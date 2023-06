Confira as melhores e mais recentes odds para o vencedor do Campeonato Brasileiro 2023.

Ao fim da décima rodada do Brasileirão, muitos times já começam a fazer os cálculos para retraçar a rota de seus objetivos, seja para não ser rebaixado, para garantir vaga nas competições continentais, ou principalmente, para conquistar o título desta temporada.

Confira quais são os principais candidatos a erguer uma das taças mais disputadas do planeta, e quais são os clubes que oferecem odds que prometem o melhor retorno.

Times Odds na bet365 Palmeiras 2.00 Flamengo 3.50 Botafogo 9.00 Atlético-MG 11.00 Fluminense 13.00 Athletico-PR 34.00

As odds são cortesia da bet365 e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real. Confira os valores atualizados no site.

Palmeiras em busca do bicampeonato

O Palmeiras, maior campeão brasileiro, já está na disputa pela ponta do campeonato e é favorito para permanecer na liderança até o final. E isso reflete nos odds baixos por um título.

O Verdão é o único time ainda invicto na disputa. E sua equipe consistente com Dudu, Raphael Veiga e Rony tem feito a diferença no ataque, na defesa, Weverton e companhia dão muita segurança à equipe. Com isso, parece questão de tempo até que assumam definitivamente o posto mais alto da tabela de classificação.

Flamengo, Botafogo e Atlético-MG fecham o top 4 dos favoritos ao título

Embora tenha passado por um início de temporada decepcionante, o Rubro-Negro conta com o poder de ataque de Gabigol, Pedro e as assistências do uruguaio Arrascaeta. Com o técnico Sampaoli no comando, o Flamengo tenta retomar a consistência de temporadas passadas para conquistar o título do Brasileirão 2023, mas ainda não conseguiu engrenar de vez.

O Fogão, por sua vez, aparece no topo da tabela com 24 pontos. O Botafogo ainda desperta desconfiança no mercado de apostas e apresenta boas odds de retorno nas principais casas. Com Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão em grande fase, o Botafogo parece ser capaz de ir longe neste campeonato, se tornando assim, um palpite interessante.

Na sequência vem o Atlético-MG, campeão em 2021. O Galo busca, dessa vez, bater de frente com os demais nas disputas tanto pelo Brasileirão, quanto Libertadores e Copa do Brasil. Para isso, precisa resolver um desafio igual ao do Flamengo: ter regularidade para chegar no topo e se manter lá.

Fluminense e Athletico-PR ainda são candidatos reais

O time de Diniz, campeão do Campeonato Carioca e com boas apresentações na Libertadores, ainda busca uma regularidade no Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras é um dos favoritos para levar o troféu, e muito se deve à Germán Cano, PH Ganso, Jhon Arias e Marcelo no seu elenco. Muito embora, seja evidente nas apresentações mais recentes que a equipe parece ter perdido o "gás" demonstrado no início de temporada.

O Athletico-PR, por sua vez, aparece como um candidato "divisor de águas", pois acima dele estão os que realmente vão brigar pela taça até a última rodada. Por outro lado, abaixo dele, estão os que lutam por zonas de classificação para campeonatos continentais. Embora apareça oito pontos atrás do líder, ainda é cedo para descartá-los da briga pelo título de campeão brasileiro.

Aposta agora!