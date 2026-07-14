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Mark Doyle

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Rodri voltou a mostrar o seu melhor nível, o mesmo que lhe rendeu a Bola de Ouro, pela seleção espanhola - mas o fraco desempenho de Pedri é motivo de preocupação antes do confronto decisivo das semifinais da Copa do Mundo contra a França

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França x Espanha

Quando a escalação titular da Espanha para as quartas de final da Copa do Mundo da semana passada contra a Bélgica foi divulgada cerca de uma hora antes do início da partida, a ausência de Pedri chamou a atenção imediatamente. A suposição natural entre comentaristas e torcedores foi que ele estivesse com uma pequena lesão — o que diz tudo o que é preciso saber sobre o quanto a estrela do Barcelona é valorizada.

Essencialmente, uma lesão poderia ser a única explicação possível para a exclusão de um jogador de 23 anos que muitos consideram o meio-campista mais completo do mundo. No entanto, Pedri não havia sido deixado de fora da convocação; ele havia sido incluído entre os reservas da Espanha, e por motivos táticos.

Tal desdobramento teria sido impensável quando o torneio começou, mas agora há uma chance muito real de que Pedri possa estar no banco novamente quando a La Roja enfrentar a França no Texas na terça-feira.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Desempenho abaixo do esperado

    A dupla de meio-campistas centrais formada por Rodri e Pedri foi considerada uma das principais razões pelas quais a Espanha poderia conquistar um título mundial para somar à coroa europeia conquistada na Alemanha há dois anos. No entanto, enquanto Rodri voltou ao seu melhor nível — o que lhe rendeu a Bola de Ouro — durante a campanha da La Roja até as semifinais na América do Norte, as atuações de Pedri se tornaram alvo de grande debate em seu país.

    O jogador formado pelo Las Palmas criou cinco chances no decepcionante empate de estreia contra Cabo Verde — mais do que qualquer outro jogador em campo —, mas, refletindo o quão alto está o nível de expectativa em relação a ele, foi mesmo assim criticado por não ter conseguido levar sua seleção à vitória.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comparações desfavoráveis

    Os resultados subsequentes de Cabo Verde fizeram com que o desempenho sem gols da Espanha fosse visto sob uma luz menos desfavorável, mas a falta de eficiência de Pedri tem sido alvo de um escrutínio cada vez maior à medida que o torneio avança.

    Embora Jude Bellingham e Pedri sejam obviamente jogadores muito diferentes, e o último tenha atuado em uma posição mais recuada, os torcedores do Real Madrid têm se divertido muito ao apontar repetidamente que seu jogador está brilhando na Copa do Mundo com uma atuação decisiva após a outra, enquanto o principal meia do Barcelona está, surpreendentemente, tendo dificuldades para influenciar os jogos.

    É tudo um pouco simplista e redutor, é claro, mas o que importa hoje em dia é o resultado final, e enquanto Bellingham está marcando e criando gols, Pedri não está fazendo nenhuma das duas coisas.


  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Repleta de competição

    A decisão de Luis de la Fuente de deixar Pedri no banco ainda foi uma surpresa, após cinco partidas consecutivas como titular na Copa do Mundo de 2026 — e nove no total, desde o Catar. No entanto, o técnico campeão da Eurocopa destacou, com toda razão, que a seleção espanhola está repleta de grandes talentos, especialmente no meio-campo.

    De fato, De la Fuente destacou que Mikel Merino teria, sem dúvida, mais motivos para reclamar ao ser deixado no banco mais uma vez, apesar de ter marcado o gol da vitória no final da partida contra Portugal na rodada anterior — e, mesmo assim, o craque do Arsenal não ficou de mau humor. Ele simplesmente repetiu a façanha na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

    “É injusto que Mikel não jogue desde o início, mas também seria injusto se outra pessoa fosse deixada de fora”, disse De la Fuente aos repórteres. “Apenas 11 podem jogar, e eles entendem isso – o papel que têm de desempenhar em qualquer momento. Quando entram em campo, sabem o que têm de fazer; é por isso que é um prazer ser o técnico deles.

    “O que importa é a equipe. Não importa quem começa a partida. Todos são importantes, mesmo aqueles que não jogaram.”

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais um “talento imenso”

    Não há nada que sugira que Pedri tenha ficado chateado com a sua perda de titularidade. “Ele aceitou bem”, revelou o goleiro da Espanha, Unai Simon, aos repórteres após a partida contra a Bélgica. “Todos nós queremos jogar, mas, no fim das contas, não há espaço para todos.

    “Como devem se sentir David (Raya) e Joan (García), sabendo que são goleiros de nível mundial? Todo mundo quer jogar, mas todo mundo quer ganhar a Copa do Mundo. Então, quando chega a sua vez de aceitar esse papel, você o faz.”

    Mas qual será o papel que Pedri terá de desempenhar contra a França? Ele certamente não impressionou como reserva contra a Bélgica, desperdiçando um contra-ataque no final da partida com um passe incomumente impreciso, enquanto Fabián Ruiz certamente tem uma chance real de manter sua vaga no time titular depois de marcar o primeiro gol da Espanha em Los Angeles e, como disse Simón, o meio-campista do Paris Saint-Germain é “também um talento imenso” — e um que acaba de “ganhar duas Ligas dos Campeões consecutivas”.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Duas versões de Pedri

    É claro que Pedri também é um prazer de se ver em seus dias bons. Poucos jogadores conseguem recuperar a bola com tanta regularidade — ou distribuí-la com tanta precisão. Mas certamente ainda não vimos o melhor dele na Copa do Mundo, e isso pode muito bem ser porque De la Fuente acredita que existem, essencialmente, duas versões diferentes de Pedri: aquela que joga pela Espanha e aquela que joga pelo Barcelona.

    “Pedri é um jogador de classe, um dos melhores do mundo, se não o melhor”, reconheceu o técnico de 65 anos, “mas Fabián também é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor.

    “Mas o Pedri não pode jogar como joga pelo Barça, porque jogamos de maneira diferente. Temos semelhanças, mas não é a mesma coisa. Também não temos os mesmos jogadores.

    “Temos o Rodri, então, é claro, seu parceiro no meio-campo é diferente. Para mim, o Pedri poderia jogar como 6, 8 ou 10, mas temos que tomar decisões que são sempre muito elaboradas, muito analisadas e muito adaptadas ao adversário.”

    A pergunta óbvia agora, é claro, é: quem De la Fuente acha que é o mais adequado para começar a partida contra a França?

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    O dilema de De la Fuente

    É claro que existe a possibilidade de tanto Fabian Ruiz quanto Pedri serem titulares ao lado de Rodri, como aconteceu contra Cabo Verde. O meio-campo é, sem dúvida, a única área em que a Espanha é mais forte que a França, e escalar três jogadores com tanto talento técnico daria à La Roja todas as chances de dominar a posse de bola, o que, sem dúvida, representa sua melhor — e, possivelmente, única — chance de reduzir a ameaça representada pelo devastador quarteto de ataque de Didier Deschamps.

    No entanto, escalar Pedri e Fabian provavelmente significaria deixar Dani Olmo no banco, que tem se saído muito bem na função de camisa 10 desde que garantiu a vaga de titular na fase eliminatória, mesmo que sua finalização ainda deixe a desejar.

    De la Fuente acredita que Pedri é um “talento especial”, a quem ele prefere “colocar mais perto da área adversária”, onde ele pode causar mais danos com suas fintas, toques de primeira e jogadas de um-dois, ao mesmo tempo em que elogiou Pedri por “sempre dar um tom muito bom, esteja ele em sua melhor forma ou não”.

    No entanto, o técnico parece estar inclinado a substituir Fabián por Pedri mais uma vez quando os adversários da Espanha estiverem cansados e mais espaços estiverem se abrindo. “Pedri poderia se beneficiar do trabalho de Fabián”, disse ele após a partida contra a Bélgica. “É essencialmente um trabalho em equipe.”

    A abnegação da seleção espanhola é, sem dúvida, seu maior ponto forte e, por mais estranho que seja ver a participação de Pedri em debate, faz todo o sentido que De la Fuente aproveite ao máximo o incrível grupo de jogadores à sua disposição.

    Como ele mesmo disse: “A França já demonstrou um potencial extraordinário e excepcional, mas nós também, então acho que a partida está muito aberta. Vai exigir jogadores descansados e cheios de energia, e vai exigir que sejamos a melhor versão de nós mesmos.”

    No entanto, ainda não está claro se a Espanha verá o Pedri do Barcelona em campo.

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