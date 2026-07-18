Como será a escalação da Inglaterra na Copa do Mundo de 2030: Max Dowman e Rio Ngumoha ganham destaque enquanto os Três Leões buscam substitutos para Harry Kane e Jordan Pickford

Por volta da época da Copa do Mundo de 2022, uma das maiores preocupações em torno da seleção da Inglaterra girava em torno da falta de opções de qualidade para formar dupla com Rice no meio-campo. A época de Kalvin Phillips já havia passado, Jordan Henderson estava envelhecendo e Jude Bellingham claramente precisava jogar mais à frente.

Nos dois anos seguintes, Sir Gareth Southgate buscou alternativas antes de escolher Alexander-Arnold para a Euro 2024. A experiência foi um desastre total — e isso é dizer o mínimo.

No entanto, ao olharmos para 2030, pode-se argumentar que o meio-campo central está prestes a se tornar a área mais bem abastecida do campo para a Inglaterra, dado o número de jovens jogadores que surgiram nos últimos dois ou três anos.

Elliot Anderson assumiu a titularidade ao lado de Rice neste verão e, depois de se tornar o jogador britânico mais caro da história, deve ser preparado para ser o substituto de longo prazo de Rodri no Manchester City. Adam Wharton e Alex Scott, por sua vez, tiveram o azar de ficar de fora da convocação e possuem características semelhantes às de Anderson no que diz respeito a serem meio-campistas recuados que ditam o ritmo do jogo. Todos devem voltar a disputar vagas na seleção em 2030, com Anderson com 27 anos quando o torneio começar, enquanto Wharton e Scott terão 26.

Mais um ano mais novo está Kobbie Mainoo, que tem mais experiência em torneios do que qualquer um dos mencionados acima, tendo feito parte das seleções da Inglaterra na Euro 2024 e na Copa do Mundo de 2026; no entanto, o jogador do Manchester United precisa aprimorar o aspecto defensivo de seu jogo se quiser se tornar mais uma vez um potencial titular da seleção de seu país.

Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood e Josh King também chamaram a atenção com suas atuações na Premier League e têm a idade a seu favor. Lewis-Skelly também provou seu valor no meio-campo com suas atuações no final da temporada pelo Arsenal, enquanto o Chelsea deposita grandes esperanças na dupla de adolescentes Reggie Walsh e Reggie Watson, com Finley Gorman, do Manchester City, sendo outra promessa altamente talentosa.

No entanto, como acreditamos que Rice poderá assumir uma função mais recuada assim que se tornar capitão, ele precisará de jogadores com resistência e capacidade ofensiva ao seu lado — e é aí que O’Reilly entra.

O jovem astro do Manchester City impressionou quando foi escalado no meio-campo por Pep Guardiola em alguns jogos no meio da temporada, combinando as habilidades defensivas que aprimorou na lateral-esquerda com energia ilimitada e perigo no terço final do campo. O’Reilly terá 25 anos em 2030 e estará entrando no auge de sua carreira. A Inglaterra, portanto, deve continuar a encontrar um papel para ele na seleção, mesmo que isso signifique que outros jogadores igualmente talentosos tenham que ficar de fora.