Rodri voltou a mostrar o seu melhor nível, o mesmo que lhe rendeu a Bola de Ouro, pela seleção espanhola - mas o fraco desempenho de Pedri é motivo de preocupação antes do confronto decisivo das semifinais da Copa do Mundo contra a França

A decisão de Luis de la Fuente de deixar Pedri no banco ainda foi uma surpresa, após cinco partidas consecutivas como titular na Copa do Mundo de 2026 — e nove no total, desde o Catar. No entanto, o técnico campeão da Eurocopa destacou, com toda razão, que a seleção espanhola está repleta de grandes talentos, especialmente no meio-campo.

De fato, De la Fuente destacou que Mikel Merino teria, sem dúvida, mais motivos para reclamar ao ser deixado no banco mais uma vez, apesar de ter marcado o gol da vitória no final da partida contra Portugal na rodada anterior — e, mesmo assim, o craque do Arsenal não ficou de mau humor. Ele simplesmente repetiu a façanha na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

“É injusto que Mikel não jogue desde o início, mas também seria injusto se outra pessoa fosse deixada de fora”, disse De la Fuente aos repórteres. “Apenas 11 podem jogar, e eles entendem isso – o papel que têm de desempenhar em qualquer momento. Quando entram em campo, sabem o que têm de fazer; é por isso que é um prazer ser o técnico deles.

“O que importa é a equipe. Não importa quem começa a partida. Todos são importantes, mesmo aqueles que não jogaram.”