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Thomas Hindle

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“Isso só vai crescer ainda mais” - Atlanta foi a melhor cidade-sede da Copa do Mundo, mas sempre foi um centro do futebol

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Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Atlanta United

Atlanta não precisou da Copa do Mundo para criar uma cultura do futebol. Oito partidas e mais de meio milhão de visitantes do festival dos torcedores apenas confirmaram o que a cidade levou quase 60 anos para construir.

ATLANTA — Três horas antes do início da partida, o homem acenava com garrafas de água no ar. Quase não havia ninguém dentro do Atlanta Stadium, mas enquanto os espectadores passeavam pelo saguão quase vazio, o funcionário do estádio continuava ali, oferecendo água por uns agradáveis US$ 3.

Era uma cena bem adequada para um estádio que fica praticamente no meio de uma verdadeira cidade do futebol. Muitos lugares na América do Norte tiveram dificuldades para fazer o futebol dar certo neste verão. Parecem cidades americanas às quais o esporte foi imposto, tentando se adaptar da melhor maneira possível. A maioria são centros esportivos que abraçam temporariamente o belo jogo por um mês agitado. Atlanta parece diferente.

Atlanta, porém, estava esperando por esse momento. E, sem dúvida, acertou em cheio.

“Atlanta não tenta ser outra coisa”, disse Jason Longshore, comentarista e personalidade da mídia que cobre futebol na cidade há 30 anos, ao GOAL. “Atlanta é simplesmente o que é. Há uma frase e uma marca popular por aqui que dizem que ‘Atlanta influencia tudo’, e você vê isso na música, no estilo, em tudo, e a maneira como Atlanta se aproximou do futebol tem sido realmente única nos Estados Unidos.”

Atlanta construiu sua cultura do futebol do zero. Muito antes da chegada da Copa do Mundo, gerações de jogadores, treinadores e torcedores já haviam feito do esporte algo próprio. Investimentos significativos acabaram surgindo, mas a cultura ainda parece local, acessível e assumidamente de Atlanta. Costuma-se dizer que o futebol nos Estados Unidos é caro e pouco autêntico. Atlanta não é perfeita, mas não se desculpa por ser o que é.

E isso ficou evidente ao longo da Copa do Mundo.

  • Atlanta NASLGetty

    “Eles contrataram jogadores de todos os lugares”

    Mas tudo começa com a história. O Atlanta Chiefs começou a jogar em 1967, depois que Dick Cecil, na época executivo do Atlanta Braves, ajudou a fundar o clube. Uma de suas estrelas, Kaizer Motaung, voltou mais tarde para a África do Sul e fundou o Kaizer Chiefs, inspirando-se no nome e na identidade do time de Atlanta. Cecil ficou intrigado com os relatos da Copa do Mundo de 1966 e acreditava que o futebol profissional poderia dar certo em sua cidade.

    O empreendimento deles foi particularmente estratégico. Na época, Atlanta não era uma cidade de imigrantes. Por isso, Cecil recrutou jogadores de todas as partes. Ele ofereceu contratos generosos a jogadores talentosos de 14 países diferentes — sob o pretexto de que jogariam por seis meses e atuariam como treinadores nos outros seis. Essa mistura ajudou não apenas a cultivar uma base de torcedores, mas também a formar um time de futebol notavelmente eficaz. Eles disputaram amistosos contra o Man City (e venceram-no duas vezes). Em 1968, conquistaram o primeiro título da NASL.

    “Eles contrataram jogadores de todas as partes”, explicou Longshore. “Mas todos tinham que falar inglês, e assinavam contratos de 12 meses porque jogavam por seis meses e, nos outros seis, ensinavam o esporte; basicamente, introduziram o futebol a dezenas de milhares de crianças e pessoas em toda a região entre 1967 e 1972.”

    Segundo estimativas, cerca de 150 pessoas na cidade praticavam futebol organizado em Atlanta em 1966. Em meados de 1968, esse número era de 16 mil.

    E então, aquelas crianças cresceram e começaram a assistir a jogos de futebol. Longshore fazia parte da segunda geração. Ele assistiu à Copa do Mundo de 1986 e se lembra de ter ficado impressionado com os dois gols de Maradona contra a Bélgica na semifinal (a Argentina, é claro, acabaria vencendo o torneio).

    • Publicidade
  • Atlanta Stadium(C)Getty Images

    “Não, vamos jogar no estádio grande”

    Foi a geração dele que também abraçou o Atlanta United. A origem do clube foi complicada. Supostamente, havia ambições de que a Major League Soccer tivesse uma franquia na cidade nos primeiros tempos. Mas, com as Olimpíadas de 1996, o ímpeto diminuiu.

    Havia também um problema com o estádio. O estádio original dos Chiefs havia sido adotado — e depois abandonado — pelos Atlanta Braves, antes de ser demolido em 1997. Não havia, literalmente, nenhum lugar para jogar.

    Quando Arthur Blank comprou o Atlanta Falcons em 2001, porém, ele deixou claro que queria uma franquia da MLS. Naquela época, Atlanta estava se tornando um lugar mais diversificado. O futebol estava crescendo novamente. Não havia como negar que a MLS um dia deixaria sua marca na cidade. Mas mesmo isso era complicado. A tendência em meados dos anos 2000 era construir estádios com mais de 20 mil lugares. Blank poderia, talvez, ter encontrado um bairro residencial bem cuidado e investido pesado.

    Mas a Mercedes-Benz Arena — batizada de Atlanta Stadium para a Copa do Mundo — foi considerada um local adequado.

    “Quando Atlanta entra na jogada e diz ‘não, vamos jogar no grande estádio’, e Blank afirma que os Falcons e o Atlanta United estão no mesmo nível, então as pessoas tiveram que encarar a situação de maneira diferente. Assim, você conseguiu uma cobertura da grande mídia que talvez não tivesse em outros lugares”, disse Longshore.

    As vitórias também ajudaram.

    O Atlanta contratou Josef Martinez e Miguel Almiron antes de sua temporada de estreia. Eles bateram recordes de público imediatamente e conquistaram a MLS Cup já na segunda temporada.

  • JID and Metro Boomin, Atlanta UnitedAtlanta United

    "Isso só vai crescer ainda mais"

    E assim nasceu uma cultura — que chamou a atenção até mesmo dos mais experientes no cenário global.

    “Quando se fala em infraestrutura e no raciocínio por trás disso, [Blank] queria construir esse superclube, e obviamente Atlanta é um verdadeiro caldeirão de diversidade. Lá você encontra absolutamente todos os tipos de cultura, diferentes nacionalidades, pessoas diferentes, e acho que uma coisa que o futebol, sem dúvida, faz é realmente unir as pessoas”, disse o ex-meio-campista do West Ham, Jack Collison.

    Ele se mudou para Atlanta em busca de “algo diferente” — um emprego na base do clube, em 2019. Collison nunca mais voltou.

    Seu antigo clube disputou um amistoso no estádio no ano passado, durante uma turnê de pré-temporada. E eles ficaram impressionados.

    “Foi incrível receber esses caras, e mesmo só conversando com Mark Noble antes do jogo, e com um ou dois dos jogadores — esses caras já jogaram nos melhores estádios do mundo diante de torcidas incríveis. Mas para eles, entrar nesse estádio para um jogo de pré-temporada e ver como ele é alucinante, isso realmente cria o cenário para alguns momentos incríveis”, disse Collison.

    Outros jogadores da MLS também se convenceram. Fafa Picault assinou com o Atlanta United nesta entressafra, depois de conquistar a MLS Cup com o Inter Miami em dezembro. Ele não poderia estar mais feliz.

    “A cidade tem diferentes facetas, e há uma grande cultura latina que cresceu, especialmente nos últimos anos, em comparação com a época em que eu costumava vir jogar aqui e visitar a cidade. Agora que moro aqui, vejo que ela cresceu enormemente”, disse Picault.

    Ela se expandiu para além do esporte também. Os Falcons e o Atlanta United compartilham um estádio. E o time da NFL sabe exatamente o quanto a cultura do futebol pode ser impactante.

    “Isso só vai ficar cada vez maior”, disse o running back dos Falcons, Bijan Robinson, aoGOAL. “E para mim, como fã de futebol, ver todas essas pessoas de outros países aqui, representando seus países e dedicando tempo para pegar um voo e fazer tudo isso, é isso que importa.

    Talvez não seja mera coincidência que a Federação de Futebol dos EUA tenha instalado seu novo centro de treinamento de última geração a 20 milhas ao sul do centro da cidade (um projeto financiado por Blank). A Seleção Masculina dos EUA também gosta desse lugar.

    “As instalações em si são incríveis. Sinto que é disso que a seleção nacional precisava há muito, muito tempo... É algo bem especial que, com certeza, vai ajudar a seleção nacional a crescer”, disse Tyler Adams no início da concentração da USMNT para a Copa do Mundo.

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  • Atlanta StadiumGetty

    Sucessos na Copa do Mundo como nenhum outro

    A Copa do Mundo seguiu um padrão semelhante. Atlanta sediou oito jogos da Copa do Mundo. Seu festival de torcedores recebeu 500 mil participantes. A cidade também manteve muitos dos pilares do Atlanta United. Cachorros-quentes e refrigerantes podiam ser comprados por US$ 2 cada. Dava para comprar um cheeseburger por US$ 5. Grande parte dessa Copa do Mundo parecia exploradora, um subproduto do sistema capitalista americano que os torcedores foram forçados a aceitar. Atlanta resistiu a isso.

    “Desde o início do processo de candidatura, em 2018, sabíamos que Atlanta e a Geórgia tinham tudo o que era necessário para sediar uma incrível Copa do Mundo da FIFA, e nossa região superou todas as expectativas.

    “Este foi realmente um esforço coletivo, com a equipe do nosso comitê-anfitrião, líderes cívicos, comunitários e empresariais, parceiros, órgãos públicos e voluntários se unindo para criar algo verdadeiramente especial. Somos imensamente gratos a todos que contribuíram para mostrar por que somos a melhor cidade do mundo para sediar eventos esportivos e grandes eventos.” – Dan Corso, presidente do Conselho Esportivo de Atlanta e do Comitê Anfitrião da Copa do Mundo de Atlanta, afirmou em comunicado.

  • Argentina fans World CupGetty

    "Parecia um jogo fora de casa"

    A semifinal foi um evento esportivo verdadeiramente magnífico. O Estádio de Atlanta parece outro mundo quando você está lá dentro. O teto parece mais alto. Os sons são contidos e, em seguida, amplificados. Esse é, em outras palavras, um ambiente perfeito para os torcedores da Argentina.

    Os jogos em um campo de futebol não são tão fáceis de prever antes do pontapé inicial. Há tantas variáveis, tantas coisas que podem mudar. Mas se esse fosse um esporte baseado apenas na vibração, haveria um argumento convincente de que a Inglaterra já havia perdido a semifinal antes mesmo do apito inicial.

    Antes da partida, os jogadores se alinharam para os hinos nacionais. A primeira nota de “God Save the King” mal conseguiu se sobressair ao meio do barulho. E então se perdeu em uma parede de apitos argentinos. O hino nacional argentino, por sua vez, foi entoado com toda a força.

    E então veio o drama. Era de se esperar que fosse uma partida física e acirrada. Inglaterra x Argentina tem uma história rica. Também há muita animosidade. São duas seleções que, historicamente, querem muito derrotar uma à outra. E a cada entrada excessivamente agressiva dos argentinos, a torcida se animava. Jude Bellingham reagiu a uma entrada. A torcida vaiou-o. Elliot Anderson acertou Lionel Messi com força. O estádio tremeu de raiva. E quando a Argentina marcou dois gols nos últimos 10 minutos para reverter uma desvantagem de 1 a 0, Atlanta se tornou o que talvez seja o palco da cena mais marcante deste torneio.

    Essa é, é claro, a experiência associada a muitas seleções sul-americanas. Mas enquanto outros estádios neste torneio tiveram bastante dificuldade em lidar com o caos, a emoção e, muitas vezes, a desorganização da torcida argentina, Atlanta criou um ambiente propício para que eles se destacassem. Thomas Tuchel comentou, após a derrota da Inglaterra por 2 a 1, que “parecia um jogo fora de casa”. Ele não estava errado.

    No entanto, não havia animosidade entre os torcedores. No final da noite, torcedores de ambas as seleções se misturavam nos bares da cidade. Em um bar irlandês, a dez minutos a pé do estádio, seis torcedores argentinos sentaram-se à mesa, jogaram seus copos de cerveja de lembrança vazios sobre a mesa, pediram mais uma rodada e conversavam em voz alta em espanhol. Dois torcedores ingleses, com os olhos turvos e cambaleando um pouco, passaram por eles e apertaram a mão de todos.

    “Eu odeio a Espanha”, disse um dos torcedores ingleses ao grupo de argentinos.

    A mesa deu risada. E então, sem raiva, eles saíram do bar, foram para a rua movimentada e se perderam na noite.

    Não há cidade melhor para se perder em um jogo de futebol.