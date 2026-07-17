De campeão da Eurocopa a enigma da Copa do Mundo... Por que Yamal abandonou o papel de “mágico”?

Apesar da queda no desempenho de Yamal, bem como do papel cada vez mais secundário de Pedri, que passou a ser reserva, além da perda da vaga de titular por parte de Nico Williams, a seleção da Espanha continuou seu caminho com firmeza rumo à final da Copa do Mundo.

Isso reflete o sucesso de Luis de la Fuente na construção de um sistema coletivo que não depende do brilho de um jogador específico, mas sim da execução coletiva e precisa das funções, o que permitiu à Espanha manter sua força mesmo quando suas maiores estrelas não estavam em grande forma.

O sistema também não foi afetado pelo fato de a Espanha não contar com um atacante excepcional como a França e a Inglaterra, já que De la Fuente conseguiu utilizar Mikel Oyarzabal de maneira ideal, levando a seleção a superar grandes adversários, com destaque para os Gauleses.

O sucesso dessa abordagem se destaca ainda mais quando se analisa o aspecto defensivo, já que a Espanha sofreu apenas um gol durante todo o torneio, uma prova clara da grande solidez da equipe.

Essa solidez defensiva não foi responsabilidade apenas da zaga, mas também se deveu ao grande empenho dos jogadores do ataque, já que Alex Baena e Oyarzabal desempenharam funções defensivas decisivas, ajudando a reduzir os espaços à frente dos adversários e proporcionando proteção constante a Unai Simón.