Kylian Mbappé tem a oportunidade perfeita para calar seus críticos espanhóis no confronto da França com a La Roja nas semifinais da Copa do Mundo

A situação chegou ao ponto de ebulição na reta final da temporada, à medida que a campanha do Real desmoronava em meio a graves conflitos fora de campo dos quais Mbappé se viu no centro.

De acordo com o The Athletic, o jogador de 27 anos se envolveu em um confronto desagradável com um membro da comissão técnica do clube antes do confronto contra o Real Betis, no final de abril, quando dirigiu uma enxurrada de xingamentos a um treinador que o marcou como impedido em um jogo-treino — um reflexo da atmosfera tóxica que tomava conta do clube naquele momento.

Mbappé então sofreu uma lesão no tendão da coxa no confronto com o Betis, mas, em vez de se recuperar na base de treinamento do Real Madrid em Valdebebas, aproveitou o tempo livre para viajar de férias para a Sardenha com sua namorada, a famosa atriz espanhola Ester Exposito, e foi fotografado em um iate mais ou menos na mesma época em que seu clube enfrentava o Espanyol na La Liga.

Foi uma decisão que gerou críticas tanto internamente quanto externamente. Enquanto Arbeloa defendia seu jogador, uma petição online intitulada “Fora, Mbappé” viralizou, reunindo cerca de 12 milhões de assinaturas em menos de 24 horas e, por fim, ultrapassando 70 milhões. O atacante então ficou de fora do Clássico, em que o Real entregou o título ao Barça, pois ainda era considerado fora de forma, ausentando-se do treino com os possíveis reservas devido a um “desconforto”, antes de retornar ao banco contra o Real Oviedo em meados de maio.

No entanto, isso foi algo com que o próprio Mbappé discordou; de forma atípica, parando para falar com a imprensa após entrar como reserva, o atacante afirmou categoricamente que estava “100%” e alegou que não havia começado a partida porque Arbeloa lhe dissera que ele havia sido rebaixado a “quarto atacante na hierarquia”. Mais tarde, foi divulgado que a frustração do francês se devia à demissão de Alonso.

Arbeloa foi forçado a refutar essas alegações logo em seguida, dizendo em sua coletiva de imprensa, após ser bombardeado com perguntas sobre os comentários de Mbappé: “Ele deve ter me entendido mal; em nenhum momento eu disse que ele era o quarto atacante na hierarquia. Um jogador que, há quatro dias, nem sequer estava em condições físicas de ficar no banco para uma partida, não deveria ter sido titular hoje.”

O jornal “The Athletic” noticiou na época que havia uma “decepção crescente” com Mbappé, “do vestiário até a diretoria”. Em resposta às críticas generalizadas, sua assessoria divulgou um comunicado: “Parte das críticas se baseia em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente supervisionado pelo clube e não reflete a realidade do comprometimento e do trabalho diário de Kylian pela equipe.”