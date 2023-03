Com o código promocional Betano VIPGOAL você ganha bônus de até R$300 + R$20 em aposta grátis turbinada!

Código promocional Betano: Abra sua conta com VIPGOAL

O que posso obter com o código promocional Betano?

O código promocional Betano VIPGOAL traz vantagens de boas vindas para os apostadores. A primeira é 100% do valor de até R$300 em bônus para apostas esportivas no primeiro depósito, ou seja, a Betano duplica a sua aposta.

A segunda, é uma aposta grátis turbinada de R$20 ao utilizar o código VIPGOAL. Com essa oferta da Betano, o jogador aposta sem qualquer custo.

Confira os detalhes das promoções Betano:

Oferta de bônus Betano Detalhes da oferta Código promocional Betano 2023 Apostas esportivas Receba até R$300 de bônus + R$20 em aposta grátis turbinada VIPGOAL Termos e condições importantes: 18+ Registre-se com o código promocional. Faça seu primeiro depósito no Betano Brasil (mínimo R$ 100) e receba 100% extra até o máximo de R$ 300 em bônus. Ao se cadastrar você também recebe R$ 20 em aposta grátis potencializada. O valor total (depósito + bônus) deve ser apostado 5 vezes em apostas esportivas e esportes virtuais. O valor do bônus também precisa ser apostado uma vez antes que você possa sacar seus ganhos. Aplicam-se os T&Cs. T&Cs completos.

A tabela acima é uma sugestão que nossa equipe editorial preparou. Portanto, confira o site Betano para verificar outras promoções e lembre-se de comparar as ofertas entre as casas de apostas para escolher a que mais combina com o seu estilo. Leia atentamente os Termos e Condições (T&C) antes de apostar.

B ô nus de boas vindas Betano Brasil

Como o nome já diz, o bônus de boas vindas é destinado aos jogadores que irão fazer a sua primeira aposta na operadora. O processo é bem simples, basta creditar o mínimo de R$50 na sua conta e irá receber 100% extra até um máximo de R$300 em bônus.

Como conseguir a aposta grátis Betano?

A Aposta Grátis é creditada automaticamente na sua conta após colocar o primeiro depósito no valor de R$100 na sua conta e utilizar o código promocional Betano VIPGOAL durante o login na plataforma.

Lembre-se de verificar outras casas de apostas para conferir qual delas se adapta melhor ao seu estilo de aposta.

Principais pontos dos Termos & Condições Betano

Abaixo selecionamos os principais pontos para garantir o seu bônus de boas-vindas Betano, lembre-se de verificar os termos completos na operadora.

Faça seu primeiro depósito na Betano Brasil (com um mínimo de R$50) e receba 100% extra até um máximo de R$300 em bônus. O bônus será ativado diretamente na sua conta de cliente após o primeiro depósito. O valor total (depósito e bônus) deve ser apostado 5 (cinco) vezes em Esportes. As apostas colocadas em esportes virtuais não se encontram elegíveis para efeitos do cumprimento dos requisitos de bónus. Por exemplo, em um depósito de R$50, com bônus de R$50 e um saldo total de R$100, você terá que fazer R$500 em apostas esportivas.

Passo a passo: como abrir uma conta Betano?

Para receber qualquer saldo extra vindo de um código promocional Betano, é preciso criar uma conta na plataforma. Nesse sentido, siga o passo a passo abaixo para se cadastrar na casa de apostas:

Primeiramente, acesse o site da Betano e clique em registrar Em seguida, informe seus dados para cadastro. A empresa irá requisitar: email, CPF, data de nascimento, gênero e endereço; Como alternativa, é possível fazer o cadastro com redes sociais; Insira o código promocional Betano VIPGOAL Leia os Termos e Condições. Se concordar, confirme a criação da conta.

Aliás, é de suma importância informar corretamente cada um dos dados exigidos. Futuramente, a operadora pode exigi-los para liberar funcionalidades como saque ou apostas com valores mais altos.

Além disso, é preciso ter 18 anos ou mais e nunca ter criado uma conta anteriormente para se registrar. Caso não cumpra tais requisitos, pode perder a conta e qualquer saldo presente nela.

Por fim, se estiver com problemas para acessar o usuário, a funcionalidade “Esqueceu sua senha?” pode ajudar. Caso o problema persista, entre em contato com o suporte via chat.

Importante analisar outras casas de apostas para verificar qual delas se adapta melhor ao seu estilo de aposta.

Como verificar conta na Betano?

Como mencionamos acima, a verificação de identidade é necessária para liberar algumas funcionalidades. Assim, é interessante saber como ela funciona antes mesmo de se registrar, já que alguns jogadores podem ter algum problema com essa exigência.

A verificação de identidade não é complicada. Basta fazer os passos mostrados abaixo:

Acesse o site de apostas Betano ou abra o app da plataforma no celular; Em seguida, abra o menu do usuário, clicando no ícone ao lado do botão “depositar”; Na aba “Perfil”, selecione “documentos de identificação” para saber o que está sendo exigido pela empresa; Provavelmente, a empresa solicitará dois tipos de documento: identificação (identidade, passaporte ou carteira de motorista) e comprovante de residência (documentação com as informações colocadas no cadastro do usuário);

5. Aguarde até que a empresa confirme sua identide.

Caso a identidade não seja verificada, contate o suporte para ter conhecimento de quais modificações são necessárias. Além disso, o apostador pode ter outros documentos solicitados no futuro, por questões de segurança. Isso é comum no segmento de apostas.

Desse modo, é importante se cadastrar com muita atenção. Afinal, é mais fácil inserir as informações corretamente do que corrigi-las no futuro.

Lembre-se de verificar outras casas de apostas para conferir qual delas se adapta melhor ao seu estilo de aposta

Como fazer apostas na Betano?

Apesar de oferecer diferentes serviços, a Betano se tornou popular justamente por conta das apostas esportivas. Por lá, há muitos esportes disponíveis, com centenas de competições em cada um.

Em nossas análises, notamos que um esporte se destaca com mais eventos: futebol. Seja no modo ao vivo ou no pré-jogo, há milhares de jogos onde é possível apostar. Ademais, dá para palpitar nos maiores campeonatos do esporte, tanto brasileiros como internacionais.

Similarmente, esportes como tênis, basquete e vôlei possuem uma variedade grande de torneios e partidas disponíveis. Ou seja: os esportes mais populares são cobertos com bastante qualidade pela Betano.

Mas e os esportes mais “exóticos”? Além de oferecer uma experiência positiva naquilo que é mais popular, a Betano também agrada quem busca experiências fora do comum.

Isso inclui algumas categorias esportivas pouco conhecidas mundialmente, mas com uma base enorme de fãs. Por exemplo, rugby, hóquei no gelo e beisebol podem não ser praticados no Brasil, mas possuem torneios em vários países.

Ainda, é importante que tais esportes estejam presentes justamente para variar as oportunidades de palpites. Com isso, um apostador pode procurar odds bem diferentes do que está acostumado.

Também é possível ver uma cobertura fora do padrão nos esportes mais famosos. Por exemplo, por lá dá para apostar em várias segundas divisões, torneios amadores e copas fora do circuito de elite.

Com isso, apostadores que são entusiastas de algum esporte conseguem encontrar um número grande de times. Mesmo que sua equipe favorita seja rebaixada, provavelmente você ainda poderá apostar nela pela Betano.

Por fim, o site também cobre eventos fora dos esportes. Isso significa que dá para apostar em prêmios de cinema, música, títulos esportivos e muito mais. Tais opções atraem quem não é fã do segmento esportivo, mas ainda deseja fazer algum tipo de palpite.

Tipos de apostas Betano

Há vários times de apostas online possíveis de serem feitas dentro da Betano. As apostas simples são as mais básicas: o jogador opta por escolher um único palpite entre os vários disponíveis.

Por exemplo, ele pode apenas apontar que determinado time sairá vencedor de uma partida. A principal motivação para escolher tal mercado é justamente não ser tão arriscada, já que basta acertar um resultado.

Por outro lado, alguns jogadores preferem as apostas múltiplas. São aquelas em que se usa vários palpites compatíveis entre si. Com isso, as odds se multiplicam entre si.

Exemplificando, ao escolher dois palpites com odds de 2.00 cada, o jogador termina com uma aposta com odds de 4.00. Todavia, ele só recebe algo se todos os palpites estejam corretos, o que aumenta o risco conforme mais seleções são indicadas.

É seguro apostas na Betano Brasil?

Sim, pois a Betano é confiável e segura. Primeiramente, ela possui uma licença de funcionamento emitida pela MGAMGA/CRP/152/2007, emitida em 12 de junho de 2019. O órgão faz parte do governo de Malta, um dos mais rigorosos na fiscalização das apostas e cassino online.

Além disso, possui diversos selos de segurança e utiliza tecnologias de proteção ao usuário. Por exemplo, eles possuem o selo “Secure Trust”, dado para sites que processam dados do usuário com responsabilidade.

Fora isso, a plataforma já ganhou vários prêmios e utiliza métodos de pagamento conhecidos. Mesmo apostando pelo app, o apostador ainda é protegido, assim como as transferências feitas.

Se quiser, ainda pode ativar o login em dois passos. É um recurso que exige que, após inserir a senha, o apostador confirme o acesso em outro aparelho. Com isso, se alguém tentar acessar sua conta sem autorização, é possível impedir com prontidão.

Betano APP: Como apostar pelo celular?

Você costuma apostar pelo PC ou pelo celular? A grande maioria prefere a segunda opção, já que é mais prático tirar o aparelho do bolso em qualquer lugar, a qualquer momento.

Por isso, gostaríamos de ver que a Betano disponibiliza app para aparelhos móveis, mas com um detalhe: somente para Android. Assim, o aplicativo deve ser baixado diretamente pelo site oficial da empresa, não pelas lojas de app.

Sobre o aplicativo, a Betano adaptou 100% da plataforma nele. Ou seja, é possível fazer apostas em todos os esportes disponíveis, depósitos, saques, conferir saldo e usar outros recursos pelo Betano app.

Além disso, o programa possui ícones no tamanho ideal para a tela dos smartphones. Em nossos testes, vimos que não é complicado usá-lo e que não há bugs ou lentidão.

E quem não tem Android? Nesse caso, vai apostar pela versão mobile do site. Ela também se adapta para o formato horizontal e com touchscreen. Todavia, alguns recursos são exclusivos do app, mas nada indispensável ou que vá impedir o usuário de fazer palpites.

Confira outros aplicativos de casas de apostas para checar qual deles se adapta melhor a sua rotina.

A empresa também pode enviar mensagens via e-mail, caso o jogador concorde. É um recurso que pode ser uma alternativa caso não consiga ou não queira usar diretamente o app.

Como baixar Betano no iphone?

Quem tem um dispositivo iOS, como iPhone e iPad, não conseguirá baixar o app da Betano para celulares. Todavia, como já mencionamos antes, ainda dá para apostar pelo site. Tudo que o jogador deve fazer é entrar na plataforma pelo navegador do telefone.

Nesse sentido, o site muda sua interface para se adaptar à tela usada. Por exemplo, quem aposta em um iPad ainda conseguirá ter uma experiência interessante.

Fora isso, o jogador pode usar recursos do navegador para aprimorar a experiência. Entretanto, é preciso sempre se atentar a segurança, evitando ao máximo usar apps ou sites que não sejam oficiais da empresa.

Também se atente ao apostar por uma rede pública. É preferível utilizar uma conexão particular e protegida contra vazamento de dados.

Apostas ao vivo e streaming

As apostas ao vivo são feitas em tempo real, durante cada evento. Por exemplo, alguns jogadores preferem apostar no seu time favorito enquanto ele está em campo.

Mas qual a diferença de fazer esse tipo de palpite? A principal são as mudanças nas odds. Cada gol, ponto marcado ou jarda obtida modifica totalmente os números de cada mercado.

Quem fica atento apostando pela Betano pode ver as mudanças facilmente. Isso se deve ao recurso com setas e a mudança de cor de cada mercado ao mudar de odds.

E por falar em mercados, o modo ao vivo possui vários deles, permitindo variar bastante nas apostas. É possível até mesmo apostar em cada jogador dentro de campo e conseguir tirar proveito quando um deles estiver muito bem ou muito mal.

Sobre os recursos extras, o destaque vai para o streaming. A função está disponível em diversos eventos, com boa imagem e sem demandar uma conexão de alta velocidade.

Todavia, vale dizer que a disponibilidade varia em cada região. Além disso, certos eventos possuem direitos de transmissão exclusivos de alguns canais. Também é preciso ter saldo na conta para assistir a grande parte dos jogos disponíveis (mas sem pagar taxas).

Outros recursos interessantes são as estatísticas em tempo real e o cash out. Ambos podem fazer grande diferença na experiência geral.

Métodos de Pagamento Betano

Os métodos de pagamento disponíveis também é algo que analisamos criteriosamente entre as operadoras e a Betano apresenta ótimas opções como Pix.

Além disso, a operadora oferece diversas opções

Boleto Bancário - Apenas depósitos;

Transferência bancária - Depósitos e saques;

Pay4Fun - Apenas saques;

Skrill - Apenas saques;

Neteller - Apenas saques;

ecoPayz - Apenas saques.

Os valores mínimos são acessíveis para quem tem um orçamento limitado. Por exemplo, o depósito mínimo via Pix é de apenas R$20. Já o saque mínimo, também via Pix, começa em R$50.

Ao depositar ou sacar, lembre-se das regras do Betano bônus. Alguns códigos bônus podem exigir que os pagamentos sigam regras. O mesmo vale para cupons de desconto Betano e outros códigos promocionais.

Qual o período de depósito Betano?

É o tempo que a empresa leva para processar seu pagamento. Isso pode variar bastante segundo alguns parâmetros.

O primeiro deles é qual método você escolheu. Enquanto o Pix costuma ser creditado em 30 minutos, independente do dia ou horário, outros podem levar bem mais tempo.

O boleto leva 1 dia útil para ser processado. Já as transferências bancárias levam entre 1 e 2 dias úteis. Ou seja, caso deposite no fim de semana ou feriado, terá que esperar até o início da semana.

Ainda, seu pagamento pode levar mais tempo por conta do serviço de transferência. Como a Betano não controla 100% da movimentação, os serviços bancários também podem ter um tempo de processamento.

Quanto tempo leva para entrar o dinheiro no Betano?

Como falamos acima, depende do método que foi escolhido, do período em que o depósito foi feito e de algumas ocasiões excepcionais. Basicamente, estes são os prazos para depósito:

Pix: Até 30 minutos

Boleto bancário: Até 1 dia útil

Transferência bancária: Entre 1 e 2 dias úteis

Vale dizer que o sistema de pagamento também pode ser responsável pelo tempo que o depósito leva até ser processado pela Betano. Por exemplo, se o Pix tiver alguma instabilidade, a plataforma só mostrará o valor quando o banco efetivamente transferi-lo.

Como depositar na Betano e cair na hora?

O melhor modo de depositar e ter acesso rapidamente ao dinheiro na Betano é através do Pix. O método é o que possui menos tempo na lista oficial da empresa, levando apenas 30 minutos para cair na conta.

Caso o método não possa ser utilizado por você, o segundo mais rápido é o boleto bancário. Entretanto, ele leva significativamente mais tempo, sendo preciso esperar por até 1 dia útil para conseguir visualizar e usar o saldo transferido.

PIX Betano

A Betano foi um dos primeiros sites a oferecer o Pix, método de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil e disponível em grande parte dos bancos. Assim, a Betano dá uma certa vantagem ao usar o Pix, já que ele possui essas duas características:

É o método de pagamento mais rápido tanto no saque, quanto no depósito;

Possui os valores mínimos mais baixos, também para depósito ou saque.

Para usar o Pix na Betano, o jogador deve usar o sistema de pagamento. No caso do Pix, o site informará um código ou o jogador pode usar o código QR. Já no saque, é preciso indicar os dados da conta do apostador (só é possível sacar se a conta for do titular).

Atendimento ao cliente Betano

Quem possui alguma dúvida ou precisa de ajuda com algo na plataforma deve contatar os canais de suporte ao cliente. A Betano possui as seguintes formas de atender seus usuários:

Central de ajuda - possui vários artigos respondendo às perguntas dos apostadores. Antes de utilizar os canais ativos de atendimento, é interessante buscar sua dúvida em um desses tópicos. Inclusive, todas as informações estão traduzidas para português;

Chat ao vivo - forma mais rápida e prática de ser atendido. Está disponível diretamente pelo site da Betano e utiliza atendentes reais para responder aos clientes da empresa. Além disso, responde rapidamente e com informações corretas. Todavia, funciona apenas das 10h às 00h;

E-mail - o suporte da Betano também atende via e-mail, bastando enviar uma mensagem explicando o que é necessário para o endereço oficial. Todavia, contatos via e-mail demoram mais para ser respondidos e não são tão práticos quanto o chat. Caso o site esteja fora do ar, é a melhor forma de contatar a empresa.

Os três canais possuem diferentes vantagens e desvantagens. Além disso, é interessante manter o e-mail da empresa anotados, caso precise de suporte e não consiga entrar na plataforma.

Como falar com o suporte da Betano?

Cada canal de atendimento ao cliente funciona de formas diferentes. Nesse sentido, achamos interessante explicar cada um de forma separada:

Central de ajuda - Vá até o fim da página inicial e toque ou clique em “Central de ajuda”. Depois, use a barra de pesquisa para procurar sua dúvida;

Chat ao vivo - Clique novamente em Central de ajuda. Entretanto, vá até o fim da página e clique no botão verde “Vamos conversar”. Depois, escolha o tema que precisa de ajuda e clique em “Iniciar chat”. Em alguns minutos, um atendente responderá;

E-mail - Basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico oficial da empresa e aguardar a resposta.

Qual o e-mail da Betano?

É possível contatar a Betano através do e-mail suporte@betano.com. Sua mensagem pode ser respondida em alguns minutos ou levar um pouco mais de tempo.

Nossa opinião sobre a Betano

A Betano é uma boa casa de apostas esportivas. Os entusiastas do segmento já a conhecem há tempos e ela é uma escolha interessante tanto para palpites em futebol como em outros esportes.

Além disso, possui o código promocional Betano, que oferece diferentes bônus de boas vindas. Seus métodos de pagamento também são acessíveis e não exigem desconto de taxas, o que é uma boa característica para quem tem orçamento limitado.

Ainda, há algumas coisas que podem melhorar por lá. Segundo nossos testes, a principal delas é a falta de app para iOS. Na tabela abaixo, listamos outras coisas que o apostador deve observar antes de apostar por lá.

O que gostamos O que não gostamos Possui app para Android e versão mobile do site com bons recursos Atendimento via chat só funciona das 10h à 0h Ofertas de boas-vindas e promoções Não tem aplicativo para Iphone Depósito mínimo de R$20 via PIX





Perguntas Frequentes sobre o código promocional Betano

Finalizando nosso artigo, juntamos as perguntas de vários apostadores que desejam usar o site. Confira cada uma com respostas tiradas de canais oficiais da empresa

Qual é o código promocional do Betano?

O código promocional da Betano é VIPGOAL. Indique o código ao se cadastrar na casa de apostas para ter acesso ao bônus de boas-vindas

Como pegar código de bônus Betano?

Primeiro, o jogador deve criar uma conta. Em seguida, deve fazer um depósito mínimo segundo as regras da oferta. Por fim, deve apostar seguindo as regras do bônus.

Como ganhar uma aposta grátis na Betano?

A Aposta Grátis é creditada automaticamente na sua conta após colocar o primeiro depósito no valor de R$100 na sua conta e utilizar o código promocional Betano VIPGOAL durante o login na plataforma.

A Betano tem licença para operar no Brasil?

As apostas esportivas estão em processo de regulamentação no Brasil. No momento, as apostas são permitidas pela Lei Nº 13.756 de 12 de dezembro de 2018, sancionada pelo então presidente Michel Temer.

A Betano é licenciada pela Malta Gaming Authority e pela International Betting Integrity Association (IBIA), logo, possui todos os requisitos de segurança.