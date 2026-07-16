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É uma vergonha morrer como covarde... O medo de Tawil concede a Husam Hassan o certificado de inocência

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Egito
T. Tuchel
H. Hassan
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England
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Alemanha

A derrota é uma só... mas é a maneira como você age que determina como todos vão se lembrar de você após o apito final

Se a morte é inevitável, é uma fraqueza morrer como covarde. Esse verso não era apenas uma sabedoria eterna, mas parecia ser o título mais adequado para duas partidas que tiveram o mesmo resultado contra a Argentina na Copa do Mundo de 2026, mas que contaram histórias completamente diferentes.

Em uma das histórias, Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, optou por se proteger pelo medo na partida das semifinais; recuou após marcar um gol no início do segundo tempo e deixou a posse de bola e a iniciativa para o adversário, acreditando que a cautela poderia ser o caminho para a salvação. No entanto, o desfecho foi cruel: nem a defesa o salvou da derrota, nem o poupou das críticas.

Já na outra história, Hossam Hassan, técnico do Egito, entrou na partida das oitavas de final ciente da diferença em relação ao campeão mundial, mas se recusou a deixar que essa diferença fosse motivo para desistir. A seleção egípcia jogou com ousadia e buscou o gol da Argentina sempre que surgiu a oportunidade, saindo derrotada no placar (3 a 2), mas conquistou o respeito dos torcedores e o elogio de todos que assistiram à partida.

É aqui que se manifesta a verdadeira diferença entre as duas filosofias. A derrota nem sempre é sinônimo de fracasso; pelo contrário, pode se tornar um testemunho de coragem quando se luta até o fim, enquanto se torna mais cruel quando surge após uma rendição precoce. Entre Tuchel e Hossam Hassan, o resultado foi o mesmo, mas foi a maneira como se jogou que fez toda a diferença.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O medo de Tuchel acaba com o sonho da Inglaterra

    O confronto entre Inglaterra e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo, ontem, quarta-feira, foi emocionante tanto em termos de jogadas quanto no resultado final. A maior parte do primeiro tempo se resumiu a disputas físicas e confrontos intensos, enquanto nenhuma das seleções conseguiu assumir o domínio absoluto, e parecia que a classificação seria decidida por um pequeno detalhe.

    No entanto, com o início do segundo tempo, o cenário mudou completamente. A seleção inglesa apareceu mais ousada e cheia de energia, conseguindo impor seu ritmo à partida e intensificando a pressão sobre a defesa argentina, o que resultou no gol de abertura marcado por Anthony Gordon aos 55 minutos.

    O gol deveria ter dado à Inglaterra a confiança necessária para continuar pressionando ou, pelo menos, explorar os espaços que a Argentina deixaria em busca do empate; no entanto, Thomas Tuchel tomou a decisão que mudou completamente o rumo da partida ao optar por recuar totalmente para a área, apesar de ainda restar mais de meia hora para o apito final.

    O técnico alemão não se contentou em recuar; ele fechou todas as portas para o risco ofensivo, não tentando aproveitar nem os contra-ataques nem a velocidade de seus jogadores, mas reforçou suas linhas defensivas com a entrada de Ezri Konsa, Dan Burn e Nico O’Reilly, como se a partida já estivesse nos minutos finais, embora ainda houvesse muito tempo pela frente.

    Essa retração deu à Argentina exatamente o que ela buscava. Posse total de bola, pressão contínua e um ataque atrás do outro contra o gol inglês, até que Lionel Messi, com sua genialidade de sempre, criou os dois gols da virada para Enzo Fernández e Lautaro Martínez, permitindo que o campeão mundial revertesse o placar nos momentos decisivos.

    Só então Tuchel percebeu que as coisas haviam saído do seu controle; ele colocou Ivan Toney e Marcus Rashford em campo numa tentativa tardia de salvar a situação, mas o jogo já estava perdido.

    A Inglaterra perdeu, e o sonho da torcida de reconquistar o título da Copa do Mundo, ausente desde 1966, se esvaiu, depois que a seleção pagou o preço pelo medo do seu técnico mais do que por qualquer outra coisa.

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  • Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images

    A coragem de Husam Hassan

    Em total contraste, Hossam Hassan abordou o confronto do Egito contra a Argentina nas oitavas de final com uma mentalidade diferente: não pediu aos seus jogadores que se posicionassem em frente à grande área durante toda a partida, nem cedeu a posse de bola ao campeão mundial sem resistência, mas manteve o equilíbrio entre a solidez defensiva e a ousadia ofensiva.

    A seleção egípcia aproveitou as transições rápidas de maneira exemplar, conseguindo marcar o gol da vantagem e encerrando o primeiro tempo na frente, para surpresa de todos. A estratégia não mudou após o intervalo, e os Faraós continuaram ameaçando o gol da Argentina sempre que surgiam oportunidades.

    No início do segundo tempo, o Egito conseguiu marcar um segundo gol em um contra-ataque magnífico, mas o VAR anulou a jogada. Apesar da frustração, a seleção não recuou, mas repetiu a tentativa, balançando as redes mais uma vez e colocando o placar em 2 a 0 contra o atual campeão.

    Apesar dessa vantagem confortável, a seleção egípcia não se transformou em um time que se fechasse dentro da sua área; continuou tentando sair com a bola e construir jogadas, e os Faraós quase desferiram o golpe final com um terceiro gol, não fosse por um certo apresso na finalização das chances diante do gol.

    No entanto, a experiência da Argentina e as infinitas soluções de Messi acabaram decidindo o jogo no final. Apenas nos últimos 11 minutos, o campeão mundial aproveitou a grande diferença de experiência e marcou três gols consecutivos que viraram o jogo de cabeça para baixo, tirando proveito da falta de experiência dos jogadores egípcios, que disputavam essa fase pela primeira vez.

    Apesar da amargura da eliminação e das polêmicas arbitrais que marcaram a partida, a seleção egípcia deixou o torneio de cabeça erguida. Após o jogo, o que mais se comentou não foi o resultado da derrota, mas sim a coragem na atuação e a personalidade da equipe, enquanto Hossam Hassan recebeu amplos elogios por ter provado que enfrentar os grandes não significa necessariamente se esconder, mas sim acreditar na própria capacidade de competir com eles até o último momento.

  • FBL-EGY-WC-2026AFP

    Tuchel comprova a inocência de Hossam Hassan

    Após a eliminação do Egito da Copa do Mundo, não faltaram críticas dirigidas a Hossam Hassan. Alguns consideraram que o técnico egípcio cometeu um erro ao manter seu estilo até o fim, e que deveria ter colocado o zagueiro Hossam Abdel Majeed nos minutos finais, transformando a equipe em um esquema com cinco defensores para fechar todos os espaços diante do ataque da Argentina.

    Na opinião desses críticos, manter a vantagem era mais importante do que pensar em contra-ataques, pois toda tentativa de sair com a bola significava abrir espaços atrás da defesa, o que deu aos jogadores argentinos a oportunidade de explorar sua velocidade e qualidade ofensiva nos minutos decisivos.

    Mas o futebol decidiu dar a resposta apenas alguns dias depois, na semifinal, Thomas Tuchel fez praticamente tudo o que os críticos exigiam: não se limitou a escalar um zagueiro a mais, mas reforçou a defesa com dois zagueiros centrais, fechou completamente as linhas e concedeu a posse de bola à Argentina sem qualquer tentativa real de sair do campo ou ameaçar o gol.

    Apesar dessa cautela exagerada, o plano não conseguiu proteger a vantagem; pelo contrário, a partida se transformou em um ataque contínuo da Argentina, até que a Inglaterra sofreu dois gols nos minutos finais, fazendo com que o sonho da classificação se esvaísse exatamente da maneira que Tuchel tentava evitar.

    A diferença é que a derrota do Egito ocorreu após uma tentativa de jogar e trocar ataques com o campeão mundial, enquanto a Inglaterra perdeu apenas se defendendo; por isso, Hossam Hassan foi eliminado do torneio em meio a polêmicas sobre algumas de suas decisões, ao passo que Tuchel se viu alvo de críticas da mídia e da torcida, depois que lhe foi atribuído o rótulo de técnico covarde que perdeu por ter tido mais medo do que jogado.

    Assim, as duas partidas provaram que a retranca exagerada não é garantia de vitória, e que a defesa por si só não protege nenhuma equipe diante de um adversário do porte da Argentina; a derrota pode ser uma só, mas é a maneira como ela ocorre que determina como todos se lembrarão de você após o apito final.

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