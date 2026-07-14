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Da participação de Trevor Noah no “The Late Run” ao “Street Soccer”: todos os principais eventos da segunda semana da House of GOAL

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Copa do Mundo

O evento de futebol de verão mais emblemático da GOAL está trazendo risadas, futebol e muita diversão em sua última semana de competição

NOVA YORK — A House of GOAL é o lugar certo para se estar. Em nenhum outro lugar da América do Norte alguém já organizou uma experiência totalmente imersiva como essa. O futebol sempre foi muito mais do que o que acontece em campo: moda, música, cultura, cinema, TV, gastronomia e as conversas que unem os torcedores.

Até agora, poucos abordaram isso de forma abrangente e levaram a um público mais amplo.

A House of GOAL aborda tudo: moda, arte, estilo, filmes, gastronomia, comédia e a cultura em torno do “belo jogo”. Com duração de 3 de julho até o dia da final da Copa do Mundo, 19 de julho, o festival de futebol, realizado em Industry City, o coração pulsante do Brooklyn, é a síntese perfeita do que a Copa do Mundo — e o futebol em geral — realmente representam. Ah, sim, e a entrada para a programação diurna é totalmente gratuita.

A programação completa dos eventos da House of GOAL pode ser encontrada aqui. Veja a seguir o que você não pode perder na segunda semana do evento...

  • Trevor NoahGetty

    Convidado de peso: Trevor Noah

    Certo, vamos começar com o nome mais famoso de todos. Aqui no GOAL, temos um programa chamado “The Late Run”, que conta com a participação de Ochocinco, membro do Hall da Fama da NFL, e do extraordinário criador de conteúdo Raheemovic. Nos últimos seis meses, os dois entrevistaram uma série de celebridades dos mundos do futebol, da moda, do estilo de vida e da comédia (com um ou dois lutadores incluídos no meio).

    E, nesta semana, eles provavelmente terão o maior convidado de todos. Eles receberão no palco a megaestrela mundial da comédia e ex-apresentador do The Daily Show, Trevor Noah. Ele é um fã assumido de futebol que passou todo o verão assistindo aos jogos da Copa do Mundo ao vivo com o público. E ele trará seu humor característico para um episódio especial na quarta-feira à noite, às 19h.

    • Publicidade
  • Mark NormandGetty

    Comédia: Mark Normand arrasa nas risadas

    O futebol não existe no vácuo. Muitos, especialmente nos últimos tempos, têm explorado a interação entre futebol e comédia. Esse esporte é engraçado, sejamos honestos. E gostamos de mostrar por quê. Na semana passada, o lendário comediante Godfrey trouxe muitas risadas ao House of GOAL, revelando algumas de suas piadas originais e, ao mesmo tempo, fazendo comentários sobre a Copa do Mundo. Foi fantástico.

    E esta semana pode ser ainda melhor. Mark Normand, participante assíduo do The Tonight Show e do The Late Show, subirá ao palco em uma apresentação dupla ao lado de Fortune Feimster, uma escritora e comediante perspicaz que já falou bastante sobre seu amor pela Copa do Mundo.

  • The RondoHouse of GOAL

    Podcasts originais: Os garotos do Rondo seguem em frente, o SoccerGirl lota a sala

    E depois tem o conteúdo original. O “Rondo” é o principal podcast da GOAL e continua cada vez mais forte. Os coapresentadores Raheemovic, Tom Hindle e Corbin Mills levaram o programa para a estrada e arrasaram diante do público ao vivo durante todo o verão. A grande final acontece neste sábado. Eles receberão o convidado especial Ryan Tolmich para encerrar o programa na tarde de sábado.

    O “SoccerGirl” também terá seu momento de destaque. As meninas já arrasaram neste verão e receberão Fortune Feimster e a treinadora Jackie em mais um evento maravilhoso na noite de terça-feira.

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  • messiGetty Images

    Jogos: O quiz sobre futebol testa seus conhecimentos

    Quem não gosta de mostrar seus conhecimentos sobre futebol? A primeira rodada do quiz de futebol foi um enorme sucesso e reuniu algumas das mentes mais brilhantes do “belo jogo” na House of GOAL. A boa notícia? O evento vai voltar — na sexta-feira, às 14h, e logo antes da final, às 13h.

  • U.S. youth soccerGetty

    Jogo: O futebol de rua permite que você mostre suas habilidades

    O que seria de um evento de futebol sem o próprio futebol? Nosso jogo criativo foi um enorme sucesso no último fim de semana, enquanto as partidas de futebol de rua também permitiram que os moradores locais mostrassem seu imenso talento. E faremos o mesmo novamente nesta semana, com partidas de quarta a sábado em nossos campos de última geração.