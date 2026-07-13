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Thomas Hindle

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“Incluir ainda mais pessoas na conversa” – A Copa do Mundo do TikTok: como os criadores estão mudando a forma como a América do Norte assiste ao futebol

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Copa do Mundo

O programa “Creator Correspondent” da FIFA concedeu a 30 influenciadores do TikTok um acesso privilegiado à Copa do Mundo — e deu uma amostra de como as redes sociais estão remodelando a cobertura do futebol na América do Norte.

Rachel DeMita foi avisada de que talvez estivesse um pouco perto demais do gol. Uma hora antes da partida de Portugal pela fase de grupos da Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, Cristiano Ronaldo praticava cobranças de falta em direção ao gol, obrigando o goleiro a fazer uma defesa atrás da outra. DeMita estava logo atrás da trave direita, com o celular na mão, registrando cada chute — até que um dos goleiros pediu que ela se afastasse. Um chute errado poderia ter mandado a bola direto para ela.

Essa proximidade com a ação resume bem seu papel. DeMita, mais conhecida no TikTok como @rademita, é uma das 30 criadoras selecionadas como Correspondentes Criativas da Copa do Mundo da FIFA 2026. O acesso delas reflete um tipo diferente de torneio: em trechos curtos, com cliques e projetado para a segunda tela, com as criadoras às vezes se aproximando mais dos jogadores e do campo do que a mídia tradicional. Esta é, em muitos aspectos, a Copa do Mundo das redes sociais. DeMita e outros 29 criadores estão aqui para provar isso.

“O que é empolgante é que o futebol não é apenas assistido no TikTok; é algo em que as pessoas participam”, disse Rollo Goldstaub, diretor global de esportes do TikTok, em um e-mail. “Os fãs comemoram gols, debatem escalações, compartilham reações, ensinam técnicas, revivem momentos icônicos e criam suas próprias tradições em torno do torneio. Isso cria um ciclo virtuoso em que a paixão da comunidade ajuda a trazer ainda mais pessoas para a conversa.”

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    "A maré está mudando"

    O acesso à Copa do Mundo pode ser difícil de conseguir. E, sem dúvida, tradicionalmente, existe uma certa tensão entre a mídia impressa e televisiva tradicional e os trechos de 60 segundos ou menos que os criadores do TikTok costumam produzir. Tradicionalmente, esse contraste se manifestava nas cabines de imprensa, à beira do campo e também na internet. Hoje em dia, porém, as fronteiras ficaram mais difusas.

    “A maré está mudando, e estamos vendo isso até mesmo em alguns grandes veículos de mídia. Eles estão observando os criadores para ver o que estão fazendo, porque nós realmente estamos a par não apenas do esporte em si, mas também do que os torcedores estão dizendo, e acho que é disso que você precisa”, disse DeMita.

    Isso é especialmente relevante em uma Copa do Mundo na América do Norte. O esporte ainda é um nicho em dois dos três países anfitriões, o Canadá e os EUA. A parceria com o TikTok foi uma iniciativa estratégica da FIFA — que não está pagando diretamente aos criadores pela produção de conteúdo. Quer atrair novos fãs para o esporte? Ofereça a eles algo que possam assimilar com bastante facilidade.

    “O futebol é incrivelmente visual e emocional. Um gol espetacular, uma defesa incrível ou uma comemoração memorável podem contar uma história completa em apenas alguns segundos, o que o torna naturalmente envolvente em um ambiente de formato curto”, disse Goldstaub.

    No entanto, curiosamente, análises mais aprofundadas também têm se destacado.

    “O que realmente está impulsionando o crescimento é que as pessoas não estão assistindo apenas aos melhores momentos. Elas estão vendo reações, análises táticas, acesso aos bastidores, comentários dos criadores e perspectivas de torcedores de todo o mundo. Esses diferentes pontos de entrada tornam o esporte mais acessível, especialmente para torcedores mais novos ou casuais”, acrescentou Goldstaub.

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    "Vou ajudar a explicar o que aconteceu"

    Os árbitros têm má reputação na internet. Esse é um dos pontos negativos das redes sociais. Todo mundo tem uma opinião, mas poucos conseguem entender o que estão vendo. E esta Copa do Mundo não tem sido diferente. Não há necessariamente mais decisões arbitrais polêmicas aqui. Mas as que existem geram mais conteúdo. A raiva ganha destaque.

    É isso que David Gerson — cujo nome de usuário no TikTok é refsneedlovetoo — quer mudar um pouco. Árbitro licenciado pela FIFA, seu canal é dedicado a conteúdos que explicam as decisões.

    “A missão da minha plataforma não é convencer as pessoas de que os árbitros estão certos. A missão da minha plataforma é criar um ambiente positivo e solidário para todos que amam o belo jogo. Sabe, parte do grupo de pessoas de quem sou mais próximo são os árbitros, mas já fui técnico, já fui jogador. Já fui espectador”, disse Gerson.

    Na verdade, ele descobriu que a explicação, em vez da raiva, tem cultivado um ambiente um pouco mais positivo em torno da forma como o jogo é consumido. Dê uma olhada nas seções de comentários dele, e os trolls são chamados à atenção por levarem as coisas para o lado pessoal.

    “Eu nunca insulto. Nunca digo nada negativo. Mesmo que discorde da opinião do árbitro, não vou dizer que ele é uma pessoa ruim. Eu ajudo a explicar o que aconteceu: eis a perspectiva dele, essas são as considerações, é por isso que ele pode ter tomado uma decisão como essa”, disse Gerson. “Eu só ajudo as pessoas a entenderem melhor.”

    É claro que isso também o deixa bastante exposto a ataques pessoais. No começo, foi difícil. Embora tenha recebido algumas mensagens diretas encorajadoras, ele também recebeu outras bem odiosas.

    “Teve uma pessoa, bem no início da minha trajetória nas redes sociais, que me mandou uma mensagem dizendo que sabia onde eu morava e que viria me abordar na calçada, na frente da minha família, na minha casa; por isso, tive que registrar algumas ocorrências policiais logo no começo”, admitiu ele.

    Hoje em dia, porém, Gerson está se saindo bem. E as coisas estão muito mais positivas. O canal tem quase 400 mil seguidores no TikTok. Ele já prestou consultoria três vezes para a Federação de Futebol dos EUA. Ele tem enfrentado os abusos contra os árbitros.

    Em um mundo cheio de haters nas redes sociais, Gerson é bastante autêntico — e equilibrado também. E neste verão, ele passou o tempo indo a estádios vestido de árbitro e perguntando aos torcedores sobre a arbitragem. Quaisquer decisões polêmicas que surjam são abordadas em seu canal.

    “Há alguns anos, um ingresso para a Copa do Mundo já poderia ter sido um sucesso. Agora, você está realmente mudando a cultura de um esporte e tornando o belo jogo belo para todos”, disse ele.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tento humanizá-los"

    Cody Nguyen — conhecido por seus mais de 400 mil seguidores como matchday.fc — começou há três anos postando conteúdo polêmico. Ele tentava se inserir nas discussões sobre futebol de todas as formas possíveis. Isso significava, às vezes, adotar um tom negativo, como ele mesmo admitiu.

    Mas, postagem após postagem, o torcedor do Chelsea começou a perceber que aquilo não era o seu jeito. Nguyen é um cara positivo que tem um fraco por histórias inspiradoras. E ele descobriu que essas postagens costumavam fazer sucesso. Mas ele sempre teve um fraco por uniformes. Em 23 de março, ele postou um vídeo sobre o uniforme titular de Curaçao, explicando a ligação entre a camisa e as cores vivas de Willemstad, a capital.

    O vídeo acumulou visualizações, e ele percebeu que fazer análises aprofundadas, mas resumindo-as em menos de 90 segundos, poderia ser realmente interessante. Em seguida, ele publicou uma matéria sobre Eloy Room, o goleiro recordista de Curaçao que fez 15 defesas em uma partida contra o Equador. Essa matéria também teve boa repercussão.

    “A grande mídia, obviamente, cobre os Messis, os Ronaldos, os jogadores com muito apoio de relações públicas. Mas eu simplesmente gosto de contar histórias sobre os jogadores que estão lá. Eles são heróis. São muito bons no que fazem. São profissionais”, disse Nguyen.

    A partir daí, sua cobertura da Copa do Mundo ganhou força. A “Vozinha” sem sofrer gols, o Catar conquistando um ponto e até mesmo uma análise aprofundada das ligações do astro da seleção americana Alex Freeman com a NFL foram grandes sucessos.

    E o mesmo vale para os bastidores. Qualquer um pode criar conteúdo do sofá de casa. Nguyen descobriu que explicar como é entrevistar atletas famosos poderia ser um caminho para o sucesso.

    A grande ironia? Ele nunca tinha conhecido um jogador de futebol antes.

    “Tento humanizá-los. Você realmente vê como eles são, e percebe que esses caras poderiam ser meus amigos fora do futebol. É assim que tento vê-los”, disse Nguyen.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Sinto essa responsabilidade"

    Gerson e Nguyen vêm promovendo o futebol há algum tempo. Mas há outras pessoas aqui cujo estilo de conteúdo pode ser adaptado de um esporte para outro. DeMita é um exemplo bastante interessante. Tradicionalmente uma criadora que se dedicava ao basquete — ela praticou o esporte na faculdade e cobriu as finais da NBA —, DeMita mudou para o futebol antes da Copa do Mundo. Ela conhecia bem os grandes nomes. Já tinha assistido a vários jogos da MLS. Mas também sabia que seu estilo de conteúdo poderia se adaptar de um esporte para outro. Bastou apenas um pequeno ajuste.

    “Adoro usar vídeos divertidos com minha narração em off, gravados em campo. Também dou muita importância às minhas roupas. É preciso muito planejamento para isso, porque é algo que eu simplesmente adoro — escolher uniformes diferentes e até camisetas para eventos e ocasiões diversas. Então, o que importa mesmo é essa voz autêntica”, explicou ela.

    Mas isso também implicou aprender a se adaptar um pouco. DeMita teve acesso aos jogadores para entrevistas pós-jogo, algo relativamente novo para ela no mundo do futebol. Mas, ao contrário de alguns de seus colegas, ela tinha experiência na mídia tradicional. Isso significava que bastava um pouco de pesquisa.

    Mais especificamente, ela percebeu que tudo o que conseguisse dos jogadores alimentava o apetite dos fãs por informações.

    “Todos esses caras são incrivelmente famosos e jogam em diferentes clubes fora da Copa do Mundo; por isso, seus fãs estão constantemente em busca de qualquer conteúdo que possam obter”, explicou ela.

    E essa combinação de voz pessoal com o acesso que relativamente poucos conseguem hoje em dia garantiu um verão de sucesso — mesmo que haja a percepção de que ela é relativamente nova no esporte.

    “Entendo que me foi concedido um acesso com o qual pessoas que trabalham na mídia há 50 anos só poderiam sonhar”, disse ela. “Entendo a importância disso. Mas, ao mesmo tempo, sinto a responsabilidade de garantir que estou oferecendo um conteúdo realmente divertido para todos que o acompanham.”

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “O TikTok é a segunda tela”

    É claro que tudo isso vem acompanhado de algumas críticas. Existe a percepção de que o conteúdo em formato curto não consegue captar plenamente a essência do futebol. Resumir 90 minutos — mais dois intervalos para hidratação — em 90 segundos talvez tire algo de uma partida que só pode ser compreendida plenamente quando assistida na íntegra.

    Goldstaub acredita que os dois podem coexistir.

    “Os torcedores vêm ao TikTok porque querem aprofundar sua conexão com o esporte, não substituir a transmissão ao vivo da partida”, disse ele. “A transmissão continua sendo o ponto central da experiência. O que o TikTok acrescenta é tudo o que está ao redor dela: a expectativa antes do pontapé inicial, as conversas e análises durante a partida, as reações e comemorações depois.

    “Para muitos torcedores, o TikTok é a segunda tela que torna a experiência de assistir ao futebol mais envolvente. Ele cria experiências compartilhadas com amigos, criadores de conteúdo e torcedores ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que apresenta o esporte a novos públicos.”

    A FIFA também fez sua parte, disponibilizando os primeiros 10 minutos de cada partida para transmissão gratuita pelo TikTok antes que os usuários precisem se cadastrar para assistir em outros canais. Esse fluxo — de uma plataforma para outra — visa não apenas atrair pessoas para o esporte, mas também, talvez, combater essas críticas.

    Além disso, o objetivo aqui não é compilar vídeos de chutes de bicicleta, defesas ou melhores momentos. O canal oficial da FIFA já faz isso. Em vez disso, esta é uma plataforma para permitir que o mercado de ideias ganhe forma.

    “[Os torcedores] compartilham reações, ensinam técnicas, revivem momentos icônicos e criam suas próprias tradições em torno do torneio. Isso cria um ciclo virtuoso em que a paixão da comunidade ajuda a atrair ainda mais pessoas para a conversa”, acrescentou Goldstaub.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tenho conquistado mais respeito ultimamente"

    No fim das contas, DeMita não foi atingida por um chute de falta. Ela se afastou alguns pés e, em vez disso, acumulou 300 mil visualizações (e esse número continua aumentando) em um vídeo em que Ronaldo chuta várias vezes na direção do goleiro.

    Outros tiveram sucesso semelhante. Ela, Nguyen, Gerson e mais 27 viram seus canais crescerem neste verão. Eles não estão sendo pagos pela FIFA por vídeo. Não se trata de um grande empreendimento para ganhar dinheiro.

    Em vez disso, está sendo atribuída a eles um novo tipo de responsabilidade que, de certa forma, sempre esteve por vir. Uma Copa do Mundo com forte presença nas redes sociais sempre teria seus críticos. E os tradicionalistas talvez não estejam totalmente convencidos. Mas o poder da plataforma, quando bem aproveitado, é evidente. Talvez essa seja simplesmente a nova fronteira do conteúdo sobre futebol.

    Talvez isso não seja algo tão ruim assim.

    “Sou um veterano nesse meio. Tenho sido, de certa forma, o dono da internet nos últimos 10 anos ou mais”, disse DeMita. “E sinto que tenho conquistado mais respeito ultimamente.”