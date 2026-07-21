As lágrimas de Lionel Messi após a final da Copa do Mundo ilustram o vínculo tardio, mas belíssimo, que o ícone argentino descobriu com sua terra natal

Sempre vale a pena lembrar que as coisas poderiam ter se desenrolado de maneira muito diferente para Messi e, de fato, para o resto do mundo do futebol; em uma linha do tempo alternativa, sua carreira na seleção teria chegado ao fim há uma década.

A Argentina estava determinada a fazer do ex-atacante do Barcelona o ponto central da equipe depois que ele se tornou um verdadeiro astro no final dos anos 2000, mas, inicialmente, ele não conseguiu corresponder às expectativas nos grandes palcos. Messi não conseguiu marcar nem na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, nem na Copa América de 2011, e a Albiceleste foi eliminada de forma decepcionante nas quartas de final em ambas as ocasiões.

Isso prenunciou o período mais sombrio da carreira internacional de La Pulga, já que ele acabaria ficando agonizantemente aquém do título em três finais consecutivas após assumir a capitania aos 24 anos — uma sequência de derrotas que o levaria a anunciar sua aposentadoria da seleção.

Primeiro veio a derrota na prorrogação para a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2014, seguida pela surpreendente derrota para o Chile na final da Copa América de 2015. Mais uma decepção diante do mesmo adversário, no mesmo palco, no ano seguinte, pareceu levar Messi ao limite.

No entanto, a aposentadoria de Messi da seleção em 2016 duraria menos de dois meses, já que ele deu uma reviravolta dramática na decisão, afirmando na época: “Precisamos consertar muitas coisas no futebol argentino, mas prefiro fazer isso de dentro e não criticar de fora.”

Ele ajudou a levar seu país à Copa do Mundo de 2018 e, embora mais decepções o aguardassem lá, a nomeação de Scaloni — inicialmente como técnico interino — após a eliminação nas oitavas de final viria a ser um divisor de águas.