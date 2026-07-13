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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

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“Você vai sentir emoções, mas e agora?” - Diego Luna fala sobre a exclusão da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, verdades difíceis e como transformar a decepção em motivação

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Diego Luna conversou com a GOAL sobre a tristeza de ficar de fora da Copa do Mundo, as lições difíceis que aprendeu e por que se tornar um jogador melhor começa com a mudança de sua abordagem no dia a dia.

Diego Luna passou por um profundo processo de reflexão desde que soube que não faria parte da seleção de 26 jogadores de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo. E, ao longo desse processo, ele descobriu coisas que agora está disposto a admitir.

A primeira é que isso dói. Doeu naquele dia e ainda dói hoje. Já se passou mais de um mês e meio desde que foi revelado que o meio-campista de 21 anos não havia sido convocado para a seleção masculina dos Estados Unidos para a Copa do Mundo, e não passou um único dia em que isso não o tenha consumido. Tem sido inevitável. As notícias nunca pararam, assim como as perguntas. Não é algo que ele já tenha superado, e é uma dor que é ao mesmo tempo familiar e totalmente diferente de tudo o que ele já sentiu antes.

A segunda coisa é que ele assume parte da responsabilidade por essa dor. Seria fácil acreditar que o mundo estava contra ele ou que essa responsabilidade não lhe cabia. Ele escolheu não ver as coisas dessa maneira. Há coisas que ele poderia ter feito de maneira diferente, ele está disposto a admitir. Há situações que ele poderia ter lidado melhor. Acima de tudo, há esse pensamento de que ele talvez tenha se precipitado em tudo isso e que talvez tenha sido aí que tudo deu errado.

“A Copa do Mundo é o ápice”, ele diz à GOAL como parte da campanha “The Driven” da Audi. “Como jogador de futebol, quando você joga uma Copa do Mundo, você risca isso da lista ao alcançar esse objetivo”, certo? Para mim, isso ainda está lá no topo, e agora tenho quatro anos para dar tudo de mim pra caramba pra conseguir jogar em 2030, mas há pequenas metas nesse caminho. Tenho refletido bastante e talvez eu tenha me precipitado ao pensar que essa ou aquela era a meta, quando na verdade o que importa são as pequenas metas, o dia a dia.

Essa constatação o fez repensar não o destino, mas como ele pretende chegar lá.

“Acho que não acreditava firmemente nisso nem colocava em prática. Acho que era mais uma questão de dizer que essa era a meta e essa a abordagem. Não, é o amanhã e garantir que eu seja o melhor jogador no treino. Depois, na próxima semana, é garantir que eu esteja na melhor forma possível para a partida, jogar os 90 minutos e contribuir para a minha equipe. Essas são as metas: fazer isso diariamente e manter a disciplina. Acho que isso me dá uma chance maior de estar lá em 2030. São as metas menores, manter a disciplina e fazer essas coisas, em vez de apenas falar sobre elas.”

Esse processo não começa agora; começou há semanas. Afinal, esse era o objetivo de toda essa reflexão. Também tem sido uma das partes mais difíceis desse processo: o fato de Luna não ter conseguido colocar em prática tudo o que aprendeu sobre si mesmo. Por muito tempo, parecia que este seria o verão decisivo de sua carreira no futebol, e talvez ainda seja. Só que os momentos decisivos aconteceram justamente quando o futebol o levou ao seu ponto mais baixo.

“Você vai ficar chateado”, diz ele, “e vai sentir emoções, mas e agora? Tenho a sorte de ter 22 anos e, com sorte, terei a chance de disputar mais Copas do Mundo. Você aprende como isso funciona e aprende que nada é dado de mão beijada. Essas coisas podem acontecer. Agora, você precisa preparar sua mente e seu corpo da maneira certa para fazer o que é preciso e ter um desempenho de alto nível.”

“Isso já é passado”, ele continua, “aconteceu, então o que você vai fazer agora? Vamos seguir em frente e continuar trabalhando até que isso se torne realidade.”

Antes de seguir em frente, porém, o astro de 22 anos do Real Salt Lake precisou dar um passo para trás. Ele precisava se humilhar um pouco e aceitar o motivo pelo qual esse verão acabou do jeito que acabou.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Os motivos pelos quais

    Mesmo agora, uma semana após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, a ausência de Luna na convocação continua sendo um dos principais assuntos em pauta. Ao longo do ano que antecedeu a Copa do Mundo, o meio-campista se destacou como a grande revelação do futebol americano. A imagem dele com o nariz quebrado tornou-se icônica, representando o estilo de jogo corajoso que Luna poderia oferecer à Seleção Masculina dos EUA e, para muitos, o que a seleção deveria ser. Até o final de 2025, Luna acumulou 17 partidas pela seleção, mais do que qualquer outro jogador do elenco da USMNT. Sua última partida foi no último jogo do ano civil, na qual ele marcou um gol na vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai. Nos meses seguintes, ele foi o rosto de várias campanhas que antecederam a Copa do Mundo, o que tornou sua ausência ainda mais chocante.

    “O barulho é uma loucura”, diz ele. “Você recebe toda a atenção e, quando as coisas vão bem, são ótimas! Quando vão mal, podem ser muito, muito ruins. Para mim, é entender o equilíbrio, manter uma mentalidade estável e não deixar que as coisas subam à cabeça. Isso é o mais importante: ter uma mentalidade equilibrada tanto quando as coisas vão bem quanto quando vão mal. Elas não vão ficar bem para sempre, e também não vão ficar ruins para sempre.

    “Você viu no ano passado: 2025 foi todo sobre Diego Luna”, acrescenta ele. “A mídia, o que eles divulgavam, fotos, tudo isso. Aos 21 anos, era tipo: ‘Uau, isso é loucura!’ Acho que tudo isso é uma experiência de aprendizado, cara.”

    O mesmo valeu para a decisão que mudou sua vida. Luna teve um início atrasado na temporada da MLS devido a uma lesão, o que o fez perder a pré-temporada de março. Ainda assim, havia uma grande expectativa de que ele participasse da Copa do Mundo deste verão. Mas isso não aconteceu. Quando a lista da seleção americana vazou dias antes de seu anúncio oficial, a grande notícia foi a ausência de Luna.

    Posteriormente, o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, foi questionado sobre suas decisões. Ele disse que não entraria em detalhes sobre os motivos pelos quais alguns jogadores foram deixados de fora, por respeito aos que foram convocados. Pochettino também optou por não entrar em contato com os jogadores que ficaram de fora da convocação, tanto para evitar favoritismo quanto para dar a eles a chance de aceitar sua decisão por conta própria antes de uma conversa futura.

    Luna teria essa conversa. Embora ele possa supor alguns dos motivos pelos quais ficou de fora, ainda há aspectos que ele gostaria de discutir.

    “A decisão sobre o motivo pelo qual fui deixado de fora da convocação cabe à comissão técnica ou à federação”, diz ele. “Não conversei com ninguém sobre nada desde meus últimos amistosos com a seleção nacional contra o Uruguai. Não tive notícias da comissão técnica nem nada. Para mim, é o que é, e eles têm seus motivos. Estavam ocupados fazendo o que precisavam fazer pela federação, e agora o importante é eu fazer o que preciso fazer.

    “Quando chegar a hora de entrarem em contato e me explicarem o que aconteceu e por que a decisão foi essa, estou aberto e sou todo ouvidos. É só uma questão de voltar ao trabalho.”

    Antes de voltar ao trabalho, porém, Luna precisou aceitar tudo isso. De certa forma, o fato de já ter passado por esse tipo de desânimo antes ajudou.

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Uma sensação familiar

    Essa não foi a primeira decepção de Luna no futebol. Foi a maior, sim, mas está longe de ser a primeira. Ele já ficou de fora de escalações antes. Ele sabe como tudo isso funciona.

    Quando era jogador juvenil, foi rejeitado pelo San Jose Earthquakes, que não via futuro para o jogador baixinho e de ombros largos, natural da vizinha Sunnyvale. Em 2024, em meio a uma temporada de destaque que lhe rendeu uma indicação para o All-Star da MLS e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da MLS, ele foi deixado de fora da seleção olímpica dos EUA. Um dos fatores determinantes da história de Luna é que ele nem sempre foi do agrado de todos, e esse fato ajudou a torná-lo quem ele é hoje.

    “Para ser realista, tem sido assim a minha vida inteira”, diz ele. “Houve quem duvidasse de mim. Houve quem me odiasse, quem não concordasse comigo, quem não gostasse do jeito que eu sou. Tem sido assim a minha vida inteira, e veja até onde cheguei trabalhando em mim mesmo e apostando em mim mesmo.

    “Acho que isso faz parte dessa carreira: momentos difíceis, e é claro que estou chateado. É claro que estou frustrado com isso, mas essas são decisões que foram tomadas, e você não pode deixar que elas definam quem você é, especialmente nesse nível.”

    Com essa mentalidade, Luna fez o possível para não deixar que sua exclusão da Copa do Mundo definisse seu verão. Como, então, ele poderia transformar essa maldição em uma bênção? A família, ao que parece.

  • Um verão diferente

    Foi em El Paso que Luna se tornou profissional pela primeira vez. Depois de deixar a base do Earthquakes, ele passou um tempo na base do Barcelona no Arizona antes de se juntar ao El Paso Locomotive. Pouco mais de um ano depois, o Real Salt Lake o convidou e, com tudo o que se seguiu, ele nunca teve realmente a chance de voltar à cidade do Texas que lhe deu o pontapé inicial.

    Durante a pausa da Copa do Mundo, ele finalmente voltou.

    “Foi legal rever as pessoas que me moldaram quando eu era um adolescente”, diz ele. “Foi legal sair por aí e ver as pessoas me reconhecerem nos restaurantes, ter fãs que simplesmente me abraçavam. Foi legal voltar ao lugar onde tudo começou.”

    Melhor ainda, porém, foi o tempo que passou com a família. No futebol, isso não é algo que se tem com frequência, devido aos compromissos tanto com o clube quanto com a seleção nacional. Sempre há mais um treino, mais um jogo ou mais um estágio. Pela primeira vez em muito tempo, Luna não teve isso neste verão, então ele rapidamente se adaptou para tentar aproveitar ao máximo.



    “Pude passar tempo com meu filho e com as pessoas que amo, o que é incrível, mas, no fim das contas, essa é uma oportunidade única na vida de disputar uma Copa do Mundo no seu próprio país. Isso foi definitivamente um desafio mental, mas também se trata de entender que a vida segue em frente”, diz Luna. “Você pode ficar remoendo isso e deixar que isso estrague o tempo que tem com sua família, ou pode entender a situação e seguir em frente, aproveitar o presente, curtir o tempo com a família e encarar isso do ponto de vista de: ‘Tudo bem, é assim que as coisas são’.

    “O importante era usar esse tempo de forma benéfica para mim, ou seja, passar tempo com meus entes queridos, acordar cedo com minha família, o que é raro. Foi definitivamente difícil, mas aproveitei esse verão para entender como é quando o futebol não é o foco principal por um tempo.”

    A paternidade o ajudou a se reorientar. Assim como seus amigos. As primeiras declarações públicas de Luna sobre sua exclusão da Copa do Mundo aconteceram com os populares YouTubers Chicos Toxicos, que não tiveram problema em tirar sarro da situação de Luna. “Então, ouvi dizer que você está de folga neste verão”, dizia uma piada. Ela foi seguida rapidamente por piadas sobre comerciais, ligações e por que jogar pelo México poderia ter dado certo.

    As piadas ajudaram Luna a superar as coisas. Às vezes, o melhor remédio é o riso.

    “Você consegue passar tempo com os amigos, sair com as pessoas e, sei que eles não falam sério, mas é diversão e brincadeira”, diz ele. “Às vezes, você cria memórias a partir de situações que não dão certo. É assim que eu encaro isso. Você encara as coisas da maneira certa. Não há nada que você possa fazer para mudar isso, então por que não aceitar e tentar rir disso? Depois, continuar trabalhando para garantir que isso não aconteça de novo.”

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  • Luna AudiAudi

    Virando a página

    Uma das coisas mais surpreendentes sobre ficar de fora de uma Copa do Mundo é que, logo depois, a vida volta exatamente ao que era antes. Ele continua sendo um dos rostos da MLS, já que recentemente apareceu no comercial da liga intitulado “We’ll take it from here”. Apesar de tudo o que aconteceu, Luna ainda representa um certo sentimento para as pessoas, talvez até mais do que antes.

    Agora, finalmente, Luna está se preparando para voltar a jogar pelo RSL após o que ele chama de “uma pequena pré-temporada”. Ele já disse o que tinha a dizer sobre este verão, mas, ao finalmente voltar ao campo, poderá colocar em prática tudo o que falou. Só então ele poderá realmente deixar tudo isso para trás.

    “Quero jogar”, diz ele. “Foi uma longa pausa, e acho que essa foi, de longe, a parte mais difícil de tudo isso. Não tivemos treinos. Era só eu e eu mesmo sentindo aquela vontade de entrar em campo e partir para a ação, simplesmente fazer isso. No fim das contas, o mundo lá fora pode dizer o que quiser, a mídia, tudo, mas agora o que importa é eu mostrar do que sou capaz, atuar em alto nível e fazer isso sempre, para que eu tenha a chance de vestir aquele emblema novamente.

    “É tudo uma questão de mentalidade. No fim das contas, é usar isso como combustível. Para onde isso vai te levar? Para mim, sim, doeu. Foi uma grande falha, mas agora o importante é focar nesta próxima parte da temporada e fazer tudo o que puder para continuar me aprimorando e garantir a próxima oportunidade de vestir o emblema.”

    Quando isso acontecer, o jogador que vestir a camisa da Seleção dos EUA será um Luna diferente. Será alguém que passou por uma lição de humildade vinda do mundo exterior, mas também alguém mais forte, tanto mental quanto fisicamente. E será alguém ainda mais motivado do que antes.

    A vida de Luna sempre estaria prestes a mudar neste verão. Pode não ter mudado da maneira que ele queria, mas mudou. Ele também mudou.

    “Não quero me aprofundar muito”, conclui ele, “porque não quero que tudo isso venha a público, mas às vezes meu desempenho não é bom o suficiente por causa de certas situações fora do futebol. Trata-se de entender que isso faz parte de ser um bom profissional: equilibrar a vida fora e dentro do campo. Essa é uma coisa que aprendi recentemente.

    “Quando as coisas não vão bem fora do futebol, você precisa encontrar uma maneira de desligar. Quando você está em campo, precisa se sentir livre. Você precisa encontrar uma maneira de desligar tudo e, quando estiver fora do campo, é aí que você consegue lidar com os problemas. Parece caótico, mas é só ir um por um, resolvendo o próximo problema. Quando chega a hora de entrar em campo, sua mente precisa ficar em branco, e você precisa se divertir e aproveitar o que faz.”

    Essa separação é algo que Luna ainda está aprendendo a fazer. Ele não pode controlar quando a vida fica difícil, mas está começando a entender que não pode permitir que esses desafios o sigam até o campo.

    “Isso é algo em que ainda estou trabalhando”, diz ele. “Trata-se de dominar isso, porque a vida vai ser uma montanha-russa. É ao dominar isso que você alcança o desempenho máximo e o auge da sua carreira. Seja onde for que isso me leve, estou animado com o futuro.”


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