Basta relembrar os últimos segundos da final da Copa do Mundo de 2022 para compreender a importância de Martínez. Sua defesa histórica contra Randall Kolo Muani, seguida pela defesa do pênalti de Kingsley Coman, transformaram um goleiro que passava por clubes de nível médio na Europa por meio de empréstimos em um dos goleiros mais famosos da história da Argentina.

Mas na Copa do Mundo de 2026, o cenário foi diferente. Na partida contra o Egito nas oitavas de final, Mustafa Shubair fez dez defesas, contra apenas quatro de Martínez. É verdade que a vaga na próxima fase ficou com a Argentina, mas os números pintaram um quadro diferente; enquanto o goleiro da seleção egípcia foi o mais solicitado e brilhou, o campeão mundial saiu da partida com números modestos em comparação com o que todos estavam acostumados a ver dele.

Martínez não escondeu isso, pois admitiu após o confronto com o Egito que não estava oferecendo a ajuda que gostaria de oferecer à sua seleção, em uma declaração rara vinda de um goleiro conhecido por sua confiança absoluta e capacidade de impor sua presença nos jogos mais importantes.

Talvez a fratura no dedo que ele sofreu antes da final da Liga Europa com o Aston Villa, cerca de um mês antes da Copa do Mundo, explique em parte esse desempenho abaixo do esperado, mas isso não oferece uma resposta completa.