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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé tem a oportunidade perfeita para calar seus críticos espanhóis no confronto da França com a La Roja nas semifinais da Copa do Mundo

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França x Espanha

Kylian Mbappé vai aguardar com mais ansiedade do que a maioria o confronto da França com a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. Não só se trata da oportunidade de se vingar da dolorosa derrota para a La Roja nesta mesma fase da Euro 2024, há dois anos, como o atacante também tem a chance de dar uma resposta aos seus críticos mais ferrenhos em Madri, após uma temporada tumultuada no clube. Além disso, ele chega para o confronto na melhor fase de sua carreira.

Embora os gols tenham chovido, a carreira de Mbappé no Real Madrid não seguiu exatamente a trajetória que muitos esperavam, e ele, surpreendentemente, continua sem nenhum título importante em seu currículo após duas temporadas no Santiago Bernabéu.

Dado seu status de superestrela, o jogador de 27 anos certamente tem sido alvo de mais escrutínio da mídia do que a maioria desde que chegou à capital espanhola, mas sua reputação na imprensa e junto ao clube deteriorou-se seriamente no final da temporada 2025-26, com a campanha dos “Los Blancos” desmoronando tendo como pano de fundo suas supostas indiscrições fora de campo.

Enquanto se prepara para enfrentar o país que considera seu lar nas semifinais da Copa do Mundo, Mbappé, em excelente fase, estará determinado a calar seus críticos em Madri.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Relação tensa

    À distância, a relação de Mbappé com a mídia espanhola tem se tornado cada vez mais tensa desde que ele trocou o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid em uma transferência sensacional como jogador de graça em 2024.

    Um desempenho prolífico de 86 gols em apenas 103 partidas pelo clube foi completamente ofuscado pelo fracasso do Real Madrid em conquistar um título importante desde a chegada do francês — um fiasco que intensificou o escrutínio sobre seus jogadores de renome. Mbappé está, inevitavelmente, entre aqueles que se tornaram alvo de críticas, já que até agora não conseguiu mudar a sorte do Real Madrid. A pressão é tanta que ele basicamente não pode ter uma partida discreta, ou corre o risco de ser massacrado pela imprensa.

    Embora o foco inicialmente estivesse em sua lenta integração, a hostilidade aumentou a cada resultado negativo ou eliminação de uma competição de copas, e a situação se tornou particularmente tóxica no final da temporada 2025-26, quando o Real ficou bem atrás do arquirrival Barcelona na disputa pelo título e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Mbappé acabou ultrapassando a marca de 40 gols, mas suas conquistas individuais perderam importância diante do fraco desempenho geral da equipe.

    Sua situação não foi ajudada pelo fato de que, após uma primeira metade da temporada fenomenal, ele foi muito menos eficaz na segunda — marcando apenas quatro gols entre meados de fevereiro e o final da temporada, em meio a pequenas lesões.

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  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Drama antes do torneio

    A situação chegou ao ponto de ebulição na reta final da temporada, à medida que a campanha do Real desmoronava em meio a graves conflitos fora de campo dos quais Mbappé se viu no centro.

    De acordo com o The Athletic, o jogador de 27 anos se envolveu em um confronto desagradável com um membro da comissão técnica do clube antes do confronto contra o Real Betis, no final de abril, quando dirigiu uma enxurrada de xingamentos a um treinador que o marcou como impedido em um jogo-treino — um reflexo da atmosfera tóxica que tomava conta do clube naquele momento.

    Mbappé então sofreu uma lesão no tendão da coxa no confronto com o Betis, mas, em vez de se recuperar na base de treinamento do Real Madrid em Valdebebas, aproveitou o tempo livre para viajar de férias para a Sardenha com sua namorada, a famosa atriz espanhola Ester Exposito, e foi fotografado em um iate mais ou menos na mesma época em que seu clube enfrentava o Espanyol na La Liga.

    Foi uma decisão que gerou críticas tanto internamente quanto externamente. Enquanto Arbeloa defendia seu jogador, uma petição online intitulada “Fora, Mbappé” viralizou, reunindo cerca de 12 milhões de assinaturas em menos de 24 horas e, por fim, ultrapassando 70 milhões. O atacante então ficou de fora do Clássico, em que o Real entregou o título ao Barça, pois ainda era considerado fora de forma, ausentando-se do treino com os possíveis reservas devido a um “desconforto”, antes de retornar ao banco contra o Real Oviedo em meados de maio.

    No entanto, isso foi algo com que o próprio Mbappé discordou; de forma atípica, parando para falar com a imprensa após entrar como reserva, o atacante afirmou categoricamente que estava “100%” e alegou que não havia começado a partida porque Arbeloa lhe dissera que ele havia sido rebaixado a “quarto atacante na hierarquia”. Mais tarde, foi divulgado que a frustração do francês se devia à demissão de Alonso.

    Arbeloa foi forçado a refutar essas alegações logo em seguida, dizendo em sua coletiva de imprensa, após ser bombardeado com perguntas sobre os comentários de Mbappé: “Ele deve ter me entendido mal; em nenhum momento eu disse que ele era o quarto atacante na hierarquia. Um jogador que, há quatro dias, nem sequer estava em condições físicas de ficar no banco para uma partida, não deveria ter sido titular hoje.”

    O jornal “The Athletic” noticiou na época que havia uma “decepção crescente” com Mbappé, “do vestiário até a diretoria”. Em resposta às críticas generalizadas, sua assessoria divulgou um comunicado: “Parte das críticas se baseia em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente supervisionado pelo clube e não reflete a realidade do comprometimento e do trabalho diário de Kylian pela equipe.”

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Uma distração bem-vinda

    Após uma temporada tão tumultuada no clube, a Copa do Mundo foi, sem dúvida, uma distração bem-vinda para Mbappé, que certamente voltou a se concentrar no que faz de melhor: marcar gols e vencer partidas.

    O atacante tem sido prolífico na América do Norte, longe do barulho ensurdecedor de Madri, marcando oito gols até agora enquanto impulsiona a França rumo a uma possível glória. Ele marcou três duplas contra Senegal, Iraque e Suécia, seguidas por um gol da vitória de pênalti contra o Paraguai e um impressionante gol de abertura contra o Marrocos na última partida, nas quartas de final. Contra a Noruega na fase de grupos — a única partida em que não conseguiu marcar —, ele ainda deu duas assistências.

    Os oito gols de Mbappé o colocam empatado com Lionel Messi na liderança de uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro, e seu total de 20 gols no torneio – apenas um a menos que os 21 de Messi – significa que ele está bem posicionado para se tornar o maior artilheiro isolado da Copa do Mundo, seja em 2026 ou em edições futuras.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Muito, muito injusto'

    Certamente há a sensação de que Mbappé se sente mais à vontade com a camisa azul-escura da França do que com o branco brilhante do Real Madrid. Apesar da riqueza ofensiva e do talento de nível mundial à disposição de Didier Deschamps em todo o campo, ele é o talismã e líder indiscutível dos Bleus como capitão.

    De fato, seus companheiros de equipe saíram em sua defesa após o final difícil que ele teve no clube nesta temporada. “As críticas dirigidas a ele são muito, muito injustas”, disse Ousmane Dembélé na véspera da Copa do Mundo. “Algumas pessoas exageram um pouco nas críticas a Kylian. Ele é um jogador incrível e uma ótima pessoa fora de campo.

    “Algumas pessoas exageram nas críticas porque ele é Kylian Mbappé. Não deveriam ficar atacando-o. Se ele amarra os cadarços ou não, se puxa as meias para cima ou não... isso é demais. Ele continua sendo um ser humano. Na seleção francesa, ele é muito bom conosco, é um líder.”

    O zagueiro Lucas Hernández compartilhou desse sentimento, dizendo: “Kylian é um jogador extraordinário. Quando você é Kylian Mbappé, todo mundo fica de olho em tudo o que você faz, dentro e fora de campo. Todas as críticas que surgiram nesta temporada, ele vai calar.”

  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Opiniões divergentes

    No entanto, há quem argumente que a percepção sobre Mbappé na Espanha é mais matizada do que muitos poderiam imaginar, com dúvidas sobre sua liderança, seu ego e seu comportamento fora de campo contrabalançadas por suas extraordinárias contribuições no ataque e sua determinação. Como um astro global, ele certamente atrai mais atenção do que a maioria, e o histórico irregular da Espanha no que diz respeito ao tratamento dado a jogadores negros também deve ser levado em consideração.

    “Na Espanha, somos famosos por criar histórias a partir do pouco que vemos dos jogadores”, disse o renomado jornalista espanhol Guillem Balague à BBC em maio. “O veredicto sobre Mbappé ainda está em aberto. Ele parece um pouco frio e distante demais com a torcida do Real Madrid — lembro-me de Raúl me dizendo que uma coisa que eles apreciam é quando os jogadores correm atrás de uma bola impossível. As pessoas adoram isso.

    “É claro que, se o Real estivesse vencendo, seria uma história diferente. A questão é: eles não estão vencendo porque os treinadores não conseguiram tirar o melhor de Mbappé, ou porque ele não está se adaptando rápido o suficiente? Ele passou por um período, logo ao chegar, de total humildade, percebendo que estava no Real Madrid, e fazia o que lhe era pedido sob o comando de Carlo Ancelotti.

    “Então, depois de perder dois pênaltis, contra o Liverpool e o Athletic Club, ele ficou muito desanimado e pensou: ‘Vou fazer do meu jeito’. Os gols começaram a sair, e ele apresentou ótimos números para Ancelotti. Mas nesta temporada simplesmente não tem dado certo, nem com Alonso nem com Arbeloa.”

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    “Se você não vencer, vai ser criticado”

    Com a semifinal da Copa do Mundo se aproximando contra o país que ele considera seu lar, Mbappé está exatamente onde quer estar: em excelente forma e entre os principais artilheiros do torneio — mas ainda assim está preparado para qualquer nova crítica que possa surgir.

    “Só há um cenário em que você pode relaxar, que é ganhar a Copa do Mundo”, disse ele antes do confronto com a Espanha. “Quando você joga pela França, se não vencer, é duramente criticado. Temos um elenco muito unido, em busca de um único objetivo: a vitória.

    “Estamos nas semifinais, mas o caminho ainda é longo, e as partidas mais desafiadoras estão por vir.”

    Como Hernández deu a entender antes do início do torneio, Mbappé está determinado a calar seus críticos nesta Copa do Mundo, e suas atuações até agora já contribuíram bastante para isso.

    Se ele conseguir eliminar os campeões europeus do torneio nas semifinais e levar essa forma imparável para a temporada dos clubes, seus detratores na Espanha terão que pedir desculpas a ele.

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