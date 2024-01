Futebol na TV: a programação completa dos jogos de hoje, quarta-feira, 24 de janeiro

Veja onde vão passar as principais partidas de futebol do Brasil e do resto do mundo

Começou 2024, e com isso o calendário de eventos esportivos no Brasil volta a ter suas atrações. A Copa São Paulo de Futebol júnior já conheceu seus finalistas, com Corinthians e Cruzeiro prometendo emoção até o apito final pela taça, os campeonatos estaduais e os jogos da pré-Libertadores e Sul-Americana são os primeiros grandes desafios do futebol brasileiro.

Do outro lado do oceano, na Europa, a bola rola a todo vapor com as principais ligas do mundo. A Champions League já tem os participantes do mata-mata definidos. Emoção não vai faltar!