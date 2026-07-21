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Spain World Cup dynasty GFXGOAL
Mark Doyle

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A Espanha está pronta para uma década de domínio: os campeões mundiais e europeus serão difíceis de deter, já que Lamine Yamal e companhia se preparam para entrar em seus anos de auge

Análises
Espanha
Copa do Mundo
L. Yamal
P. Cubarsi
L. de la Fuente

Unai Simon conquistou a Luva de Ouro na Copa do Mundo de 2026 após manter o gol invicto em sete das oito partidas que disputou — uma conquista verdadeiramente histórica; no entanto, seria difícil argumentar que o goleiro desempenhou um papel particularmente importante no sucesso da Espanha, já que ele quase não teve trabalho.

Como destacou o ex-goleiro titular da Inglaterra, Joe Hart, na BBC: “Ninguém conseguiu fazer nada contra a Espanha. Foram apenas 10 chutes a gol contra ela em todo o torneio. A Espanha tem um estilo de jogo que ninguém no mundo conseguiu sequer chegar perto de igualar.” E é impossível discordar.

A Espanha pode não ter brilhado na Copa do Mundo, mas foi imbatível. Alguns adversários podem ter conseguido frustrar a equipe de Luis de la Fuente, mas ninguém descobriu como prejudicá-la, o que levanta a questão: agora que conquistou o título mundial, somado à coroa europeia que ganhou na Alemanha há dois anos, quantos troféus a mais essa seleção espanhola poderá conquistar nos próximos anos?

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Um mecanismo de relógio perfeito'

    A Espanha não jogou particularmente bem na fase de grupos. O empate na estreia contra Cabo Verde foi atribuído, pelo menos em parte, ao fato de Lamine Yamal estar em condições físicas de jogar apenas os últimos 15 minutos, e seu retorno à escalação titular levou a uma goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita na segunda rodada.

    No entanto, mesmo com Yamal conseguindo jogar 76 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai — que garantiu a liderança do Grupo H —, a Espanha ainda não parecia a equipe que venceu a Euro 2024 de forma tão impressionante, com Yamal e o companheiro de ponta Nico Williams prejudicados por problemas nos tendões da coxa, e Pedri abaixo do esperado.

    De la Fuente, porém, não se mostrou preocupado. “Este é um longo caminho e esta é uma equipe que não leva muitos gols”, disse ele após o terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols. “Eles são imbatíveis.”

    Ralf Rangnick chegou à mesma conclusão depois de ver sua seleção da Áustria ser metodicamente desmontada durante a derrota por 3 a 0 para a Espanha nas oitavas de final.

    “Realmente não há muito mais o que melhorar”, disse o ex-técnico do Manchester United. “Eles funcionam como um relógio perfeito. Não consigo me lembrar de nenhum erro não forçado que tenham cometido... Acho que a Espanha, hoje, realmente nos mostrou seu melhor desempenho. Ousaria dizer que não enfrentamos apenas a campeã europeia, mas também a próxima campeã mundial.” E Rangnick estava certo.

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  • Mikel MerinoGetty Images

    A implacável La Roja

    A Espanha se mostrou um problema que ninguém conseguiu resolver. Nem mesmo Portugal, com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes atuando no meio-campo, conseguiu tirar a posse de bola de Rodri e companhia no confronto das oitavas de final em Dallas. Consequentemente, a Espanha continuou pressionando, e a pressão acabou surtindo efeito, com Mikel Merino marcando o gol da vitória nos acréscimos.

    Ele marcou novamente na vitória nas quartas de final contra a Bélgica, só que desta vez aos 88 minutos, depois que os jogadores de Rudi Garcia conseguiram, de fato, furar a defesa de De la Fuente. Pau Cubarsi cometeu um erro no gol de Charles De Ketelaere, mas isso não o incomodou nem um pouco, e foi justamente o chute defendido pelo jovem que levou Merino a levar a Espanha às semifinais, onde enfrentariam o que se previa ser o maior desafio de todo o torneio. No entanto, acabaram neutralizando com facilidade o temível quarteto de ataque da França.


  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Sabem o que precisam fazer'

    Praticamente todo mundo ficou impressionado com a magnitude do domínio da Espanha em Dallas — mas não o ex-atacante da França, Thierry Henry.

    “Eu vivi isso como jogador, enfrentando a Espanha, e também como técnico”, disse o ícone do ataque à Fox Sports. “Também vivi isso como jogador do Barcelona, e era preciso entender que a bola circula. Todos precisam permanecer em suas posições. Confiem nos companheiros. Deixem a bola rolar.

    “Parece simples, mas não é. Eles simplesmente passaram a bola pela França como se ela nem estivesse lá. O que estou tentando dizer é que não importa quem joga, eles sabem o que precisam fazer desde os nove anos de idade. Não importa quem entra em campo. Eles sabem. É por isso que pergunto: quem é você? Qual é a sua filosofia? Qual é a sua identidade?

    “Então, quando o jogador entra em campo, mesmo que seja sua primeira partida pela seleção ou a décima, ele conhece o esquema, porque sempre jogou nesse mesmo esquema. Parece bem simples, mas é preciso pensar nisso.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    'A melhor nação do futebol do mundo'

    Lionel Scaloni obviamente pensou muito em como parar a Espanha na final de domingo, mas, como se viu, o melhor plano que ele conseguiu bolar foi tentar cometer faltas a cada oportunidade. E Zlatan Ibrahimovic conseguiu, de fato, compreender a agressividade e a frustração da Argentina.

    “Como jogador, lembro que, se não toco na bola e tenho um adversário que fica sempre com a posse, fico louco, perco a paciência e só quero correr até ele e começar a chutar”, admitiu o ex-atacante da Suécia à Fox. “Eles são a melhor nação do futebol do mundo.”

    E não parece que isso vá mudar tão cedo.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fantástico De la Fuente

    O Brasil, pentacampeão, ainda parece desorientado sob o comando de Carlo Ancelotti; há sérias dúvidas sobre a verdadeira qualidade da Inglaterra e as táticas de Thomas Tuchel; a Argentina pode estar prestes a perder os dois Lionels — Messi e Scaloni — que desempenharam papéis tão essenciais em sua fase de sucesso contínuo; a França ainda não deu seus primeiros passos sob o comando do esperado sucessor de Didier Deschamps, Zinedine Zidane, enquanto Jurgen Klopp tem um grande desafio pela frente com a Alemanha.

    A Espanha, em total contraste, é o retrato da estabilidade sob o comando de De la Fuente, que sofreu apenas duas derrotas em competições oficiais desde que assumiu o lugar de Luis Enrique, após a decepcionante eliminação da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 — e uma dessas derrotas foi nos pênaltis para Portugal na final da insignificante Liga das Nações.

    Por mais louco que pareça pensar nisso agora, havia sérias dúvidas se De la Fuente era realmente o homem certo para suceder Luis Enrique no comando — já que ele não havia conquistado nenhum título importante na categoria principal durante sua carreira como técnico.

    No entanto, ao utilizar os mesmos métodos com os quais conquistou os Campeonatos Europeus nas categorias Sub-19 e Sub-21, De la Fuente levou a Espanha à sua primeira Copa do Mundo desde 2010 — e com o sexto elenco mais jovem em um torneio de 48 seleções. Imagine só o quão bons a dupla de 19 anos, Cubarsi e Yamal, poderá estar quando chegar a próxima Copa do Mundo!

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Leva embora a sua esperança'

    Mas, afinal, focar nos indivíduos é meio que perder o foco. Como disse De la Fuente, o segredo do sucesso da Espanha é a solidariedade — não as superestrelas. Até mesmo Yamal está disposto a se sacrificar pelo bem maior.

    “Ele não estava a 100%, não teve seu melhor torneio e, mesmo assim, a Espanha dominou todos os jogos — isso mostra o quão boa é essa equipe”, destacou Ibrahimovic. “Eles ganharam a Copa do Mundo sem que esse cara jogasse como costuma jogar, porque quando a Espanha começa a jogar, quando começa a trocar passes, ela tira seu ânimo, tira sua esperança.”

    Porque, como disse Henry, embora os jogadores possam mudar, a filosofia permanece sempre a mesma. A Espanha tem uma “ideia” muito clara de como jogar, como disse De la Fuente, e sua fé no próprio futebol a colocou de volta no topo do mundo.

    “Esses jogadores merecem tudo”, disse o técnico. “Dia após dia, eles demonstraram seu comprometimento, união, generosidade e talento.”

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    'Equipe para o futuro'

    O que é realmente assustador para todos os que aspiram ao trono, porém, é que eles ainda não terminaram. A seleção da Espanha ainda não está satisfeita, o que significa que não há chance de a La Roja descansar sobre os louros.

    “Os jogadores me perguntaram o que ainda nos resta conquistar”, revelou De la Fuente após a vitória sobre a Argentina. “Juntos, concluímos que é a próxima partida em setembro [contra a Inglaterra na Liga das Nações], porque essa equipe é implacável.” Todas as seleções que tiveram a infelicidade de enfrentá-la na América do Norte concordariam com isso.

    “Em uma partida como essa, contra uma seleção como a Espanha”, disse Deschamps sobre a derrota da França na semifinal, “é preciso estar no seu máximo absoluto. A França não estava nesse nível.” Mas ninguém mais está nesse nível no momento, e talvez não esteja por um bom tempo, pois há uma chance muito real de que a Espanha possa se tornar ainda mais forte nos próximos anos. Como Juan Mata disse à BBC Sport: “Esta não é apenas uma seleção para o presente, mas também para o futuro.”

    Portanto, o domingo pode não ter sido o fim do caminho de que De la Fuente falou, mas apenas mais um passo rumo à construção de uma dinastia com uma década de domínio sem precedentes.