Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Lionel Messi Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

As lágrimas de Lionel Messi após a final da Copa do Mundo ilustram o vínculo tardio, mas belíssimo, que o ícone argentino descobriu com sua terra natal

Análises
Argentina
L. Messi
Copa do Mundo

Há uma sensação de que estamos aguardando o inevitável depois que a Argentina foi derrotada pela Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Lionel Messi após o apito final em Nova Jersey sugeriram que ele pode muito bem estar prestes a encerrar sua brilhante carreira internacional, depois de ter levado seu país até as finais do torneio na América do Norte aos 39 anos.

Pela primeira vez, Messi ficou em segundo plano, com seus companheiros adotando uma abordagem extremamente física na tentativa frustrada de abalar a La Roja, em vez de tentarem explorar seus pontos fortes. Dada a derrota e a forma como ela ocorreu, este seria, sem dúvida, um final triste para uma simbiose incrivelmente especial entre o jogador e o país, mas, no contexto mais amplo das conquistas de Messi ao longo de duas décadas com a camisa da Albiceleste, essa tristeza logo será esquecida.

A carreira internacional do veterano é um testemunho de perseverança — algo que a seleção de Lionel Scaloni incorporou durante seus oito anos no comando. Messi quase encerrou sua trajetória como jogador da Argentina há uma década, mas, em vez disso, passou daquele momento de grande baixa para conquistar os três principais títulos que conquistou pelo seu país após os 34 anos.

A derrota na final de domingo o magoou profundamente; Messi descreveu a dor causada pelo resultado como “imensa, e vai levar tempo para essa ferida cicatrizar”, mas seja qual for sua decisão a seguir, ele pode se consolar com o fato de que seu legado já está garantido há algum tempo. Ele mesmo disse isso da melhor maneira possível na preparação para o torneio: “Eu já completei minha trajetória na última Copa do Mundo, no Catar.”

  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Carreira tumultuada

    Sempre vale a pena lembrar que as coisas poderiam ter se desenrolado de maneira muito diferente para Messi e, de fato, para o resto do mundo do futebol; em uma linha do tempo alternativa, sua carreira na seleção teria chegado ao fim há uma década.

    A Argentina estava determinada a fazer do ex-atacante do Barcelona o ponto central da equipe depois que ele se tornou um verdadeiro astro no final dos anos 2000, mas, inicialmente, ele não conseguiu corresponder às expectativas nos grandes palcos. Messi não conseguiu marcar nem na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, nem na Copa América de 2011, e a Albiceleste foi eliminada de forma decepcionante nas quartas de final em ambas as ocasiões.

    Isso prenunciou o período mais sombrio da carreira internacional de La Pulga, já que ele acabaria ficando agonizantemente aquém do título em três finais consecutivas após assumir a capitania aos 24 anos — uma sequência de derrotas que o levaria a anunciar sua aposentadoria da seleção.

    Primeiro veio a derrota na prorrogação para a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2014, seguida pela surpreendente derrota para o Chile na final da Copa América de 2015. Mais uma decepção diante do mesmo adversário, no mesmo palco, no ano seguinte, pareceu levar Messi ao limite.

    No entanto, a aposentadoria de Messi da seleção em 2016 duraria menos de dois meses, já que ele deu uma reviravolta dramática na decisão, afirmando na época: “Precisamos consertar muitas coisas no futebol argentino, mas prefiro fazer isso de dentro e não criticar de fora.”

    Ele ajudou a levar seu país à Copa do Mundo de 2018 e, embora mais decepções o aguardassem lá, a nomeação de Scaloni — inicialmente como técnico interino — após a eliminação nas oitavas de final viria a ser um divisor de águas.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Laço inquebrável

    De fato, a mudança de opinião de Messi e a chegada de Scaloni ao banco de reservas são, sem dúvida, dois dos momentos mais significativos da história do futebol argentino contemporâneo.

    Foi um processo gradual: a contratação do técnico foi profundamente impopular em alguns setores e ele passou a ser alvo de intenso escrutínio após o fracasso na conquista da Copa América de 2019; mas, ao longo dos anos seguintes, Scaloni conseguiu reverter a opinião pública e transformar uma equipe com desempenho abaixo do esperado em uma força imparável, maior do que a soma de suas partes — em grande parte graças ao enorme trunfo de ter Messi no ataque.

    As próprias palavras de Scaloni resumem bem sua abordagem bem-sucedida: “O futebol tem a ver com coração, instinto e nunca desistir.”

    Uma sequência de 36 vitórias consecutivas pôs fim à espera de 28 anos da Argentina por um título importante na Copa América de 2021, quando os jogadores de Scaloni derrotaram o arquirrival Brasil na final. Messi, é claro, estava no auge de sua forma, levando seu país à vitória ao participar de 75% dos gols da equipe no torneio, aos 34 anos.

    Messi e a Argentina levaram esse ímpeto para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde venceram a França nos pênaltis de forma memorável para levantar o troféu pela primeira vez em 36 anos, apesar de um início pouco auspicioso em sua busca pela glória, quando foram derrotados pela Arábia Saudita. La Pulga foi, inevitavelmente, fundamental para o sucesso da equipe, acumulando 10 participações em gols e marcando duas vezes na final para consolidar seu status como o maior jogador de futebol de todos os tempos.

    Foi uma trajetória de redenção e tanto, já que Messi passou da aposentadoria ao título de campeão mundial e à “consagração do futebol” no espaço de seis anos. Essa reviravolta notável consolidou o que havia se tornado um vínculo inquebrável com a seleção nacional e seus torcedores ao redor do mundo.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    O começo do fim

    No entanto, embora a Argentina fosse dar continuidade à sua sequência de conquistas ao revalidar o título da Copa América em 2024, sempre houve a sensação de que o time poderia enfrentar dificuldades para defender o título da Copa do Mundo, pois o elenco não havia realmente evoluído nos últimos três anos e meio — com muitos jogadores mais velhos da seleção de 2022 ainda em atividade — e o desempenho antes do torneio não havia sido particularmente promissor.

    Messi também colocou repetidamente em dúvida sua participação na edição de 2026, em meio a preocupações com sua própria resistência física diante das exigências de uma defesa do título pela vasta extensão de três países norte-americanos. Ainda em março, Scaloni havia admitido que o astro do Inter de Miami ainda estava indeciso quanto à sua participação, após uma série de lesões incômodas nos últimos anos.

    É claro que o icônico atacante acabou sendo incluído na seleção argentina para o torneio, dando tudo de si pelo seu país naquela que quase certamente seria sua última participação, em uma improvável campanha que levou a equipe a mais uma final, marcando oito gols e dando quatro assistências, enquanto desempenhava seu papel em uma disputa pela Chuteira de Ouro que ficará para a história.

    Messi levou sua equipe à vitória repetidas vezes, enquanto os atuais campeões flertavam constantemente com uma eliminação prematura. Na final, porém, suas proezas por si só não foram suficientes.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Lutar até o fim

    A participação de Messi na Copa do Mundo e seu legado no futebol já estavam garantidos muito antes da partida de domingo em Nova Jersey, e ainda bem, porque seus companheiros de equipe transformaram o jogo em um encontro memorável pelas razões erradas. A abordagem brutalmente rude da Albiceleste fez com que fossem, indiscutivelmente, os vilões da partida, e isso acabou sendo sua ruína.

    Em meio a vários outros momentos tensos, Enzo Fernández recebeu merecidamente o segundo cartão amarelo nos acréscimos do final dos 90 minutos, após uma entrada violenta em Pau Cubarsi, reduzindo os atuais campeões a 10 jogadores durante toda a prorrogação, e eles não conseguiram se manter na partida. O gol de Ferran Torres aos 106 minutos acabou sendo o fator decisivo entre as duas equipes e, nessa ocasião, não houve nenhum ato final sobre-humano de Messi para salvar o dia.

    Seu craque, pela primeira vez, foi um mero espectador — mantido à margem durante toda a partida, enquanto seus companheiros se concentravam em cometer falta atrás de falta, em vez de tentar pegar a bola e monopolizar a posse de bola da maneira que havia criado espaço para ele com tanto sucesso ao longo do torneio.

    Foi muito revelador que justamente Messi fizesse parte de um ataque que não conseguiu dar um único chute a gol no tempo regulamentar — entrando para a história indesejada como a primeira seleção a não conseguir isso em uma final de Copa do Mundo desde o início dos registros, em 1966. A primeira tentativa dele e da Argentina de chutar a gol só aconteceu aos 117 minutos.

    Se isso serve de algum consolo para o próprio grande jogador, quando olharmos para trás e relembrarmos essa partida, não a lembraremos como a última de Messi ou por seu desempenho ineficaz, mas sim como o dia em que a filosofia futebolística da Espanha prevaleceu sobre as táticas excessivamente agressivas da Argentina no maior palco do mundo.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Saída silenciosa

    Nos bastidores do Estádio de Nova York/Nova Jersey, após a partida, a imprensa que aguardava estaria à espera de um anúncio potencialmente bombástico de Messi, na sequência de uma derrota agonizante na final da Copa do Mundo — que muitos acreditavam ser sua despedida —, mas essa entrevista nunca aconteceu, nem houve qualquer declaração de mais ninguém.

    Em vez disso, o jogador de 39 anos teria conduzido seus companheiros de equipe em silêncio pela zona mista, passando pelos jornalistas ansiosos reunidos ali duas horas após o fim da partida, ignorando suas obrigações com a imprensa e deixando, assim, o futuro internacional do capitão envolto em incerteza. Scaloni, porém, parou e explicou aos repórteres: “Os rapazes não estavam com disposição para falar neste momento, e isso é compreensível.”

    A seleção argentina partiu de Nova York na madrugada desta segunda-feira e deveria pousar em Buenos Aires no final da mesma tarde. Certamente haverá mais clareza sobre a continuidade de Messi na seleção nacional, já que sua declaração inicial nas redes sociais não ofereceu nenhuma pista.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fim de uma era

    Em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Scaloni — como de costume, bastante emocionado —, como era de se esperar, não se comprometeu quanto ao futuro do craque e capitão da Argentina.

    “Ele tem 39 anos, é inacreditável”, disse o técnico. “Não há nada de novo a dizer da minha parte. Estava claríssimo que ele iria jogar até que decidisse não jogar mais. Todo o nosso povo o apoia e espero que todos tenham orgulho do que ele conquistou, pois ele é o melhor jogador que já pisou em um campo.”

    No entanto, parece que a derrota na final marcará o fim de uma era, com Scaloni insistindo, com lágrimas nos olhos, que seria “complicado” para ele e sua comissão técnica continuarem em seus cargos.

    “Foi um prazer estar aqui; eu nem sequer sonhava com isso. Se o presidente quiser que eu fique até dezembro, estarei aqui, mas depois disso, vejo que será complicado”, disse ele. “Para continuarmos, precisamos de muitas coisas. Precisamos recomeçar do zero. Precisamos formar um grupo como este, o que é difícil de se repetir. Isso me parte o coração. Sinto muito.”

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Legado garantido

    Enquanto aguardamos alguma notícia sobre o próximo passo de Messi, o jogador, a Argentina e os amantes do belo esporte em todo o planeta ficarão aliviados por saber que esta não é a partida que definirá sua carreira brilhante e gloriosa. Em vez disso, ela será lembrada como aquela em que seus compatriotas dedicados finalmente o decepcionaram ao perderem a cabeça.

    Seja qual for o futuro que o aguarde no cenário internacional e além, o legado de Messi já estava de fato garantido graças às suas conquistas nos clubes e, é claro, ao triunfo histórico na Copa do Mundo de 2022 — e nada pode mudar isso agora.

    Só Messi saberá se as lágrimas que escorreram por seu rosto depois que a medalha de prata foi colocada em seu pescoço foram resultado da percepção de que sua bela história com a Albiceleste finalmente chegou ao fim, ou simplesmente da dor da derrota. Mas deve ser um consolo para ele saber que já havia “completado o futebol”, e que mais um sucesso no maior palco do esporte não teria sido nada além de um bônus significativo.