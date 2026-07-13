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The Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle e Ryan Tolmich

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O Rondo, edição das semifinais da Copa do Mundo: Será que alguém consegue parar a França? Quem vai vencer entre a Argentina de Lionel Messi e a Inglaterra de Jude Bellingham?

Especiais e Opinião
Análises
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
França x Espanha
França
Espanha
J. Bellingham
T. Tuchel
L. Messi
K. Mbappe

Espanha x França e Inglaterra x Argentina são os destaques de uma rodada de semifinais cheia de grandes nomes, à medida que a Copa do Mundo entra em sua semana decisiva.

Certo, agora é que começa a valer. As seleções mais fracas já foram todas eliminadas, e restam aquelas que a FIFA considera as quatro melhores do mundo. Pode ser um pouco decepcionante o fato de as seleções classificadas de 1ª a 4ª no ranking da FIFA estarem nas semifinais — o que não dá muito espaço para a narrativa de zebras —, mas se você queria ver os melhores em ação, aqui está.

E ainda temos dois confrontos cativantes pela frente. Primeiro, Espanha x França. Provavelmente não daria para imaginar uma semifinal melhor neste momento. A França é uma máquina ofensiva que marca gols por diversão. A Espanha, basicamente, não leva gols. Tente prever o resultado desse jogo!

O outro confronto também não fica atrás. Inglaterra x Argentina é praticamente o jogo que define a Copa do Mundo. Há tanta história aqui, tanta animosidade. Nenhuma das duas seleções gosta muito da outra. E nenhuma delas está jogando nem perto do seu potencial no momento. Vai ser um bom jogo. Mas quem vai vencer esses dois confrontos? E quem vai levar o título no final das contas? Os redatores do GOAL analisam essa dupla cativante de confrontos...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Preveja os vencedores das duas semifinais e explique por quê.

    Tom Hindle: Tem um jogo fácil e outro bem difícil. A França está em grande fase no momento. Mesmo que a Espanha jogue no seu melhor nível, simplesmente não dá para apostar contra os franceses agora. Não vai ser uma goleada, mas eles vão conseguir a vitória. 2 a 1. Quanto ao outro jogo... nossa! Essas duas seleções estão em condições notavelmente semelhantes antes da partida. Nenhuma delas tem jogado particularmente bem, mas a mentalidade coletiva tem sido excelente. Ambas têm contado com seus craques e provavelmente terão que fazer isso de novo. Inglaterra, 2 a 1, na prorrogação.

    Alex Labidou: A França é imbatível, então vai derrotar a Espanha de Lamine Yamal, e talvez nem seja uma partida acirrada. O placar pode ser 3 a 0 ou 4 a 0. Inglaterra x Argentina é, sem dúvida, o confronto mais esperado da Copa do Mundo dos últimos anos. No papel, a Argentina deveria ser a favorita aqui, já que a defesa pelas laterais da Inglaterra tem sido péssima ao longo deste torneio. No entanto, os Três Leões têm uma aura de time predestinado neste momento. É semelhante à vibração que cercava o Arsenal ou, se você acompanha a NBA, o Knicks.

    Talvez eu esteja dando azar para eles agora, mas a Inglaterra vai passar de fase.

    Ryan Tolmich: A Argentina não pode continuar se safando assim, pode? Pode?!? Já vimos esse filme tantas vezes, e ele sempre termina com Messi e companhia encontrando um jeito. Por isso, vamos apostar que eles vão encontrar um jeito de novo, já que a experiência deles vai levá-los a superar uma seleção inglesa um tanto agitada.

    Na outra partida, a França é boa demais. Ninguém vai vencê-la. Divirtam-se, Espanha.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que você acha do suposto conflito entre Thomas Tuchel e Jude Bellingham?

    TH: É uma situação estranha. Os dois meio que se irritam um ao outro, mas isso está tirando o melhor de ambos. Tuchel irrita Bellingham, então Bellingham joga com raiva. Bellingham responde aos comentários do técnico, então Tuchel não lhe dá muito crédito. É um ciclo estranho, mas Bellingham pode ser eleito o melhor jogador do torneio, e Tuchel está comandando os jogos com perfeição.

    AL: Há uma realidade que os fãs de esportes nem sempre querem aceitar: assim como em qualquer ambiente de trabalho, nem todos precisam gostar uns dos outros. A questão mais importante é se a relação permanece profissional e produtiva.

    Há um histórico entre Tuchel e Bellingham, como detalhou um dos colunistas deste Rondo. Mas isso também parece uma tentativa da mídia inglesa de criar um conflito maior do que realmente existe. Bellingham estava emocionado após a partida e foi questionado sobre os comentários de Tuchel enquanto ainda estava exaltado. Se a mesma pergunta tivesse sido feita a ele um dia antes, ele provavelmente teria dado uma resposta muito mais diplomática.

    A menos que a tensão comece a afetar a Inglaterra em campo, não há muito mais o que ver aqui. Vamos seguir em frente.

    RT: Realidade? Um monte de nada. Para a mídia inglesa? Um monte de alguma coisa. A questão é se o ambiente midiático será mantido fora do vestiário e se a Inglaterra tem líderes veteranos suficientes para fazer isso. Ainda assim, a última narrativa que você quer ouvir antes de uma semifinal da Copa do Mundo é que seu melhor jogador está brigando com o técnico sem motivo real.

  • embolo(C)Getty Images

    O segundo cartão vermelho de Breel Embolo foi uma farsa? E será que a impressão de que a Argentina está recebendo “ajuda” é correta?

    TH: Quero dizer, no caso do Embolo, foi a decisão certa tomada da maneira errada. Ele simulou de forma bem ridícula, e a Argentina tinha todo o direito de ficar furiosa com isso. O problema é que ficar reavaliando esses pequenos momentos acaba ficando um pouco irritante. Jogadores simulam. Árbitros erram nas decisões. Em qualquer contexto normal, é só “levantar” e seguir em frente. Agora, o árbitro tem que expulsá-lo. A Argentina teve um pouco de sorte com as decisões? Com certeza. Um dos gols anulados do Egito foi bem flagrante. Mas vamos ser sinceros: quem vai tomar uma decisão contra o Messi?

    AL: Foi a decisão certa, mas a ânsia em marcá-la provavelmente é o que está deixando os torcedores adversários irritados. Há um precedente com Miguel Almirón e o Paraguai durante a primeira partida dos EUA, mas, em geral, é uma decisão raramente tomada em partidas. Nas últimas três partidas das oitavas de final, parece mesmo que a Argentina tenha se beneficiado de algumas decisões duvidosas. Mas, para ser justo, até que ponto isso se deve ao fato de eles serem os atuais campeões nesta fase? Em qualquer esporte, os árbitros tendem a dar decisões duvidosas a favor dos detentores do título. Aqui não é diferente.

    RT: Quem comete o crime, cumpre a pena. Foi bobagem? Sim. Você quer que as partidas sejam decididas assim? Absolutamente não. Estamos todos um pouco cansados do VAR neste verão? Ah, com certeza que sim. Mesmo assim, simulação é simulação, e todos nós vemos gritando há anos pela necessidade de punir esses momentos de simulação. Se você não quer cartões amarelos por simulação, não simule. É fácil.

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  • bellingham(C)Getty Images

    Quem é, para você, o melhor jogador do torneio até agora?

    TH: Jude Bellingham. Não tenho tanta certeza se já vimos alguém carregar uma seleção assim em uma Copa do Mundo.

    AL: Essa é fácil: Lionel Messi. No entanto, Bellingham pode ser uma zebra, dependendo se a Inglaterra conquistar o título.

    RT: Neste momento? É o Jude Bellingham, mas vamos ver depois da final. Parecia mesmo que a partida entre Noruega e Inglaterra foi um confronto entre os dois MVPs do torneio, Bellingham e Erling Haaland, que tiveram que carregar seus países nas costas. Então, enquanto Messi e Mbappé foram impulsionados por seus companheiros, Bellingham foi seu próprio elenco de apoio. É assim que ele tem se destacado.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quem vai levar o título?

    TH: França. Eles vão vencer a Inglaterra na final.

    AL: Já dei a entender isso antes, mas este é o ano de acabar com as secas e as maldições, e parece que a Inglaterra será a próxima.

    RT: França. É a melhor e mais completa seleção e, depois de anos de partidas difíceis, finalmente está simplesmente arrasando com os adversários. É a seleção mais talentosa e a mais divertida de assistir, embora seja a Argentina que esteja reivindicando o título de “mais dramática”. A França não precisa de drama; está simplesmente arrasando com os adversários. Se conquistar esse título, ninguém vai falar em sorte na sua trajetória.

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