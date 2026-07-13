O Rondo, edição das semifinais da Copa do Mundo: Será que alguém consegue parar a França? Quem vai vencer entre a Argentina de Lionel Messi e a Inglaterra de Jude Bellingham?

Certo, agora é que começa a valer. As seleções mais fracas já foram todas eliminadas, e restam aquelas que a FIFA considera as quatro melhores do mundo. Pode ser um pouco decepcionante o fato de as seleções classificadas de 1ª a 4ª no ranking da FIFA estarem nas semifinais — o que não dá muito espaço para a narrativa de zebras —, mas se você queria ver os melhores em ação, aqui está.
E ainda temos dois confrontos cativantes pela frente. Primeiro, Espanha x França. Provavelmente não daria para imaginar uma semifinal melhor neste momento. A França é uma máquina ofensiva que marca gols por diversão. A Espanha, basicamente, não leva gols. Tente prever o resultado desse jogo!
O outro confronto também não fica atrás. Inglaterra x Argentina é praticamente o jogo que define a Copa do Mundo. Há tanta história aqui, tanta animosidade. Nenhuma das duas seleções gosta muito da outra. E nenhuma delas está jogando nem perto do seu potencial no momento. Vai ser um bom jogo. Mas quem vai vencer esses dois confrontos? E quem vai levar o título no final das contas? Os redatores do GOAL analisam essa dupla cativante de confrontos...