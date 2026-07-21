Di María ou Messi... quem é o verdadeiro herói das glórias da Argentina?

Meses antes do início do Mundial, vários jogadores da seleção argentina pediram a Di María que revertesse a sua decisão de se aposentar e participasse no torneio, mas o jogador manteve-se firme na sua posição.

E quando a seleção argentina anunciou a sua lista preliminar em maio de 2026, o nome do experiente extremo esteve ausente de forma definitiva.

O treinador Lionel Scaloni revelou posteriormente que a comissão técnica tentou convencer Di María a regressar, mesmo que fosse para disputar um jogo de despedida perante os adeptos, mas ele recusou.

O jornal espanhol AS citou Scaloni: "Pedimos-lhe que viesse despedir-se dos seus adeptos. Ele foi-se embora, e não há forma de o convencer. Tentámos, mas a sua decisão é definitiva".

E acrescentou: "Aposentou-se como vencedor, e é um dos melhores jogadores de futebol da nossa história".

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