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Copa do Brasil Visão geral
Copa do Brasil, jogos & resultados
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terça-feira, 4 de agosto
quarta-feira, 5 de agosto
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atlético Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alavés
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0