Liderar a Argentina à vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo é a única coisa que falta na carreira mágica de Lionel Messi, que busca seguir os passos de Diego Maradona

Curiosamente, ele também está prestes a fazer algo que nunca fez antes. Apesar de ter disputado 205 partidas pela seleção, Messi nunca jogou contra a Inglaterra. Mas isso vai mudar em Atlanta nesta quarta-feira.
“Obviamente, jogar contra a Inglaterra é especial porque eles são uma potência, e partidas contra potências são sempre especiais”, disse Messi aos repórteres após a vitória da Argentina sobre a Suíça nas quartas de final. “Pessoalmente, é a primeira vez que vou jogar contra eles. Já joguei contra todos, exceto contra a Inglaterra, então será legal também por esse motivo.”
Para a trajetória de Messi na Copa do Mundo, porém, um confronto nas semifinais contra a Inglaterra é mais do que “legal”: é pura perfeição, uma oportunidade inesperada de entrar para a lenda em torno de um dos confrontos mais famosos (ou infames) do futebol.
Messi seguiu os passos de Diego Maradona de tantas maneiras e, em outras, chegou a superá-lo. Mesmo antes de finalmente colocar as mãos no troféu da Copa do Mundo com seu domínio ao estilo Maradona no Catar 2022, ele levou a Argentina à glória na Copa América no Maracanã, o lar espiritual do grande rival da Albiceleste, o Brasil. No entanto, uma vitória na Copa do Mundo sobre a Inglaterra seria algo diferente, algo especial.