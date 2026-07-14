Da participação de Trevor Noah no “The Late Run” ao “Street Soccer”: todos os principais eventos da segunda semana da House of GOAL

NOVA YORK — A House of GOAL é o lugar certo para se estar. Em nenhum outro lugar da América do Norte alguém já organizou uma experiência totalmente imersiva como essa. O futebol sempre foi muito mais do que o que acontece em campo: moda, música, cultura, cinema, TV, gastronomia e as conversas que unem os torcedores.

Até agora, poucos abordaram isso de forma abrangente e levaram a um público mais amplo.

A House of GOAL aborda tudo: moda, arte, estilo, filmes, gastronomia, comédia e a cultura em torno do “belo jogo”. Com duração de 3 de julho até o dia da final da Copa do Mundo, 19 de julho, o festival de futebol, realizado em Industry City, o coração pulsante do Brooklyn, é a síntese perfeita do que a Copa do Mundo — e o futebol em geral — realmente representam. Ah, sim, e a entrada para a programação diurna é totalmente gratuita.

A programação completa dos eventos da House of GOAL pode ser encontrada aqui. Veja a seguir o que você não pode perder na segunda semana do evento...