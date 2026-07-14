Lisa Baum: o novo ponta de 19 anos do Arsenal, que os Gunners conseguiram contratar ao superar o Barcelona, o Manchester United e outros clubes

Felicia Schroder, a atacante da seleção sueca, é a principal delas. A jogadora de 19 anos marcou 30 gols e deu nove assistências na Damallsvenskan no ano passado, antes de levar o Hacken à conquista da Copa da Europa em maio, com oito gols — o maior número da competição. Como resultado, ela foi alvo de uma oferta gigantesca do Chelsea antes de se transferir para o Real Madrid por uma quantia que parece ser a segunda maior da história do futebol feminino.

Por outro lado, Erica Parkinson, a jogadora mais jovem a ser convocada para a seleção principal da Inglaterra durante a gestão de grande sucesso de Sarina Wiegman, também mudou de clube. A jogadora de 18 anos foi eleita a Melhor Jogadora Jovem do campeonato português na temporada 2024-25, antes de melhorar suas estatísticas de gols e assistências pelo Valadares Gaia na temporada seguinte. Isso chamou a atenção do North Carolina Courage, da NWSL, para onde muitos jovens talentos ingleses começaram a migrar. De fato, Laila Harbert, que ficou em 15º lugar na lista NXGN 2026 das melhores jogadoras adolescentes do futebol, também pode estar a caminho dos Estados Unidos.

Lisa Baum é a mais recente a se juntar a esse grupo crescente de jovens promissoras ao concretizar uma transferência neste verão. O jornal “Bild” noticiou em maio que o clube alemão estava prestes a receber uma quantia significativa pela adolescente, com Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Munique e London City Lionesses todos interessados. Foi o Arsenal, porém, que sempre liderou a disputa pela contratação de Baum e, na terça-feira, apresentou a adolescente como sua quinta contratação do que está se revelando uma excelente janela de transferências de verão.

Então, quem é essa jovem e talentosa atacante que chamou a atenção de tantos clubes de elite da Europa? O que Baum oferece a um time do Arsenal que busca conquistar seu primeiro título da Superliga Feminina desde 2019? O que a torna tão especial?