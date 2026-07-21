As lágrimas de Lionel Messi após a final da Copa do Mundo ilustram o vínculo tardio, mas belíssimo, que o ícone argentino descobriu com sua terra natal

Pela primeira vez, Messi ficou em segundo plano, com seus companheiros adotando uma abordagem extremamente física na tentativa frustrada de abalar a La Roja, em vez de tentarem explorar seus pontos fortes. Dada a derrota e a forma como ela ocorreu, este seria, sem dúvida, um final triste para uma simbiose incrivelmente especial entre o jogador e o país, mas, no contexto mais amplo das conquistas de Messi ao longo de duas décadas com a camisa da Albiceleste, essa tristeza logo será esquecida.
A carreira internacional do veterano é um testemunho de perseverança — algo que a seleção de Lionel Scaloni incorporou durante seus oito anos no comando. Messi quase encerrou sua trajetória como jogador da Argentina há uma década, mas, em vez disso, passou daquele momento de grande baixa para conquistar os três principais títulos que conquistou pelo seu país após os 34 anos.
A derrota na final de domingo o magoou profundamente; Messi descreveu a dor causada pelo resultado como “imensa, e vai levar tempo para essa ferida cicatrizar”, mas seja qual for sua decisão a seguir, ele pode se consolar com o fato de que seu legado já está garantido há algum tempo. Ele mesmo disse isso da melhor maneira possível na preparação para o torneio: “Eu já completei minha trajetória na última Copa do Mundo, no Catar.”