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Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Lyon
|8
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|21
|2
|Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|3
|Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|19
|4
|Bétis
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5
|Porto
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17