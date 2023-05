Preparamos uma lista atualizada com os melhores apps de apostas para brasileiros.

Conheça os diferenciais que cada aplicativo para palpites esportivos tem para oferecer e saiba quais deles são interessantes para você instalar em seu celular.

Para quem prefere a versão móvel, saiba que também há opções das mesmas casas de apostas que não exigem download e são muito completas.

Confira os melhores apps de apostas em maio de 2023:

bet365: aplicativo ideal para apostas 1xBet: maior variedade de bônus Betano: cadastro mais fácil Sportingbet: perfeito para depósitos com boleto LeoVegas: ótimo para iniciantes Betsson: depósitos e saques rápidos

Melhores aplicativos de apostas – conheça em detalhes

A escolha dos melhores apps de apostas é subjetiva e baseada na opinião da nossa equipe editorial. Mesmo assim, saiba que só consideramos marcas conceituadas, com licenças internacionais e reputação positiva no mercado brasileiro.

bet365 app: app específico para apostas esportivas

Quem baixa o download do bet365 app percebe, logo de início, porque esse aplicativo é um dos melhores para quem quer apostar em esportes. A explicação disso é o fato desse programa ser focado apenas em apostas esportivas.

É simples aprender a baixar o aplicativo da bet365, necessitando apenas clicar para ver todos os apps desse site de apostas e depois escolher se você quer fazer o download do app de esportes. Há também outras opções, tais como cassino, cassino ao vivo, bingo, ou pôquer. A lista completa pode ser verificada no site.

1xBet app: muitos bônus de apostas

Falando em promoção, o aplicativo da 1xBet é a melhor opção para quem quer fazer apostas online com bônus de boas-vindas e diversas outras promoções. Muito além das ofertas, você também encontrará boas odds para apostar pelo aplicativo desse site. Há versões disponíveis para aparelhos com os sistemas operacionais Android e iOS.

Considerado como um dos melhores apps de apostas pelas suas promoções, a 1xBet também tem uma variedade bem ampla de outras opções de entretenimento, como cassino, bingo e muitas outras possibilidades que essa plataforma oferece.

Betano app: uma das melhores marcas de apostas

Bônus de boas-vindas podem ser obtidos também na Betano, site de apostas que oferece aplicativo para Android. para isso, use o código promocional Betano. Essa é uma oferta bem interessante para os novos clientes

A Betano bets já foi reconhecida por ter um dos melhores apps de apostas também pelas premiações que recebeu. Pois, em 2019, a empresa ganhou a premiação de melhor operador móvel, além de diversas outras premiações que confirmam sua qualidade.

Sportingbet app: libere seu boleto antecipadamente

Nem todo o app de apostas aceita boleto bancário como opção de depósito. Além disso, pouquíssimas plataformas permitem que você libere o seu saldo depositado com esse método de pagamento antecipadamente.

Esse não é o caso da Sportingbet, que se destaca na lista de aplicativos de apostas por permitir a liberação antecipada de boletos. Com isso, ao invés de ter que esperar dias para que o seu saldo caia em sua conta, você poderá enviar o comprovante para o suporte desse site e aguardar que o saldo será liberado muito mais rapidamente.

LeoVegas app: opção prática para iniciantes

Os diferenciais dessa casa de apostas são muitos pelo celular e também pelo computador. O principal deles está no aplicativo ir direto aos principais recursos procurados pelos apostadores. Dessa forma, consideramos este app um dos melhores disponíveis para o público brasileiro.

Afinal, o programa vai direto ao ponto e promete agradar especialmente esse público. A reputação da marca e odds competitivas também são atrativos desse app de apostas no Brasil.

Betsson: agilidade para pagamentos

A Betsson não pode ficar de fora do top apps de apostas no Brasil. O download é feito para os sistemas operacionais Android e iOS. Métodos de pagamento seguros e que permitem tanto saques ágeis, quanto depósitos também rápidos, estão entre as funcionalidades do aplicativo de apostas.

Com amplo catálogo de apostas, os usuários podem descobrir novos jogos na seleção da casa de apostas com poucos toques na tela do celular ou tablet. Além disso, é possível ter uma boa experiência mesmo com o modo noturno. Enfim, mais conforto e praticidade para os apostadores brasileiros.

Como escolhemos o melhor aplicativo de apostas?

Querer encontrar um bom app de apostas é o 1º passo para que você realmente consiga achar um aplicativo para apostar pelo celular. Mas o fato de encontrar aplicativos não significa que você deverá baixá-los imediatamente sem nem mesmo analisar o que ele tem a oferecer.

Analisamos muitos aplicativos de apostas esportivas para compreender o que esses apps têm para oferecer. Alguns dos elementos analisados por nossos especialistas foram a confiabilidade do aplicativo, disponibilidade de recursos como o cash out, bônus de boas-vindas e muitas outras características para que você tivesse acesso apenas às melhores opções.

Design e principais recursos

Um app de apostas é diferenciado em alguns quesitos, incluindo design e disponibilidade de recursos. A apresentação de um aplicativo e a facilidade de utilizá-lo fazem toda a diferença para quem quer apostar pelo celular ou tablet.

Os aplicativos de apostas contam com design similar ao do computador, com menus otimizados pelo celular, mas sem deixar de disponibilizar recursos que fazem toda a diferença para o apostador. Quem gosta de apostar ao vivo, por exemplo, precisa ter o cash out disponível.

Quanto melhor for o design do app de apostas e mais recursos ele oferecer, mesmo se for uma versão móvel, mais completa será a sua experiência com os créditos que estão disponíveis em sua conta.

Ofertas para apostas online

Novos clientes devem ter, preferencialmente, bônus de boas-vindas para poder apostar com saldo promocional via aplicativo de apostas esportivas e muito mais. A ideia é que você tenha muitos recursos para utilizá-los quando precisar.

Melhor app depende do perfil do jogador

Muito além dos créditos de aposta, quanto mais recursos um aplicativo de apostas esportivas oferecer, melhor será a sua experiência. Entretanto, quando há opções demais, pode ser confuso para quem está apenas começando a utilizar apps para apostar.

É por isso que o melhor app de apostas para uma pessoa não necessariamente é a melhor opção para outra. Por exemplo, a Rivalo tem uma versão móvel excelente para quem está começando pelo seu design otimizado e oferta de recursos para o apostador.

Por outro lado, a Rivalo não tem um aplicativo propriamente dito, mas sim uma versão móvel. Dessa maneira, você não precisa baixar nada - algo importante para alguns apostadores - e já pode apostar em seu esporte favorito utilizando o navegador.

Conheça a Rivalo!

O aplicativo de apostas é fácil de navegar?

Aplicativos de apostas esportivas costumam ser simples de utilizar. Tudo que você precisa fazer é baixá-los em seu celular e depois instalá-los em seu dispositivo móvel. Em alguns casos, pode ser necessário permitir que apps de fontes desconhecidas sejam instalados em seu Android.

Não se preocupe, pois essa é uma etapa padrão, já que os aplicativos de apostas esportivas não estão disponíveis na loja de apps da Google Play ou Apple Store devido a questões legais com relação às casas de apostas no Brasil - elas não são ilegais, mas ainda passam por um processo de regulamentação.

A facilidade de navegar em um aplicativo de apostas esportivas é facilmente identificada quando você baixa e instala ele em seu celular, abrindo-o e encontrando todas as opções que ele oferece.

Geralmente, um bom aplicativo de apostas permitirá que você navegue facilmente em português, com menus traduzidos, mercados no idioma brasileiro e até mesmo métodos de pagamentos que são populares de verdade no Brasil, como o PIX.

Tenha em mente que a navegabilidade de um bom app de apostas depende da qualidade de sua internet. Isso porque eles só funcionam se você estiver com uma conexão ativa e boa de verdade. Quanto melhor for sua conectividade, mais responsivo será o aplicativo que você escolheu instalar em seu celular.

Essa questão da internet é presente também para quem utiliza um navegador ao invés de baixar qualquer aplicativo de apostas. Ou seja, você precisa ter uma boa conexão se quiser que a sua experiência ao apostar pelo celular seja a melhor em termos de navegabilidade e acesso com facilidade aos recursos disponíveis.

O aplicativo tem uma variedade de mercados de apostas?

Dentro de um app de apostas esportivas existe uma variedade para apostar tão grande quanto pelo computador. As possibilidades que você poderá encontrar ao utilizar um aplicativo ou uma versão móvel são simples, múltiplas ou sistema. A disponibilidade dessas opções de palpites dependerá de qual dos apps você baixou, bem como a versão móvel que acessou.

Os app de apostas, geralmente, oferecem opções para apostar no resultado final de uma partida de futebol, no número de gols, cartões, escanteios, entre diversas outras possibilidades que costumam estar disponíveis pelo celular. Em resumo, você que deverá optar pela melhor para o seu objetivo ao fazer a sua aposta.

As etapas para utilizar os seus créditos de aposta e apostar em seus eventos favoritos pelo celular são similares às do computador. Em outras palavras, consiste na seleção do mercado que você quer fazer a sua aposta esportiva, preenchimento do valor a ser apostado e, por fim, confirmação do palpite esportivo.

Um bom app de apostas esportivas costuma ser otimizado para quem quer apostar. Portanto, o bilhete de apostas não aparecerá em cima da tela como no computador. Pelo contrário, o cupom aparecerá em algum canto que não atrapalhe a sua navegabilidade, permitindo que você escolha mais eventos ou informe o valor a ser apostado.

Como dica, preste muita atenção aos apps como os da bet365 e Betano, por exemplo, nos quais é possível utilizar o recurso do criador de apostas. Ao fazer uso dessa opção, você encontrará diversos mercados que podem ser combinados em uma mesma aposta, sendo bem mais simples a seleção do que seguindo o modelo tradicional.

Que recursos posso encontrar num app de apostas?

Quem utiliza um app de apostas esportivas espera encontrar muitos recursos para que a sua experiência seja completa. Algumas opções que detectamos quando analisamos os diversos aplicativos para apostar em esportes no Brasil foram as seguintes:

Cash out: ótimo recurso para quem aposta no modo ao vivo e quer encerrar o palpite esportivo sem ter que esperar para saber se ele será vencedor ou não.

ótimo recurso para quem aposta no modo ao vivo e quer encerrar o palpite esportivo sem ter que esperar para saber se ele será vencedor ou não. Transmissão ao vivo: ideal para apostadores que querem ver um jogo ao vivo via vídeo ou então com gráfico descritivo.

ideal para apostadores que querem ver um jogo ao vivo via vídeo ou então com gráfico descritivo. Odds aumentadas: as odds aumentadas podem ser encontradas em apps como os oferecidas pela bet365 e pela Betano, onde as odds costumam estar acima da média.

as odds aumentadas podem ser encontradas em apps como os oferecidas pela bet365 e pela Betano, onde as odds costumam estar acima da média. Cassino e jogos: por mais que um app seja voltado mais para apostar, isso não significa que você não poderá se divertir no cassino, jogando pôquer ou até mesmo bingo ou Aviator.

por mais que um app seja voltado mais para apostar, isso não significa que você não poderá se divertir no cassino, jogando pôquer ou até mesmo bingo ou Aviator. Pagamentos: para apostar em esportes com dinheiro de verdade é preciso depositar e, dessa forma, os métodos de pagamentos precisam ser fáceis de utilizar via aplicativos de apostas, permitindo que você faça depósitos e saques sem enfrentar problemas.

A versão móvel de uma casa de apostas, bem como os aplicativos oferecidos por alguns operadores, deve ser algo que permite ao jogador aproveitar ao máximo sua experiência pelo celular.

Por isso, sempre leve em consideração esses elementos antes de fazer a sua escolha, visando garantir que você optará pelo melhor aplicativo para apostar pelo celular.

Para finalizar, se você ainda tem dúvidas sobre qual a melhor casa de apostas para o seu perfil, verifique nosso artigo de melhores sites de apostas.