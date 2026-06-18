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Estados Unidos da América

Estados Unidos da América Visão geral

World Cup Golden Boot GFX

Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kane entra na disputa

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 seleções disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

Copa do MundoArgentina
Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup Paraguay

Pulisic recebe conselho sobre transferência para “se destacar” na Copa do Mundo

Christian Pulisic recebeu conselhos sobre transferências para “se destacar”, com o ex-astro da Seleção dos EUA Kasey Keller comentando sobre a contínua saga contratual do talentoso atacante no AC Milan durante uma entrevista à GOAL. Por enquanto, o jogador que costuma ser apelidado de “Capitão América” em nível internacional está aproveitando o “alívio” de representar seu país em uma Copa do Mundo em casa — tendo tido um início de sonho nesse torneio.

C. PulisicCopa do Mundo
Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay

“O céu é o limite” para Reyna, já que a estrela da Seleção Masculina dos EUA recebe um conselho familiar

Dizem a Gio Reyna que “o céu é o limite” quando se trata de seu potencial, mas o astro da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) enfrenta conselhos já conhecidos ao tentar explorar plenamente essa capacidade. O ex-jogador da seleção dos Estados Unidos Kasey Keller — que é amigo íntimo da família Reyna — falou ao GOAL sobre a necessidade de encontrar maior consistência após marcar um gol espetacular contra o Paraguai na Copa do Mundo de 2026.

G. ReynaCopa do Mundo
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Classificação

Regionalliga crestRegionalliga

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
2Bordeaux crestBordeaux30195651282362
E
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3Aviron Bayonnais FC crestAviron Bayonnais FC30174942271555
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4St Malo crestSt Malo301311643291450
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5Les Herbiers crestLes Herbiers30147945331249
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6Angouleme crestAngouleme30111093336-343
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