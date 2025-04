Odds Libertadores 2025: Flamengo e Palmeiras dividem favoritismo

A tensão cresce enquanto Flamengo e Palmeiras lideram as odds da Libertadores

A competição de futebol mais importante das Américas já começou, e as casas de apostas esportivas já apontam as Odds Libertadores para os favoritos ao título.

O torneio é o mais cobiçado do futebol Sul-Americano, reunindo os principais clubes do continente. Com uma longa tradição e grande disputa, a Libertadores é ambicionada por muitos, mas poucos conseguem alcançar a Glória Eterna.

Veja na tabela abaixo, as Odds Libertadores para o título de 2025:

Vencedor Odds na Superbet Flamengo 5.00 Palmeiras 5.50 River Plate 8.00 Botafogo 8.50 São Paulo 11:00

Odds sujeitas a alterações. Última atualizada feita em 01/04 às 13:16h.

Favoritos na Libertadores 2025

Nos últimos anos, o Brasil tem demonstrado supremacia na competição, com clubes brasileiros conquistando o troféu consecutivamente desde 2019. Este ano, as equipes brasileiras buscarão defender seu título e manter a soberania no futebol Sul-Americano.

Apesar do domínio nos últimos 6 anos, o Brasil ainda fica atrás da Argentina como maior campeão da Libertadores, os argentinos somam 25 títulos contra 24 do Brasil.

Flamengo

De acordo com as odds, o Flamengo surge como o principal favorito para conquistar o título da Libertadores 2025. Esse favoritismo não é surpreendente, considerando o histórico recente do clube na competição. O Rubro-Negro conquistou o título em 2019 e 2022, foi vice-campeão em 2021 e alcançou as oitavas e quartas de final em 2020, 2023 e 2024, respectivamente.

Palmeiras

O Palmeiras também é apontado como um dos favoritos. Após conquistar o título consecutivamente em 2020 e 2021, a equipe alcançou as semifinais nos dois anos seguintes e caiu nas oitavas de final em 2024. Com esses resultados, os Alviverdes se consolidaram como um dos principais adversários na Libertadores.

River Plate, Botafogo e São Paulo

No top 5 dos favoritos ao título, segundo as odds das plataformas esportivas, estão também o River Plate da Argentina, com quatro títulos, o atual campeão Botafogo e o São Paulo. Embora o São Paulo não tenha conquistado uma Libertadores desde 2005, a equipe possui uma grande tradição na competição.

Principais jogos da rodada

Universidad de Chile x Botafogo: O atual campeão da Libertadores enfrenta a Universidad de Chile fora de casa no Estádio Nacional do Chile. A bola irá nesta quarta-feira (02) às 21h30.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final Botafogo 2.52 Gols Mais 1.5 1.31 Escanteios Mais 7,5 1.29

Odds sujeitas a alterações. Última atualizada feita em 01/04 às 13h19.

Universitario x River Plate – Em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, as equipes se enfrentam no Estádio Monumental de Lima, nesta quarta-feita (02) às 21h30.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final River Plate 1.05 Gols Mais 1.5 1.45 Escanteios Mais 6,5 1.27

Odds sujeitas a alterações. Última atualizada feita em 01/04 às 13h22.

Talleres x São Paulo – As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (02) às 21h30 em Córdoba, na Argentina. O jogo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Mercado Palpite Odds na Superbet Chutes no gol do jogador +1 Jonathan Calleri 1.92 Gols Mais 1.5 1.55 São Paulo marca SIM 1.65

Odds sujeitas a alterações. Última atualizada feita em 01/04 às 13h25.

Como funcionam as odds para Libertadores 2025

As odds são números oferecidos pelas casas de apostas para que determinado resultado aconteça na partida. Esses números funcionam como uma cotação e indicam os possíveis ganhos que o apostador terá se sua apostar for vitoriosa. Exemplo: ao apostar R$20 em uma odd que esteja a 2.5, você terá um retorno de R$50.

Mercados de apostas

A disponibilidade de mercados de apostas varia muito conforme o esporte, evento e até mesmo casa de apostas. Ainda assim, alguns mercados são figurinha carimbada nos melhores sites de apostas.

Dentre eles podemos destacar:

Total de escanteios

No mercado de mais ou menos escanteios (over/under), o apostador precisa prever a quantidade mínima de escanteios que ocorrerão durante a partida.

Para entender melhor, considere os seguintes exemplos:

Se você apostar em "Mais 5,5 escanteios", precisará de pelo menos 6 escanteios durante a partida para ganhar a aposta.

Se você apostar em "Menos 5,5 escanteios", a quantidade máxima de escanteios permitida para ganhar a aposta é 5.

Total de cartões

O mercado de cartões oferece diversas opções de apostas, incluindo algumas como:

Qual jogador receberá um cartão;

Número exato de cartões amarelos ou vermelhos;

Quantos cartões cada time receberá;

Handicap de cartões.

No entanto, o foco aqui está no mercado de "Total de Cartões: Mais/Menos". Neste caso, o apostador precisa prever o número total de cartões distribuídos durante a partida, independentemente do time que os receber.

Para entender melhor, considere o seguinte exemplo:

Se você apostar em "Total de Cartões: Mais 2,5", precisará de pelo menos três cartões para ganhar a aposta.

Se você apostar em "Total de Cartões: Menos 2,5", precisará de no máximo dois cartões para ganhar a aposta.

Resultado exato

Este mercado é um dos mais complexos e difíceis de acertar, mas oferece odds significativamente maiores como recompensa. O objetivo é simples, mas desafiador: prever o placar exato da partida.

Embora o retorno seja alto em caso de acerto, é importante reconhecer que este mercado depende mais da sorte do que de análises e estatísticas. Mesmo com uma análise cuidadosa, o resultado pode ser imprevisível.

Libertadores 2025

Organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, inicialmente o torneio é disputado em fase classificatória. Ao fim dessa primeira fase, 32 equipes competem na fase de grupos dividas em 8 grupos contendo 4 times em cada.

Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final. As próximas fases eliminatórias são as quartas e semifinais, tendo a final decidida em jogo único.

Quem é o atual campeão da Libertadores?

Botafogo é o atual campeão da Libertadores.

Quando começa a Libertadores 2025?

A fase de grupos da competição começa nesta quarta-feira (02/04).

Onde assistir a Libertadores?

Na TV aberta os jogos serão transmitidos pela Rede Globo; na TV fechada os direitos de transmissão ficam por conta da ESPN e nas plataformas de Streaming poderão ser acompanhadas através do Disney+ e Paramount+.