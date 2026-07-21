A Espanha está pronta para uma década de domínio: os campeões mundiais e europeus serão difíceis de deter, já que Lamine Yamal e companhia se preparam para entrar em seus anos de auge

Como destacou o ex-goleiro titular da Inglaterra, Joe Hart, na BBC: “Ninguém conseguiu fazer nada contra a Espanha. Foram apenas 10 chutes a gol contra ela em todo o torneio. A Espanha tem um estilo de jogo que ninguém no mundo conseguiu sequer chegar perto de igualar.” E é impossível discordar.
A Espanha pode não ter brilhado na Copa do Mundo, mas foi imbatível. Alguns adversários podem ter conseguido frustrar a equipe de Luis de la Fuente, mas ninguém descobriu como prejudicá-la, o que levanta a questão: agora que conquistou o título mundial, somado à coroa europeia que ganhou na Alemanha há dois anos, quantos troféus a mais essa seleção espanhola poderá conquistar nos próximos anos?