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YamalGetty Images
Hussein Hamdy

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De campeão da Eurocopa a enigma da Copa do Mundo... Por que Yamal abandonou o papel de “mágico”?

L. Yamal
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Brilho perdido

Apesar de a seleção da Espanha ter chegado à final da Copa do Mundo de 2026, Lamine Yamal foi uma das estrelas que mais levantou dúvidas durante o torneio, depois de ter ficado muito aquém de seu nível habitual e ter marcado apenas um gol e dado uma assistência, apesar de ter participado de todas as partidas.

Entre a lesão sofrida antes do torneio, a marcação defensiva reforçada e o fato de o esquema de Luis de la Fuente não contar tanto com os astros, Yamal se tornou um dos maiores enigmas da Copa do Mundo.

  • Lamine YamalGetty Images

    O desaparecimento da versão do Euro... Será que o Yamal se tornou um clichê?

    Yamal chegou à Copa do Mundo como uma das maiores estrelas do futebol mundial, depois de se destacar nas duas últimas temporadas pelo Barcelona e de ter feito uma campanha excepcional na Euro 2024, o que o tornou a principal estrela da seleção espanhola — apesar de, na época, ser apenas dois anos mais novo do que é hoje.

    No entanto, a versão que apareceu na Copa do Mundo de 2026 parecia completamente diferente: o jogador perdeu as arrancadas decisivas e as fintas com as quais costumava confundir os zagueiros, e seu impacto ofensivo ficou limitado na maioria das partidas, parecendo mais um jogador comum, longe da imagem que construiu para si mesmo nos últimos dois anos.

    Uma das razões para esse recuo pode ser o fato de que Yamal não é mais o jogador desconhecido ou o talento promissor que os adversários subestimavam, mas sim um dos alas mais perigosos do mundo. Isso levou as seleções a elaborarem estratégias específicas para neutralizá-lo, seja impondo marcação individual ou reforçando a marcação sobre ele, o que limitou bastante sua capacidade de fazer a diferença.

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  • Luis de la Fuente Spain 2025Getty

    A aposta no sistema

    Apesar da queda no desempenho de Yamal, bem como do papel cada vez mais secundário de Pedri, que passou a ser reserva, além da perda da vaga de titular por parte de Nico Williams, a seleção da Espanha continuou seu caminho com firmeza rumo à final da Copa do Mundo.

    Isso reflete o sucesso de Luis de la Fuente na construção de um sistema coletivo que não depende do brilho de um jogador específico, mas sim da execução coletiva e precisa das funções, o que permitiu à Espanha manter sua força mesmo quando suas maiores estrelas não estavam em grande forma.

    O sistema também não foi afetado pelo fato de a Espanha não contar com um atacante excepcional como a França e a Inglaterra, já que De la Fuente conseguiu utilizar Mikel Oyarzabal de maneira ideal, levando a seleção a superar grandes adversários, com destaque para os Gauleses.

    O sucesso dessa abordagem se destaca ainda mais quando se analisa o aspecto defensivo, já que a Espanha sofreu apenas um gol durante todo o torneio, uma prova clara da grande solidez da equipe.

    Essa solidez defensiva não foi responsabilidade apenas da zaga, mas também se deveu ao grande empenho dos jogadores do ataque, já que Alex Baena e Oyarzabal desempenharam funções defensivas decisivas, ajudando a reduzir os espaços à frente dos adversários e proporcionando proteção constante a Unai Simón.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Um grande obstáculo antes da Copa do Mundo

    Não dá para ignorar a lesão na coxa que Yamal sofreu cerca de um mês e meio antes do início da Copa do Mundo, já que isso o impediu de disputar as últimas partidas pelo Barcelona, além de ter ficado de fora dos amistosos que antecederam o torneio com a seleção espanhola.

    Isso pode ser uma justificativa para seu desempenho modesto na fase de grupos, devido à falta de ritmo de jogo, mas a continuidade do desempenho medíocre nas fases eliminatórias, especialmente no que diz respeito às dribles e arrancadas com a bola, levanta dúvidas sobre se ele se recuperou totalmente da lesão.

    A dúvida permanece antes da final: Yamal recuperou 100% de sua forma física, ou os efeitos da lesão na coxa ainda limitam sua capacidade de apresentar o futebol que todos estão acostumados a ver?

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  • Lamine Yamal EspanhaGetty Images

    Uma conquista com um gosto de frustração

    Yamal está agora a um passo de alcançar a glória e conquistar o título mundial mais cobiçado pela primeira vez em sua carreira, mas essa conquista, caso se concretize, pode ter um sabor amargo para o jovem jogador.

    Isso se deve ao fato de que, tradicionalmente, o principal astro da seleção campeã é o principal candidato à Bola de Ouro e ao prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, mas Yamal perdeu essa chance de forma definitiva.

    O desempenho de Yamal no torneio não se compara ao de outros astros, como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Harry Kane, que têm clara vantagem sobre ele na disputa pelo prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, mesmo que a Espanha conquiste o título.

    Além disso, as chances de Yamal disputar a Bola de Ouro parecem praticamente nulas, já que o Barcelona não conquistou a Liga dos Campeões na última temporada, somado ao desempenho medíocre do jogador na Copa do Mundo, o que torna improvável até mesmo sua inclusão entre os três melhores.