A Espanha está pronta para uma década de domínio: os campeões mundiais e europeus serão difíceis de deter, já que Lamine Yamal e companhia se preparam para entrar em seus anos de auge

A Espanha não jogou particularmente bem na fase de grupos. O empate na estreia contra Cabo Verde foi atribuído, pelo menos em parte, ao fato de Lamine Yamal estar em condições físicas de jogar apenas os últimos 15 minutos, e seu retorno à escalação titular levou a uma goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita na segunda rodada.

No entanto, mesmo com Yamal conseguindo jogar 76 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai — que garantiu a liderança do Grupo H —, a Espanha ainda não parecia a equipe que venceu a Euro 2024 de forma tão impressionante, com Yamal e o companheiro de ponta Nico Williams prejudicados por problemas nos tendões da coxa, e Pedri abaixo do esperado.

De la Fuente, porém, não se mostrou preocupado. “Este é um longo caminho e esta é uma equipe que não leva muitos gols”, disse ele após o terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols. “Eles são imbatíveis.”

Ralf Rangnick chegou à mesma conclusão depois de ver sua seleção da Áustria ser metodicamente desmontada durante a derrota por 3 a 0 para a Espanha nas oitavas de final.

“Realmente não há muito mais o que melhorar”, disse o ex-técnico do Manchester United. “Eles funcionam como um relógio perfeito. Não consigo me lembrar de nenhum erro não forçado que tenham cometido... Acho que a Espanha, hoje, realmente nos mostrou seu melhor desempenho. Ousaria dizer que não enfrentamos apenas a campeã europeia, mas também a próxima campeã mundial.” E Rangnick estava certo.