Rodri voltou a mostrar o seu melhor nível, o mesmo que lhe rendeu a Bola de Ouro, pela seleção espanhola - mas o fraco desempenho de Pedri é motivo de preocupação antes do confronto decisivo das semifinais da Copa do Mundo contra a França

É claro que existe a possibilidade de tanto Fabian Ruiz quanto Pedri serem titulares ao lado de Rodri, como aconteceu contra Cabo Verde. O meio-campo é, sem dúvida, a única área em que a Espanha é mais forte que a França, e escalar três jogadores com tanto talento técnico daria à La Roja todas as chances de dominar a posse de bola, o que, sem dúvida, representa sua melhor — e, possivelmente, única — chance de reduzir a ameaça representada pelo devastador quarteto de ataque de Didier Deschamps.
No entanto, escalar Pedri e Fabian provavelmente significaria deixar Dani Olmo no banco, que tem se saído muito bem na função de camisa 10 desde que garantiu a vaga de titular na fase eliminatória, mesmo que sua finalização ainda deixe a desejar.
De la Fuente acredita que Pedri é um “talento especial”, a quem ele prefere “colocar mais perto da área adversária”, onde ele pode causar mais danos com suas fintas, toques de primeira e jogadas de um-dois, ao mesmo tempo em que elogiou Pedri por “sempre dar um tom muito bom, esteja ele em sua melhor forma ou não”.
No entanto, o técnico parece estar inclinado a substituir Fabián por Pedri mais uma vez quando os adversários da Espanha estiverem cansados e mais espaços estiverem se abrindo. “Pedri poderia se beneficiar do trabalho de Fabián”, disse ele após a partida contra a Bélgica. “É essencialmente um trabalho em equipe.”
A abnegação da seleção espanhola é, sem dúvida, seu maior ponto forte e, por mais estranho que seja ver a participação de Pedri em debate, faz todo o sentido que De la Fuente aproveite ao máximo o incrível grupo de jogadores à sua disposição.
Como ele mesmo disse: “A França já demonstrou um potencial extraordinário e excepcional, mas nós também, então acho que a partida está muito aberta. Vai exigir jogadores descansados e cheios de energia, e vai exigir que sejamos a melhor versão de nós mesmos.”
No entanto, ainda não está claro se a Espanha verá o Pedri do Barcelona em campo.