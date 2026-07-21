As Odds Brasileirão apontam o Flamengo como favoritos ao título em 2026. Mas o rubro-negro carioca deve encontrar rivalidade pesada do Palmeiras. O Verdão e o Cruzeiro-MG seguem o time carioca nas cabeças das cotações para favoritos no Campeonato Brasileiro Série A em 2026.

Confira as odds Campeonato Brasileiro iniciais para que você possa fazer os seus palpites no mercado de longo prazo.

Campeão Brasileirão 2026 Odds na Superbet Palmeiras 1.72 Flamengo 2.45 Fluminense 18.00 Bragantino 45.00 Athletico-PR 50.00 Bahia 80.00

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Gosta de acompanhar as competições nacionais? Confira também as Odds do Brasileirão Feminino.

As odds Brasileirão continuam sendo o melhor termômetro para quem deseja apostar ou monitorar o desempenho dos clubes. O início do Campeonato Brasileiro 2026 está marcado para o dia 28 de janeiro, uma antecipação histórica que já faz as casas de apostas movimentarem mercados de longo prazo.

Analisamos os cenários mais prováveis e quem chega com força para disputar a taça da Série A neste ano.

O que podemos esperar do Campeonato Brasileiro?

O Brasileirão 2026 será um dos mais desafiadores da história recente. Com o início antecipado em janeiro e uma pausa prevista para o meio do ano durante o Mundial de Seleções, a gestão de elenco será o diferencial.

Pelo menos cinco equipes despontam com investimentos e estruturas capazes de brigar pelo topo:

Flamengo: O atual campeão (vencedor da edição 2025) entra na temporada como o time a ser batido e favorito absoluto nas odds.

O atual campeão (vencedor da edição 2025) entra na temporada como o time a ser batido e favorito absoluto nas odds. Palmeiras: Sob o comando de Abel Ferreira, o Alviverde mantém a regularidade e aparece logo atrás do Flamengo nas cotações para o título.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Alviverde mantém a regularidade e aparece logo atrás do Flamengo nas cotações para o título. Cruzeiro: Após uma temporada de consolidação e grandes investimentos, a Raposa surge como a principal "ameaça" ao eixo Rio-São Paulo.

Após uma temporada de consolidação e grandes investimentos, a Raposa surge como a principal "ameaça" ao eixo Rio-São Paulo. Corinthians: Motivado pelo título da Copa do Brasil 2025, o Timão recuperou o protagonismo e deve figurar na parte alta da tabela.

Motivado pelo título da Copa do Brasil 2025, o Timão recuperou o protagonismo e deve figurar na parte alta da tabela. Retorno de Tradicionais: A edição de 2026 marca o retorno de clubes como Athletico-PR, Coritiba, Chapecoense e o retorno histórico do Remo à elite.

Veja as cotações atualizadas nos melhores sites de apostas.

Como funcionam as odds para o Campeonato Brasileiro 2026?

Odds, ou probabilidades, são uma representação numérica das chances de um determinado evento acontecer em apostas esportivas. Elas indicam o retorno potencial que um apostador pode receber com base na quantia apostada.

As odds podem ser apresentadas de diferentes formas, como odds decimais, comuns em muitos países e representam o valor total que um apostador receberá por cada unidade apostada, incluindo o valor apostado.

Por exemplo, uma odd de 2,00 significa que, ao apostar R$ 1,00, o retorno total será R$ 2,00 (R$ 1,00 de lucro mais R$ 1,00 apostado).

Para 2026, temos o Flamengo e o Palmeiras como principais favoritos. Isso acontece por conta dos últimos torneios disputados pelos dois times e também pelo elenco mais qualificado. Logo depois, o Cruzeiro é o principal candidato, pelas últimas conquistas que conseguiu.

Entretanto, após o início do Campeonato Brasileiro e o desenrolar dos jogos da série A do Brasileirão, essas odds podem ser atualizadas.

Tipos de apostas no Campeonato Brasileiro 2026

Para o Campeonato Brasileiro 2026, os apostadores podem considerar apostas a longo prazo ou momentâneas, podendo aumentar os ganhos conforme o tipo de aposta.

Apostas a longo prazo : são as apostas para o campeão do torneio. Aqui, o apostador escolhe quem será o campeão e precisa aguardar até o fim da competição para saber se a sua aposta será contemplada.

: são as apostas para o campeão do torneio. Aqui, o apostador escolhe quem será o campeão e precisa aguardar até o fim da competição para saber se a sua aposta será contemplada. Apostas simples : são as apostas mais comuns, aquelas com uma única previsão no bilhete. Para esse tipo de aposta, o usuário precisa ser mais contido e realizar um gerenciamento da sua banca.

: são as apostas mais comuns, aquelas com uma única previsão no bilhete. Para esse tipo de aposta, o usuário precisa ser mais contido e realizar um gerenciamento da sua banca. Apostas múltiplas: são as apostas com mais de uma previsão no bilhete. Aqui, as possibilidades de ganhar valores mais altos são maiores, mas o risco de perder é maior, já que todas as previsões do bilhete precisam acontecer.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Campeonato Brasileiro 2026

O Campeonato Brasileiro 2026 promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. Com diversos favoritos, todos podem surpreender com o decorrer da competição.

Em 2026 o modelo segue o mesmo de anos anteriores, no formato pontos corridos. São 20 equipes, disputando partidas em turno e returno. No fim, quem somar mais pontos leva o tão sonhado troféu. Em caso de empate em pontos, o número de vitórias e o saldo de gols são os principais critérios de desempate.

Quem é o atual campeão?

O Flamengo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro (Série A 2025). O clube carioca garantiu o título de forma antecipada em dezembro de 2025, após vencer o Ceará no Maracanã, consolidando-se como o maior vencedor da era dos pontos corridos ao lado do Palmeiras.

Quando começa o Campeonato Brasileiro 2026?

Em uma mudança histórica no calendário para ajustar o futebol brasileiro à Copa do Mundo de 2026, a Série A terá início muito mais cedo, no dia 28 de janeiro, com término previsto para 2 de dezembro de 2026.

Onde assistir ao Campeonato Brasileiro?

A transmissão do Campeonato Brasileiro em 2026 segue um modelo multiplataforma, consolidado pela divisão dos direitos de imagem entre a Libra e a Liga Forte União (LFU). Na TV aberta, a exibição será dividida entre a Rede Globo, que transmite os jogos dos clubes da Libra, e a Rede Record, responsável pelas partidas da LFU.

Para quem prefere canais fechados ou o sistema de pay-per-view, o SporTV e o Premiere continuam sendo as principais casas do torneio, garantindo a cobertura de grande parte dos confrontos.

Já no ambiente digital e de streaming, a CazéTV marca presença no YouTube com a transmissão de um jogo por rodada em conjunto com a Record, enquanto o Amazon Prime Video possui o direito de exibição exclusiva de uma partida por rodada, dentro do pacote pertencente à LFU.