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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lisa Baum: o novo ponta de 19 anos do Arsenal, que os Gunners conseguiram contratar ao superar o Barcelona, o Manchester United e outros clubes

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Várias grandes estrelas do futebol feminino estão mudando de clube nesta janela de transferências de verão. De Alexia Putellas a Georgia Stanway, de Sam Kerr a Mary Earps e de Beth Mead a Katie McCabe, esta já está se revelando uma entressafra repleta de grandes transferências. Mas também há vários talentos menos conhecidos, jogadoras jovens com enorme potencial, que estão sendo transferidas.

Felicia Schroder, a atacante da seleção sueca, é a principal delas. A jogadora de 19 anos marcou 30 gols e deu nove assistências na Damallsvenskan no ano passado, antes de levar o Hacken à conquista da Copa da Europa em maio, com oito gols — o maior número da competição. Como resultado, ela foi alvo de uma oferta gigantesca do Chelsea antes de se transferir para o Real Madrid por uma quantia que parece ser a segunda maior da história do futebol feminino.

Por outro lado, Erica Parkinson, a jogadora mais jovem a ser convocada para a seleção principal da Inglaterra durante a gestão de grande sucesso de Sarina Wiegman, também mudou de clube. A jogadora de 18 anos foi eleita a Melhor Jogadora Jovem do campeonato português na temporada 2024-25, antes de melhorar suas estatísticas de gols e assistências pelo Valadares Gaia na temporada seguinte. Isso chamou a atenção do North Carolina Courage, da NWSL, para onde muitos jovens talentos ingleses começaram a migrar. De fato, Laila Harbert, que ficou em 15º lugar na lista NXGN 2026 das melhores jogadoras adolescentes do futebol, também pode estar a caminho dos Estados Unidos.

Lisa Baum é a mais recente a se juntar a esse grupo crescente de jovens promissoras ao concretizar uma transferência neste verão. O jornal “Bild” noticiou em maio que o clube alemão estava prestes a receber uma quantia significativa pela adolescente, com Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Munique e London City Lionesses todos interessados. Foi o Arsenal, porém, que sempre liderou a disputa pela contratação de Baum e, na terça-feira, apresentou a adolescente como sua quinta contratação do que está se revelando uma excelente janela de transferências de verão.

Então, quem é essa jovem e talentosa atacante que chamou a atenção de tantos clubes de elite da Europa? O que Baum oferece a um time do Arsenal que busca conquistar seu primeiro título da Superliga Feminina desde 2019? O que a torna tão especial?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Onde tudo começou

    Nascida na Tanzânia, filha de pai alemão e mãe tanzaniana, a família de Baum mudou-se para a Alemanha quando ela tinha apenas quatro anos. Sua paixão pelo futebol já havia se consolidado antes disso, pois ela jogava regularmente com seu irmão mais velho, Dennis, que faleceu tragicamente em um acidente de carro aos 17 anos.

    Baum honra a memória dele toda vez que entra em campo, com as iniciais dele nas chuteiras e uma fita no pulso com o nome dele e uma frase. “Assim, ele está sempre comigo”, disse ela ao jornal *Die Welt*. “Gostaria que ele estivesse aqui e pudesse ver tudo o que faço.”

    Ao se mudar para a Alemanha, Baum começou a jogar pelo clube local MTV Ahrensbok antes de seguir para o TSV Pansdorf, onde era a única menina. O clube logo passou a compartilhar seus serviços com o Hamburgo, cuja base ela ingressou ainda na adolescência. Em agosto de 2022, quando ainda tinha apenas 15 anos, Baum assinou um contrato com o time principal do HSV, vinculando-a ao clube até 2025.

    A adolescente deixaria o clube quando o contrato expirasse, para se juntar ao RB Leipzig em uma transferência sem custos, mas desempenhou um papel fundamental ao ajudar o Hamburgo a chegar à Frauen-Bundesliga, pela primeira vez desde 2012, durante esses três anos. Em sua primeira temporada, o clube foi promovido para a segunda divisão e Baum também ajudou o time a chegar às semifinais da DFB-Pokal, no mesmo ano da promoção para a primeira divisão.

    À medida que subia nas categorias de base do clube, a habilidosa atacante também se consolidava nas seleções juvenis da Alemanha. Jogando na seleção sub-16 aos 14 anos, na sub-17 aos 15 e participando de todas as cinco partidas quando seu país chegou às quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, aos 17 anos, Baum vem atuando regularmente com a seleção sub-23 nos últimos meses, apesar de ter apenas 19 anos.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    A grande chance

    Baum foi muito cobiçada no verão passado, com o Bayern de Munique — seu clube favorito desde criança — demonstrando interesse em contratá-la, segundo a revista *kicker*. No entanto, ela optou por se transferir para o Leipzig, acreditando que “um novo começo” lhe faria “bem” após quatro anos no Hamburgo, além de citar a ambição do clube como um fator de atração.

    Um fator crucial é que, tendo conquistado o acesso à Bundesliga apenas em 2023, o Leipzig é um time que ainda está se firmando na primeira divisão, em vez de ser um gigante da competição com um elenco repleto de estrelas. Isso significava que Baum provavelmente teria muito tempo de jogo, e foi exatamente o que aconteceu: apenas três jogadoras do elenco tiveram mais minutos no campeonato do que a adolescente na última temporada.

    Com essas oportunidades, ela encerrou a temporada como a artilheira ex aequo do RB Leipzig no campeonato, marcando seis gols e dando duas assistências em 23 partidas como titular por um time que terminou em 10º lugar em uma liga de 14 times. Foi uma temporada em que Baum chamou a atenção por seu jogo devastador pelas laterais e sua habilidade de driblar a marcação, o que acabou gerando muitos rumores de transferência.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    Como estão as coisas?

    Embora o ano passado tenha sido a primeira temporada de Baum no Leipzig e sua estreia na primeira divisão alemã, ela já concretizou sua grande transferência, passando a integrar o Arsenal em uma negociação anunciada na terça-feira.

    Os Gunners se despediram de várias jogadoras nas últimas semanas, sendo a internacional inglesa Mead uma das mais notáveis nesse caso. A saída dela para o Manchester City deixou a treinadora Renee Slegers precisando de reforços nas laterais e, em Baum, ela encontrou o tipo de jogadora que gostaria de adicionar ao seu elenco.

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  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Principais pontos fortes

    Baum se destaca imediatamente por sua forma direta de jogar. Seu desejo de ser positiva e impulsionar a equipe o mais rápido possível faz dela uma verdadeira ameaça, já que ela claramente não hesita em avançar contra as zagueiras. A velocidade da adolescente torna esse estilo direto ainda mais eficaz, assim como sua habilidade com a bola e a capacidade de usar os dois pés. Esse último aspecto, em particular, a torna maravilhosamente imprevisível.

    Isso significa que Baum pode cortar para dentro e chutar ou encontrar espaço para um cruzamento, e ela é surpreendentemente boa na tomada de decisões, apesar da pouca idade. É uma área de seu jogo que ainda pode — e vai — melhorar, mas o fato de ela ter ficado em sétimo lugar empatada em número de chances criadas na Bundesliga na última temporada, jogando por um time que terminou em 10º, diz muito.

    Em termos de sua própria capacidade de finalização, Baum tem um chute fantástico de longa distância, especialmente com o pé esquerdo, e demonstra boa antecipação e leitura de jogo para invadir as áreas de finalização no momento certo também. Quanto às suas qualidades quando não está com a posse de bola, a jogadora de 19 anos tem um ritmo de trabalho impressionante e traz muita energia para a pressão, o que é algo positivo de se ver em uma jovem atacante.

    Essa atitude está de acordo com o que aqueles que já trabalharam com Baum dizem sobre ela como pessoa. Marwin Bolz, seu técnico no Hamburgo, descreveu-a como uma jogadora “determinada a melhorar”, por exemplo. “Não apenas em termos de habilidades futebolísticas, mas também em condicionamento físico e resistência mental”, disse ele ao Hamburger Morgenpost.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Há espaço para melhorias

    Essa observação sobre a atitude de Baum é importante, pois, é claro, ela tem pontos fracos, como qualquer jogadora jovem, mas nenhum que não possa ser corrigido e melhorado com o tempo e a experiência. Embora seja agressiva na pressão, por exemplo, ela ainda precisa refinar um pouco suas ações e entender como ser mais eficaz nesse aspecto. Isso virá com o tempo.

    Da mesma forma, perceber quando ser direta e realmente atacar a adversária, e quando aproveitar um momento com a posse de bola para ajudar a equipe a construir jogadas de maneira mais ponderada, é algo que Baum ainda precisa aprender. Ela tem boa habilidade de passe, porém, e assim será capaz de aperfeiçoar isso, especialmente em um time de ponta como o Arsenal, que costuma dominar as partidas. É compreensível que, em um time como o Leipzig, que ainda está se consolidando, ela queira se arriscar mais nas transições.

    Além disso, há o fato de que Baum pode, às vezes, ter altos e baixos durante as partidas. Isso é de se esperar de uma jovem atacante, no entanto, e com a experiência ela se tornará mais influente de forma consistente. Adaptar-se ao contato físico do nível de elite é outra coisa que pode vir com o tempo. Afinal, ela jogou apenas uma temporada no futebol de primeira divisão.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    A próxima... Kerolin?

    Há algumas jogadoras que vêm à mente como ponto de comparação ao assistir Baum jogar. Devido ao seu excelente controle de bola, habilidade no drible e vontade de ir direto ao gol, ela se assemelha, em alguns aspectos, a Kerolin, a estrela do Manchester City.

    Assim como Baum, a brasileira pode atuar em diversas posições no ataque e, independentemente de onde seja escalada, sempre tenta avançar contra as zagueiras e criar jogadas, seja para as companheiras ou para si mesma. Baum, um pouco mais alta que Kerolin, tem potencial para se tornar uma jogadora fisicamente mais imponente, no entanto.

    Quando a jogadora de 19 anos usa sua agilidade para cortar para dentro e chutar de longe, também há traços de Salma Paralluelo, a ex-atacante do Barcelona, nela. Paralluelo provou o quão letal ela é nisso na final da Liga dos Campeões, marcando um gol de beleza que colocou o Barça em vantagem de 3 a 0 antes de marcar o quarto gol alguns minutos depois. Isso está se tornando uma tática proeminente no jogo de Baum também, embora ela tenha mais das características clássicas associadas a uma jogadora de ponta do que Paralluelo, que tem sido bastante utilizada como atacante central em sua carreira até o momento.

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    E agora, o que vem a seguir?

    Considerando que ela disputou apenas uma temporada na Bundesliga, será fascinante ver como Baum lidará com essa próxima etapa de sua carreira. Ela não tem muita experiência no mais alto nível, mas pelo menos já tem algumas temporadas de experiência no futebol profissional, mesmo que todas, exceto uma, tenham sido em categorias inferiores.

    Anteriormente, talvez houvesse mais preocupação com uma possível transferência para o Arsenal, principal candidato a contratar Baum. Os Gunners contrataram várias jogadoras jovens nos últimos anos, mas tiveram dificuldade em integrá-las ao time principal, como Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji e Gio Queiroz. O progresso de Smilla Holmberg nesta temporada, porém, é um sinal de que as coisas podem ser diferentes sob o comando de Slegers, que só assumiu o cargo de forma definitiva em janeiro do ano passado.

    Juntar-se ao time do norte de Londres parece ser uma boa opção também em termos de elenco, já que Slegers gosta bastante de rodar suas jogadoras de ponta, tanto de jogo para jogo quanto durante as partidas, muitas vezes trocando as jogadoras nas laterais por volta da marca de uma hora com suas reservas. Essa exposição gradual à Superliga Feminina pode ser útil para Baum, dada sua relativa inexperiência, assim como a tendência de Slegers de escolher suas jogadoras de linha de acordo com quem for mais adequada para a partida em questão.

    É uma grande decisão que a jogadora de 19 anos tomou. Felizmente, tudo indica que ela é uma pessoa sensata, capaz de tomar a decisão certa. “Meu objetivo não é ser uma estrela, quero principalmente ser feliz com o que faço”, disse ela ao Die Welt no início deste ano, em uma entrevista na qual descartou a ideia de que a Copa do Mundo feminina do próximo verão fosse uma meta para ela, tendo como alvo, em vez disso, o Campeonato Europeu em casa, em 2029.

    Essa visão de longo prazo e essa natureza sensata, combinadas com um talento tão maravilhoso, podem levar Baum longe. Ela espera que sim — e o Arsenal também.