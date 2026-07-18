Da acusação de loucura à final da Copa do Mundo... Um sofrimento em comum une De la Fuente e Scaloni

Quando Luis de la Fuente e Lionel Scaloni se enfrentarem na Copa do Mundo de 2026, o confronto não será apenas uma disputa tática entre Espanha e Argentina, mas a personificação de duas histórias de sucesso tão semelhantes que chegam a ser idênticas.
Os dois treinadores representam a escola realista e discreta que quebrou o monopólio dos nomes de peso no mundo do treinamento e conquistou uma glória continental impressionante, depois que muitos duvidaram de suas capacidades no momento da nomeação.