Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
2026 World Cup wins GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

“Era um só mundo” – Como uma Copa do Mundo imperfeita uniu torcedores de todo o mundo

Especiais e Opinião
Análises
Copa do Mundo
Estados Unidos da América
Canadá
México
E. Haaland
Noruega

A Copa do Mundo de 2026 teve muitas falhas, mas seu legado duradouro pode ser encontrado nas ruas, nos bares e nos estádios, onde diferentes culturas se encontraram e se formaram laços inesperados.

Os torcedores na cafeteria de Boston, sob todos os aspectos, pareciam bem ingleses. Seus sotaques inconfundíveis e as tatuagens dos Três Leões eram indícios evidentes. E, como se isso não bastasse, um deles estava vestindo um agasalho da Inglaterra.

Havia também pistas contextuais: mais tarde naquele dia, a Inglaterra enfrentaria Gana no Boston Stadium. Era dia de jogo, e a dupla havia parado para tomar um café da manhã — sem dúvida, se preparando para uma enxurrada de cerveja.

Eles foram abordados por uma mulher simpática, que passeava com seu cachorro. Com a voz mais educada, mas também mais tipicamente de Boston possível, ela comentou com os dois homens:

“Adoramos ter vocês, escoceses, aqui em Boston nessas últimas duas semanas!”

Os torcedores ingleses riram da situação, agradeceram à senhora, conversaram um pouco e seguiram pela rua em direção à South Station de Boston. Esqueça o equívoco bem-humorado; havia um jogo com o qual se preocupar. Foi uma cena divertida, mas que resumiu bem a vibe deste verão. Ingleses foram confundidos com escoceses. Isso geralmente é um pecado, um motivo de discussão, o ponto em que as coisas se agravam.

Mas, na América do Norte, foi um momento engraçado que teve um significado mais amplo. Não importava que aqueles dois rapazes parecessem ter acabado de sair de uma lanchonete no leste de Londres. Nem importava realmente que a simpática senhora achasse que eles fossem escoceses. Aquele momento, em que uma pessoa se enganou e todos deram risada, foi emblemático de um verão em que o mundo esteve, momentaneamente, unido.

“O torneio inteiro foi espetacular, em todos os aspectos. Havia muito entusiasmo. Houve muitas partidas realmente fabulosas. Havia toda aquela preocupação antes de que todos esses novos países que estavam entrando fossem ridicularizar o evento. Bem, eles realmente se saíram bem, com apenas uma ou duas exceções, e isso tornou tudo emocionante”, disse Alan Rothenberg, ex-presidente da Federação de Futebol dos EUA, aoGOAL.

  • Colombia fans Times SquareGetty

    "São as pessoas nas ruas"

    As Copas do Mundo são um espelho do país e da sociedade em que acontecem. Elas oferecem uma visão mais profunda dos acertos e erros de uma nação ou região. Sim, este foi um torneio em que participaram 48 seleções.

    Mas também foi uma lente através da qual o resto do mundo julgou a América do Norte. E enquanto observavam por esse microscópio neste verão, quase implorando por falhas, a imagem que mais se destacou foi a de um lugar que, durante seis semanas, se uniu por causa do futebol.

    Os números parecem bons. Audiência recorde na televisão. Quase sete milhões de espectadores presentes nos estádios. Os estádios, em média, atingiram 99,7% da capacidade. Mas talvez o mais significativo tenha sido a harmonia de tudo isso.

    “São as pessoas nas ruas e as pessoas nos diversos bares e restaurantes, nas festas para assistir aos jogos e nos festivais de torcedores, e elas se misturando com pessoas de todo o mundo. Era realmente uma nação só. Era um mundo só”, disse Rothenberg.

    • Publicidade
  • Gianni InfantinoGetty Images

    'O melhor momento da vida deles'

    Na verdade, essa experiência é melhor capturada por meio de uma série de instantâneos de cidades por toda a América do Norte. Mas vale mencionar que as expectativas antes do torneio eram altas. Os Estados Unidos, uma das três nações anfitriãs, mas onde se realizou a grande maioria dos jogos, adoram seus grandes eventos. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, souberam explorar isso com maestria, apelidando esse verão de “104 Super Bowls”. Parecia um pouco ousado, um pouco americano.

    Ele não conseguiu exatamente o que desejava. Nem todas as partidas tiveram a pompa e a solenidade de um Super Bowl. Em vez disso, ele se deparou com algo que talvez não esperasse: os americanos, pelo menos por um breve momento, começaram a gostar uns dos outros novamente. O mundo também curtiu isso.

    “Muitos dos visitantes internacionais que vieram, você sabe, estavam um pouco apreensivos sobre como seria. E acho que todos voltaram para casa tendo se divertido como nunca”, disse Rothenberg. “Isso realmente mostrou qual é a beleza do esporte: ele realmente pode unir a comunidade.”

    Houve muitos momentos que resumiram tudo isso. Mas talvez tudo tenha começado nas redes sociais. Um torcedor de futebol alemão anônimo, que usava o nome freddyLA7 no X, começou a postar sobre sua viagem pelos Estados Unidos com dois companheiros.

    Ele chegou aos EUA pouco antes da Copa do Mundo e começou a ganhar destaque nas redes sociais por seu fascínio pelos clássicos americanos. Ele elogiou o Waffle House. Se divertiu pra caramba no Buc-ee’s (veja abaixo). Ele não estava sozinho. Outros torcedores explicaram seu fascínio pelo molho ranch ou pelos chips de tortilla à vontade nos restaurantes mexicanos.

    “Adorei tudo isso. Sinto que estamos vendo todos os torcedores do mundo inteiro vindo para os Estados Unidos, se apaixonando pelo país e trazendo o molho ranch. Todos nós já vimos cada um desses memes, mas isso é algo lindo”, disse a analista da Fox Sports, Jenny Taft.

  • imago-sport-1079221643.jpgUwe Kraft

    'Me mandar fotos do Erling Haaland'

    E foram também as torcidas. Parte do encanto de uma Copa do Mundo é que ela é, na verdade, a expressão mais autêntica dos caprichos malucos de um país. É uma espécie de permissão de fato para exagerar um pouco. É também uma boa desculpa para levar a forma mais pura da cultura de uma nação a lugares onde ela normalmente nunca estaria presente.

    E assim chegamos ao conceito de Erling Haaland. O atacante norueguês tem seis pés e quatro polegadas de altura, é uma máquina de gols ambulante e um pesadelo vivo para os zagueiros. Ele também é um garoto engraçadinho que, ao que parece, adora se divertir. Ele foi o símbolo da inesperada campanha da Noruega até as quartas de final neste verão, não apenas pelos gols, mas também pelo espírito.

    Ele liderou a “Viking Row” no Estádio de Nova York/Nova Jersey depois de marcar duas vezes na vitória sobre o Brasil nas oitavas de final. Promoveu o peixe defumado na Times Square. E ainda marcou sete gols. Os Estados Unidos se apaixonaram um pouco por ele.

    “Adorei que meus amigos, que nunca assistiram a futebol, me mandassem fotos do Erling Haaland por mensagem. Adorei tudo isso”, disse Taft.

    O mesmo vale para a “Tartan Army” da Escócia. Eles tiveram seus momentos em várias ocasiões, ficando famosos por esvaziar os bares de Boston — algo que nem mesmo a grande população irlandesa da cidade conseguiu fazer. Eles também levaram canções de futebol ao Fenway Park, cantando para John McGinn no saguão ecoante do famoso estádio.

    E não foram só esses dois, de forma alguma. Os torcedores ingleses lotaram rodeios usando chapéus de cowboy com o emblema dos Três Leões. As “marchas para a partida” dos holandeses estavam por toda parte. Os torcedores argentinos cantavam tão alto que os estádios literalmente tremiam.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Haiti fansGetty

    “E aí, hoje tô torcendo por vocês”

    Gerald Jean estava parado em uma esquina na Filadélfia, distribuindo bandeiras do Haiti. Para os transeuntes, ele era um homem simpático, com cerca de 60 anos, angariando apoio para a Copa do Mundo. O Haiti enfrentaria o Brasil mais tarde naquele dia, em uma das partidas mais desequilibradas de um torneio com 48 seleções.

    No entanto, aquele não era um homem qualquer promovendo a partida. Jean, um sujeito modesto já na terceira idade, foi um excelente jogador de futebol em sua época e defendeu a Seleção Haitiana de 1974 a 1978. Ele dividiu o campo com lendas como Carlos Alberto, Pelé e Rivellino. Ele está, de fato, gravado na história do futebol de seu país.

    E lá estava ele, na esquina de uma rua, usando um boné do Haiti.

    A comunidade haitiana da Filadélfia se mobilizou para imprimir 19 mil bandeiras e colocou ex-jogadores da seleção nacional em várias esquinas da cidade. Havia festas de rua e desfiles de rara programados para o dia todo. E, apesar da goleada sofrida diante de um Brasil avassalador, seus torcedores nunca pararam de cantar.

    Esse foi o caso de inúmeras comunidades da diáspora nos EUA durante este torneio. O que há de mais bonito nos Estados Unidos é que pessoas de todos os cantos do mundo vivem neste país, muitas vezes em pequenos enclaves que poucos conhecem. Isso trouxe verdadeira visibilidade para nações que, de outra forma, seriam ignoradas por este lugar. Cabo Verde, a segunda menor nação a se classificar para a Copa do Mundo, tem enclaves significativos em Massachusetts, Nova York e na Flórida Central. Eles estavam entre os torcedores mais animados de todo o evento.

    “Foi uma sensação louca: marchar, ver todos os torcedores de diferentes países, ver nossa camisa e ouvir: ‘Ei, hoje estou torcendo por vocês’”, disse Marvin Resende, que mora em Nova York, ao GOAL.

    E mesmo que os preços exorbitantes dos ingressos tenham dificultado a assistência aos jogos, a animação nas festas para assistir aos jogos e nos bares por todo o país foi mais do que suficiente.

    “Isso simplesmente nos deixou no clima de festa”, disse Rothenberg.

  • Scotland fans FenwayGetty

    'Viva a experiência do beisebol'

    Outros esportes também tiveram seus momentos de destaque. O beisebol não é praticado apenas nos Estados Unidos. Mas tem um ar distintamente americano: o espetáculo, a agitação, os cachorros-quentes, o alongamento no sétimo inning. Esse esporte tem um charme especial.

    E os torcedores lotaram os jogos durante todo o verão.

    “Recebemos a Tartan Army aqui. E isso, para mim, foi uma das experiências mais incríveis da minha carreira, porque foi incrível chegar lá e ver aquele mar de gente entrando neste estádio, todos tão animados para participar da experiência do beisebol — muitos deles nem faziam ideia do que estava acontecendo durante o jogo”, disse Alex Parker, diretor de marca do Miami Marlins.

    Para quem viajou, viver uma autêntica experiência americana foi apenas parte do atrativo.

    “Tem famílias, grupos de pessoas, grupos de amigos que se encontram depois do trabalho e vão juntos, e o clima é agradável, com uma vibe meio descontraída, até o jogo começar a esquentar um pouco. Mas é fantástico como esporte”, disse Paul Godfrey, um torcedor inglês que assistiu a alguns jogos de beisebol neste verão, aoGOAL.

  • Fans on trainTom Hindle

    'O centro mundial desse esporte'

    Juntando tudo isso, este foi um verão em que o mundo pareceu um pouco mais conectado. É verdade que houve muitas coisas ruins. Os ingressos estavam caros demais. A intervenção do presidente Donald Trump na decisão da FIFA de suspender a punição por cartão vermelho imposta a Folarin Balogun prejudicou a campanha da seleção masculina dos EUA. O fato de o Irã ter precisado transferir seu acampamento base para o México devido a um conflito armado com os EUA não ficará bem na memória.

    Essas são questões que não serão esquecidas. Mas também não serão esquecidas as imagens de Lamine Yamal fazendo compras no Walmart, ou de Haaland com um guaxinim empalhado descendo de um avião na Noruega. Houve um verdadeiro entusiasmo em torno do futebol também.

    “O fato de termos atraído tantos americanos que assistiram e se envolveram com este torneio é notável. É incrível… esta foi uma celebração maravilhosa do trabalho árduo que muitas pessoas dedicaram durante décadas para desenvolver o esporte neste país”, disse o comentarista da FOX, John Strong.

    As cidades lucraram, receberam novos visitantes e, em alguns lugares, podem ter mudado para melhor a longo prazo.

    “O torneio atraiu visitantes, apoiou os negócios locais e fortaleceu a imagem de Toronto como destino turístico. O plano de mobilidade da cidade também funcionou, com mais pessoas caminhando e andando de bicicleta, e o tráfego em toda a cidade permanecendo, em geral, consistente com os níveis anteriores ao torneio”, disse um porta-voz do comitê anfitrião de Toronto em um comunicado.

    E, no fim das contas, após esse mês caótico, mas bastante maravilhoso, uma coisa ficou clara:

    “Quero dizer, os Estados Unidos se tornaram, de muitas maneiras, o centro global desse esporte”, disse Strong.

    Isso soa muito como uma missão cumprida.