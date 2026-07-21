As Odds Brasileirão apontam o Flamengo como favoritos ao título em 2026. Mas o rubro-negro carioca deve encontrar rivalidade pesada do Palmeiras. O Verdão e o Cruzeiro-MG seguem o time carioca nas cabeças das cotações para favoritos no Campeonato Brasileiro Série A em 2026.
Confira as odds Campeonato Brasileiro iniciais para que você possa fazer os seus palpites no mercado de longo prazo.
|Campeão Brasileirão 2026
|Odds na Superbet
|Palmeiras
|Flamengo
|2.45
|Fluminense
|18.00
|Bragantino
|45.00
|Athletico-PR
|50.00
|Bahia
|80.00
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
- Gosta de acompanhar as competições nacionais? Confira também as Odds do Brasileirão Feminino.
As odds Brasileirão continuam sendo o melhor termômetro para quem deseja apostar ou monitorar o desempenho dos clubes. O início do Campeonato Brasileiro 2026 está marcado para o dia 28 de janeiro, uma antecipação histórica que já faz as casas de apostas movimentarem mercados de longo prazo.
Analisamos os cenários mais prováveis e quem chega com força para disputar a taça da Série A neste ano.
O que podemos esperar do Campeonato Brasileiro?
O Brasileirão 2026 será um dos mais desafiadores da história recente. Com o início antecipado em janeiro e uma pausa prevista para o meio do ano durante o Mundial de Seleções, a gestão de elenco será o diferencial.
Pelo menos cinco equipes despontam com investimentos e estruturas capazes de brigar pelo topo:
- Flamengo: O atual campeão (vencedor da edição 2025) entra na temporada como o time a ser batido e favorito absoluto nas odds.
- Palmeiras: Sob o comando de Abel Ferreira, o Alviverde mantém a regularidade e aparece logo atrás do Flamengo nas cotações para o título.
- Cruzeiro: Após uma temporada de consolidação e grandes investimentos, a Raposa surge como a principal "ameaça" ao eixo Rio-São Paulo.
- Corinthians: Motivado pelo título da Copa do Brasil 2025, o Timão recuperou o protagonismo e deve figurar na parte alta da tabela.
- Retorno de Tradicionais: A edição de 2026 marca o retorno de clubes como Athletico-PR, Coritiba, Chapecoense e o retorno histórico do Remo à elite.
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Como funcionam as odds para o Campeonato Brasileiro 2026?
Odds, ou probabilidades, são uma representação numérica das chances de um determinado evento acontecer em apostas esportivas. Elas indicam o retorno potencial que um apostador pode receber com base na quantia apostada.
As odds podem ser apresentadas de diferentes formas, como odds decimais, comuns em muitos países e representam o valor total que um apostador receberá por cada unidade apostada, incluindo o valor apostado.
Por exemplo, uma odd de 2,00 significa que, ao apostar R$ 1,00, o retorno total será R$ 2,00 (R$ 1,00 de lucro mais R$ 1,00 apostado).
Para 2026, temos o Flamengo e o Palmeiras como principais favoritos. Isso acontece por conta dos últimos torneios disputados pelos dois times e também pelo elenco mais qualificado. Logo depois, o Cruzeiro é o principal candidato, pelas últimas conquistas que conseguiu.
Entretanto, após o início do Campeonato Brasileiro e o desenrolar dos jogos da série A do Brasileirão, essas odds podem ser atualizadas.
Tipos de apostas no Campeonato Brasileiro 2026
Para o Campeonato Brasileiro 2026, os apostadores podem considerar apostas a longo prazo ou momentâneas, podendo aumentar os ganhos conforme o tipo de aposta.
- Apostas a longo prazo: são as apostas para o campeão do torneio. Aqui, o apostador escolhe quem será o campeão e precisa aguardar até o fim da competição para saber se a sua aposta será contemplada.
- Apostas simples: são as apostas mais comuns, aquelas com uma única previsão no bilhete. Para esse tipo de aposta, o usuário precisa ser mais contido e realizar um gerenciamento da sua banca.
- Apostas múltiplas: são as apostas com mais de uma previsão no bilhete. Aqui, as possibilidades de ganhar valores mais altos são maiores, mas o risco de perder é maior, já que todas as previsões do bilhete precisam acontecer.
Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Campeonato Brasileiro 2026
O Campeonato Brasileiro 2026 promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. Com diversos favoritos, todos podem surpreender com o decorrer da competição.
Em 2026 o modelo segue o mesmo de anos anteriores, no formato pontos corridos. São 20 equipes, disputando partidas em turno e returno. No fim, quem somar mais pontos leva o tão sonhado troféu. Em caso de empate em pontos, o número de vitórias e o saldo de gols são os principais critérios de desempate.
Quem é o atual campeão?
O Flamengo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro (Série A 2025). O clube carioca garantiu o título de forma antecipada em dezembro de 2025, após vencer o Ceará no Maracanã, consolidando-se como o maior vencedor da era dos pontos corridos ao lado do Palmeiras.
Quando começa o Campeonato Brasileiro 2026?
Em uma mudança histórica no calendário para ajustar o futebol brasileiro à Copa do Mundo de 2026, a Série A terá início muito mais cedo, no dia 28 de janeiro, com término previsto para 2 de dezembro de 2026.
Onde assistir ao Campeonato Brasileiro?
A transmissão do Campeonato Brasileiro em 2026 segue um modelo multiplataforma, consolidado pela divisão dos direitos de imagem entre a Libra e a Liga Forte União (LFU). Na TV aberta, a exibição será dividida entre a Rede Globo, que transmite os jogos dos clubes da Libra, e a Rede Record, responsável pelas partidas da LFU.
Para quem prefere canais fechados ou o sistema de pay-per-view, o SporTV e o Premiere continuam sendo as principais casas do torneio, garantindo a cobertura de grande parte dos confrontos.
Já no ambiente digital e de streaming, a CazéTV marca presença no YouTube com a transmissão de um jogo por rodada em conjunto com a Record, enquanto o Amazon Prime Video possui o direito de exibição exclusiva de uma partida por rodada, dentro do pacote pertencente à LFU.