Os jogadores árabes marcaram forte presença na atual edição da Copa do Mundo de 2026, o que se refletiu no “FIFA Power Rankings”, divulgado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), que se baseia na análise do desempenho individual dos jogadores de acordo com um conjunto de indicadores técnicos e estatísticos ao longo de toda a competição.

A FIFA baseou a avaliação dos jogadores de campo em três indicadores principais: desempenho ofensivo, criatividade e desempenho defensivo, sendo que cada jogador recebe uma nota independente para cada critério.

Já para os goleiros, o mecanismo de avaliação é diferente, pois se baseia em apenas dois indicadores: proteção do gol e jogo com a bola, devido à natureza distinta de sua posição em relação aos demais jogadores.

Para realizar uma comparação padronizada entre os jogadores árabes em diferentes posições, o“Koora” calculou a média das notas dos jogadores de campo nos três indicadores, enquanto para os goleiros foi calculada a média dos dois indicadores, o que resultou em um ranking que destaca as principais estrelas árabes que apresentaram seu melhor desempenho durante o torneio.

O marroquino Achraf Hakimi liderou a lista com uma média de 6,09 pontos, superando seu compatriota Ismail Al-Saybari, que obteve uma média de 5,87.

Em seguida, vem Ezzedine Ounahi, que ficou em terceiro lugar com uma média de 5,72, enquanto Ibrahim Díaz ocupou o quarto lugar após registrar uma média de 5,71.

No quinto lugar, o trio egípcio formado por Imam Ashour, Mustafa Zico e Mohamed Salah empatou, com cada um deles alcançando uma média de 5,69 pontos, enquanto o marroquino Shamsuddin Talbi ficou em oitavo lugar, com uma média de 5,65.

O egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet ficou em nono lugar com uma média de 5,57, enquanto Muhannad Lashin completou a lista dos dez primeiros com uma média de 5,50 pontos.

Já o marroquino Bilal El Khannous completou a lista dos dez primeiros, após registrar uma média de 5,45.

No que diz respeito aos goleiros, o marroquino Yassine Bono continuou a consolidar sua posição entre a elite dos goleiros do campeonato, após ocupar o quarto lugar mundial no ranking da FIFA, enquanto o egípcio Mustafa Shubair ficou em quinto lugar.

Ao calcular a média dos índices de defesa da baliza e de jogo com a bola, Bono também se destacou, registrando 6,58 pontos contra 6,24 de Shubair, permitindo que a dupla continuasse a brilhar e reforçasse a presença árabe de destaque em uma das posições mais delicadas dentro do campo.

Com isso, a lista dos 11 melhores jogadores árabes incluiu seis estrelas dos Leões do Atlas, contra cinco jogadores da seleção egípcia, em mais uma confirmação do importante papel desempenhado pelas duas seleções árabes durante as disputas da Copa do Mundo.

As seleções marroquina e egípcia apresentaram uma edição excepcional da Copa do Mundo de 2026, depois que ambas conseguiram superar a fase de grupos e chegar às oitavas de final.

O Marrocos se classificou pelo Grupo 3 após empatar com o Brasil (1 a 1) e vencer a Escócia (1 a 0) e, em seguida, sobre o Haiti (4 a 2), antes de eliminar a Holanda nas oitavas de final nos pênaltis e, depois, conquistar uma grande vitória sobre o Canadá por 3 a 0 nas quartas de final, encerrando sua trajetória nas quartas de final com uma derrota para a França por 2 a 0.

Já a seleção egípcia começou sua trajetória com um empate contra a Bélgica (1 a 1), depois venceu a Nova Zelândia (3 a 1) e, em seguida, empatou com o Irã (1 a 1), garantindo assim sua vaga nas oitavas de final.

Em seguida, eliminou a Austrália nos pênaltis após um empate (1 a 1), chegando às oitavas de final, onde enfrentou a Argentina, atual campeã, e foi eliminada após uma derrota emocionante por 3 a 2, apesar de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

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