Rondo da Copa do Mundo: Será que a Inglaterra desperdiçou sua melhor chance de vencer? A Espanha mereceu a vitória sobre a França? E será que alguém consegue parar Lionel Messi agora?

A final da Copa do Mundo está definida — e as semifinais cumpriram todas as expectativas de drama. A primeira, França x Espanha, ilustrou perfeitamente a diferença entre 11 jogadores talentosos e uma equipe coesa. A França vinha sendo brilhante no ataque ao longo do torneio, mas, quando precisou atuar como um todo, se ajustar taticamente e enfrentar um adversário mais técnico, desmoronou. A Espanha foi a merecida vencedora.

Já o jogo entre Inglaterra e Argentina foi uma espécie de colapso psicológico. Esse confronto está tão preso à sua própria história que, durante 45 minutos, não houve realmente uma partida de futebol. Ambos os times tentaram expulsar um ao outro do campo. Então, a Inglaterra marcou um gol e esqueceu como se joga futebol de verdade. A “armadura do enredo” da Argentina assumiu o controle, e dois gols no final mantiveram vivos os sonhos de Lionel Messi de conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.

Foram partidas brilhantes, cada uma à sua maneira. E elas prepararam o terreno para uma final instigante. A Espanha é provavelmente a seleção mais completa, mas a Argentina tem Messi. Quem pode prever o resultado? Os redatores da GOAL fazem uma retrospectiva e apresentam algumas previsões em mais uma edição de... The Rondo.