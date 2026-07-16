“Isso só vai crescer ainda mais” - Atlanta foi a melhor cidade-sede da Copa do Mundo, mas sempre foi um centro do futebol

ATLANTA — Três horas antes do início da partida, o homem acenava com garrafas de água no ar. Quase não havia ninguém dentro do Atlanta Stadium, mas enquanto os espectadores passeavam pelo saguão quase vazio, o funcionário do estádio continuava ali, oferecendo água por uns agradáveis US$ 3.

Era uma cena bem adequada para um estádio que fica praticamente no meio de uma verdadeira cidade do futebol. Muitos lugares na América do Norte tiveram dificuldades para fazer o futebol dar certo neste verão. Parecem cidades americanas às quais o esporte foi imposto, tentando se adaptar da melhor maneira possível. A maioria são centros esportivos que abraçam temporariamente o belo jogo por um mês agitado. Atlanta parece diferente.

Atlanta, porém, estava esperando por esse momento. E, sem dúvida, acertou em cheio.

“Atlanta não tenta ser outra coisa”, disse Jason Longshore, comentarista e personalidade da mídia que cobre futebol na cidade há 30 anos, ao GOAL. “Atlanta é simplesmente o que é. Há uma frase e uma marca popular por aqui que dizem que ‘Atlanta influencia tudo’, e você vê isso na música, no estilo, em tudo, e a maneira como Atlanta se aproximou do futebol tem sido realmente única nos Estados Unidos.”

Atlanta construiu sua cultura do futebol do zero. Muito antes da chegada da Copa do Mundo, gerações de jogadores, treinadores e torcedores já haviam feito do esporte algo próprio. Investimentos significativos acabaram surgindo, mas a cultura ainda parece local, acessível e assumidamente de Atlanta. Costuma-se dizer que o futebol nos Estados Unidos é caro e pouco autêntico. Atlanta não é perfeita, mas não se desculpa por ser o que é.

E isso ficou evidente ao longo da Copa do Mundo.