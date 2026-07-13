Mourinho cede ao desejo de Pérez... O Real mantém o “demônio” de Zidane

O Real Madrid deixou sua primeira marca administrativa na era de José Mourinho, no que diz respeito à escolha da comissão técnica. Trata-se do preparador físico Antonio Bentos, uma decisão que refletiu a magnitude da influência que o italiano exerce dentro do clube.
A manutenção de Bentos não foi apenas uma escolha técnica, mas uma mensagem precoce de que certas questões dentro do “Santiago Bernabéu” continuam sujeitas à visão da diretoria e do presidente Pérez, mesmo com a chegada de um técnico do calibre e da experiência de Mourinho, que se viu obrigado a iniciar sua missão com uma das figuras mais importantes mantidas pela diretoria do clube.