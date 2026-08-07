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terça-feira, 4 de agosto
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CRU
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CHA
0
FJ
agr: 2 - 0
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GRE
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agr: 2 - 1
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FLU
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VAS
3
FJ
agr: 1 - 3
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FOR
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SEP
2
FJ
agr: 3 - 5
quarta-feira, 5 de agosto
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COR
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INT
1
FJ
agr: 2 - 3
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VIT
4
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APR
0
FJ
agr: 4 - 2
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Athletic Club crestAthletic Club00000000
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Alavés crestAlavés00000000
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