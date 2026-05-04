Odds para o vencedor da Copa do Mundo 2026: favoritos

As odds de longo prazo destacam as chances de cada seleção que estará na América do Norte neste verão. Além dos favoritos da Copa do Mundo 2026, também cobriremos as possíveis zebras. Terminaremos com algumas dicas práticas de apostas para o torneio.

Odds atualizadas para o vencedor da Copa do Mundo 2026: os maiores favoritos

As odds para quem vencerá a Copa do Mundo 2026 se movimentarão com frequência nas semanas que antecedem o torneio. Lesões, convocações finais e o desempenho em amistosos podem levar a pequenos ajustes. Diferentes casas de apostas também podem apresentar preços variados. Os apostadores devem sempre conferir as odds atuais em operadoras licenciadas em seus países.

Seleção Odds Probabilidade implícita Comentários Espanha 4.50 18% Em ótima fase, campeã recente da Euro Inglaterra 5.50 15% Elenco de peso, semifinalista França 6.00 14% Candidata constante Brasil 8.00 11% Núcleo jovem, potência histórica Argentina 8.00 11% Muitas opções de ataque Portugal 12.00 8% Defesa em evolução Alemanha 12.00 8% Azarão de valor Holanda 20.00 5%

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Analisando os principais candidatos da Copa do Mundo 2026

As odds para o vencedor da Copa de 2026 são influenciadas por diversos fatores. A forma física pré-torneio e a qualidade do elenco estão entre os mais significativos. O peso da camisa e o desempenho histórico também podem impactar os preços.

Espanha

Quase dois anos se passaram desde que a Espanha atropelou rumo à glória na Euro 2024. Eles foram, de longe, o melhor time daquele torneio, batendo quatro ex-campeões mundiais no caminho ao título. Desde então, a equipe de Luis de la Fuente disputou 18 partidas e não perdeu no tempo regulamentar.

Pode-se dizer que os atuais campeões europeus são hoje um time ainda mais forte do que há dois anos. Lamine Yamal amadureceu e vive sua melhor temporada, com 32 participações diretas em gols entre La Liga e a Champions League. Agora também contam com um centroavante mais convincente, com Mikel Oyarzabal somando oito gols em sete jogos pela seleção nesta temporada.

Há profundidade em todos os setores, especialmente no meio-campo, onde Martín Zubimendi e Rodri disputam uma única vaga. As dúvidas mais óbvias recaem sobre a zaga central e na fase instável de Nico Williams em uma temporada marcada por lesões. No geral, a Espanha faz jus ao status de favorita da Copa do Mundo.

Inglaterra

A Inglaterra amargou uma Data FIFA de março terrível. Um empate em 1 a 1 com o Uruguai e uma derrota por 1 a 0 para o Japão em amistosos caseiros não ajudaram nenhum jogador a "pedir passagem". O fôlego que vinha sendo construído sob o comando de Thomas Tuchel no outono europeu parece ter estagnado.

Embora esses resultados dificilmente definam o ano dos ingleses, eles serviram para colocar o dedo na ferida em algumas áreas. Uma fraqueza gritante é a falta de opções à altura para Harry Kane, que dificilmente aguentará jogar todos os minutos neste verão. Ollie Watkins em má fase, Dominic Solanke e Dominic Calvert-Lewin são alternativas que não convencem o torcedor.

O English Team está bem servido de camisas 10. Jude Bellingham, Cole Palmer e Morgan Rogers têm bola para iluminar a Copa do Mundo. A excelente fase de Declan Rice no Arsenal é outro ponto positivo. No entanto, para quem não ganha um título de expressão há 60 anos, é difícil botar fé na Inglaterra com o preço atual das odds.

França

Os amistosos contra Brasil e Colômbia nos Estados Unidos renderam duas vitórias e cinco gols para a França. Isso mesmo com Didier Deschamps fazendo 11 mudanças antes do segundo jogo.

A profundidade do elenco será a chave naquela que promete ser a Copa do Mundo mais longa da história. O cenário de calor escaldante na América do Norte sugere que o nível dos reservas de cada equipe será vital.

No ataque, nenhum time rivaliza com as opções francesas. Eles têm Kylian Mbappé e Michael Olise entre os titulares, dois dos grandes destaques da Europa nesta temporada. O atual Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e Hugo Ekitiké completaram um quarteto ofensivo estelar contra o Brasil. Nomes como Désiré Doué e Marcus Thuram garantem o "banco de luxo".

Tendo chegado a duas finais de Copa consecutivas, é impossível ignorar a França. Serão fortes candidatos novamente e parecem oferecer valor com uma probabilidade implícita de vitória de 14,3%.

Argentina

Chegando à Copa de 2026 como a atual detentora do troféu, a Argentina espera que um Leo Messi de 38 anos ainda consiga fazer mágica. Ele continua sendo o ponto focal de um time que passeou nas Eliminatórias sul-americanas, vencendo 67% dos seus jogos.

Com Lionel Scaloni ainda no comando, o estilo de jogo não mudou radicalmente desde o Catar. A Argentina venceu duas disputas de pênaltis naquela competição e ainda pode contar com "Dibu" Martínez quando o bicho pega na marca da cal. Com exceção de Ángel Di María, todos os titulares da final de 2022 devem estar presentes neste verão.

Isso lhes confere uma vantagem em termos de entrosamento, sendo uma unidade tática muito bem treinada. No entanto, Messi não é o único veterano. Nomes como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico e Rodrigo De Paul também estão na casa dos 30 e em declínio físico. Com poucos jovens talentos surgindo, a Argentina terá dificuldades para se tornar o primeiro time desde o Brasil de 1962 a defender o título com sucesso.

Zebras e azarões da Copa do Mundo 2026

Quase todo grande torneio vê o surgimento de uma "zebra" — seleções que não figuram entre as favoritas, mas têm potencial para incomodar. Com menos apostadores do que as nações de topo, apostar em azarões para chegar às semifinais pode, muitas vezes, oferecer um valor melhor.

Noruega – Azarão com odds em torno de 25.00

Sem se classificar para um grande torneio desde 2000, a Noruega não é considerada favorita ao título da Copa de 2026. No entanto, após uma campanha de eliminatórias surpreendente, em que marcou sete gols contra a Itália, o time de Stale Solbakken chega embalado. Eles têm o finalizador mais letal do mundo em Erling Haaland. Se ele estiver com o pé calibrado, a Noruega pode ter valor para chegar às quartas ou até às semis.

Bélgica – Azarão com odds em torno de 40.00

A Bélgica já apareceu bem mais alta nas odds de longo prazo em torneios recentes. A sensação de que sua "Geração Belga" já passou do auge impera desta vez. Contudo, eles possuem talentos emergentes como Jérémy Doku. Jogadores experientes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne e Youri Tielemans ainda são capazes de performar em alto nível. Com muito menos pressão em 2026, podem oferecer valor como uma aposta externa.

Colômbia – Azarão com odds em torno de 50.00

A falta de peças de elite em certos setores ajuda a explicar por que a Colômbia não está entre os favoritos. Eles também nunca passaram das quartas de final em Mundiais. No entanto, possuem um elenco experiente e vêm com a confiança lá no alto após a campanha até a final da Copa América 2024. Com talentos como Luis Díaz e James Rodríguez, a Colômbia tem valor para, no mínimo, igualar sua melhor campanha histórica neste torneio.

As chances da Inglaterra de vencer a Copa do Mundo 2026

1966 continua sendo a única vez que a Inglaterra ergueu a taça. Desde então, o quarto lugar em 1990 e 2018 foi o máximo que o English Team conseguiu. A eliminação nas quartas para a França em 2022 foi o pior desempenho em quatro grandes torneios sob a liderança de Gareth Southgate.

Tuchel quer construir uma abordagem tática mais clara, onde nem mesmo Bellingham tem vaga garantida entre os onze. Isso se deve, em parte, à profundidade impressionante que a Inglaterra tem no ataque. Jogadores como Phil Foden e Eberechi Eze têm papéis cruciais vindo do banco.

Os Três Leões são definitivamente candidatos ao título. No entanto, vários fatores jogam contra. Com o calor garantido na sede, é questionável se o estilo de alta intensidade de Tuchel é sustentável. As dúvidas sobre como a defesa se portará contra ataques de elite também sugerem que eles não oferecem tanto valor para o título direto.

As melhores casas de apostas para apostar no vencedor da Copa 2026 no Brasil

É fundamental utilizar apenas casas de apostas locais totalmente licenciadas ao apostar na Copa de 2026. No Brasil, muitas delas oferecerão promoções especiais antes e durante o torneio.

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Como apostar com sabedoria nas odds de vencedor da Copa 2026?

Os apostadores devem lembrar que palpites em mercados de longo prazo podem "prender" o saldo por meses. O campeão só será conhecido na final em New Jersey, em julho, ou seja, o planejamento é essencial.

Deixamos aqui algumas dicas:

Entenda o novo formato: A Copa de 2026 terá uma rodada extra de mata-mata.

A Copa de 2026 terá uma rodada extra de mata-mata. Não se desespere com resultados iniciais: Espanha e Argentina são campeãs recentes que perderam na estreia. Com 32 times avançando, o risco de queda precoce das potências diminuiu.

Espanha e Argentina são campeãs recentes que perderam na estreia. Com 32 times avançando, o risco de queda precoce das potências diminuiu. Analise o chaveamento: O caminho no mata-mata terá um impacto enorme nas odds de quem será o campeão.

O caminho no mata-mata terá um impacto enorme nas odds de quem será o campeão. Diversifique seus palpites: Considere apostar em duas ou três seleções com odds diferentes para pulverizar o risco.

Considere apostar em duas ou três seleções com odds diferentes para pulverizar o risco. Explore mercados correlacionados: Use opções como "Para chegar à semifinal" ou "Fase de eliminação" ao apostar em zebras.

Use opções como "Para chegar à semifinal" ou "Fase de eliminação" ao apostar em zebras. Monitore lesões: Muitas seleções dependem drasticamente de um ou dois jogadores chave.

Muitas seleções dependem drasticamente de um ou dois jogadores chave. Tenha uma estratégia de saída (Cash Out): Se o seu time chegar às quartas ou semis com odds baixas, considere fazer um "hedge" (aposta de cobertura) no adversário para garantir o lucro.

Se o seu time chegar às quartas ou semis com odds baixas, considere fazer um "hedge" (aposta de cobertura) no adversário para garantir o lucro. Ignore excessos em amistosos: Muitos técnicos usam esses jogos para testar táticas malucas ou dar chance a reservas.

FAQs sobre as apostas no vencedor da Copa do Mundo 2026

Ainda tem dúvidas? Respondemos as mais comuns a seguir.

Quais eventos pré-torneio impactarão as odds de vencedor da Copa 2026?

Após os amistosos recentes, a maioria das seleções fará apenas um ou dois jogos de preparação antes da estreia. Pode haver pequenos ajustes nas odds após esses jogos, mas lesões de jogadores fundamentais terão um impacto muito maior. Por exemplo, as odds da Inglaterra subiriam consideravelmente se Harry Kane ficasse de fora.

Em quantas seleções devo apostar para vencer a Copa de 2026?

Com o recorde de 48 seleções, cravar o campeão não será fácil. Cobrir seus palpites apostando em duas ou três equipes pode ser a jogada mais inteligente. Usar mercados de "Each-Way" ou "Para chegar à semifinal" também ajuda a reduzir as chances de sair de mãos vazias.

É melhor apostar nos favoritos ou buscar zebras no mercado de vencedor?

Já vimos campeões improváveis na Euro, como Dinamarca e Grécia. No entanto, a Copa do Mundo costuma ficar com os favoritos. Apenas oito seleções já ganharam o troféu na história. Portanto, é aconselhável buscar outros mercados ao apostar em azarões.

Como a fase de grupos impactará as odds de título?

Três seleções avançarão na maioria dos grupos em 2026. Isso torna improvável que qualquer favorito absoluto seja eliminado de cara. No entanto, os times que passarem sem sustos, rodando o elenco, podem levar vantagem física. Além disso, os resultados da fase de grupos definem o chaveamento, o que altera diretamente as odds de quem segue vivo.