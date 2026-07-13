O Rondo, edição das semifinais da Copa do Mundo: Será que alguém consegue parar a França? Quem vai vencer entre a Argentina de Lionel Messi e a Inglaterra de Jude Bellingham?

Tom Hindle: Tem um jogo fácil e outro bem difícil. A França está em grande fase no momento. Mesmo que a Espanha jogue no seu melhor nível, simplesmente não dá para apostar contra os franceses agora. Não vai ser uma goleada, mas eles vão conseguir a vitória. 2 a 1. Quanto ao outro jogo... nossa! Essas duas seleções estão em condições notavelmente semelhantes antes da partida. Nenhuma delas tem jogado particularmente bem, mas a mentalidade coletiva tem sido excelente. Ambas têm contado com seus craques e provavelmente terão que fazer isso de novo. Inglaterra, 2 a 1, na prorrogação.

Alex Labidou: A França é imbatível, então vai derrotar a Espanha de Lamine Yamal, e talvez nem seja uma partida acirrada. O placar pode ser 3 a 0 ou 4 a 0. Inglaterra x Argentina é, sem dúvida, o confronto mais esperado da Copa do Mundo dos últimos anos. No papel, a Argentina deveria ser a favorita aqui, já que a defesa pelas laterais da Inglaterra tem sido péssima ao longo deste torneio. No entanto, os Três Leões têm uma aura de time predestinado neste momento. É semelhante à vibração que cercava o Arsenal ou, se você acompanha a NBA, o Knicks.

Talvez eu esteja dando azar para eles agora, mas a Inglaterra vai passar de fase.

Ryan Tolmich: A Argentina não pode continuar se safando assim, pode? Pode?!? Já vimos esse filme tantas vezes, e ele sempre termina com Messi e companhia encontrando um jeito. Por isso, vamos apostar que eles vão encontrar um jeito de novo, já que a experiência deles vai levá-los a superar uma seleção inglesa um tanto agitada.

Na outra partida, a França é boa demais. Ninguém vai vencê-la. Divirtam-se, Espanha.