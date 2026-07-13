Certos momentos no futebol elevam alguns jogadores ao status de lendas difíceis de serem repetidas, mas o desafio mais difícil começa depois que isso acontece, quando eles tentam se manter no topo. É assim que Emiliano “Dibo” Martínez está vivendo a Copa do Mundo de 2026, depois de entrar no torneio carregando o legado de campeão mundial e de melhor goleiro de sua geração na Argentina, mas agora se vê diante de números que levantam uma questão que não existia há quatro anos: Será que ele ainda é o mesmo goleiro que carregou a seleção dos dançarinos de tango nas costas no Catar?
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Bono e Schober são melhores do que ele... Será que Martínez vai conseguir salvar sua reputação contra a Inglaterra?
Uma confissão rara... uma fratura no dedo
Basta relembrar os últimos segundos da final da Copa do Mundo de 2022 para compreender a importância de Martínez. Sua defesa histórica contra Randall Kolo Muani, seguida pela defesa do pênalti de Kingsley Coman, transformaram um goleiro que passava por clubes de nível médio na Europa por meio de empréstimos em um dos goleiros mais famosos da história da Argentina.
Mas na Copa do Mundo de 2026, o cenário foi diferente. Na partida contra o Egito nas oitavas de final, Mustafa Shubair fez dez defesas, contra apenas quatro de Martínez. É verdade que a vaga na próxima fase ficou com a Argentina, mas os números pintaram um quadro diferente; enquanto o goleiro da seleção egípcia foi o mais solicitado e brilhou, o campeão mundial saiu da partida com números modestos em comparação com o que todos estavam acostumados a ver dele.
Martínez não escondeu isso, pois admitiu após o confronto com o Egito que não estava oferecendo a ajuda que gostaria de oferecer à sua seleção, em uma declaração rara vinda de um goleiro conhecido por sua confiança absoluta e capacidade de impor sua presença nos jogos mais importantes.
Talvez a fratura no dedo que ele sofreu antes da final da Liga Europa com o Aston Villa, cerca de um mês antes da Copa do Mundo, explique em parte esse desempenho abaixo do esperado, mas isso não oferece uma resposta completa.
A ironia mais profunda... O caminho do declínio começou cedo
A ironia mais profunda reside na comparação entre duas versões do mesmo jogador. No Catar 2022, a baliza de Martínez sofreu oito gols ao longo do torneio, em meio a um clima de confiança absoluta e defesas decisivas nos momentos decisivos.
Após o Catar, no âmbito individual, Martínez continuou sendo o nome de maior destaque mundial por duas temporadas consecutivas, ao conquistar o Prêmio Yashin de melhor goleiro do mundo nos anos de 2023 e 2024, tornando-se o jogador com mais conquistas do prêmio na história até aquele momento.
Mas na edição de 2025, veio o choque: o prêmio foi para Gianluigi Donnarumma por uma diferença esmagadora, 486 pontos contra apenas sete pontos de Martínez, que recuou para o oitavo lugar, atrás de nomes como Yassine Bono e Thibaut Courtois. A trajetória parecia caminhar para o declínio antes que a Copa do Mundo lhe desse a chance de se redimir.
Os números não mentem... Queda gradual
Na Copa do Mundo da América do Norte em andamento, o goleiro argentino sofreu apenas seis gols até as quartas de final, um número matematicamente menor do que na Copa do Mundo anterior, mas isso não se refletiu em seu desempenho individual nas partidas, já que o goleiro parecia estar buscando seu ritmo mais do que impondo-o.
As estatísticas confirmam essa impressão. Martínez conseguiu apenas 8 defesas, enquanto Orlando Gil, goleiro do Paraguai, liderou a lista com 23 defesas até as quartas de final.
Além disso, Martínez não figurou na lista dos melhores goleiros do ranking da FIFA Power Ranking, aprovado pela Federação Internacional de Futebol para o mesmo período, enquanto Bono e Schober apareceram entre os cinco melhores goleiros do torneio.
Nesse ranking, Martínez ocupou a 22ª posição entre os goleiros da Copa do Mundo, com 5,13 pontos, apesar de ter subido seis posições de uma só vez recentemente. Por outro lado, o marroquino Yassine Bono, que foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final contra a França, ficou em quarto lugar com 7,98 pontos, após um salto de seis posições de uma só vez.
Mustafa Shubair ficou em quinto lugar com 7,78 pontos, e Jordan Pickford, o adversário da Argentina em Atlanta, ficou logo atrás do goleiro egípcio, em sexto lugar, com 7,76 pontos.
O quadro fica mais claro ao examinar a lista completa deste ranking: Diego Costa (Portugal) lidera com 8,95, seguido por Gregor Kobel (Suíça) com 8,24, depois Orlando Gil (Paraguai) com 8,13, Fayçine Bono (Marrocos) com 7,98, após subir seis posições.
Até mesmo Alisson, goleiro da seleção brasileira que foi eliminada nas oitavas de final, está bem à frente de Martínez, com 5,36, apesar de ocupar apenas a 19ª posição.
E, de acordo com a mesma classificação, Martínez só está à frente de Yahia Fofana (Costa do Marfim), Patrick Beach (Austrália) e Lionel Mpasi (República Democrática do Congo), todos goleiros de seleções que foram eliminadas nas fases iniciais do torneio.
A maior ameaça... a temível dupla da Inglaterra
O grande problema que Martinez enfrenta agora não se limita apenas à sua classificação e ao seu desempenho em declínio, mas se estende à própria natureza do adversário.
O atacante e capitão da Inglaterra, Harry Kane, marcou seis gols na Copa do Mundo de 2026, tornando-se apenas o terceiro jogador inglês a atingir essa marca em uma única edição de um grande torneio, depois de Gary Lineker (1986) e do próprio Kane (2018).
Já Jude Bellingham marcou, por sua vez, 6 gols no torneio, 5 deles em jogadas abertas, tornando-se o meio-campista com mais gols marcados em uma única edição da Copa do Mundo na história e elevando seu total para 7 gols em todas as suas participações na Copa do Mundo, passando a ser o terceiro maior artilheiro da Inglaterra na história do torneio, atrás de Kane (14 gols) e Lineker (10 gols).
A dupla, portanto, não representa uma ameaça individual esporádica, mas sim duas linhas de ataque paralelas com 12 gols somados, o que redobra a pressão sobre o gol que entra na partida com a pior classificação oficial entre os goleiros das semifinais.
Será que o milagre vai acontecer?
Emiliano Martínez possui algo que não pode ser medido por números: personalidade, presença e a capacidade de criar aquele momento que muda o rumo de toda uma competição. Mas a diferença entre a versão do Catar e a da América do Norte não é mais apenas uma impressão, mas sim algo comprovado pelos números.
O goleiro, que costumava ser o protagonista em todas as partidas, chega às semifinais desta vez com a responsabilidade de provar que a lenda de 2022 não se transformou em mera lembrança e que suas melhores defesas não são mais coisa do passado. Será que ele vai dar a volta por cima diante de seus críticos no último suspiro?
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