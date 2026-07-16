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Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

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Rondo da Copa do Mundo: Será que a Inglaterra desperdiçou sua melhor chance de vencer? A Espanha mereceu a vitória sobre a França? E será que alguém consegue parar Lionel Messi agora?

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T. Tuchel
L. Messi

As duas semifinais da Copa do Mundo apresentaram histórias notavelmente diferentes, mas a final resultante promete ser um confronto emocionante entre duas excelentes seleções.

A final da Copa do Mundo está definida — e as semifinais cumpriram todas as expectativas de drama. A primeira, França x Espanha, ilustrou perfeitamente a diferença entre 11 jogadores talentosos e uma equipe coesa. A França vinha sendo brilhante no ataque ao longo do torneio, mas, quando precisou atuar como um todo, se ajustar taticamente e enfrentar um adversário mais técnico, desmoronou. A Espanha foi a merecida vencedora.

Já o jogo entre Inglaterra e Argentina foi uma espécie de colapso psicológico. Esse confronto está tão preso à sua própria história que, durante 45 minutos, não houve realmente uma partida de futebol. Ambos os times tentaram expulsar um ao outro do campo. Então, a Inglaterra marcou um gol e esqueceu como se joga futebol de verdade. A “armadura do enredo” da Argentina assumiu o controle, e dois gols no final mantiveram vivos os sonhos de Lionel Messi de conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.

Foram partidas brilhantes, cada uma à sua maneira. E elas prepararam o terreno para uma final instigante. A Espanha é provavelmente a seleção mais completa, mas a Argentina tem Messi. Quem pode prever o resultado? Os redatores da GOAL fazem uma retrospectiva e apresentam algumas previsões em mais uma edição de... The Rondo.

  • england(C)Getty Images

    O que vocês acharam das semifinais?

    Tom Hindle: Uma decepção amarga, tanto do ponto de vista inglês quanto do francês. O que vimos aqui foram dois jogos decididos por erros táticos graves. Didier Deschamps tomou uma decisão das piores de todos os tempos ao não escalar um terceiro meio-campista. Se ele tivesse colocado, digamos, Manu Kone, a França teria ficado muito mais equilibrada. E, como já foi relatado, havia motivos de sobra para Thomas Tuchel recuar tanto quanto recuou. A Inglaterra estava a caminho da vitória e acabou recuando. Por outro lado, é preciso dar crédito à Argentina, cuja sorte não conhece limites.

    Ryan Tolmich: As duas seleções mais fortes venceram. Talvez não as melhores ou as mais talentosas, mas definitivamente as mais fortes. A Espanha dominou totalmente a França. A Argentina levou a melhor sobre a Inglaterra. Ambas conseguiram isso graças à sua convicção, mais do que qualquer outra coisa, e é por isso que ambas as seleções são tão, tão boas.

    • Publicidade
  • england(C)Getty Images

    Qual foi o principal motivo da derrota da Inglaterra na quarta-feira?

    TH: O terrível golpe desferido há muito tempo na consciência inglesa, do qual nunca se pode escapar. Sempre que a Inglaterra chega a alguma posição de vantagem como país, ela desmorona completamente. Este foi mais um exemplo dos Três Leões jogando tudo fora. Eles tinham a chance de seguir em frente. Em vez disso, se limitaram a defender — e foram justamente punidos por uma equipe que sentiu o cheiro de sangue na água.

    RT: Foi a combinação perfeita entre a insegurança deles e a confiança da Argentina. Depois de abrir o placar, a Inglaterra jogou com medo, apesar de ter se esforçado tanto para trazer Thomas Tuchel para treiná-los e eliminar esse problema. A Argentina, por sua vez, nunca vacilou e, por causa disso, era só uma questão de tempo.

  • Thomas Tuchel Englandgetty

    A Inglaterra deveria manter Thomas Tuchel no cargo?

    TH: É mesmo! Ele tem contrato e continua sendo um excelente técnico. Essa foi uma decisão sem sentido, mas não é motivo para demissão.

    RT: Provavelmente? Você não vai encontrar muitos treinadores melhores no cenário internacional, mesmo que ele tenha estragado tudo nessa ocasião. Vamos ver se ele consegue aprender com isso e preparar essa seleção para a Eurocopa.

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  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    O que fez com que a França desmoronasse contra a Espanha?

    TH: Eles não conseguiam pegar a bola! A Espanha é muito, muito boa em controlar os jogos. E esse foi mais um exemplo disso. A França não pressionou o suficiente e ficou em desvantagem tanto em número quanto em qualidade.

    RT: A França se deparou com uma força avassaladora na Espanha, uma seleção que não deixou que fizessem nada do que queriam. A Espanha fez parecer fácil, mas a realidade é que é muito difícil jogar contra ela devido ao controle do meio-campo que praticamente sempre consegue garantir. Ninguém descobriu como superar isso nos últimos anos.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    Quem vai ganhar no domingo?

    TH: Argentina. Messi conquista o título pela segunda vez consecutiva.

    RT: A lógica aponta para a Espanha, mas será que estamos mesmo descartando a Argentina? Eles sempre encontram um jeito e, até que isso mude, vale a pena apostar que Messi e seus companheiros vão conseguir de novo, simplesmente porque parecem sempre conseguir.

  • messi(C)Getty Images

    Messi é o melhor jogador desta Copa do Mundo? Sua trajetória é a melhor já alcançada por qualquer jogador na história do torneio?

    TH: Ironicamente, até quarta-feira provavelmente era o Jude Bellingham — com o Messi logo atrás dele. Antes daquela partida, ele havia contribuído para sete dos gols da Inglaterra. Mas ele não teve o impacto de sempre. Então, levando em conta que o Messi liderou a virada e ainda deu mais duas assistências, a escolha tem que ser o Leo, sim.

    RT: Entre os dois ou três melhores desta Copa do Mundo, mas vamos ver depois da final. Suas contribuições para os gols são absurdas, mas várias outras estrelas também se destacaram. O que importa, porém, é se você vencer a final, e se ele conseguir isso, teremos que ter conversas sérias. 