Betano, Superbet e Novibet têm alguns dos melhores apps de apostas no Brasil em (agosto de 2026). Todos eles são seguros, oferecem navegação rápida e estão disponíveis na Play Store e na App Store.

Neste guia, listamos os principais sites de apostas do Brasil que possuem versão mobile. Nossa avaliação foi baseada em desempenho, recursos e experiência do usuário.

Em agosto de 2026, os melhores apps de apostas esportivas são:

Essas plataformas bets também se destacam por oferecer uma combinação de licenças ativas, boas odds e ofertas atraentes. Além disso, elas são constantemente elogiadas pela variedade de mercados (especialmente em futebol).

Porém, no final das contas, a escolha ideal depende das suas prioridades. Por exemplo, enquanto a bet365 pode ser uma boa opção para experiência geral, a Betano pode se destacar para promoções, a Betfair para Exchange, a KTO pela simplicidade e Superbet para futebol.

🥇 Quais são os melhores apps de apostas? Análise detalhada dos 15 favoritos para agosto de 2026

Betano, Superbet e Novibet lideram nosso ranking de melhores apps de apostas em 2026 porque são leves, rodam sem travamentos e têm mecanismos de proteção de dados do usuário.

Mas, para facilitar sua pesquisa, listamos essas 15 casas de apostas que oferecem experiências otimizadas para Android e iOS que realmente se destacam pela usabilidade, segurança, ofertas e rapidez no Pix.

Os 15 melhores apps de apostas esportivas do Brasil são:

Ranking Applicativo Android iOS Vantagens Baixar app 1º Betano Sim Sim Super odds para apostas em futebol Download 2º Superbet Sim Sim Depósito mínimo de R$ 1,00 Download 3º Novibet Sim Sim Bônus de R$20 e navegação simplificada Download 4º bet365 Sim Sim Experiência com apostas ao vivo Download 5º BetBoom Sim Sim Cashback diário e VIP Premier Download 6º Estrela Bet Sim Sim Navegação simplificada Download 7º Casa de Apostas Sim Não Cashback semanal também no app Download 8º Sportingbet Sim Não Big Odds e até +200% em múltiplas Download 9º Betnacional Sim Sim Forte crescimento no Brasil Download 10º KTO Sim Sim Promoções e recursos de apostas exclusivos Download 11º Multibet Sim Não Interface rápida e intuitiva Download 12º Esportiva bet Sim Não Seção "Golden" com acumuladores Download 13º Esportes da Sorte Sim Não Marca consolidada no mercado brasileiro Download 14º Stake Sim Não Odds acima de outras casas de apostas Download 15º VBet Sim Não Variedade de mercados em cada evento Download

As plataformas listadas acima são consideradas confiáveis, possuem licença para operar no Brasil e cumprem a Lei 14.790/2023.

Dito isso, veja agora alguns detalhes dos melhores apps de apostas (ou sites mobile) disponíveis atualmente. Descubra que tipos de apostas você pode fazer neles e também alguns dos seus principais recursos.

1. Betano app

A Betano conta com um aplicativo reconhecido pelos usuários como um dos melhores aplicativos de apostas, com ferramentas completas e que facilitam o jogo online. A Betano se destaca especialmente entre os fãs de futebol, devido às suas parcerias com clubes relevantes.

O Betano app possui uma interface intuitiva e reúne, no mesmo local, tanto as apostas esportivas como os jogos de cassino online.

Através dele os apostadores conseguem realizar depósitos, solicitar saques, entrar em contato com a Betano e realizar as suas apostas com facilidade e tudo na palma da mão, assim como também podem acompanhar as suas apostas ao vivo.

O aplicativo está disponível para Android e iOS, diretamente no site da Betano.

📲 O que mais gostamos no Betano app:

Nomeado na categoria "Melhor Aplicativo Nativo" no EGR Marketing & Innovation Awards 2025;

Recursos adicionais como cash out, Super odds e Missões Betano;

Permite cadastro usando o código de indicação Betano.

Betano app iOS Android Compatibilidade 15.0 ou superior Android 7.0+ Versão do Software 4.97.0 3.103.2 Tamanho do Arquivo 211,8 MB ~ 64MB Baixar o app Ir para a Betano > Ir para a Betano >

2. Superbet app

A Superbet entrou na nossa lista de melhores apps de apostas por possuir um dos aplicativos mais elogiados entre os iniciantes, graças à interface simples e intuitiva.

No entanto, o maior destaque é a existência de dois apps: um dedicado apenas para apostas esportivas e outro exclusivo para o cassino online.

Atualmente, o Superbet app está disponível para Android e iOS, e deve ser baixado diretamente do site de apostas.

Além disso, através deles também é possível acessar a Supersocial, rede social exclusiva da Superbet.

Por fim, a Superbet ainda oferece R$5 em apostas grátis ou bônus de cassino para quem baixar e jogar no app da Superbet. O depósito mínimo é a partir de R$1.

📲 O que mais gostamos no Superbet app:

Possui um aplicativo dedicado para apostas;

Aba de transmissão e apostas ao vivo;

O app oferece diversas modalidades esportivas para apostar.

Superbet app iOS Android Compatibilidade iPhone 16.0+ Android 7.0+ Versão do Software 7.58.3 7.36 Tamanho do Arquivo 196,3 MB ~ 27MB Baixar o app Ir para a Superbet > Ir para a Superbet >

3. Novibet app

Seguindo a modernização das casas de apostas, a Novibet possui um aplicativo, o Novibet app. O recurso foi desenvolvido para Android, disponível na Google Play Store, e iOS, na App Store.

Além disso, jogadores que usam o aplicativo podem contar com uma oferta de bônus de R$20 em aposta extra via app após sua primeira aposta.

Quem baixa o app através do site, tem acesso aos mesmos recursos e ferramentas disponibilizados pela plataforma online. Eventos, mercados, cash out e promoções podem ser encontrados no aplicativo, que diferente de outros apps, é leve e ocupa pouca memória do celular.

📲 O que mais gostamos no Novibet app:

Destaque para as apostas longo prazo;

Promoções esportivas para futebol, basquete e tênis;

Diferentes tipos de odds aumentadas.

Novibet app iOS Android Compatibilidade 15.0 ou superior Android 7.0+ Versão do Software 4.19.0 4.06.00.537 Tamanho do Arquivo 193,5 MB ~ 46MB Baixar o app Ir para a Novibet > Ir para a Novibet >

4. bet365 app

O bet365 appé, sem dúvidas, um dos mais usados atualmente e um dos melhores apps de apostas hoje. O recurso se destaca por oferecer uma das melhores experiências de navegação para aplicativos móveis.

A plataforma, inclusive, se adapta a diferentes tamanhos de telas, o que facilita a consulta das odds e o acompanhamento das apostas ao vivo.

Ao todo, são dois aplicativos disponíveis: o apostador pode escolher entre o de apostas esportivas e cassino.

O aplicativo da bet365 está disponível para o sistema operacional Android e iOS, e deve ser baixado no site da casa de apostas ou na Google Play Store e App Store.

Reprodução bet365.

📲 O que mais gostamos no bet365 app:

Variedade de mercados de apostas em futebol;

Aba exclusiva para apostas ao vivo;

Notificações de apostas online em andamento;

Apostas aumentadas.

bet365 app iOS Android Compatibilidade 15.0 ou superior Android 7.0+ Versão do Software 8.410.0 8.0.2 Tamanho do Arquivo 61 MB ~ 45,97 MB Baixar o app Ir para a bet365 > Ir para a bet365 >

5. BetBoom app

O BetBoom app aparece como um dos melhores apps de apostas para quem busca uma interface moderna e alta performance em dispositivos móveis.

Projetado para oferecer uma navegação fluida, o aplicativo se destaca pela integração nativa de recursos como o cashback semanal e o streaming de eventos ao vivo, permitindo que o apostador gerencie seus palpites com poucos cliques.

Além disso, também é possível aproveitar o código promocional BetBoom no aplicativo.

Operando sob licença da SPA/MF, o app garante segurança total nas transações via Pix , sendo a escolha ideal para apostadores que exigem agilidade tanto em mercados esportivos quanto em jogos de cassino de última geração.

📲 O que mais gostamos no BetBoom app:

A BetBoom tem um forte foco no mercado sul-americano, com ligas da Argentina, Peru, Bolívia e Chile;

Plataforma reconhecida pelo bom atendimento ao cliente, com reputação ótima no Reclame Aqui;

Compromisso com jogo responsável.

BetBoom app iOS Android Compatibilidade 15.0 ou superior 8.0 ou superior Versão do Software 1.1.0 br-v0.684-prod-78 Tamanho do Arquivo 56,7 MB Entre 50 MB a 150 MB Baixar o app Ir para a BeBoom > Ir para a BeBoom >

6. Estrela Bet app

O Estrela Bet app entra na lista de melhores apps de apostas por sua interface limpa e pelo foco em agilidade, especialmente para quem aposta em futebol.

O grande diferencial é a variedade de campeonatos nacionais e internacionais disponíveis para as apostas esportivas, bem como as promoções da plataforma.

📲 O que mais gostamos no Estrela Bet app:

Navegação simplificada que facilita encontrar mercados ao vivo;

App com suporte premiado pelo Reclame Aqui (RA1000);

Alertas em tempo real sobre gols e resultados dos seus bilhetes.

Estrela Bet app iOS Android Compatibilidade 13.0 ou superior Android 7.0+ Versão do Software 1.12.6 1.11.2 Tamanho do Arquivo 157,9 MB ~ 15MB Baixar o app Ir para a Estrela Bet > Ir para a Estrela Bet >

7. Casa de Apostas app

O Casa de Apostas app é ideal para quem alterna entre palpites esportivos e jogos de crash.

📲 O que mais gostamos no Casa de Apostas app:

Foco em Slots, com otimização superior para jogos como Fortune Tiger e Gates of Olympus;

Login via biometria facial ou digital para maior segurança;

Bônus diários de cashback liberados apenas via app.

Casa de Apostas app Android Compatibilidade Android 6.0+ Versão do Software 1.0.0.0 Tamanho do Arquivo ~ 12MB Baixar o app Ir para a Casa de Apostas >

8. Sportingbet app

Sportingbet app entra na lista de melhores apps de apostas por ser um dos mais leves do mercado: com cerca de 17 MB, ele roda bem até em aparelhos de entrada, sem travamentos durante as apostas ao vivo.

O aplicativo reúne apostas esportivas, cassino, Crash Games e esportes virtuais no mesmo ambiente, além de transmissões ao vivo de futebol, tênis e eSoccer.

Outro ponto forte é a integração com o Pix: os depósitos partem de R$ 5 e o saldo cai na conta na hora, o que ajuda bastante em apostas ao vivo. O app também permite login por biometria (digital ou reconhecimento facial).

Por enquanto, o download está disponível apenas para Android. Quem usa iPhone pode acessar a versão mobile do site e criar um atalho na tela inicial, com experiência bem parecida à do aplicativo.

📲 O que mais gostamos no Sportingbet app:

Promoções como Big Odds, Prêmio todo dia e até +200% em múltiplas;

Recurso de Criar Aposta e centro de estatísticas dentro do app;

Aplicativo leve e estável, com autorização da SPA/MF (Portaria nº 247/2025).

Sportingbet app Android Compatibilidade Android 8.0+ Versão do Software 25.11.17 Tamanho do Arquivo ~ 17MB Baixar o app Ir para a Sportingbet >

9. Betnacional app

Procurando um app focado no público brasileiro? Nesse caso, o aplicativo de aposta da Betnacional é a melhor opção para você.

Com navegação intuitiva e leve, o aplicativo privilegia a cobertura de eventos e mercados de aposta em futebol.

Por enquanto, esse recurso está disponível apenas para o sistema operacional Android e iOS, via site oficial da plataforma.

Conhecida por ter um saque rápido e depósitos com valores baixos, o app Betnacional oferece as mesmas facilidades do site.

📲 O que mais gostamos no Betnacional app:

Central de atendimento ao cliente disponível em português;

O app possui layout limpo e organizado, facilitando a navegação;

Atendimento disponível 24h por dia, todos os dias.

Betnacional app iOS Android Compatibilidade 15.1 ou superior Android 7.0+ Versão do Software 8.7.34 7.0.0 Tamanho do Arquivo 59,8 MB ~ 16MB Baixar o app Ir para a Betnacional > Ir para a Betnacional >

10. KTO app

O aplicativo da KTO também é voltado para usuários Android e iOS.

Ademais, a versão mobile, acessível diretamente do navegador, é destacada por sua compatibilidade com diversos sistemas operacionais e manutenção de alta performance.

📲 O que mais gostamos no KTO app:

Chance Extra e Múltipla Aumentada (Apostas Múltiplas);

Apostas ao vivo e pré-jogo em mais de 30 esportes ;

; Cash out e edição de apostas em tempo real.

KTO app iOS Android Compatibilidade 15.0 ou suérior Android 8.0+ Versão do Software 1.3.9 2.38.1 Tamanho do Arquivo 90,1 MB ~ 47MB Baixar o app Ir para a KTO > Ir para a KTO >

11. Multibet app

O Multibet app tem interface rápida e intuitiva, compatível com todos os dispositivos móveis.

Sendo assim, o aplicativo oferece acesso rápido e fácil aos recursos da plataforma, como Criar Aposta e Golden Boost, nos dispositivos Android.

📲 O que mais gostamos no Multibet app:

Cashback de 25% em slots;

Central de dados integrada para embasar apostas esportivas;

Transição instantânea entre a área de esportes e o cassino ao vivo.

Multibet app Android Compatibilidade Android 7.1+ Versão do Software 2.0 Tamanho do Arquivo ~ 18MB Baixar o app Ir para a Multibet >

12. Esportiva Bet app

O Esportiva Bet app é o paraíso das promoções mobile. Ele reúne em um só lugar as SuperOdds, Freebets e as famosas Apostas Turbinadas.

O design é focado em banners de ofertas, garantindo que o usuário nunca perca uma oportunidade de valor antes de começar a partida.

📲 O que mais gostamos no Esportiva Bet app:

Seção "Golden" com acumuladores prontos para apostar;

Interface de depósito que gera QR Code sem travar o aplicativo;

Notificações personalizadas com apostas grátis para usuários ativos.

Esportiva Bet app Android Compatibilidade Android 5.0+ Versão do Software 3 Tamanho do Arquivo ~ 22MB Baixar o app Ir para a Esportiva Bet >

13. Esportes da Sorte app

A Esportes da Sorte entrou na nossa lista de melhores apps de apostas especialmente por sua seção de apostas em futebol. Além de contar com uma excelente variedade de mercados, a casa de apostas também conta com uma aba de promoções com ofertas e vantagens.

Além disso, como patrocinador oficial do Corinthians e do Ceará, a Esportes da Sorte frequentemente oferece bônus de apostas grátis nos jogos desses clubes.

O Esportes da Sorte app conta com as mesmas funcionalidades do site, mas o principal ponto do app para dispositivo móvel é a segurança. Vale lembrar que o aplicativo não está disponível ainda para IOS. Entretanto, assim como outras casas de apostas, a versão mobile atende bem os seus usuários.

Em contrapartida, para o sistema android o aplicativo é extremamente seguro. O uso de protocolos de criptografia ponta a ponta (SSL/TLS) garantem que os dados dos clientes não serão compartilhados. No quesito segurança, é líder entre os melhores apps de apostas.

📲 O que mais gostamos no Esportes da Sorte app:

Navegação intuitiva;

Site e app de apostas leve, ou seja, não pesa na sua conexão;

Cobertura de apostas esportivas.

Esportes da Sorte app Android Compatibilidade Android 7.0+ Versão do Software 1.0.14 Tamanho do Arquivo ~ 9MB Baixar o app Ir para a Esportes da Sorte >

14. Stake app

A Stake ainda não possui um app para dispositivo móvel. Com isso, tanto os clientes que possuem o sistema operacional Android como o IOS conseguem navegar pelo site, através do celular, de uma maneira fluída e com as mesmas funcionalidades do site comum.

Essa modalidade permite que os clientes tenham mais espaço na memória do celular e tenham uma experiência mais leve e com os mesmos recursos do meio de acesso comum.

📲 O que mais gostamos no Stake app:

O site da Stake é responsivo e se adapta bem a diferentes tamanhos de tela;

A interface é intuitiva e de fácil utilização;

A versão móvel do site oferece acesso a todas as modalidades esportivas e jogos de cassino disponíveis na versão desktop.

Stake app Android Compatibilidade Android 7.0+ Versão do Software 1.1.372 Tamanho do Arquivo ~ 85MB Baixar o app Ir para a Stake >

15. VBet app

Por fim, o VBet app foi desenvolvido para quem busca fazer apostas online com agilidade e segurança. Disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android na Google Play Store, o download do VBet apk é gratuito.

Todo o processo — baixar, instalar, criar conta e estar pronto para apostar — leva, em média, menos de 5 minutos.

Além disso, a plataforma VBet Brasil conta com uma versão mobile otimizada para sistema operacional iOS.

É possível se cadastrar usando o código promocional VBet ;

; Destaque para as apostas E Sports;

Odds competitivas para o futebol Brasileiro.

Vbet app Android Compatibilidade 7.0 ou superior Versão do Software 3.1.0 Tamanho do Arquivo Entre 50 MB a 150 MB Baixar o app Ir para a Vbet >

Como escolhemos os melhores apps de apostas?

Para escolher os melhores apps de apostas analisamos critérios como:

segurança;

confiabilidade;

promoções e ofertas;

funcionalidades;

e navegação.

Entendemos que é difícil encontrar um único app que reúna todos esses requisitos, mas para ser escolhido como o melhor app de apostas, a plataforma precisa disponibilizar algo muito próximo disso. Estamos seguros de que entregamos a melhor lista possível entre os app de apostas esportivas.

No entanto, preste atenção: as apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade. Termos e condições aplicam-se a bônus e promoções das plataformas.

Licença de apostas

Antes mesmo de verificar quais recursos um determinado app oferece, analisamos se as casas de apostas têm licença emitida pelo Governo Federal através da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

Isso porque, antes de oferecer uma experiência mobile positiva, a empresa deve comprovar que é segura e comprometida com a regulamentação local. Isso garante práticas transparentes e justas.

Segurança e confiabilidade

Uma das condições para estar na nossa seleção é apresentar algum sistema de proteção de dados e privacidade como, por exemplo, criptografia de dados.

Também prezamos por plataformas com políticas de privacidade claras sobre a coleta e armazenamento dos dados dos usuários.

Por fim, também analisamos a presença de autentificação de 2 fatores e processamento de pagamentos confiáveis.

Ofertas disponíveis

Com a regulamentação das apostas esportivas, as casas de apostas não podem oferecer mais os bônus de boas-vindas.

Porém, os melhores aplicativos de apostas incluem em seus catálogos as mesmas promoções disponíveis no site. Além disso, algumas plataformas, como a Superbet, oferecem um bônus exclusivo para quem baixar e apostar usando o aplicativo.

Designs e navegação

Seguindo os nossos critérios, analisamos também os designs experiência de navegação dos aplicativos.

Entendemos que os apps precisam seguir com um modelo mais leve e fluído para o usuário, permitindo que consiga localizar e utilizar as ferramentas com facilidade, independente do dispositivo móvel usado.

Os recursos oferecidos pelas casas de apostas através do site, também precisam ser os mesmos via dispositivos móveis.

Variedade de mercado de apostas

Aqui temos outro ponto fundamental para os aplicativos estarem na lista de melhores apps de apostas.

Os eventos esportivos e mercados esportivos precisam ser os mesmos oferecidos pelos sites.

Nesse quesito, entendemos que todos os aplicativos e sites adaptados para celulares cumprem com a exigência do cliente.

Como baixar um aplicativo de apostas esportivas?

Baixar um aplicativo de apostas esportivas é simples e fácil, e se assemelha ao download de qualquer outro app.

Confira abaixo o que você deve checar para baixar seu app de apostas em segurança:

Verifique se o site de apostas é legal e seguro; Acesse o site oficial da casa de apostas e localize o atalho destinado para o download do aplicativo na Google Play Store ou na App Store; Já la loja oficial do Android ou iOS, clique em "Instalar" para baixar o aplicativo e siga as instruções de instalação; Por fim, faça login e comece a apostar!

Vale lembrar que alguns dos aplicativos ainda não estão disponíveis para dispositivos móveis iOS.

Nesse caso, os apostadores podem criar um atalho do site na tela inicial do aparelho. Criando assim, uma experiência bem parecida com a dos aplicativos.

Por que usar os melhores aplicativos de apostas?

Finalizando a nossa análise, chegamos à conclusão de que o melhor app de apostas pode variar muito sobre o que cada apostador deseja. Por isso, é importante que você analise o que cada um pode te oferecer e faça uma comparação entre eles.

Entenda qual é o seu tipo de apostador, o que você deseja no mercado de apostas esportivas e respeite a sua própria decisão, escolhendo sempre aquele produto que melhor se adapte com esse estilo. Veja se o aplicativo da casa de aposta escolhida oferece os esportes que você trabalha e os mercados que você mais gosta de operar suas apostas.

O que são apps de apostas?

Apps de apostas são aplicativos móveis que permitem aos usuários fazer apostas esportivas e acessar serviços de cassino online.

Os melhores apps oferecem uma experiência de apostas mais conveniente e acessível em dispositivos móveis. Prezando pela segurança, conforto e acessibilidade.

Dentre as vantagens de usar aplicativos de apostas podemos destacar:

Acesso rápido e fácil a serviços de apostas esportivas e cassino online;

Possibilidade de fazer apostas em qualquer lugar e a qualquer hora;

Experiência de apostas mais conveniente e acessível em dispositivos móveis;

Acesso a serviços de apostas ao vivo e streaming de eventos esportivos.

Apps de apostas são legais no Brasil?

Sim, o uso dos melhores apps de apostas é totalmente legal no Brasil, desde que as operadoras possuam autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF).

Todas as plataformas listadas em nossa seleção operam em conformidade com a Lei 14.790/23, garantindo um ambiente seguro e regulamentado para os usuários.

Uma grande facilidade atual é que, após a regulamentação, os aplicativos oficiais para Android já estão disponíveis na Google Play Store, enquanto aqueles para iOS estão na App Store.

Isso elimina a necessidade de baixar arquivos APK externos e reforça a segurança contra softwares maliciosos, consolidando a confiança nas principais bets do mercado nacional.

Existe app de apostas para menores de 18 anos?

Não existe nenhum aplicativo de apostas de jogo ou apostas esportivas para menores de 18 anos de idade.

Isso acontece porque a Lei 14.790/2023 não permite que o público desta faixa etária se cadastre e, consequentemente, aposte ou jogue em casas de apostas online.

Esta regulamentação tem como objetivo principal proteger os menores de idade.

Perguntas frequentes sobre os melhores apps de apostas

Precisa de ajuda para escolher qual é o melhor app de apostas para você? Confira abaixo as perguntas frequentes dos apostas dos usuários e suas respectivas respostas.

Qual é o melhor aplicativo de apostas?

Os melhores apps de apostas no Brasil em 2026 destacam-se pela segurança, rapidez e facilidade de uso, com Betano, Superbet e Novibet liderando o ranking.

Qual é o melhor app para apostar em futebol?

Entre os melhores apps para apostar em futebol, estão: Betano, Superbet, Novibet, bet365 e BetBoom. No entanto, todas as casas de apostas que listamos neste guia oferecem boas opções para apostar em futebol. Veja qual delas disponibiliza os mercados que você procura.

Como funciona o atendimento ao cliente pelo app?

Normalmente, o atendimento ao cliente pelo app funciona por chat ao vivo, e-mail ou telefone. A maior parte das plataformas têm atendimento disponível 24 horas.

Qual app bet paga mais?

Os aplicativos de apostas que mais pagam são aqueles com promoções atrativas, como por exemplo Betano, Superbet, Novibet, bet365 e BetBoom e os outros citados na nossa lista. Eles oferecem odds competitivas, ofertas e limites de saque baixos, ideais para quem quer ganhos em apostas.

É seguro usar apps de apostas no Brasil?

Sim, é seguro usar apps de apostas no Brasil. Os principais apps usam criptografia para proteger os dados dos apostadores. Além disso, suas respectivas casas de apostas estão autorizadas para operar legalmente no Brasil. Afinal, com a regulamentação do mercado brasileiro de apostas esportivas, a partir de janeiro de 2025, todo o processo ficou mais seguro.