Como se tivessem vencido a Copa do Mundo... Por que o Egito comemorou mais, mesmo que a conquista do Marrocos tenha sido maior?

Quando a seleção marroquina fez história na Copa do Mundo de 2022 ao chegar às semifinais, a intensidade das comemorações no Marrocos e no mundo árabe não foi surpresa, já que os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase na história do torneio.

E, apenas quatro anos depois, o Marrocos voltou a afirmar seu lugar entre os grandes do mundo ao chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma nova conquista que consolida sua presença entre a elite das seleções mundiais.

No entanto, o cenário parecia diferente no Egito, onde o retorno dos Estados Unidos após a eliminação nas oitavas de final se transformou em comemorações em grande escala e em uma recepção oficial e popular excepcional, embora a conquista, no papel, não se compare à alcançada pela seleção marroquina, nem ultrapasse algumas conquistas africanas anteriores.

Nas linhas a seguir, tentaremos destacar essa contradição.