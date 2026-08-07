“Nem pensar” - O futebol europeu surpreende o icônico ex-técnico do Sunderland

O lendário ex-técnico do Sunderland, Peter Reid, admitiu ao GOAL que não dava aos Black Cats “nenhuma chance” de garantir uma vaga nas competições europeias ao final de sua primeira temporada de volta à Premier League, mas agora acredita que o time conseguirá reforços na janela de transferências de verão. Regis Le Bris e sua diretoria estão prontos para investir novamente após surpreenderem a todos ao terminarem em sétimo lugar.