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Spain France winners losers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Vai ser difícil parar a Espanha! Vencedores e perdedores: a “La Roja” deixa sua marca antes da final da Copa do Mundo, enquanto os lendários atacantes da França são eliminados sem brilho

Vencedores & perdedores
Copa do Mundo
Espanha
França
K. Mbappe
Rodri
P. Porro
W. Saliba
D. Deschamps
Especiais e Opinião
França x Espanha
Análises

Contra todas as expectativas e especulações pré-jogo, foi a Espanha quem avançou para a final da Copa do Mundo de 2026, após derrotar a França e seu lendário ataque com uma facilidade surpreendente, em Dallas, na terça-feira. Foi realmente incrível ver como a vitória por 2 a 0 foi rotineira, com jogadores como Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé sem brilhar, enquanto os favoritos do torneio foram eliminados sem brilho.

Tudo começou a dar muito errado para a equipe de Didier Deschamps, que era a grande favorita, logo aos 20 minutos, e, na verdade, ela nunca conseguiu se recuperar de verdade. A Espanha, por sua vez, controlou o jogo com classe e serenidade.

O lateral-esquerdo francês Lucas Digne perdeu completamente de vista Lamine Yamal após controlar um cruzamento longo e, na tentativa de afastar a bola, acabou acertando o ponta espanhol em vez da bola. O árbitro marcou pênalti imediatamente, e a cobrança foi convertida com segurança por Mikel Oyarzabal.

Os Bleus quase não ofereceram resposta, apesar do vasto potencial ofensivo à sua disposição, e os campeões da Copa do Mundo de 2018 foram brutalmente punidos por sua inércia pouco antes da marca de uma hora de jogo. Pedro Porro fez uma bela jogada de um-dois com Dani Olmo na entrada da área e sua arrancada não foi marcada, deixando o jogador do Tottenham com todo o tempo do mundo para chutar além do goleiro Mike Maignan, que saía ao seu encontro.

A situação poderia ter ficado ainda pior para a França momentos depois, quando Yamal cortou para dentro e desferiu um chute imparável que passou por Maignan, mas o gol foi anulado por impedimento. No entanto, a França não aproveitou essa chance de recuperação, não conseguindo criar nenhuma chance clara, e acabou sendo inesperadamente eliminada na fase das semifinais.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores em Dallas...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Rodri

    O potente ataque da França dominou as manchetes na véspera do jogo em Dallas, mas todos pareciam ter esquecido que o melhor volante do planeta provavelmente teria uma palavra a dizer no resultado. Rodri foi magnífico nesta semifinal, ditando o ritmo e neutralizando ataques em potencial repetidas vezes.

    O craque do Manchester City estava em toda parte, com 82 toques na bola e vencendo 11 dos 15 duelos disputados no chão e no ar. Ele foi um dos principais motivos pelos quais a França nunca conseguiu se desenvolver no ataque, dando um lembrete oportuno do que é capaz após os problemas com lesões que enfrentou desde que conquistou a Bola de Ouro de 2024.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: O ataque da França

    Muito se falou e escreveu sobre o ataque da França na reta final para esse confronto de grande repercussão, com Mbappé, Olise e, em menor grau, Dembélé em excelente forma, e poucos acreditando que a Espanha tivesse chances de conter todos eles. No entanto, os maiores nomes dos Bleus não apareceram quando mais importava.

    Surpreendentemente, Mbappé ficou à margem e demonstrou frustração ao ter que se contentar com sobras no ataque, enquanto o anônimo ponta-esquerda Bradley Barcola foi substituído logo no início do segundo tempo. Dembélé também foi ineficaz pela direita e parecia uma sombra do jogador que conquistou a Bola de Ouro em 2025. Atrás deles, nem mesmo Olise conseguiu encontrar espaço para influenciar o jogo, a ponto de ser substituído quando ainda faltavam 20 minutos para o fim da partida.

    Considerado o ataque mais potente do planeta, este foi um fracasso monumental no maior palco do futebol.

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    PERDEDOR: Didier Deschamps

    A França ainda terá que disputar a temida disputa pelo terceiro lugar, mas, para todos os efeitos, este foi um final fraco para o mandato de Didier Deschamps. Apesar de chegar à semifinal como favorita para vencer todo o torneio, sua equipe foi superada em qualidade e tática em todo o campo.

    O técnico deve estar aliviado por seu cargo não estar em jogo nesse cenário, pois a investigação sobre por que a França falhou tão espetacularmente, com uma vaga na terceira final consecutiva da Copa do Mundo em jogo, será exaustiva e implacável. Foi um final de pesadelo para o que, de outra forma, teria sido uma era brilhante sob o comando do lendário ex-meio-campista. É muito provável que Zinedine Zidane tenha que recolher os cacos.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Pedro Porro

    Que torneio incrível está sendo para Porro, que não tem se parecido em nada com o jogador que esteve à beira do rebaixamento durante a temporada do Tottenham, emergindo como uma das principais figuras defensivas da Espanha na América do Norte como lateral-direito titular, à frente de Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, e de Dani Carvajal, que ficou de fora da convocação.

    Sempre soubemos que ele tem um bom chute, e Porro finalizou como um centroavante experiente após invadir a área após uma bela jogada de um-dois com Olmo na entrada da área. Este foi tanto seu segundo gol pela seleção quanto seu segundo gol em uma Copa do Mundo muito produtiva.

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    PERDEDOR: William Saliba

    O zagueiro central do Arsenal, William Saliba, vinha enfrentando uma pequena lesão nas costas na preparação para esta semifinal, muitas vezes ficando de fora dos treinos enquanto seguia um programa adaptado na tentativa de controlar a dor. No entanto, as tentativas da França de amenizar a lesão acabariam sendo infrutíferas.

    Saliba resistiu apenas meia hora naquela que foi a partida mais importante de sua carreira até o momento, tendo ficado no banco durante toda a final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina. O jogador de 25 anos caiu no chão sem ter sofrido qualquer contato e precisou ser substituído por Maxence Lacroix, do Crystal Palace. O Arsenal e Mikel Arteta esperam que a lesão não seja nada grave.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    PERDEDOR: Lucas Digne

    Digne x Yamal sempre pareceu um confronto desigual no papel, já que o lateral-esquerdo francês, aos 32 anos, não é necessariamente o mais ágil e enfrentava um dos alas mais habilidosos e velozes do mundo inteiro. Inevitavelmente, ele passou por maus bocados.

    No entanto, o zagueiro do Aston Villa foi pego de surpresa de uma forma que poucos teriam previsto: ele demonstrou total falta de atenção dentro da própria área após controlar o cruzamento de Marc Cucurella e acabou acertando Yamal com o pé, em vez da bola, cometendo o pênalti no primeiro tempo que foi devidamente convertido por Oyarzabal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Harry Kane

    A Inglaterra tem sua própria semifinal em que se concentrar, embora talvez prefira enfrentar a Espanha caso consiga chegar à sua primeira final de Copa do Mundo em 60 anos quando enfrentar a Argentina na quarta-feira. Mas um aspecto interessante da partida desta terça-feira é que Harry Kane agora provavelmente tem menos obstáculos no caminho para se tornar o primeiro inglês a ganhar a Bola de Ouro desde Michael Owen, há um quarto de século.

    Com seu companheiro de equipe no Bayern de Munique, Olise, o vencedor da Liga dos Campeões, Dembélé, e o prolífico astro do Real Madrid, Mbappé, todos eliminados, Kane provavelmente está em uma disputa direta com o grande Lionel Messi pela maior honraria individual do futebol, após suas incríveis proezas goleadoras na Alemanha. A vitória em Atlanta na quarta-feira pode muito bem selar o resultado.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: A atmosfera

    Seria de se esperar que o Estádio de Dallas estivesse absolutamente lotado para uma semifinal de grande impacto entre duas das melhores equipes e mais bem classificadas do torneio, mas, para sermos totalmente sinceros, a atmosfera desse confronto monumental mais se assemelhava à de um amistoso internacional sem importância.

    Essa foi, sem dúvida, uma das poucas ocasiões em todo o torneio em que realmente vimos as consequências dos preços exorbitantes dos ingressos e do fato de as seleções europeias estarem disputando a partida a milhares de milhas de casa. Dava para ouvir, de vez em quando, o murmúrio fraco dos torcedores que haviam feito a longa viagem até o Texas, mas, durante longos períodos, essa grande partida foi disputada em um silêncio ensurdecedor. Parecia até que havia alguns assentos vazios, embora a FIFA provavelmente afirme que estavam ocupados.