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Estados Unidos da América Visão geral
Mais
Classificação
Mais
Regionalliga
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|2
|Bordeaux
|30
|19
|5
|6
|51
|28
|23
|62
|3
|Aviron Bayonnais FC
|30
|17
|4
|9
|42
|27
|15
|55
|4
|St Malo
|30
|13
|11
|6
|43
|29
|14
|50
|5
|Les Herbiers
|30
|14
|7
|9
|45
|33
|12
|49
|6
|Angouleme
|30
|11
|10
|9
|33
|36
|-3
|43