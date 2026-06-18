Estados Unidos da América Visão geral

“O céu é o limite” para Reyna, já que a estrela da Seleção Masculina dos EUA recebe um conselho familiar

Dizem a Gio Reyna que “o céu é o limite” quando se trata de seu potencial, mas o astro da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) enfrenta conselhos já conhecidos ao tentar explorar plenamente essa capacidade. O ex-jogador da seleção dos Estados Unidos Kasey Keller — que é amigo íntimo da família Reyna — falou ao GOAL sobre a necessidade de encontrar maior consistência após marcar um gol espetacular contra o Paraguai na Copa do Mundo de 2026.