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Liga Europa

Liga Europa Visão geral

Sunderland 2025-26 Granit Xhaka

“Nem pensar” - O futebol europeu surpreende o icônico ex-técnico do Sunderland

O lendário ex-técnico do Sunderland, Peter Reid, admitiu ao GOAL que não dava aos Black Cats “nenhuma chance” de garantir uma vaga nas competições europeias ao final de sua primeira temporada de volta à Premier League, mas agora acredita que o time conseguirá reforços na janela de transferências de verão. Regis Le Bris e sua diretoria estão prontos para investir novamente após surpreenderem a todos ao terminarem em sétimo lugar.

SunderlandPremier League
Jose Mourinho Roma Europa League final 2023

Mourinho, novo técnico do Madrid, revela um jogo que gostaria que fosse repetido

José Mourinho, em entrevista exclusiva ao podcast “Beast Mode On”, identificou o único jogo de sua carreira como técnico que ele gostaria de reviver. Como era de se esperar, a partida em questão tinha um título importante em jogo, e o português se mostra relutante em perdoar e esquecer quando se trata de sua desavença com o árbitro inglês Anthony Taylor na final da Liga Europa.

J. MourinhoRoma
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Liga Europa, jogos & resultados

quarta-feira, 15 de abril
Bétis badge
Bétis
BET
2
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Braga
BRA
4
FJ
agr: 3 - 5
quarta-feira, 29 de abril
Braga badge
Braga
BRA
2
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Freiburg
SCF
1
FJ
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Nottingham Forest
NFO
1
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Aston Villa
AVL
0
FJ
quarta-feira, 6 de maio
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Braga badge
Braga
BRA
1
FJ
agr: 4 - 3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FJ
agr: 4 - 1
terça-feira, 19 de maio
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FJ
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Lyon crestLyon87011851321
V
V
V
V
D
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
V
V
V
V
V
3Midtjylland crestMidtjylland86111881019
V
E
V
D
V
4Bétis crestBétis8521137617
V
D
V
V
V
5Porto crestPorto8521137617
V
E
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