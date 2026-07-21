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Ryan Tolmich

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“Algo que nunca vai sair da sua memória” – Como é ganhar uma Copa do Mundo? Jürgen Klinsmann, Kaká e Mario Götze revivem o maior triunfo do futebol

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Espanha x Argentina
Argentina

Os campeões da Copa do Mundo Jürgen Klinsmann, Kaká, Mario Götze e Carles Puyol falam à GOAL sobre a pressão, o alívio e o impacto duradouro de levantar o troféu.

No momento em que Ferran Torres mandou a bola no ângulo para conquistar a Copa do Mundo, ele passou a fazer parte de um dos grupos mais exclusivos do futebol. Apenas três outros homens vivos — Geoff Hurst, Andrés Iniesta e Mario Götze — marcaram o gol da vitória na prorrogação de uma final de Copa do Mundo. Só eles conhecem a euforia de conquistar o maior troféu do esporte no seu maior palco.

“Você também precisa conversar com [Andrés] Iniesta”, disse Götze ao GOAL, rindo, um mês antes de Torres adicionar seu nome àquela lista.

Mesmo agora, 12 anos depois, não passa um dia sequer sem que Götze seja questionado sobre seu próprio momento na Copa do Mundo de 2014. Isso aconteceu quando ele tinha 22 anos. Naquela noite no Brasil, Götze se tornou uma lenda. Naquela noite, ele marcou o gol mais importante de sua vida. Naquela noite, ele conquistou a Copa do Mundo para seu país contra a Argentina, o mesmo adversário que Torres acabara de derrotar com um gol sete minutos antes do gol de Götze, aos 113 minutos.

“Olhando para trás”, diz ele, “quer dizer, já faz 12 anos. Com o tempo, as coisas ficam um pouco mais vagas.”

No total, 497 homens já tiveram em mãos aquele grande troféu de ouro. Um novo grupo de 26 estrelas espanholas o ergueu no domingo, conquistando seu próprio lugar nesse clube histórico. Milhares tentaram e não conseguiram, enquanto milhões de crianças começaram sua jornada com a bola imaginando-se com o troféu da Copa do Mundo erguido acima de suas cabeças. A realidade é que pouquíssimas pessoas sabem como é essa sensação, e aquelas que sabem têm dificuldade em descrevê-la.

Isso porque a Copa do Mundo é mais do que um mero troféu. É um símbolo tanto de conquista quanto de esperança. É um unificador de países, uma declaração de sucesso e um momento na história. É muito mais do que um troféu de futebol; é um momento que muda a trajetória de vidas, tanto para aqueles em campo quanto para aqueles que assistem em casa. Todo mundo se lembra de onde estava quando viu seu time ganhar uma Copa do Mundo, e cada jogador que teve a sorte de erguer o troféu se lembra exatamente como foi a sensação no momento em que o sonho se tornou realidade.

“Quando você realmente, junto com seu time, ganha a Copa do Mundo, percebe que é algo que ficará com você pelo resto da vida”, diz Jurgen Klinsmann, campeão da Copa do Mundo de 1990 pela Alemanha Ocidental, aoGOAL. “Quando você é criança, fica sempre chutando a bola e imagina que um dia vai ganhar a Copa do Mundo, mas nunca consegue imaginar como é quando, um dia, você tem a chance de realmente ganhar a Copa do Mundo.”

Então, como é esse momento? Veja a seguir como a vida muda, nas palavras dos homens que conquistaram o maior troféu do mundo.

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    "Algo que não se pode treinar"

    Para o Brasil, vencer uma Copa do Mundo é menos um sonho e mais uma expectativa. A história da Seleção está repleta de gerações de ouro, e cada nova leva de talentos sente imediatamente o peso daquelas que vieram antes.

    Foi assim que Kaká se sentiu quando surgiu em cena, em 2002. Com apenas 20 anos, ele era o jogador mais jovem do Brasil naquele verão na Coreia do Sul e no Japão. E, naquele verão, o futuro vencedor da Bola de Ouro estava lá apenas para acompanhar a jornada, já que jogou apenas 18 minutos na campanha do Brasil na Copa do Mundo.

    “Eram o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo”, conta ele aoGOAL. “Eu os observava todos os dias. Queria vê-los treinando, jogando e se comportando. Eles eram meus professores.”

    Esses professores, é claro, levaram o Brasil à glória. Eles derrotaram a Alemanha na final, conquistando a quinta estrela na camisa. Kaká se lembra da sensação. Ele a descreve em uma palavra.

    “Incrível.”

    Ele também se lembra do caminho até lá. Quanto mais a Copa do Mundo avança, mais a pressão aumenta. Essa pressão, a certa altura, torna-se avassaladora, mesmo para estrelas em ascensão de 20 anos que não estão jogando.

    “É estranho porque é algo que você não consegue treinar”, diz Kaká. “Não posso treinar para jogar em uma Copa do Mundo. Posso me preparar da melhor maneira possível: emocionalmente, fisicamente, tecnicamente e tudo mais, mas não posso me treinar para estar em um estádio lotado, jogando contra a Argentina, a França ou qualquer outro time. Você nunca sabe como vai lidar com a situação.”

    Götze também se lembra da pressão. Ele a sentiu na reta final para a final da Alemanha contra a Argentina em 2014. Ele se lembra de como se sentiu quando foi escalado como substituto aos 88 minutos daquela final. Ao ser colocado em campo com ambas as equipes buscando o gol da vitória, o técnico Joachim Löw olhou para ele e deu uma orientação crucial: “Mostre ao mundo que você é melhor que Messi e que pode decidir a Copa do Mundo.”

    Gotze, é claro, fez exatamente isso ao marcar o gol da vitória aos 113 minutos, que, até hoje, é um dos gols mais famosos da história do esporte. Quando marcou, ele não sentiu necessariamente alegria; sentiu pressão. No fim, sentiu alívio.

    “Não dá para se preparar para esses momentos”, ele conta à GOAL. “Muitas coisas acontecem por instinto, especialmente esse tipo de situação. No fim das contas, o que importa é se o zagueiro está lá ou se o goleiro sai, então há muitos fatores que influenciam aquele momento. Você faz tudo por instinto e, então, é claro, chega aquele momento. Quando você marca o gol, para ser sincero, não pensa muito nisso. O tempo passa voando no estádio, todo mundo te agarra, o barulho — você não consegue realmente processar tudo isso.

    “O apito final? Acho que foi mais o alívio. A alegria estava em marcar o gol, é claro, mas ainda assim você tem que aguentar mais 10 minutos depois disso. Então vem aquele alívio com o apito final.”

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  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Ser o homem do momento

    O famoso momento de Götze já foi reprisado inúmeras vezes: a arrancada de André Schürrle, o cruzamento para dentro da área, o toque com o peito, o chute que passou por Sergio Romero. Foi a sequência de uma vida. Foi o momento com que todo jogador sonha.

    Nos últimos 12 anos, Götze, é claro, pensou nisso com frequência. E quanto mais ele pensava nisso, mais aceitava o fato de que, naquele breve instante, os deuses do futebol sorriram para ele. Naquele momento, anos de trabalho se aliaram a uma sorte de uma vida inteira, permitindo que ele aproveitasse a oportunidade.

    Isso, é claro, faz você pensar no outro lado da moeda e, quando o faz, chega a uma conclusão: ganhar uma Copa do Mundo envolve um certo grau de aleatoriedade e, acima de tudo, saber aproveitar ao máximo o momento quando e se ele chegar.

    “Fui escalado como reserva”, diz ele. “Se, no final, Messi marcasse um gol aos 90 minutos, seria 1 a 0 para a Argentina, a gente voltaria para casa e seria uma história totalmente diferente. Para entender isso, o que poderia ter acontecido? Nesta história, falamos sobre aquele gol, aquele momento, mas se isso não tivesse acontecido naquela época, não estaríamos sentados aqui fazendo esta entrevista, sabe? Acho que você tem que entender que poderia ter sido de qualquer jeito. Eu poderia ter voltado para casa muito triste, em segundo lugar, tendo jogado um minuto na final, e pronto. Agora, estamos aqui, 12 anos depois, dando uma entrevista.

    “Eu não joguei as semifinais. Não joguei as quartas de final. A gente poderia ter sido eliminado. E então tive uma chance na final e, no fim das contas, joguei 30 minutos na final, marquei um gol, e ainda estamos falando desse gol.”

  • FBL-WC2010-MATCH64-NED-ESP-TROPHYAFP

    Compreendendo a conquista

    Quatro anos antes do triunfo de Götze e da Alemanha, a Espanha conquistou o seu próprio título. O que tornou essa conquista única foi o fato de ter sido a primeira da Espanha. Eles são os únicos campeões estreantes neste século, o país mais recente a vivenciar a euforia de conquistar uma Copa do Mundo pela primeira vez.

    A conquista espanhola aconteceu de maneira semelhante. Enfrentando a Holanda na final de 2010, a La Roja venceu com um gol no final da partida. O gol foi marcado por Andrés Iniesta e foi, é claro, mais do que um simples gol. Foi um momento da história nacional, que a Espanha sentiu que havia conquistado.

    Ela conquistou essa vitória, em especial, nos anos que antecederam aquele torneio. A Espanha venceu a Eurocopa de 2008, dando início à formação de uma dinastia do tiki-taka que também conquistou o título europeu em 2012. Mesmo assim, o verão de 2010 permaneceu como a maior conquista do futebol espanhol até domingo, quando a La Roja derrotou a Argentina para erguer o troféu pela segunda vez.

    “Uma Copa do Mundo é um sonho que se tornou realidade”, diz Carles Puyol, zagueiro daquela seleção espanhola de 2010, aoGOAL. “E, além disso, a forma como foi conquistada, depois de vencer um Campeonato Europeu. Acho que foi aí que a história do futebol espanhol mudou, e ser campeão mundial é a maior conquista em nível de seleção nacional.”

    Götze se lembra do momento em que realmente percebeu que era campeão do mundo. Não foi quando seu famoso gol da vitória no final do jogo balançou as redes. Não foi quando ele ergueu o troféu. Nem mesmo foi no vestiário.

    Não, o verdadeiro momento da Copa do Mundo para Götze aconteceu dias depois, quando ele e seus companheiros deixaram o Brasil e voltaram para Berlim. Só então eles perceberam o que aquilo significava. Só então perceberam o que haviam feito pelo seu país.

    “A profundidade disso, o que aconteceu naquele momento, e até mesmo marcar o gol, acho que leva dias para assimilar”, diz ele. “Você está no momento. Você comemora com a família e os amigos, depois voltamos para Berlim. Tantas coisas acontecem nos dois, três, quatro dias seguintes. Depois você está de férias e tem tempo para pensar: ‘Ok, o que acabou de acontecer?’ Mesmo assim, leva tempo — semanas ou meses — para entender o que aquilo realmente significou para o povo, mas também para nós e para mim.”

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  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    A política externa

    No entanto, quando Klinsmann e a Alemanha Ocidental venceram em 1990, o retorno deles da Itália para casa foi um tanto surreal.

    Isso aconteceu em um momento em que a Alemanha avançava rapidamente rumo à reunificação. Apenas alguns meses após a queda do Muro de Berlim, os novos heróis do país voltaram para uma nação que começava a se unir emocionalmente, embora a reunificação oficial só fosse ocorrer em outubro. Klinsmann e seus companheiros de equipe haviam sentido essa mudança ao longo de todo o torneio.

    “Éramos, em 1990, um time que representava a imagem de uma nova Alemanha”, diz ele.

    Klinsmann lembrou que milhares de torcedores da Alemanha Oriental viajaram para a Itália, deixando claro para os jogadores que a trajetória da seleção representava algo muito maior do que o futebol.

    “Estamos nos jogos, mas você percebia durante o torneio que isso é muito maior do que você”, diz ele. “É algo realmente difícil de compreender, porque é gigantesco.”

    Ele acrescentou que aquele momento teve um significado pessoal especial. Seu pai havia deixado a Alemanha Oriental após a Segunda Guerra Mundial, antes de conhecer sua mãe e se estabelecer na Alemanha Ocidental, enquanto grande parte da família permaneceu do outro lado da divisão. Foi uma experiência compartilhada por inúmeras famílias alemãs.

    “De repente, sete meses antes da Copa do Mundo, a Alemanha está reunida novamente”, diz ele. “Para nós, já foi emocionalmente muito, muito intenso passar por essa situação.”

    O contexto político também pode se tornar impossível de ignorar. Isso ficou evidente quando a Argentina enfrentou a Inglaterra em uma semifinal da Copa do Mundo, acompanhada por uma discussão renovada sobre a disputa das Ilhas Malvinas, acrescentando mais uma dimensão a um evento já grandioso.

    Para Klinsmann e seus companheiros de equipe, o significado veio de representar a Alemanha Ocidental em um momento de profunda mudança nacional. Quando a final terminou e eles venceram, compreenderam que sua conquista ressoava muito além do campo. Estima-se que entre 500 mil e um milhão de torcedores se reuniram em Frankfurt para receber a seleção de volta. A reunificação oficial ocorreu em outubro, mas o triunfo na Copa do Mundo já havia se tornado um símbolo poderoso de um país se reunindo novamente.

    “Vivemos aquele momento com uma seleção realmente repleta de talentos, com um líder incrível, Lothar Matthäus, e um técnico incrível, Franz Beckenbauer”, diz Klinsmann. “E lá está você, fazendo parte desse projeto. Vivemos aquela época sob tantas perspectivas diferentes. Tínhamos maneiras diferentes de enxergar e sentir aquilo, o que tornou tudo simplesmente inesquecível.

    “E você acabar, de fato, vencendo esse torneio? Tratava-se de colocar a Alemanha de volta nos trilhos com o mundo, mas também com um sorriso no rosto.”

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    'Não é o padrão'

    No total, Kaká disputou três Copas do Mundo. Ele pode admitir agora que, depois de vencer a primeira, era um pouco ingênuo. “Sempre seria como em 2002”, pensava ele. Ele não poderia estar mais errado.

    Tanto em 2006 quanto em 2010, o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Essas experiências só reforçaram a ligação do ex-meio-campista com 2002. Foi somente depois de passar por essa decepção que ele percebeu o que ele e seus companheiros de equipe conquistaram em 2002.

    “Sim, a expectativa era vencer novamente em 2006 e 2010”, diz ele, “mas o que foi realmente importante para mim foi entender como é difícil disputar uma Copa do Mundo, vencer uma Copa do Mundo. Eu fui em 2002, com 20 anos. Na minha cabeça, é muito fácil simplesmente ir lá e ganhar a Copa do Mundo.

    “A cada ano eu percebia o quanto é difícil disputar uma Copa do Mundo e vencê-la, e o quanto é importante ter uma Copa do Mundo entre minhas conquistas.”

    Individualmente, Kaká, é claro, alcançou conquistas incríveis, vencendo a Série A, a La Liga, a Liga dos Campeões e ganhando uma Bola de Ouro nos anos seguintes. Para Götze, porém, seu momento na Copa do Mundo, que aconteceu aos 22 anos, foi o auge de sua carreira. Ele chegou a disputar 66 partidas pela Alemanha, embora apenas 25 delas tenham ocorrido após 2014. O melhor momento de Götze aconteceu tão cedo em sua carreira, mas, realisticamente, que momento poderia ter sido melhor?

    “Eu tive aquele momento, tive aquela experiência, mas, é claro, depois disso, você precisa encontrar sua perspectiva”, diz ele, “e acho que isso levou tempo. Eu era muito jovem, tinha 22 anos na época, acabara de jogar pelo Bayern e ganhei muitos troféus, ganhei a Copa do Mundo. Esse é o padrão que você atinge após cinco anos jogando futebol profissional. Esse é o padrão, e manter isso pelos próximos 10 a 15 anos, acho, é quase impossível.

    Ainda assim, é algo difícil para um jogador jovem aceitar: viver o auge tão cedo. Foi algo que Götze teve que superar.

    “Foi isso que precisei aprender com o tempo, mas, mesmo assim, quando olho para trás agora, vejo que me ajudou muito”, diz ele. “Aprendi muito com o auge da minha carreira no Brasil, mas também a entender que esse não é o padrão. Não dá para marcar um gol a cada quatro anos em uma final de Copa do Mundo.”

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    "Algo que nunca vai te abandonar"

    A verdade é que, no entanto, você não precisa ganhar uma Copa do Mundo a cada quatro anos; basta uma para mudar sua vida. No momento em que você ergue aquele troféu, a vida muda radicalmente. Sua conquista fica com você para sempre e nunca poderá ser tirada de você.

    “Você viaja pelo mundo e encontra pessoas que dizem: ‘Eu estava lá quando você ganhou a Copa do Mundo’”, diz Klinsmann. “Elas dizem: ‘Eu estava fazendo isso quando você ganhou a Copa do Mundo em 90’, e ainda é tipo: ‘Nossa, o que é isso?’ Quando fui para a Ásia, África ou América do Sul, isso está sempre na memória dos torcedores de futebol. Eles se lembram onde estavam e o que estavam fazendo naquele momento.”

    Quanto mais os anos passam, mais difícil fica capturar essa lembrança. Depois de uma Copa do Mundo, as seleções seguem caminhos diferentes. Os jogadores voltam para seus clubes e, logo na próxima pausa para jogos internacionais, a escalação muda. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para todos se reunirem. A vida dificulta isso, principalmente a vida no auge desse esporte.

    São as pequenas interações, então. Pelo menos é o que diz Götze. São os reencontros rápidos que levam a reflexões rápidas e risadas prolongadas.

    “Acho que é isso que fica mais na memória no final das contas”, diz ele. “No fim das contas, o que importa são os relacionamentos, sabe? Trata-se de criar memórias. Quando olho para trás agora, o que mais me marcou foi o estágio, os jogadores que estávamos lá, a dinâmica, a química, e isso ajudou muito.

    “A vida de cada um segue seu rumo. Alguns ainda jogam, outros param de jogar, outros estão se mudando para outros países, etc., mas é sempre bom. Esse momento vai nos unir. É muito difícil reunir todo mundo, isso é certo, mas, no fim das contas, o que mais importa é a conexão que você tem com aquele torneio, aquele momento, esses relacionamentos e as lembranças que você criou com eles.”

    No fim das contas, é isso que você tem: lembranças e relacionamentos. O troféu acaba sendo conquistado pela próxima seleção. A cada quatro anos, um novo grupo de jogadores tem a chance de vivenciar suas próprias emoções em suas próprias circunstâncias. O esporte, afinal, segue em frente.

    As pessoas, porém, não. Ganhar uma Copa do Mundo é algo que redefine sua vida, e a redefine de uma forma que nunca desaparece de verdade.

    “Você percebe que é algo que nunca vai te abandonar”, diz Klinsmann. “Depois, após alguns dias de comemoração, você tira férias e volta ao trabalho com seu time de clube, mas entende a dinâmica. Você fez algo com sua equipe que ficará para sempre.”


    Tom Hindle contribuiu com informações para esta matéria.