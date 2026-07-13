Mourinho cede ao desejo de Pérez... O Real mantém o “demônio” de Zidane

Reportagens da imprensa espanhola divulgadas hoje, segunda-feira, e reproduzidas pelo site Futbol España, afirmam que António Bentos continuará atuando como preparador físico do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, depois que a diretoria do clube decidiu mantê-lo na comissão técnica.

As reportagens esclareceram que o técnico português preferia nomear um preparador físico de sua escolha, mas a diretoria do Real Madrid tomou a decisão por conta própria e o informou da permanência de Bentos, em uma decisão que reflete mais a posição do italiano dentro do clube do que a visão do novo técnico.

Acrescentaram ainda que Bentos voltou ao cargo após a demissão de Xabi Alonso no inverno passado e, com a chegada de Mourinho, a diretoria agiu rapidamente para mantê-lo no cargo.

Por outro lado, o cenário foi diferente no cargo de treinador de goleiros, já que relatos indicam que Mourinho conseguiu nomear a pessoa que desejava (Nuno Santos), enquanto o treinador de goleiros Luis López continuará trabalhando no Real Madrid em outra função, sem deixar o clube.