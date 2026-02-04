Goal.com
Análise e tendências das apostas esportivas

  1. O fator Norte pode transformar o Remo em aposta de valor na Série A
    O fator Norte pode transformar o Remo em aposta de valor na Série A?

  2. Neymar tem ultimato de Ancelotti Aposta de valor ou risco
    Neymar tem ultimato de Ancelotti: Aposta de valor ou risco?

  3. Como apostar no Marseille após a saída de Roberto De Zerbi
    Como apostar no Marseille após a saída de Roberto De Zerbi

  4. Uma vitória histórica do Manchester City em Anfield viabilizou três apostas de valor
    Uma vitória histórica do Manchester City em Anfield viabilizou três apostas de valor

  5. Apostas nos reencontros no mata-mata da Champions League as tendências para os repetecos de times que já se enfrentaram
    Apostas nos reencontros no mata-mata da Champions League: as tendências para os repetecos de times que já se enfrentaram

  6. Times promovidos no Brasileirão quem pode repetir o Mirassol
    Times promovidos no Brasileirão: quem pode repetir o Mirassol?

  7. Como apostar em um Brasileirão imprevisível
    Como apostar em um Brasileirão imprevisível?

  8. Odds para o Top 4 da Premier League em quem apostar na disputa entre Liverpool e Manchester United
    Odds para o Top 4 da Premier League: em quem apostar na disputa entre Liverpool e Manchester United

  1. Premier League

    Odds para o rebaixamento da Premier League: um novo candidato surge como uma aposta de valor

  2. Liga Europa

    Como apostar na última rodada da Liga Europa

  3. Brasileirão

    5 melhores apostas para a abertura do Brasileirão 2026

  4. Brasileirão

    Quem será o artilheiro do Brasileirão 2026? Análise completa das odds

  5. Brasileirão

    Quem pode cair no Brasileirão 2026? Análise das odds para o rebaixamento