Palpites e dicas de apostas para partidas de futebol

  1. Palpite Arsenal x Wigan
    Arsenal x Wigan Athletic

    Palpite Arsenal x Wigan - Copa da Inglaterra - 15/02/2026

  2. Palpite URT x Cruzeiro
    URT x Cruzeiro

    Palpite URT x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 14/02/2026

  3. Palpite Itabirito x Atlético-MG
    Itabirito x Atlético-MG

    Palpite Itabirito x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 14/02/2026

  4. Palpite Real Madrid x Real Sociedad
    Real Madrid x Real Sociedad

    Palpite Real Madrid x Real Sociedad - La Liga - 14/02/2026

  5. Palpite Liverpool x Brighton
    Liverpool x Brighton

    Palpite Liverpool x Brighton - Copa da Inglaterra - 14/02/2026

  6. Palpite Manchester City x Salford City
    Manchester City x Salford City

    Palpite Manchester City x Salford City - Copa da Inglaterra - 14/02/2026

  7. Palpite Internacional x Palmeiras
    Internacional x Palmeiras

    Palpite Internacional x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

  8. Palpite Corinthians x RB Bragantino
    Corinthians x Bragantino

    Palpite Corinthians x RB Bragantino-Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

  1. Fluminense x Botafogo

    Palpite Fluminense x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

  2. Athletico Paranaense x Santos

    Palpite Athletico-PR x Santos - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

  3. Brentford x Arsenal

    Palpite Brentford x Arsenal - Premier League - 12/02/2026

  4. São Paulo x Grêmio

    Palpite São Paulo x Grêmio- Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

  5. Vasco x Bahia

    Palpite Vasco x Bahia- Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

  6. Rennes x PSG

    Palpite Rennes x PSG - Ligue 1 - 13/02/2026

  7. Sunderland x Liverpool

    Palpite Sunderland x Liverpool - Premier League - 11/02/2026

  8. Manchester City x Fulham

    Palpite Manchester City x Fulham - Premier League - 11/02/2026

  1. Atlético-MG x Remo

    Palpite Atlético-MG x Remo - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

  2. Mirassol x Cruzeiro

    Palpite Mirassol x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

  3. Vitória x Flamengo

    Palpite Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 10/02/2026

  4. Fluminense x Maricá

    Palpite Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca - 08/02/2026

  5. Corinthians x Palmeiras

    Palpite Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista - 08/02/2026

  6. Vasco x Botafogo

    Palpite Vasco x Botafogo- Campeonato Carioca - 08/02/2026

  7. Cruzeiro x América-MG

    Palpite Cruzeiro x América-MG- Campeonato Mineiro- 08/02/2026

  8. Valencia x Real Madrid

    Palpite Valencia x Real Madrid - La Liga - 08/02/2026

  9. PSG x Olympique de Marseille

    Palpite PSG x Marseille - Ligue 1 - 08/02/2026

  10. Noroeste x Santos

    Palpite Noroeste x Santos - Campeonato Paulista - 08/02/2026

  11. Liverpool x Manchester City

    Palpite Liverpool x Manchester City - Premier League - 08/02/2026

  12. Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ

    Palpite Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca - 07/02/2026

  13. São Paulo x Primavera-SP

    Palpite São Paulo x Primavera SP - Campeonato Paulista - 07/02/2026

  14. Atlético-MG x Athletic Club-MG

    Palpite Atlético-MG x Athletic Club - Campeonato Mineiro- 07/02/2026

