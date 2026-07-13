'Tanto faz' - A relação de amor e ódio entre Jude Bellingham e Thomas Tuchel não é um problema para a Inglaterra... por enquanto

O termo “negging” foi cunhado pelo especialista em sedução canadense Erik von Markovik em 2007. Ele o descreveu em detalhes em seu “manifesto masculino” intitulado “The Mystery Method: How to get beautiful women into bed”.

“Um ‘neg’ não é um insulto, mas um julgamento de valor social negativo que é transmitido de forma clara. É o mesmo que se você pegasse um lenço de papel e assoasse o nariz. Não há nada de insultuoso em assoar o nariz. Você não a rejeitou explicitamente. Mas, ao mesmo tempo, ela sentirá que você nem mesmo está tentando impressioná-la. Isso a deixa curiosa para saber o motivo e faz de você um desafio”, escreveu ele (contexto: o lançamento mais recente de Von Markovik foi um e-book sobre seu relacionamento com sua namorada de IA).

Tuchel, vale ressaltar, não está tentando levar Bellingham para a cama. Mas ele está, de forma perfeita, fazendo “negging” com ele. Ele está provocando o urso. Está dando cutucadas sutis no ego de Bellingham. Bellingham quer ser uma estrela. Bellingham sabe que é uma estrela. Mas Tuchel está deixando claro com suas palavras que, no fim das contas, é ele quem tem o controle aqui.

Nada do que Tuchel está dizendo sobre Bellingham, pelo menos atualmente, está intrinsecamente errado. Ele sugeriu que o sucesso de Bellingham na Copa do Mundo se deve ao seu “compromisso” e à sua capacidade de “jogar em equipe”. No sábado, ele o descreveu como “de classe mundial”, mas ressaltou que “não há mais nada a dizer”. Ele especulou, até mesmo antes da estreia da Inglaterra, que Morgan Rogers poderia ser titular na posição de Bellingham.

Tuchel, com bastante habilidade, criou uma narrativa em torno de Bellingham como parte do grupo — e não como um superastro. Ele nunca fala muito sobre Bellingham isoladamente. Quando questionado sobre o posicionamento de Bellingham na coletiva de imprensa pós-jogo de sábado, ele mencionou brevemente que seu craque jogou como “10 direito”, antes de passar a falar sobre Rogers.

“Acho que o Morgan passou por um momento difícil por não jogar na função que ele quer e na qual ele sabe jogar. Ele é um dos meus jogadores-chave e estou muito, muito feliz com o desempenho dele hoje”, disse Tuchel. “Ele deu um grande passo à frente hoje, assim como todos os nossos reservas, e especialmente para o Morgan, em uma nova posição, isso foi absolutamente excelente.”