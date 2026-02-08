+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpite Arsenal x Wigan - Copa da Inglaterra - 15/02/2026
Palpite Arsenal x Wigan - Copa da Inglaterra - 15/02/2026
Palpite URT x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 14/02/2026
Palpite URT x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 14/02/2026
Palpite Itabirito x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 14/02/2026
Palpite Itabirito x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 14/02/2026
Palpite Real Madrid x Real Sociedad - La Liga - 14/02/2026
Palpite Real Madrid x Real Sociedad - La Liga - 14/02/2026
Palpite Liverpool x Brighton - Copa da Inglaterra - 14/02/2026
Palpite Liverpool x Brighton - Copa da Inglaterra - 14/02/2026
Palpite Manchester City x Salford City - Copa da Inglaterra - 14/02/2026
Palpite Manchester City x Salford City - Copa da Inglaterra - 14/02/2026
Palpite Internacional x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026
Palpite Internacional x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026
Palpite Corinthians x RB Bragantino-Campeonato Brasileiro - 12/02/2026
Palpite Corinthians x RB Bragantino-Campeonato Brasileiro - 12/02/2026
Palpite Fluminense x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026
Palpite Athletico-PR x Santos - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026
Palpite Brentford x Arsenal - Premier League - 12/02/2026
Palpite São Paulo x Grêmio- Campeonato Brasileiro - 11/02/2026
Palpite Vasco x Bahia- Campeonato Brasileiro - 11/02/2026
Palpite Rennes x PSG - Ligue 1 - 13/02/2026
Palpite Sunderland x Liverpool - Premier League - 11/02/2026
Palpite Manchester City x Fulham - Premier League - 11/02/2026
Palpite Atlético-MG x Remo - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026
Palpite Mirassol x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026
Palpite Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 10/02/2026
Palpite Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca - 08/02/2026
Palpite Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista - 08/02/2026
Palpite Vasco x Botafogo- Campeonato Carioca - 08/02/2026
Palpite Cruzeiro x América-MG- Campeonato Mineiro- 08/02/2026
Palpite Valencia x Real Madrid - La Liga - 08/02/2026
Palpite PSG x Marseille - Ligue 1 - 08/02/2026
Palpite Noroeste x Santos - Campeonato Paulista - 08/02/2026
Palpite Liverpool x Manchester City - Premier League - 08/02/2026
Palpite Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca - 07/02/2026
Palpite São Paulo x Primavera SP - Campeonato Paulista - 07/02/2026
Palpite Atlético-MG x Athletic Club - Campeonato Mineiro- 07/02/2026