Como será a escalação da Inglaterra na Copa do Mundo de 2030: Max Dowman e Rio Ngumoha ganham destaque enquanto os Três Leões buscam substitutos para Harry Kane e Jordan Pickford

Você não achou mesmo que íamos deixá-lo de fora, achou?!...
O maior problema que a Inglaterra enfrentará nos próximos quatro anos é como substituir Harry Kane. Claro, o capitão dos Três Leões poderia continuar por mais quatro anos e disputar sua quarta Copa do Mundo às vésperas de completar 37 anos, mas a Eurocopa de 2028, que será disputada em casa, provavelmente será a despedida ideal para o maior artilheiro da história da Inglaterra, pelo menos no que diz respeito à sua carreira internacional.
A Inglaterra também não está exatamente repleta de opções para substituir Kane a longo prazo. Seus reservas na América do Norte, Ollie Watkins e Ivan Toney, já terão 34 anos quando a próxima Copa do Mundo chegar, enquanto Dominic Solanke e Dominic Calvert-Lewin, que foram convocados em março, também estarão bem na casa dos 30 daqui a quatro anos.
Há doze meses, a opção óbvia parecia ser Liam Delap, mas, após sua temporada de estreia terrivelmente decepcionante no Chelsea, ele precisa reencontrar sua forma e confiança antes mesmo de poder ser considerado para uma convocação.
Há alguns jovens que valem a pena ser considerados, incluindo Shim Mheuka, do Chelsea, e, em particular, JJ Gabriel, do Manchester United, mas, neste momento, tudo aponta para uma nova função para uma das atuais estrelas da Inglaterra, Jude Bellingham.
É fácil esquecer, mas o melhor período da carreira de Bellingham até agora aconteceu quando ele chegou ao Real Madrid em 2023 e começou a quebrar recordes de gols que antes pertenciam a Cristiano Ronaldo. Durante esse período, Bellingham atuou como atacante recuado, encarregado de preencher a lacuna deixada por Karim Benzema no Bernabéu, já que costumava avançar além dos alas do Real Madrid para aproveitar as oportunidades de gol.
Bellingham conseguia escapar dos zagueiros adversários graças à sua função bastante singular, e suas atuações lhe renderam um lugar no pódio da cerimônia do Ballon d’Or de 2024. Se a Inglaterra tivesse vencido a final da Euro 2024, ele poderia muito bem ter conquistado para si a maior honraria individual do futebol.
Ele deu sinais de estar recuperando essa forma durante a Copa do Mundo de 2026, com suas investidas tardias na área permitindo que se articulasse de forma eficaz com Kane e criasse vários momentos decisivos para a vitória. Quando Kane se aposentar, a Inglaterra buscará ainda mais inspiração em Bellingham, e vê-lo atuando como uma espécie de atacante parece ser a evolução natural para o garoto de Birmingham.