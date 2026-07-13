Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-POR-LIGA-CASA PIA-BENFICAAFP

Traduzido por

Mourinho cede ao desejo de Pérez... O Real mantém o “demônio” de Zidane

Especiais e Opinião
Análises
J. Mourinho
X. Alonso
A. Arbeloa
Real Madrid x Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos de clubes
La Liga
Real Madrid x Real Sociedad
Real Sociedad
Z. Zidane
Portugal
Espanha
Itália
França

Batalha fora das linhas termina com uma decisão obrigatória

O Real Madrid deixou sua primeira marca administrativa na era de José Mourinho, no que diz respeito à escolha da comissão técnica. Trata-se do preparador físico Antonio Bentos, uma decisão que refletiu a magnitude da influência que o italiano exerce dentro do clube.

A manutenção de Bentos não foi apenas uma escolha técnica, mas uma mensagem precoce de que certas questões dentro do “Santiago Bernabéu” continuam sujeitas à visão da diretoria e do presidente Pérez, mesmo com a chegada de um técnico do calibre e da experiência de Mourinho, que se viu obrigado a iniciar sua missão com uma das figuras mais importantes mantidas pela diretoria do clube.

  • Mourinho cede ao desejo de Pérez

    Reportagens da imprensa espanhola divulgadas hoje, segunda-feira, e reproduzidas pelo site Futbol España, afirmam que António Bentos continuará atuando como preparador físico do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, depois que a diretoria do clube decidiu mantê-lo na comissão técnica.

    As reportagens esclareceram que o técnico português preferia nomear um preparador físico de sua escolha, mas a diretoria do Real Madrid tomou a decisão por conta própria e o informou da permanência de Bentos, em uma decisão que reflete mais a posição do italiano dentro do clube do que a visão do novo técnico.

    Acrescentaram ainda que Bentos voltou ao cargo após a demissão de Xabi Alonso no inverno passado e, com a chegada de Mourinho, a diretoria agiu rapidamente para mantê-lo no cargo.

    Por outro lado, o cenário foi diferente no cargo de treinador de goleiros, já que relatos indicam que Mourinho conseguiu nomear a pessoa que desejava (Nuno Santos), enquanto o treinador de goleiros Luis López continuará trabalhando no Real Madrid em outra função, sem deixar o clube.

    Leia também: Uma jornada épica motiva a Espanha para o confronto contra a França

    • Publicidade

  • "O demônio querido"... O jogador de Zidane que o Real Madrid não quer perder

    A decisão do Real Madrid de manter Bentos não foi algo passageiro, mas sim uma consequência da convicção arraigada dentro do clube quanto à capacidade do italiano de liderar a preparação física da equipe.

    Nos últimos tempos, Florentino Pérez pressionou fortemente para que ele assumisse um papel de maior influência, diante da crescente preocupação com a condição física da equipe e do aumento no número de lesões, o que levou o clube a reestruturar completamente esse departamento, em conjunto com o retorno de Bentos e a chegada de Niko Mehić (chefe do departamento médico do Real Madrid).

    Bento é conhecido como “O Demônio”, apelido que lhe foi dado pelos jogadores do Real Madrid tanto por brincadeira quanto por admiração, devido aos seus treinos e famosos testes físicos que se tornaram uma marca registrada dos períodos de pré-temporada, nos quais os jogadores costumavam realizar treinos extenuantes em Valdebebas usando máscaras para medir o desempenho físico.

    Bento já havia revelado, em 2023, que um dos jogadores lhe disse: “Você é o Diabo”, em uma confissão que reflete a dureza de seus métodos de treinamento, que consistem em levar os jogadores ao limite de suas capacidades físicas em preparação para os grandes compromissos.

    Leia também: Primeira coletiva de Alonso no Chelsea: o que ele disse sobre as atribuições de Mourinho e o futuro de Fernandês?

  • Uma trajetória que lhe rendeu influência no Real Madrid... De onde veio Bentos?

    Bentos chegou ao Real Madrid pela primeira vez em 2016, a pedido direto de Zinedine Zidane, depois de já terem trabalhado juntos na Juventus enquanto ele jogava pelo time italiano, tornando-se um dos principais membros da comissão técnica que levou o time à conquista da dupla histórica da La Liga e da Liga dos Campeões em 2017, antes de conquistar o título europeu novamente em 2018.

    E quando Zidane deixou o clube em seu primeiro mandato, Bentos também se afastou, antes de ser recontratado pelo Real Madrid em 2021 para trabalhar ao lado de Carlo Ancelotti, contribuindo para a conquista da Liga dos Campeões em 2022.

    Suas conquistas não se limitam ao Real Madrid, já que seu nome está associado a cinco títulos da Liga dos Campeões com as equipes pelas quais trabalhou: um com a Juventus e quatro com o clube real.

    Além disso, o ex-atacante Fernando Morentis já havia elogiado seu trabalho em 2018, dizendo: “Ele é uma pessoa gentil e simpática, mas extremamente rigoroso. Ele me ajudou a perder peso, passando de 83 para 79 quilos em três semanas, e nunca senti na vida uma dedicação como a que senti com ele”.

    Leia também: À beira do abismo... Será que a Argentina continuará se salvando com uma figura de herói?

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • A filosofia de Bentos: “Sei que eles me odeiam”

    Já o próprio Bento resumiu sua filosofia de treinamento na véspera da final da Liga dos Campeões de 2022, dizendo: “É uma maneira de se adaptar às diferentes equipes e às suas necessidades. Levo os jogadores ao limite, mas com respeito. Sei que, às vezes, eles me odeiam”.

    Ele também revelou o grau de confiança de que goza dentro do clube, acrescentando: “Sempre que Florentino me vê, ele me pergunta se vamos dar o nosso melhor”.

    Entre uma decisão administrativa que impôs sua permanência e um longo histórico de sucessos, António Pintos inicia um novo capítulo no Real Madrid, mas desta vez na qualidade de homem a quem a diretoria se agarrou, mesmo que isso fosse contra a vontade do novo técnico.

    Leia também: Declaração provocativa em momento delicado... Bellingham ficará de fora contra a Argentina?

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO