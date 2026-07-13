“Incluir ainda mais pessoas na conversa” – A Copa do Mundo do TikTok: como os criadores estão mudando a forma como a América do Norte assiste ao futebol

Rachel DeMita foi avisada de que talvez estivesse um pouco perto demais do gol. Uma hora antes da partida de Portugal pela fase de grupos da Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, Cristiano Ronaldo praticava cobranças de falta em direção ao gol, obrigando o goleiro a fazer uma defesa atrás da outra. DeMita estava logo atrás da trave direita, com o celular na mão, registrando cada chute — até que um dos goleiros pediu que ela se afastasse. Um chute errado poderia ter mandado a bola direto para ela.
Essa proximidade com a ação resume bem seu papel. DeMita, mais conhecida no TikTok como @rademita, é uma das 30 criadoras selecionadas como Correspondentes Criativas da Copa do Mundo da FIFA 2026. O acesso delas reflete um tipo diferente de torneio: em trechos curtos, com cliques e projetado para a segunda tela, com as criadoras às vezes se aproximando mais dos jogadores e do campo do que a mídia tradicional. Esta é, em muitos aspectos, a Copa do Mundo das redes sociais. DeMita e outros 29 criadores estão aqui para provar isso.
“O que é empolgante é que o futebol não é apenas assistido no TikTok; é algo em que as pessoas participam”, disse Rollo Goldstaub, diretor global de esportes do TikTok, em um e-mail. “Os fãs comemoram gols, debatem escalações, compartilham reações, ensinam técnicas, revivem momentos icônicos e criam suas próprias tradições em torno do torneio. Isso cria um ciclo virtuoso em que a paixão da comunidade ajuda a trazer ainda mais pessoas para a conversa.”