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Como se tivessem vencido a Copa do Mundo... Por que o Egito comemorou mais, mesmo que a conquista do Marrocos tenha sido maior?

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Uma leitura e análise das razões por trás da enorme alegria egípcia diante da participação mundial

Quando a seleção marroquina fez história na Copa do Mundo de 2022 ao chegar às semifinais, a intensidade das comemorações no Marrocos e no mundo árabe não foi surpresa, já que os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase na história do torneio.

E, apenas quatro anos depois, o Marrocos voltou a afirmar seu lugar entre os grandes do mundo ao chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma nova conquista que consolida sua presença entre a elite das seleções mundiais.

No entanto, o cenário parecia diferente no Egito, onde o retorno dos Estados Unidos após a eliminação nas oitavas de final se transformou em comemorações em grande escala e em uma recepção oficial e popular excepcional, embora a conquista, no papel, não se compare à alcançada pela seleção marroquina, nem ultrapasse algumas conquistas africanas anteriores.

Nas linhas a seguir, tentaremos destacar essa contradição.

  • A conquista, por si só, não explica a magnitude da comemoração

    Se a comparação se limitar aos números, o Marrocos continua sendo o país árabe e africano com a maior conquista na história da Copa do Mundo, ao chegar às semifinais em 2022 e, em seguida, às quartas de final na edição seguinte.

    Gana, Camarões e Senegal também já chegaram à mesma fase, enquanto a Argélia chegou às oitavas de final na Copa do Mundo de 2014 e disputou uma das partidas mais emocionantes contra a Alemanha, que acabou conquistando o título.

    Nesse sentido, o fato de o Egito ter chegado às oitavas de final não o torna detentor do melhor feito árabe ou africano na história do torneio, o que significa que a interpretação das comemorações egípcias não pode se basear apenas na classificação do feito, mas em outras circunstâncias que tornaram a participação excepcionalmente valiosa para os egípcios.

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  • Quebrar o impasse

    A primeira dessas razões é que a seleção egípcia alcançou algo que nunca havia conseguido antes na Copa do Mundo: após muitos anos de ausência ou eliminação precoce, os “Faraós” conseguiram, pela primeira vez, passar da fase de grupos e, em seguida, se classificar para as oitavas de final, alcançando assim a melhor participação em uma Copa do Mundo de toda a sua história.

    E é aí que pode estar a diferença entre as experiências do Egito e do Marrocos.

    O Marrocos entrou na Copa do Mundo de 2026 carregando um legado histórico conquistado no Catar, e sua torcida passou a acreditar na capacidade da seleção de seu país de competir com as grandes potências.

    Já no Egito, essa conquista veio após décadas de frustração; por isso, pareceu um momento histórico que mudou a visão dos egípcios sobre sua seleção, mais do que alterou sua posição nos registros da Copa do Mundo.

  • Jogo da Argentina

    Não foi apenas a classificação para as oitavas de final que foi motivo de orgulho, mas também a maneira como a seleção saiu da competição.

    No confronto contra a Argentina, os Faraós abriram dois gols de vantagem e colocaram um dos principais favoritos ao título à beira da eliminação, antes que Lionel Messi e seus companheiros conseguissem virar o placar e vencer por 3 a 2 em uma partida dramática.

    Essa partida deixou a impressão de que a seleção egípcia não era apenas um time que havia chegado a uma fase avançada, mas uma equipe que era realmente capaz de ir ainda mais longe.

    Por isso, aos olhos de muitos sonhadores, a derrota se transformou no fim doloroso de uma aventura que merecia continuar, e não apenas em uma eliminação natural diante de um grande adversário.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais do que apenas um treinador

    A participação do Egito ganhou outra dimensão graças à figura do técnico Hossam Hassan, que se destacou em mais de uma ocasião ao hastear a bandeira da Palestina após a vitória sobre a Austrália, além de suas repetidas declarações de apoio a Gaza.

    Essas atitudes conferiram à seleção uma presença que foi além do futebol para uma ampla parcela da torcida e transformaram seu sucesso em uma história associada, aos olhos de muitos, a sentimentos nacionais e humanitários, o que contribuiu para aumentar o apoio popular à equipe ao longo do torneio.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

    A Copa do Mundo devolveu o prestígio a Mohamed Salah

    O torneio também representou um ponto de virada na trajetória de Mohamed Salah com a seleção egípcia; apesar de sua carreira excepcional no Liverpool, o capitão dos Faraós continuava enfrentando críticas devido à falta de grandes conquistas com a seleção de seu país, especialmente após duas derrotas em finais da Copa Africana das Nações e a não classificação para a Copa do Mundo de 2022.

    No entanto, a edição de 2026 apresentou Salah sob uma nova luz, depois que ele levou a seleção à melhor participação de sua história e deixou uma marca clara em uma trajetória que fez com que muitos o vissem como o capitão que finalmente conseguiu escrever um capítulo excepcional vestindo a camisa da seleção.

  • Sensação de injustiça

    O apoio à seleção aumentou ainda mais devido à sensação, compartilhada por grande parte da torcida, de que a partida contra a Argentina foi marcada por decisões arbitrais que favoreceram os dançarinos do tango.

    Essa impressão foi reforçada pelas declarações de Hossam Hassan e de vários jogadores, além da reclamação oficial apresentada pela Federação Egípcia de Futebol, bem como pela mobilização massiva da mídia e das redes sociais, tanto na televisão quanto nas redes sociais, nesse sentido.

    Isso explica um aspecto importante das reações da torcida, já que muitos sentiram que os Faraós mereciam uma chance maior de continuar na competição, o que aumentou a solidariedade para com os jogadores e a comissão técnica.

  • A homenagem oficial consagrou a “imagem dos heróis”

    As comemorações oficiais vieram para acrescentar uma nova dimensão ao cenário, depois que o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi recebeu a delegação da seleção, e os jogadores e a comissão técnica foram homenageados; além disso, vários deles receberam presentes valiosos de diversas entidades, em uma mensagem que demonstrou reconhecimento por uma participação considerada histórica, que restaurou o prestígio do futebol egípcio.

    Embora seleções árabes e africanas tenham alcançado resultados melhores na Copa do Mundo, o cenário egípcio refletiu a convicção de que o valor da conquista não se mede apenas pela fase que a seleção alcançou, mas também pelo impacto que causou na sociedade.

  • A comemoração foi exagerada?

    Alguns observadores consideram que a magnitude das comemorações superou o valor da conquista esportiva, argumentando que o Marrocos chegou às semifinais e depois às quartas de final, e que Gana, Camarões e Senegal chegaram às quartas de final, enquanto a Argélia teve uma participação histórica na Copa do Mundo de 2014, sem que isso estivesse relacionado ao mesmo cenário.

    Por outro lado, os torcedores da seleção egípcia podem argumentar que cada experiência tem seu próprio contexto, e que o que a torcida viveu não foi apenas uma comemoração pela chegada às oitavas de final, mas sim pela quebra de uma barreira histórica e por um desempenho que convenceu os egípcios de que sua seleção passou a ser capaz de enfrentar de igual para igual as grandes potências do mundo, além da popularidade que a equipe conquistou durante o torneio, e a sensação popular de que sua trajetória havia chegado ao fim, embora merecesse continuar.

  • A maior conquista do Marrocos... mas

    Talvez os resultados da Copa do Mundo de 2026 não coloquem o Egito no topo das conquistas africanas, e talvez a experiência do Marrocos no Catar continue sendo o marco mais importante na história do futebol árabe, mas o futebol nem sempre é medido pela classificação das seleções nos registros do torneio.

    Às vezes, o impacto de uma conquista dentro do próprio país é maior do que sua dimensão no papel.

    Por isso, talvez a reação egípcia não tenha sido apenas uma comemoração pela classificação para as oitavas de final, mas sim um momento em que milhões de pessoas sentiram que sua seleção rompeu as amarras do passado, recuperou a confiança na capacidade de competir com os grandes e abriu as portas para ambições que, até pouco tempo atrás, pareciam mais um sonho do que uma realidade.

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