos os aspectos. Havia muito entusiasmo. Houve muitas partidas realmente fabulosas. Havia toda aquela preocupação antes de que todos esses novos países que estavam entrando fossem ridicularizar o evento. Bem, eles realmente se saíram bem, com apenas uma ou duas exceções, e isso tornou tudo emocionante”, disse Alan Rothenberg, ex-presidente da Federação de Futebol dos EUA, aoGOAL.