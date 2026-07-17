“Dar tudo de mim” – Como Lionel Messi e a convicção inabalável da Argentina os levaram a superar as adversidades e chegar à final da Copa do Mundo contra a Espanha

ATLANTA — A maioria dos presentes não percebeu o momento que se tornaria a imagem marcante da vitória da Argentina sobre a Inglaterra.

Estando a perder por um gol e envolvido em uma troca de farpas com Jude Bellingham, Lionel Messi fez uma careta que, nas horas seguintes à partida, virou parte meme e parte lenda instantânea da Copa do Mundo. Sua mensagem foi clara: “O jogo começou.” A partir daí, não houve mais volta.

Alguns vão chamar isso de ponto de virada. A verdade é que não foi, pelo menos não por si só. A Argentina não precisava que Bellingham lhes desse motivação ou os ajudasse a recuperar a confiança. Eles já tinham isso e demonstraram durante todo o verão.

É por isso que o centro de Atlanta ficou tomado de azul e branco, com os torcedores argentinos superando os ingleses em uma proporção de dois para um. É por isso que os cantos eram altos o suficiente para abafar o “God Save the King”. É por isso que as canções parecem um pouco menos como sonhos desta vez e mais como previsões.

É também por isso que a Argentina superou os vários contratempos que marcaram sua Copa do Mundo. Diante do mais recente deles, Messi fez uma careta, seguiu em frente e virou o jogo.

Essa mesma convicção agora se estende até domingo. A Espanha representará um desafio muito diferente do que a Inglaterra representou, mas a Argentina entrará na final da Copa do Mundo acreditando que, com Messi e o exército ao seu redor, nenhum jogo está fora do seu alcance.