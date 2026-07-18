Da acusação de loucura à final da Copa do Mundo... Um sofrimento em comum une De la Fuente e Scaloni

Nem De la Fuente nem Scaloni faziam parte dos principais treinadores ou dos nomes de destaque nos grandes clubes europeus antes de assumirem o cargo na Espanha e na Argentina.

Scaloni assumiu o comando da Argentina em 2018 como técnico interino após a saída de Jorge Sampaoli, e a imprensa argentina descreveu sua nomeação como uma loucura, devido à sua falta de experiência como técnico principal.

Por outro lado, De la Fuente assumiu o comando da Espanha no final de 2022, sucedendo a Luis Enrique, e sua nomeação foi recebida com ceticismo pela torcida e pela mídia, devido à falta de um currículo sólido em grandes clubes da La Liga.