“Incluir ainda mais pessoas na conversa” – A Copa do Mundo do TikTok: como os criadores estão mudando a forma como a América do Norte assiste ao futebol

Os árbitros têm má reputação na internet. Esse é um dos pontos negativos das redes sociais. Todo mundo tem uma opinião, mas poucos conseguem entender o que estão vendo. E esta Copa do Mundo não tem sido diferente. Não há necessariamente mais decisões arbitrais polêmicas aqui. Mas as que existem geram mais conteúdo. A raiva ganha destaque.

É isso que David Gerson — cujo nome de usuário no TikTok é refsneedlovetoo — quer mudar um pouco. Árbitro licenciado pela FIFA, seu canal é dedicado a conteúdos que explicam as decisões.

“A missão da minha plataforma não é convencer as pessoas de que os árbitros estão certos. A missão da minha plataforma é criar um ambiente positivo e solidário para todos que amam o belo jogo. Sabe, parte do grupo de pessoas de quem sou mais próximo são os árbitros, mas já fui técnico, já fui jogador. Já fui espectador”, disse Gerson.

Na verdade, ele descobriu que a explicação, em vez da raiva, tem cultivado um ambiente um pouco mais positivo em torno da forma como o jogo é consumido. Dê uma olhada nas seções de comentários dele, e os trolls são chamados à atenção por levarem as coisas para o lado pessoal.

“Eu nunca insulto. Nunca digo nada negativo. Mesmo que discorde da opinião do árbitro, não vou dizer que ele é uma pessoa ruim. Eu ajudo a explicar o que aconteceu: eis a perspectiva dele, essas são as considerações, é por isso que ele pode ter tomado uma decisão como essa”, disse Gerson. “Eu só ajudo as pessoas a entenderem melhor.”

É claro que isso também o deixa bastante exposto a ataques pessoais. No começo, foi difícil. Embora tenha recebido algumas mensagens diretas encorajadoras, ele também recebeu outras bem odiosas.

“Teve uma pessoa, bem no início da minha trajetória nas redes sociais, que me mandou uma mensagem dizendo que sabia onde eu morava e que viria me abordar na calçada, na frente da minha família, na minha casa; por isso, tive que registrar algumas ocorrências policiais logo no começo”, admitiu ele.

Hoje em dia, porém, Gerson está se saindo bem. E as coisas estão muito mais positivas. O canal tem quase 400 mil seguidores no TikTok. Ele já prestou consultoria três vezes para a Federação de Futebol dos EUA. Ele tem enfrentado os abusos contra os árbitros.

Em um mundo cheio de haters nas redes sociais, Gerson é bastante autêntico — e equilibrado também. E neste verão, ele passou o tempo indo a estádios vestido de árbitro e perguntando aos torcedores sobre a arbitragem. Quaisquer decisões polêmicas que surjam são abordadas em seu canal.

“Há alguns anos, um ingresso para a Copa do Mundo já poderia ter sido um sucesso. Agora, você está realmente mudando a cultura de um esporte e tornando o belo jogo belo para todos”, disse ele.