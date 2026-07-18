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England 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Como será a escalação da Inglaterra na Copa do Mundo de 2030: Max Dowman e Rio Ngumoha ganham destaque enquanto os Três Leões buscam substitutos para Harry Kane e Jordan Pickford

Análises
Inglaterra
Copa do Mundo
M. Dowman
R. Ngumoha
J. Bellingham
D. Rice
B. Saka
H. Kane
J. Pickford
N. O'Reilly
M. Guehi
J. Trafford
V. Livramento
L. Hall
C. Cresswell

E assim a espera continua. A derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, na quarta-feira, significa que sua busca pelo primeiro título internacional desde 1966 se estenderá por uma sétima década. A esperança é que esse jejum chegue ao fim daqui a dois anos, quando os Três Leões forem co-anfitriões do Campeonato Europeu de 2028, mas será que a Inglaterra voltará a chegar a uma final de Copa do Mundo, sem falar em levantar o troféu mais famoso do esporte?

É improvável que essa seja uma questão para Thomas Tuchel, já que seu contrato como técnico vai apenas até a Eurocopa, daqui a dois anos, o que significa que provavelmente haverá um novo técnico no comando quando a Inglaterra disputar a próxima Copa do Mundo. Quem será esse técnico é uma incógnita, com nomes que vão de Lee Carsley a Eddie Howe e Pep Guardiola aparentemente na disputa.

Eles também terão uma quantidade invejável de talentos à disposição, mesmo que uma geração de estrelas da Inglaterra provavelmente deixe a seleção nos próximos quatro anos. Um núcleo de jogadores vem liderando a equipe desde que os Três Leões chegaram às semifinais de 2018, mas resta saber quantos deles conseguirão chegar à Espanha, Portugal e Marrocos em 2030, enquanto quase certamente haverá renovações entre os membros mais jovens da atual seleção também.

Então, levando tudo isso em conta, quem estará na escalação da Inglaterra quando a seleção der o pontapé inicial em sua campanha na Copa do Mundo de 2030? E quem fará parte do elenco? Aqui no GOAL, olhamos para nossa bola de cristal para tentar descobrir as respostas...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    GK: James Trafford

    A perspectiva de a Inglaterra ser co-anfitriã da Euro 2028 significa que vários dos veteranos da seleção podem muito bem aproveitar essa oportunidade para encerrar suas carreiras internacionais, em vez de continuarem até a Copa do Mundo dois anos depois. Um desses jogadores provavelmente será Jordan Pickford, desde que ele não seja substituído como titular nesse meio tempo.

    Pickford ficará na história como um dos maiores goleiros de todos os tempos da Inglaterra, após atuar como titular nos últimos seis torneios; assim, seu sucessor terá um grande desafio pela frente. James Trafford, no entanto, vem sendo preparado para exatamente isso nos últimos anos e deve estar apto a assumir a responsabilidade quando chegar a hora.

    A inclusão de Trafford na seleção de 2026, apesar de ele ter jogado muito pouco pelo Manchester City na última temporada, demonstra a estima que ele tem dentro das fileiras da Inglaterra; e, enquanto se prepara para deixar o Etihad Stadium em busca de titularidade regular, a expectativa é que ele mostre, de forma lenta mas segura, por que pode assumir o posto de titular na seleção quando Pickford realmente se aposentar.

    Trafford terá 27 anos quando a Copa do Mundo de 2030 começar, o que o coloca na idade perfeita para lidar com a pressão que acompanha o fato de ser o goleiro titular da Inglaterra.

    • Publicidade
  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Tino Livramento

    A posição de lateral-direito da Inglaterra gerou bastante debate tanto na preparação quanto durante o torneio de 2026, já que as lesões de Reece James, Tino Livramento e Jarell Quansah (que também cumpriu uma suspensão) colocaram sob o microscópio a decisão de Tuchel de não convocar Trent Alexander-Arnold.

    Todo o quarteto mencionado acima deve estar de volta à disputa em 2030, com Alexander-Arnold sendo o mais velho, aos 31 anos. O futuro do ex-jogador do Liverpool, tanto no clube quanto na seleção, permanece incerto; Denzel Dumfries deve ser seu concorrente no Real Madrid nesta temporada, enquanto, com Tuchel no comando da Inglaterra até 2028, seria uma grande surpresa se Alexander-Arnold decidisse se aposentar mais cedo da seleção e concentrar suas energias na vida no Bernabéu?

    James também estará na casa dos trinta daqui a quatro anos e, considerando seus problemas com lesões, é difícil imaginar que ele esteja em forma o suficiente em 2030, enquanto Quansah deve se consolidar como um zagueiro central à medida que seu jogo amadurece.

    Isso deixa Livramento, que, é verdade, enfrentou muitos problemas físicos nas duas últimas temporadas, sendo que o mais recente o levou a ser cortado da seleção de 2026 na véspera do torneio. No entanto, quando está no seu melhor, o jogador do Newcastle é o lateral-direito mais dinâmico do cenário inglês, sendo igualmente habilidoso em ambas as extremidades do campo e, com 27 anos em 2030, estará no auge de sua carreira.

    Se você está procurando alguém mais jovem com potencial para se destacar, Josh Acheampong, do Chelsea, pode muito bem se tornar o principal concorrente de Livramento pela vaga de lateral-direito nos próximos anos.

  • England v Germany - UEFA European Under-21 Championship 2025 FinalGetty Images Sport

    CB: Charlie Cresswell

    Se ainda não estava claro, a era de John Stones como pilar da defesa da Inglaterra chegou ao fim. Tendo sido titular em todas as partidas de torneios desde o início da Copa do Mundo de 2018 até a estreia dos Três Leões em 2026 contra a Croácia, o agora ex-jogador do Manchester City provavelmente será dispensado antes dos próximos ciclos de torneios, devido à sua propensão a lesões e à idade avançada.

    Ezri Konsa assumiu a lateral direita da zaga na América do Norte, mas nem sempre pareceu à vontade e estará prestes a completar 33 anos quando a próxima Copa do Mundo acontecer. Assim, mesmo que não seja para a próxima Eurocopa, a Inglaterra quase certamente estará de olho em alternativas mais jovens quando virar a página rumo a 2030.

    Quansah, que completará 27 anos daqui a quatro anos, e Trevoh Chalobah, quatro anos mais velho que o jogador do Bayer Leverkusen, fizeram parte da seleção de Tuchel no último verão e esperam continuar na disputa por vagas. Ayden Heaven, por sua vez, tem chamado a atenção sempre que é escalado pelo Manchester United e terá 23 anos quando o torneio de 2030 começar, o que significa que ele deverá ter bastante experiência para se apoiar.

    No entanto, optamos por um jogador que fez apenas cinco partidas na Premier League em toda a carreira — embora isso pareça provável que mude nos próximos anos.

    Charlie Cresswell passou pela base do Leeds United antes de se juntar ao Toulouse no verão de 2024, onde se tornou um dos melhores jovens zagueiros da Ligue 1. Liverpool e Borussia Dortmund já foram associados a possíveis transferências do jogador de 23 anos, enquanto o Crystal Palace parecia estar avaliando uma negociação neste verão, embora o Rennes tenha, desde então, assumido a liderança nas negociações. De qualquer forma, um retorno à Inglaterra está quase certamente nos planos em algum momento.

    Zagueiro central pragmático, Cresswell fez parte de duas seleções inglesas sub-21 campeãs do Euro, com suas atuações durante o triunfo de 2025 entre as mais impressionantes. Assim, caso Carsley assuma o comando da seleção principal em um cenário pós-Tuchel, Cresswell poderia muito rapidamente garantir seu lugar na escalação.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    A iminente renovação da seleção inglesa exigirá o surgimento de novos líderes, e Marc Guehi se destaca imediatamente como um jogador com quem os Três Leões passarão a contar na próxima década.

    Zagueiro com ampla experiência como capitão, adquirida ainda em sua passagem pelo Crystal Palace, Guehi já foi titular da Inglaterra em dois torneios e só completará 30 anos no final do torneio de 2030, o que significa que estamos prestes a ver o jogador formado na base do Chelsea viver seus melhores anos.

    Isso não quer dizer que Guehi não terá concorrência pela vaga na esquerda da dupla de zagueiros centrais. A alternativa mais óbvia é Levi Colwill, que muito provavelmente estaria na seleção de 2026 se não tivesse sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na última pré-temporada, o que fez com que ele disputasse apenas alguns jogos no final da campanha. Atualmente com 23 anos, se conseguir evitar novos problemas com lesões, Colwill deve se tornar um titular nas seleções da Inglaterra em breve.

    Outro jogador que perdeu grande parte da temporada 2025-26 devido a lesão, Jarrad Branthwaite, também deve ser levado em consideração nos próximos quatro anos, especialmente se o jogador do Everton se transferir para um dos clubes de elite da Premier League em um futuro não muito distante e se destacar na Liga dos Campeões.

    Se você estiver procurando por uma aposta ousada, por sua vez, fique de olho no jovem Stephen Mfuni, do Manchester City. Atualmente com 18 anos, Mfuni deu seus primeiros passos no futebol profissional após ser emprestado ao Watford em janeiro e impressionou imediatamente na Championship, antes que uma lesão encurtasse sua passagem por Vicarage Road. É de se esperar que Mfuni passe pelas próximas duas temporadas em empréstimos fora do Etihad Stadium, enquanto busca se firmar na Premier League.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Lewis Hall

    Pode ser uma surpresa que não tenhamos escolhido Nico O’Reilly como lateral-esquerdo, considerando que o jogador do City foi o titular principal nessa posição pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, apesar de ter apenas 21 anos. No entanto, é preciso lembrar que O’Reilly é, por natureza, um meio-campista e, considerando algumas limitações defensivas em seu jogo, há uma possibilidade real de que, daqui a quatro anos, ele tenha assumido uma nova função tanto no clube quanto na seleção.

    O mesmo parece estar acontecendo com Myles Lewis-Skelly, que, não podemos esquecer, marcou o primeiro gol da era Tuchel atuando como lateral-esquerdo em sua estreia pela seleção. Tendo perdido sua vaga no time do Arsenal após a chegada de Piero Hincapie ao norte de Londres, Lewis-Skelly voltou à escalação nas últimas semanas da temporada, mas desta vez na posição em que jogava nas categorias de base: o meio-campo.

    Assim, a Inglaterra pode muito bem precisar procurar em outro lugar seu lateral-esquerdo do futuro, e isso poderia facilmente levá-la a escolher Lewis Hall. A decisão de Tuchel de não convocar o zagueiro do Newcastle para sua seleção de 2026 causou bastante surpresa, mas seria um choque se ele não fosse convocado novamente nos próximos meses, supondo que mantenha a boa forma da última temporada até 2026-27.

    Embora também tenha começado a carreira como meio-campista, Hall demonstrou mais perspicácia defensiva do que alguns de seus rivais pela vaga na seleção inglesa, principalmente quando neutralizou Lamine Yamal na visita do Barcelona ao St. James’ Park nas oitavas de final da Liga dos Campeões da última temporada. Hall também possui níveis notáveis de energia e grande habilidade nos cruzamentos, o que o torna a escolha ideal para uma seleção inglesa que precisará de jogadores com habilidades adaptáveis, já que o nível dos adversários varia ao longo de um torneio.

    Ainda com apenas 21 anos, Hall estará apenas entrando em seus anos de auge na época da próxima Copa do Mundo, o que significa que o melhor dele certamente ainda está por vir. Há um motivo para o Manchester United, segundo relatos, vê-lo como o sucessor de longo prazo de Luke Shaw, e ele poderia muito bem desempenhar um papel semelhante também no cenário internacional.

    Em termos de alternativas, dois adolescentes pouco conhecidos a serem observados são Christian McFarlane, do Manchester City, e Landon Emenalo, do Chelsea, que se tornaram pilares das categorias de base da Inglaterra. No entanto, ambos também têm direito a representar os Estados Unidos, o que significa que a Inglaterra talvez precise provar que há um caminho a ser seguido por eles, caso queira evitar perdê-los para os co-anfitriões de 2026.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Supondo que ele participe da Euro 2028 (e sejamos sinceros, só uma lesão o impediria de jogar), a Copa do Mundo de 2030 seria o sexto grande torneio de Declan Rice aos 31 anos, tornando-o um dos jogadores mais experientes da seleção. Na verdade, muito provavelmente, o meio-campista do Arsenal será encarregado de assumir a capitania dos Três Leões, se considerarmos que o atual capitão deve se aposentar em algum momento nos próximos dois anos.

    A inclusão de Rice tanto na convocação quanto na equipe é óbvia, dado seu talento, idade e experiência. Talvez o maior debate gire em torno do papel que lhe será atribuído. Poucos jogadores em toda a Europa disputam tantos jogos quanto Rice, e com o Arsenal prestes a entrar em um período em que deverá chegar longe em várias competições de copa, ao mesmo tempo em que disputa títulos do campeonato até o final das temporadas, há uma chance de que a agenda intensa acabe afetando-o de alguma forma.

    Assim, talvez não seja uma grande surpresa se, quando chegar 2030, Rice voltar a ser escalado como o “escudo” à frente da defesa da Inglaterra, em vez do meio-campista box-to-box (número 8) que ele se tornou nos últimos três anos, mais ou menos. Não há dúvida de que Rice está no seu melhor quando desempenha essa função, mas, tendo já mostrado sinais de desgaste na América do Norte, talvez seja melhor para sua longevidade se ele passar a ter uma atuação um pouco mais restrita após a Eurocopa.

    Dito isso, ele obviamente continuará responsável pelas jogadas ensaiadas. Por que tirá-lo dessas jogadas?!

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Nico O'Reilly

    Por volta da época da Copa do Mundo de 2022, uma das maiores preocupações em torno da seleção da Inglaterra girava em torno da falta de opções de qualidade para formar dupla com Rice no meio-campo. A época de Kalvin Phillips já havia passado, Jordan Henderson estava envelhecendo e Jude Bellingham claramente precisava jogar mais à frente.

    Nos dois anos seguintes, Sir Gareth Southgate buscou alternativas antes de escolher Alexander-Arnold para a Euro 2024. A experiência foi um desastre total — e isso é dizer o mínimo.

    No entanto, ao olharmos para 2030, pode-se argumentar que o meio-campo central está prestes a se tornar a área mais bem abastecida do campo para a Inglaterra, dado o número de jovens jogadores que surgiram nos últimos dois ou três anos.

    Elliot Anderson assumiu a titularidade ao lado de Rice neste verão e, depois de se tornar o jogador britânico mais caro da história, deve ser preparado para ser o substituto de longo prazo de Rodri no Manchester City. Adam Wharton e Alex Scott, por sua vez, tiveram o azar de ficar de fora da convocação e possuem características semelhantes às de Anderson no que diz respeito a serem meio-campistas recuados que ditam o ritmo do jogo. Todos devem voltar a disputar vagas na seleção em 2030, com Anderson com 27 anos quando o torneio começar, enquanto Wharton e Scott terão 26.

    Mais um ano mais novo está Kobbie Mainoo, que tem mais experiência em torneios do que qualquer um dos mencionados acima, tendo feito parte das seleções da Inglaterra na Euro 2024 e na Copa do Mundo de 2026; no entanto, o jogador do Manchester United precisa aprimorar o aspecto defensivo de seu jogo se quiser se tornar mais uma vez um potencial titular da seleção de seu país.

    Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood e Josh King também chamaram a atenção com suas atuações na Premier League e têm a idade a seu favor. Lewis-Skelly também provou seu valor no meio-campo com suas atuações no final da temporada pelo Arsenal, enquanto o Chelsea deposita grandes esperanças na dupla de adolescentes Reggie Walsh e Reggie Watson, com Finley Gorman, do Manchester City, sendo outra promessa altamente talentosa.

    No entanto, como acreditamos que Rice poderá assumir uma função mais recuada assim que se tornar capitão, ele precisará de jogadores com resistência e capacidade ofensiva ao seu lado — e é aí que O’Reilly entra.

    O jovem astro do Manchester City impressionou quando foi escalado no meio-campo por Pep Guardiola em alguns jogos no meio da temporada, combinando as habilidades defensivas que aprimorou na lateral-esquerda com energia ilimitada e perigo no terço final do campo. O’Reilly terá 25 anos em 2030 e estará entrando no auge de sua carreira. A Inglaterra, portanto, deve continuar a encontrar um papel para ele na seleção, mesmo que isso signifique que outros jogadores igualmente talentosos tenham que ficar de fora.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Câmera: Max Dowman

    O termo “talento de geração” pode ser usado de forma um pouco vaga quando jovens jogadores promissores surgem no cenário, mas, considerando o que ele já conquistou no futebol aos 16 anos, essa é uma descrição que parece adequada para Max Dowman.

    O jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, Dowman tem demonstrado em suas partidas pelo Arsenal que está mais do que pronto para os rigores do futebol profissional, e a única coisa que parece estar em seu caminho é o fato de ele fazer parte do elenco mais competitivo da Inglaterra. A necessidade de Dowman ser paciente e, portanto, não sobrecarregar o corpo tão cedo pode muito bem se revelar benéfica no futuro, mas o clamor para que ele entre na escalação dos Gunners e, posteriormente, na seleção da Inglaterra, só vai ficar mais forte nos próximos um ou dois anos.

    Embora não fosse uma surpresa se ele fosse convocado para a seleção da Inglaterra na Euro 2028 aos 18 anos, parece inevitável que Dowman não apenas participe de sua primeira Copa do Mundo em 2030, mas que o faça com uma chance real de ser titular. A principal questão, na verdade, não será se Dowman será titular, mas sim em qual posição.

    Embora seja capaz de atuar pela lateral direita, Dowman tem seu melhor desempenho quando escalado no meio-campo central; portanto, ele deveria receber uma função mais ofensiva dentro do trio de meio-campistas da Inglaterra, o que lhe daria liberdade para dar passes e driblar em espaços apertados no terço final do campo, sabendo que conta com a experiência de Rice e a agilidade de O’Reilly ao seu redor para ajudar na cobertura defensiva.

    A única outra opção que consideramos para essa função foi Cole Palmer, que deve voltar a disputar a vaga depois de ter sido preterido para o torneio de 2026. No entanto, o jogador do Chelsea talvez tenha que se contentar com um papel de reserva assim que Dowman se firmar.

    Ah, e se você acha que deixamos de fora um jogador alternativo óbvio para essa posição em campo, é só ter paciência...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Desde que teve seu verão de destaque ainda adolescente, em 2021, Bukayo Saka tem sido — quando está em forma — uma escolha certa para a titularidade da Inglaterra no lado direito do ataque. Ele acaba de completar seu quarto grande torneio aos 24 anos, e é difícil imaginar alguém tirando Saka de sua posição no futuro imediato.

    Seu companheiro de equipe no Arsenal, Noni Madueke, também de 24 anos, deve permanecer na disputa por pelo menos os próximos quatro anos, mas, desde que Saka esteja livre de lesões debilitantes — e esse “se” está se tornando cada vez mais significativo, já que ele continua lidando com um número crescente de problemas físicos —, é provável que ele continue sendo a primeira opção dos Três Leões.

    Além de Madueke, o principal concorrente de Saka pode ser outro ex-aluno da Hale End: Ethan Nwaneri provavelmente começará a aparecer no cenário da seleção principal da Inglaterra assim que começar a ter minutos regulares na Premier League, seja no Arsenal ou caso seja forçado a jogar em outro clube. Nwaneri mostrou, durante a temporada 2024-25, que é mais do que capaz de substituir Saka na lateral direita e ainda terá apenas 23 anos daqui a quatro anos.

    Fique de olho também no jovem Ryan Kavuma-McQueen, do Chelsea, que ostenta um histórico excepcional nas seleções de base da Inglaterra e é considerado um dos jogadores de ponta mais elétricos atualmente nas categorias de base dos clubes da Premier League. Ainda com apenas 17 anos, Kavuma-McQueen espera ter se consolidado no time principal muito antes da próxima Copa do Mundo. Joshua Abe, do Liverpool, também é muito bem cotado e deve passar a pré-temporada com o time principal dos Reds.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Rio Ngumoha

    Na lateral oposta, os titulares atuais parecem um pouco mais vulneráveis à perda de suas posições. Anthony Gordon se recuperou de um início lento para ter um bom desempenho no torneio e, aos 25 anos, acredita que ainda tem pelo menos mais uma Copa do Mundo pela frente. Esta, porém, pode ter sido a última participação de Marcus Rashford, que terá 32 anos quando chegarmos ao verão de 2030.

    Tanto Rashford quanto Gordon correm o risco de perder suas vagas principalmente porque há muitos jovens talentos começando a formar uma fila atrás deles, com Rio Ngumoha firmemente na frente da fila para forçar sua entrada na disputa. O adolescente do Liverpool proporcionou alguns momentos emocionantes quando recebeu oportunidades de Arne Slot na última temporada e impressionou em sua estreia pela seleção principal da Inglaterra contra a Nova Zelândia, na preparação para a Copa do Mundo deste verão.

    Um jogador cheio de truques e com um olho certeiro para o gol, o ex-astro da base do Chelsea estará prestes a completar 22 anos quando o próximo ciclo da Copa do Mundo chegar ao fim, o que significa que, nessa altura, ele já deverá ter bastante experiência acumulada para ter conquistado a posição tanto no clube quanto na seleção.

    Em termos de concorrência, os colegas adolescentes de Ngumoha — Mikey Moore (Tottenham), Jesse Derry (Chelsea), Jeremy Monga (Man City) e Reigan Heskey (Man City — e filho de Emile) — são todos muito bem conceituados e chamaram a atenção nas categorias de base da Inglaterra. Haverá também a esperança de que jogadores como Jamie Gittens (Chelsea), Tyler Dibling e Tyrique George (ambos do Everton) voltem à sua melhor forma, depois de já terem dado mostras de sua qualidade no futebol da primeira divisão.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW: Jude Bellingham

    Você não achou mesmo que íamos deixá-lo de fora, achou?!...

    O maior problema que a Inglaterra enfrentará nos próximos quatro anos é como substituir Harry Kane. Claro, o capitão dos Três Leões poderia continuar por mais quatro anos e disputar sua quarta Copa do Mundo às vésperas de completar 37 anos, mas a Eurocopa de 2028, que será disputada em casa, provavelmente será a despedida ideal para o maior artilheiro da história da Inglaterra, pelo menos no que diz respeito à sua carreira internacional.

    A Inglaterra também não está exatamente repleta de opções para substituir Kane a longo prazo. Seus reservas na América do Norte, Ollie Watkins e Ivan Toney, já terão 34 anos quando a próxima Copa do Mundo chegar, enquanto Dominic Solanke e Dominic Calvert-Lewin, que foram convocados em março, também estarão bem na casa dos 30 daqui a quatro anos.

    Há doze meses, a opção óbvia parecia ser Liam Delap, mas, após sua temporada de estreia terrivelmente decepcionante no Chelsea, ele precisa reencontrar sua forma e confiança antes mesmo de poder ser considerado para uma convocação.

    Há alguns jovens que valem a pena ser considerados, incluindo Shim Mheuka, do Chelsea, e, em particular, JJ Gabriel, do Manchester United, mas, neste momento, tudo aponta para uma nova função para uma das atuais estrelas da Inglaterra, Jude Bellingham.

    É fácil esquecer, mas o melhor período da carreira de Bellingham até agora aconteceu quando ele chegou ao Real Madrid em 2023 e começou a quebrar recordes de gols que antes pertenciam a Cristiano Ronaldo. Durante esse período, Bellingham atuou como atacante recuado, encarregado de preencher a lacuna deixada por Karim Benzema no Bernabéu, já que costumava avançar além dos alas do Real Madrid para aproveitar as oportunidades de gol.

    Bellingham conseguia escapar dos zagueiros adversários graças à sua função bastante singular, e suas atuações lhe renderam um lugar no pódio da cerimônia do Ballon d’Or de 2024. Se a Inglaterra tivesse vencido a final da Euro 2024, ele poderia muito bem ter conquistado para si a maior honraria individual do futebol.

    Ele deu sinais de estar recuperando essa forma durante a Copa do Mundo de 2026, com suas investidas tardias na área permitindo que se articulasse de forma eficaz com Kane e criasse vários momentos decisivos para a vitória. Quando Kane se aposentar, a Inglaterra buscará ainda mais inspiração em Bellingham, e vê-lo atuando como uma espécie de atacante parece ser a evolução natural para o garoto de Birmingham.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2030

    Então, essa é a nossa equipe, mas e quanto ao elenco completo? Tentamos selecionar um grupo de 26 jogadores para 2030 — salve esta página nos favoritos e volte daqui a quatro anos para ver quantos acertamos...

    Goleiros: James Beadle, James Trafford, Oli Whatmuff.

    Defensores: Josh Acheampong, Levi Colwill, Charlie Cresswell, Marc Guehi, Lewis Hall, Tino Livramento, Stephen Mfuni, Jarell Quansah.

    Meio-campistas: Elliot Anderson, Max Dowman, Kobbie Mainoo, Nico O’Reilly, Cole Palmer, Declan Rice (c), Alex Scott.

    Atacantes: Jude Bellingham, JJ Gabriel, Anthony Gordon, Ryan Kavuma-McQueen, Shim Mheuka, Rio Ngumoha, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka.

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