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“Dar tudo de mim” – Como Lionel Messi e a convicção inabalável da Argentina os levaram a superar as adversidades e chegar à final da Copa do Mundo contra a Espanha

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Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra
L. Messi

A virada da Argentina contra a Inglaterra demonstrou a confiança depositada em Lionel Messi. Agora, a Espanha é o único obstáculo entre os atuais campeões e um segundo título consecutivo da Copa do Mundo, o que seria histórico.

ATLANTA — A maioria dos presentes não percebeu o momento que se tornaria a imagem marcante da vitória da Argentina sobre a Inglaterra.

Estando a perder por um gol e envolvido em uma troca de farpas com Jude Bellingham, Lionel Messi fez uma careta que, nas horas seguintes à partida, virou parte meme e parte lenda instantânea da Copa do Mundo. Sua mensagem foi clara: “O jogo começou.” A partir daí, não houve mais volta.

Alguns vão chamar isso de ponto de virada. A verdade é que não foi, pelo menos não por si só. A Argentina não precisava que Bellingham lhes desse motivação ou os ajudasse a recuperar a confiança. Eles já tinham isso e demonstraram durante todo o verão.

É por isso que o centro de Atlanta ficou tomado de azul e branco, com os torcedores argentinos superando os ingleses em uma proporção de dois para um. É por isso que os cantos eram altos o suficiente para abafar o “God Save the King”. É por isso que as canções parecem um pouco menos como sonhos desta vez e mais como previsões.

É também por isso que a Argentina superou os vários contratempos que marcaram sua Copa do Mundo. Diante do mais recente deles, Messi fez uma careta, seguiu em frente e virou o jogo.

Essa mesma convicção agora se estende até domingo. A Espanha representará um desafio muito diferente do que a Inglaterra representou, mas a Argentina entrará na final da Copa do Mundo acreditando que, com Messi e o exército ao seu redor, nenhum jogo está fora do seu alcance.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Alegria especial”

    É isso que acontece quando se tem um talento de elite como Messi. No entanto, como a Argentina já aprendeu várias vezes no início da carreira dele, Messi sozinho não é suficiente.

    O confronto desta quarta-feira contra a Inglaterra mostrou que Messi não está mais sozinho. Ele conta com um exército de apoio, tanto dentro quanto fora de campo. Não foi apenas a qualidade que levou a Argentina a mais uma final da Copa do Mundo. Foi a confiança, e essa confiança é real o suficiente para ser sentida.

    Nas horas que antecederam o pontapé inicial, não foi difícil encontrar os argentinos. Antes mesmo de vê-los, você já os ouvia. Mais do que tudo, você sentia que eles estavam chegando.

    Bastava virar uma esquina para encontrar um grupo, metade sem camisa e metade com camisetas do Messi, cantando sobre seu triunfo iminente sobre a “Inglaterra”. Os hinos nacionais foram um espetáculo. O da Argentina foi entoado com fervor. O da Inglaterra, por sua vez, foi abafado pelos gritos dos argentinos.

    “Vivemos algo especial — pudemos sentir isso logo no hino nacional”, disse Messi. “Os torcedores queriam essa vitória mais do que qualquer outra, por causa do que significa enfrentar a Inglaterra em uma semifinal e chegar a mais uma final da Copa do Mundo.

    “Sei o quanto o povo argentino está feliz. Minha mãe e minha família me enviaram fotos das pessoas comemorando. Estou muito orgulhoso e feliz por poder proporcionar ao povo argentino essa alegria especial.”

    A Espanha não carrega o mesmo peso histórico que a Inglaterra, mas o jogo de domingo representará um desafio futebolístico ainda maior. A torcida argentina pode fornecer a emoção. Contra uma seleção espanhola montada para controlar as partidas, os jogadores terão que transformar isso em paciência e precisão.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Ninguém queria perder”

    Para quem conhece a história, essa partida foi algo pessoal. É por isso que os termos “Falklands” e “Malvinas” estiveram presentes na preparação para o jogo. Dada a ocasião, a semifinal não precisava de conotações políticas para parecer grandiosa, mas elas acrescentaram uma dimensão extra.

    “Nenhum argentino queria perder essa partida”, disse Messi. “Foi incrível como toda essa Copa do Mundo se desenrolou, considerando o que essa semifinal contra a Inglaterra significava. Ninguém queria perder hoje.”

    Essa emoção ficou evidente na faixa com a qual os jogadores argentinos comemoraram após o apito final: “Las Malvinas son Argentinas”.

    Para quem não conhece a história, “Las Malvinas” é o nome argentino para as Ilhas Malvinas, um território ultramarino britânico no Atlântico Sul que a Argentina também reivindica. Os países travaram uma guerra de 74 dias pelas ilhas em 1982, que causou a morte de mais de 900 pessoas, enquanto os habitantes das Ilhas Malvinas votaram esmagadoramente em 2013 para permanecer como território ultramarino britânico. Desde então, a faixa tem gerado críticas do governo britânico e pedidos para que a FIFA tome medidas, deixando a Argentina sujeita a possíveis punições antes da final de domingo. No entanto, essa estava longe de ser a única faixa exibida.

    Imagens de Diego Maradona pairavam acima da torcida. O mesmo acontecia com as de Messi, cujo lugar ao lado de Maradona no futebol argentino é inquestionável. E foi Messi, mais uma vez, quem se tornou a manifestação física da confiança da Argentina. Mais uma vez, foi ele quem fez a diferença.

    A final exigirá algo diferente. A Espanha não carregará o fardo histórico da Inglaterra, e a Argentina não pode presumir que ela recuará para proteger uma vantagem, como fez a Inglaterra. Se a semifinal foi movida pela fúria, a final pode ser decidida pelo controle.

    Isso torna o início da partida particularmente importante. A Argentina se recuperou de estar perdendo na quarta-feira, mas sofrer o primeiro gol contra uma Espanha capaz de ditar o ritmo e o domínio da bola representaria um problema totalmente diferente.

  • imago-sport-1080114956.jpgBildbyran

    Tudo sobre a Albiceleste

    Quando os jogadores da Argentina falam em jogar “pelo Messi”, pode ser fácil descartar esse sentimento como mera bajulação. A realidade é que isso é muito, muito verdadeiro. Messi é algo mais do que um companheiro de equipe para aqueles que o cercam. O mesmo vale para os torcedores.

    É por isso que, mesmo quando a Argentina ficou atrás no placar, seus torcedores continuaram animados. Não houve pânico, assim como não houve contra Cabo Verde, Egito ou Suíça. Por que entrar em pânico quando se tem Messi?

    A pergunta continua válida mesmo depois desta quarta-feira. Foi a Inglaterra que entrou em pânico, recuando para proteger sua vantagem. Eles ficaram na defensiva por tempo demais contra um time muito perigoso. Não foi nenhuma surpresa quando acabaram cedendo.

    Enzo Fernández marcou o gol de empate, mas foi Messi quem acendeu o pavio. O craque do Inter de Miami impulsionou a Argentina para frente, dando assistência para Fernández antes de cruzar para Lautaro Martínez cabecear o gol da vitória.

    Mais do que tudo, foi a confiança em Messi que impulsionou a Argentina. Quando ele está em campo, tudo parece possível. Foi assim que nos sentimos na noite de quarta-feira.

    “Venho me preparando e treinando há um ano, e sabia que daria tudo de mim para estar na melhor forma possível”, disse Messi. “No momento, só quero aproveitar. Não estou falando da minha última Copa do Mundo nem nada parecido. Essa equipe sempre dá tudo de si e não deve nada a ninguém.

    “Essa seleção nunca desiste de tentar. Entramos em campo para vencer com nosso futebol e nossa determinação, e estamos em mais uma final de Copa do Mundo.”

    Para a Espanha, a tarefa é óbvia, mas não é fácil: impedir que Messi tenha o tempo e o espaço que a Inglaterra acabou concedendo a ele. Para a Argentina, o domingo não pode ser simplesmente mais um exercício de esperar que seu capitão faça algo impossível. O elenco terá que causar tantos problemas à Espanha que ela não possa se concentrar exclusivamente em Messi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais um passo

    Nunca é demais enfatizar o que a final deste domingo significa. Para a Argentina, é a chance de se tornar a primeira nação, desde o Brasil em 1962, a revalidar o título da Copa do Mundo. Para a Espanha, é uma oportunidade de construir um novo legado em torno de uma equipe e de uma identidade que parecem ter sido feitas para este momento.

    Para Messi, é mais uma chance de entrar para a história — mais uma camada de imortalidade para um jogador já considerado imortal. Em 2022, ele se equiparou a Maradona ao conquistar a Copa do Mundo para a Argentina. No domingo, ele pode fazer algo que nem mesmo Maradona conseguiu: levantar o troféu pela segunda vez.

    “Diego foi realmente grande”, disse Messi. “Nunca quis me comparar a ele. Para mim, ele é o maior de todos.

    “Compartilhamos alguns momentos maravilhosos. Em 2010, na Copa do Mundo, ele teve uma fase brilhante. Conversamos sobre os adversários e as partidas daquele torneio.

    “Hoje, onde quer que ele esteja, estará feliz, curtindo tudo isso, considerando o quanto a seleção significava para ele e o legado que deixou. É um presente para ele.”

    Messi deu muitos presentes à Argentina, e é por isso que os torcedores cantam seu nome com tanta paixão. A música do verão deles gira em torno da capacidade dele de inspirar essa devoção, e ecoou até tarde da noite em Atlanta.

    “Pelas Malvinas, por El Diego, pela última de Leo, Argentina, quero te ver bicampeã.”

    O que se traduz como

    “Pelas Malvinas, pelo Diego, pela última do Leo, Argentina, quero ver você se tornar bicampeã.”

    Os torcedores podem estar chamando esta de última Copa do Mundo de Messi, mesmo que ele próprio se recuse a admitir isso. Isso só aumenta a urgência em torno do jogo de domingo.

    Contra a Espanha, pode haver longos períodos em que os cânticos da Argentina serão postos à prova e sua confiança será testada. Eles talvez tenham que sofrer, esperar e confiar que seu momento acabará chegando.

    A quarta-feira provou que essa convicção pode virar um jogo. O domingo vai determinar se ela pode fazer história.


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