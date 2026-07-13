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Jude Bellingham Thomas Tuchel England GFXGOAL
Thomas Hindle

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'Tanto faz' - A relação de amor e ódio entre Jude Bellingham e Thomas Tuchel não é um problema para a Inglaterra... por enquanto

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J. Bellingham
T. Tuchel
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

Assista ao vídeo novamente e você quase consegue perceber que Jude Bellingham está preparando sua resposta enquanto o entrevistador conduz a pergunta. O astro do Real Madrid acabara de ser informado de que seu técnico, Thomas Tuchel, estava “decepcionado” com o desempenho da Inglaterra após uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em Miami, na noite de sábado. A resposta de Bellingham, que dá o que falar? “Tanto faz.”

E, assim, a relação de amor e ódio entre o técnico e o jogador estrela foi reacendida. As declarações agora são interpretadas, reinterpretadas e analisadas em excesso. Tuchel é constantemente bombardeado com perguntas sobre o que Jude diz, por que Jude disse isso e o que isso significa para seu time de futebol.

“Você ouviu essas declarações, Thomas?”

“Você realmente gosta desse time, Thomas?”

“Parabéns pela vitória, Thomas, mas achamos que seu jogador mais influente te odeia!”

Ok, a última pergunta tem um toque de exagero. Mas a questão permanece: Tuchel e Bellingham estão em conflito público. Tuchel critica a equipe por um desempenho ruim. Bellingham os defende. Tuchel sugere delicadamente que Bellingham nem sempre é um jogador que pensa no coletivo. Bellingham carrega a equipe nas costas, marca dois gols e encara um mar de camisas brancas enquanto elas o ovacionam após o apito final.

Essa é uma situação complicada. Mas se Tuchel e Bellingham realmente gostam um do outro é irrelevante. É claro que eles estão provocando um ao outro um pouquinho. Mas quem se importa? Está dando certo.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel provoca o urso

    O termo “negging” foi cunhado pelo especialista em sedução canadense Erik von Markovik em 2007. Ele o descreveu em detalhes em seu “manifesto masculino” intitulado “The Mystery Method: How to get beautiful women into bed”.

    “Um ‘neg’ não é um insulto, mas um julgamento de valor social negativo que é transmitido de forma clara. É o mesmo que se você pegasse um lenço de papel e assoasse o nariz. Não há nada de insultuoso em assoar o nariz. Você não a rejeitou explicitamente. Mas, ao mesmo tempo, ela sentirá que você nem mesmo está tentando impressioná-la. Isso a deixa curiosa para saber o motivo e faz de você um desafio”, escreveu ele (contexto: o lançamento mais recente de Von Markovik foi um e-book sobre seu relacionamento com sua namorada de IA).

    Tuchel, vale ressaltar, não está tentando levar Bellingham para a cama. Mas ele está, de forma perfeita, fazendo “negging” com ele. Ele está provocando o urso. Está dando cutucadas sutis no ego de Bellingham. Bellingham quer ser uma estrela. Bellingham sabe que é uma estrela. Mas Tuchel está deixando claro com suas palavras que, no fim das contas, é ele quem tem o controle aqui.

    Nada do que Tuchel está dizendo sobre Bellingham, pelo menos atualmente, está intrinsecamente errado. Ele sugeriu que o sucesso de Bellingham na Copa do Mundo se deve ao seu “compromisso” e à sua capacidade de “jogar em equipe”. No sábado, ele o descreveu como “de classe mundial”, mas ressaltou que “não há mais nada a dizer”. Ele especulou, até mesmo antes da estreia da Inglaterra, que Morgan Rogers poderia ser titular na posição de Bellingham.

    Tuchel, com bastante habilidade, criou uma narrativa em torno de Bellingham como parte do grupo — e não como um superastro. Ele nunca fala muito sobre Bellingham isoladamente. Quando questionado sobre o posicionamento de Bellingham na coletiva de imprensa pós-jogo de sábado, ele mencionou brevemente que seu craque jogou como “10 direito”, antes de passar a falar sobre Rogers.

    “Acho que o Morgan passou por um momento difícil por não jogar na função que ele quer e na qual ele sabe jogar. Ele é um dos meus jogadores-chave e estou muito, muito feliz com o desempenho dele hoje”, disse Tuchel. “Ele deu um grande passo à frente hoje, assim como todos os nossos reservas, e especialmente para o Morgan, em uma nova posição, isso foi absolutamente excelente.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Tirar o melhor proveito de ambas as partes

    Bellingham, até agora, tem encarado tudo com naturalidade e respondido com uma atuação após a outra. Ele marcou seis gols nesta Copa do Mundo, incluindo dois em partidas consecutivas da fase eliminatória. O único jogador mais jovem que Bellingham a alcançar esse feito? Pelé, que conseguiu isso em 1958, aos 17 anos (pena que ele nunca tenha chegado a lugar nenhum!).

    E é exatamente esse o ponto. O drama é muito divertido. As provocações sarcásticas geram conteúdo que já acumulou milhões de visualizações (um vídeo de Bellingham falando sobre os comentários de Tuchel está chegando a 20 milhões na conta oficial do Match of the Day no X).

    Mas isso também está tirando o melhor de ambas as partes. Bellingham é um jogador melhor. E Tuchel, agindo com uma mentalidade que prioriza o time e sem ceder ao seu maior astro, pode muito bem estar evoluindo como técnico também.

    Gary Neville, que, depois de passar toda a carreira sob o comando de Sir Alex Ferguson, provavelmente sabe uma ou duas coisas sobre gestão de pessoas, explicou isso muito bem: “Gostei muito [da entrevista de Bellingham]. Jude Bellingham, após cada partida deste torneio, tem se pronunciado. Mesmo após o empate com Gana no início do torneio, quando a Inglaterra não teve um grande desempenho, houve algumas críticas circulando.

    “Acho que há apenas alguns jogadores capazes de dar entrevistas como essa, que conseguem rebater um pouco o técnico. Ele é um deles.”

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Respondendo às críticas

    Mas esse não é um conceito novo. Bellingham e Tuchel vêm fazendo isso há quase um ano. Bellingham passou por dificuldades no Real Madrid nesta temporada e nunca recuperou a forma após se recuperar de uma cirurgia no ombro. Rogers assumiu seu lugar. E, por um tempo, foi merecido. Ele marcou 14 gols e deu 11 assistências, ajudando o Aston Villa a conquistar a Liga Europa — e recebia elogios constantes de seu técnico.

    Bellingham, por sua vez, era constantemente criticado pelo técnico. Em um deslize verbal bastante desconcertante, Tuchel sugeriu que a conduta de Bellingham em campo era “repulsiva”. Isso gerou muitas especulações e análises sugerindo que Bellingham ficaria no banco pela Inglaterra.

    Os grandes nomes dos comentaristas do futebol inglês — notadamente Alan Shearer e Jamie Carragher — afirmaram que Bellingham não deveria fazer parte do time titular. Um jornal de grande circulação sugeriu que Bellingham deveria ficar de fora da seleção, tamanha era a repercussão negativa na harmonia do elenco. E mesmo que Ian Wright tenha defendido sua inclusão, a opinião pública se inclinou a favor de Rogers.

    No entanto, ao mesmo tempo, Tuchel sutilmente preparou o terreno para a inclusão de Bellingham. A convocação de Jordan Henderson, por exemplo, parecia indicar que o astro do Real Madrid poderia ser contido (é sabido que Bellingham admira o meio-campista do Brentford).

    E o desempenho seguiu o mesmo caminho. Bellingham marcou um gol crucial que deu à Inglaterra a vantagem definitiva contra a Croácia — uma arrancada impulsiva construída com determinação e entusiasmo. Ele marcou novamente contra o Panamá, mais duas vezes contra o México e fez os dois gols na noite de sábado. Bellingham participou de sete dos 11 gols da Inglaterra neste torneio. Esta é uma Copa do Mundo de estrelas; Bellingham talvez tenha brilhado mais do que todos.

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  • Jude Bellingham England yellow card 2024Getty

    O ponto de ebulição?

    No entanto, há um risco em exigir tanto de Bellingham. Parte do problema aqui é que Bellingham tem uma certa atitude. Ele possui o tipo de ego que a maioria dos jogadores famosos precisa ter. Ele se acha um pouco importante. Sabe o quanto é bom — e o quanto pode ser eficaz.

    Às vezes, isso já levou a situações que saíram do controle. Ele mandou um árbitro “ir se foder” e recebeu um cartão vermelho direto em uma partida pelo Real Madrid. Ele chutou um refrigerador de bebidas e perdeu a paciência com o árbitro depois que a Inglaterra foi derrotada em um amistoso contra o Senegal no ano passado. Ele fez um gesto obsceno para o banco da Eslováquia depois de marcar o gol de empate aos 95 minutos na Euro 2024.

    Todas essas são atitudes imaturas que merecem críticas justas. Bellingham também sabe disso.

    “Às vezes, mereço que falem mal de mim. Sei que isso faz parte de ser jogador de futebol; não guardo rancor de ninguém que fale mal de mim”, disse ele após a vitória sobre a Croácia.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Eu também tenho exigências"

    O sábado, porém, foi um exemplo claro da relação entre jogador e superestrela em sua forma mais harmoniosa.

    Curiosamente, ambas as partes merecem algum crédito aqui. Tuchel manteve sua posição e não se desculpou por suas palavras — defendendo o fato de que, em sua opinião, a Inglaterra não havia jogado particularmente bem na vitória.

    “Estou orgulhoso e feliz”, disse Tuchel. “Mas também sou um técnico de futebol e tenho minhas exigências.”

    Bellingham, por sua vez, sugeriu que seu técnico não compreendia as exigências das condições do jogo.

    “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições”, disse Bellingham. “Acho que tentamos criar um ambiente positivo e devemos continuar assim rumo às semifinais. Não tenho palavras para elogiar os rapazes. Você não vai ganhar todos os jogos driblando e dando mil passes. Às vezes, é preciso vencer de qualquer jeito.”

    E, para crédito de Bellingham, ele se comportou bem. Ele teve que aguentar 210 minutos jogando com um cartão amarelo. Se tivesse recebido um cartão contra o México ou a Noruega, teria perdido a partida seguinte. O fato de Tuchel tê-lo tirado de campo faltando 10 minutos para o fim da prorrogação certamente levou em conta que ele não podia arriscar uma suspensão.

    Bellingham poderia ter reclamado, mas, em vez disso, saiu correndo do campo, mandou beijos para a torcida, apertou a mão do técnico e assistiu atentamente do banco. Tuchel também agiu bem nessa situação: mais de 200 minutos decisivos em duas partidas das oitavas de final, duas vitórias e nenhuma suspensão. Todos — mais ou menos — voltam para casa felizes.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Argentina e a superação de alguns desafios

    E agora, vamos para a Argentina, onde essa relação será realmente posta à prova.

    A Albiceleste, ironicamente, está em uma situação semelhante à da Inglaterra. A equipe não está jogando um futebol particularmente bom e está muito abaixo do nível que seus torcedores e técnico esperam. Messi, é claro, tem marcado gols e dado assistências, enquanto Julián Álvarez finalmente apareceu pela Argentina em Kansas City na noite de sábado. Fora isso, os atuais campeões estão passando por dificuldades.

    No entanto, a Argentina também é uma equipe aguerrida que, com prazer, vai dificultar as coisas para Bellingham. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Cristian Romero e Lisandro Martínez são todos jogadores que se deleitam com as “artes obscuras”. A Argentina, muito provavelmente, não vai querer que essa seja uma partida de futebol propriamente dita.

    Eles vão dar chutes, empurrar e desacelerar o jogo. Será difícil criar um ritmo de jogo. Pode ser uma partida difícil para Bellingham também do ponto de vista emocional. Ele já jogou contra esses caras na La Liga e na Liga dos Campeões. Mas há uma veemência real que acompanha as semifinais da Copa do Mundo — um sentimento difícil de conter até mesmo para jogadores visivelmente mais equilibrados. Basta olhar para o infame cartão vermelho de David Beckham em 1998 para ter uma prova disso.

    Sem dúvida, as provocações continuarão vindo de Tuchel, que encontrou a fórmula certa. Muito elogio a Bellingham, e ele pode não ser tão facilmente controlado. Muitas críticas, e tudo pode dar errado. Bellingham, é claro, terá que fazer sua parte, em troca.

    Se a Inglaterra acertar, a palavra “tanto faz” nunca soará tão bem.

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