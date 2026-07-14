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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Liderar a Argentina à vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo é a única coisa que falta na carreira mágica de Lionel Messi, que busca seguir os passos de Diego Maradona

Análises
Argentina
L. Messi
Copa do Mundo
Inglaterra
D. Maradona
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

Antes do início da sexta Copa do Mundo de Lionel Messi, o consenso geral era de que ele já tinha visto e feito de tudo. Depois de praticamente encerrar a carreira no futebol há quatro anos, no Catar, havia até mesmo o receio de que, aos 39 anos, ele não tivesse como ampliar seu legado — apenas manchá-lo um pouco. Messi, porém, passou toda a sua carreira desafiando os clichês e conseguiu, de fato, consolidar seu status como o maior jogador de todos os tempos ao se tornar o maior artilheiro e o maior criador de jogadas da história da Copa do Mundo durante a campanha da Argentina até as semifinais.

Curiosamente, ele também está prestes a fazer algo que nunca fez antes. Apesar de ter disputado 205 partidas pela seleção, Messi nunca jogou contra a Inglaterra. Mas isso vai mudar em Atlanta nesta quarta-feira.

“Obviamente, jogar contra a Inglaterra é especial porque eles são uma potência, e partidas contra potências são sempre especiais”, disse Messi aos repórteres após a vitória da Argentina sobre a Suíça nas quartas de final. “Pessoalmente, é a primeira vez que vou jogar contra eles. Já joguei contra todos, exceto contra a Inglaterra, então será legal também por esse motivo.”

Para a trajetória de Messi na Copa do Mundo, porém, um confronto nas semifinais contra a Inglaterra é mais do que “legal”: é pura perfeição, uma oportunidade inesperada de entrar para a lenda em torno de um dos confrontos mais famosos (ou infames) do futebol.

Messi seguiu os passos de Diego Maradona de tantas maneiras e, em outras, chegou a superá-lo. Mesmo antes de finalmente colocar as mãos no troféu da Copa do Mundo com seu domínio ao estilo Maradona no Catar 2022, ele levou a Argentina à glória na Copa América no Maracanã, o lar espiritual do grande rival da Albiceleste, o Brasil. No entanto, uma vitória na Copa do Mundo sobre a Inglaterra seria algo diferente, algo especial.

  • CUP-FR98-ARG-ENG-SIMEONE-BECKHAM-RED CARDAFP

    'Muita história'

    Lionel Scaloni agiu rapidamente para tentar minimizar a importância do adversário da Argentina na semifinal desta quarta-feira.

    “É só um jogo de futebol, tá?”, disse o técnico da Albiceleste. “É isso que posso dizer. É um jogo de futebol e vamos enfrentar um adversário muito difícil, com um excelente técnico. E isso é um jogo de futebol. Só isso.”

    E ele tem razão, de certa forma, mas apenas no sentido de que haverá uma bola e 22 jogadores em campo. Porque Argentina x Inglaterra não é apenas mais um jogo de futebol.

    Como disse o meio-campista José Manuel López após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça: “Do ponto de vista fora de campo, é um confronto com muita história, muita dor e muito passado por trás.”


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  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    'Animais'

    A rivalidade entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo remonta a 1962, mas a tensão entre as duas seleções tem suas raízes no segundo confronto entre elas, quatro anos depois, quando o técnico dos Três Leões, Alf Ramsey, chamou os adversários de sua equipe de “animais” após uma partida acirrada em Wembley, vencida pelos anfitriões graças a um gol polêmico de Geoff Hurst.

    Os torcedores mais jovens, obviamente, se lembram da expulsão de David Beckham na França ’98 — e de sua redenção subsequente no Japão e na Coreia do Sul. Mas não importa realmente quando você nasceu: a simples menção da Inglaterra e da Argentina no contexto do futebol imediatamente evoca imagens daquela épica partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no México, o confronto mais icônico e polêmico da história do torneio.

    Como o próprio Messi disse: “Tudo o que vi e me lembro [sobre aquele jogo] vem de vídeos e imagens que os argentinos assistem e revivem constantemente.” E Maradona é a razão disso.


  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    "Todos nós vimos isso"

    Ao refletir sobre sua popularidade duradoura em sua autobiografia, “Touched by God”, Maradona escreveu: “Ainda há crianças de 10 anos por aí hoje em dia com meu nome nas costas. E esse tipo de loucura só pode ser explicada por um gol. Ou talvez dois...” Nunca houve nenhum “talvez” sobre isso.

    Em 22 de junho de 1986, Maradona marcou dois gols que ilustraram precisamente por que ele continua sendo o jogador mais polêmico da história do futebol. Aos 51 minutos da partida no Azteca, Maradona usou a mão para desviar a bola por cima do goleiro inglês Peter Shilton, que avançava em sua direção, e mandá-la para o fundo da rede.

    “Todos nós vimos”, disse o ex-ponta do Liverpool John Barnes aoGOAL. “Todos nós no banco – os jogadores, os treinadores, o técnico – vimos tudo com toda a clareza. Todos sabíamos que ele tinha tocado a bola com a mão, mas não culpo Maradona. Culpo o árbitro e os assistentes por não terem visto isso. Nunca tive nada contra Maradona. Ele era o melhor jogador do mundo. E eu só ficava observando tudo o que ele fazia.

    “É claro que eu estava acompanhando a partida e torcendo pelo nosso time. Mas eu até assistia ao aquecimento dele. Ver o melhor jogador do mundo – possivelmente o melhor de todos os tempos – exibindo todo o seu repertório era emocionante.

    “E, quer saber, o segundo gol dele não foi nada mal, não é mesmo?” Com certeza não foi.

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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    'Aventura pessoal'

    Se há algo que se destaca, é que o segundo gol de Maradona contra a Inglaterra continua sendo a maior jogada individual da história do futebol, com o camisa 10 empurrando a bola para o fundo da rede após driblar cinco jogadores, incluindo Shilton, com 11 toques em apenas 11 segundos.

    “No começo, eu acompanhei ele”, revelou mais tarde o companheiro de ataque Jorge Valdano, “mas depois percebi que era apenas mais um espectador. Era o gol dele e não tinha nada a ver com a equipe. Foi a aventura pessoal de Diego, uma aventura totalmente espetacular.” De fato, Valdano compararia mais tarde a trajetória de Maradona à de Ulisses

    “As mesmas descrições se aplicavam ao herói da Odisséia: sagaz, astuto, perspicaz, esperto, engenhoso, malandro, enganador, astuto”, escreveu Valdano no The Guardian. “O futebol de Diego era baseado na beleza, na criatividade, no orgulho e na coragem e, naquela tarde contra a Inglaterra, também em um profundo sentimento pela Argentina, além de seu talento e percepção.

    “Diego marcou um gol que foi estratosférico e outro em que trapaceou. E esse é o melhor exemplo de uma frase que é usada com tanta frequência e em momentos menos apropriados do que este: ele estava acima do bem e do mal.”

    Poucos ingleses viram a situação da mesma forma. A natureza do primeiro gol da partida na Cidade do México fez com que o jogo fosse envolto em polêmica, especialmente porque a Inglaterra conseguiu reduzir a diferença pela metade nos minutos finais, com Gary Lineker cabeceando para o gol um cruzamento de Barnes. Bobby Robson e seus jogadores, compreensivelmente, sentiram que não teriam perdido se Maradona não tivesse trapaceado.

    Como resultado, sua indignação só foi exacerbada pelo próprio culpado, que efetivamente alegou intervenção divina ao dizer que havia marcado “um pouco com a cabeça de Maradona” e “um pouco com a Mão de Deus”. Shilton, furioso, também ficou incomodado com a politização da vitória da Argentina.

  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    'Vingança simbólica'

    A partida das quartas de final foi disputada apenas quatro anos após a Guerra das Malvinas, que opôs a Argentina e o Reino Unido em torno de dois territórios dependentes dos britânicos no Atlântico Sul. Maradona insistiu, na preparação para o jogo, que a partida se resumia “apenas ao futebol”, mas tanto Valdano quanto seu homólogo inglês, Lineker, admitiram posteriormente que era impossível para os jogadores de ambas as seleções ignorarem o contexto amargo.

    Maradona também confessou mais tarde, no documentário de Asif Kapadia, que derrotar a Inglaterra foi “uma sensação maravilhosa, uma espécie de vingança simbólica contra os ingleses” pela perda das Malvinas. Ele também afirmou ter dito aos companheiros de equipe que não sentia vergonha alguma pela natureza fraudulenta da “Mão de Deus”.

    “Eu disse a eles: ‘Quem rouba de um ladrão tem direito a 100 anos de perdão’”, explicou ele em seu programa de TV “La Noche del 10”. “E os ingleses tinham feito muitas coisas contra a gente...”


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Missão solitária

    A partida desta quarta-feira em Atlanta não terá nem de longe o mesmo clima político da partida das quartas de final de 1986, mas os jogadores da Argentina dançaram no vestiário em Kansas City no sábado e prometeram derrotar a Inglaterra “Pelas Malvinas, pelo Diego e pela última Copa do Mundo do Leo!”

    Consequentemente, está garantido mais um confronto acirrado, tenso e extremamente competitivo, especialmente porque a partida tem enorme importância esportiva para a Inglaterra. Os Três Leões não chegam a uma final de Copa do Mundo desde que conquistaram o título em 1966, e a sensação é de que esta seleção argentina está ao alcance deles, após uma série de atuações abaixo do esperado até o momento.

    No entanto, se os atuais campeões têm decepcionado até agora, Messi certamente não. Enquanto alguns de seus companheiros de equipe prometem mais do que cumprem, ele continua a desafiar todas as expectativas. Afinal, oito gols e duas assistências em seis partidas seriam um desempenho incrível para qualquer jogador, mas é absolutamente extraordinário para um jogador de 39 anos que mal consegue mais correr.

    Achávamos que já tínhamos visto tudo de Messi, mas claramente estávamos errados. Ele ainda não deu o último suspiro. A história continua, e há pelo menos mais um capítulo — que pode mudar o rumo da narrativa — ainda a ser escrito. Apesar de todos os seus recordes notáveis e conquistas impressionantes, Messi nunca chegou a se equiparar à mitologia em torno de Maradona. Para ser justo, ele provavelmente nunca o fará, e isso provavelmente tem mais a ver com questões fora de campo do que com qualquer outra coisa.

    No entanto, uma vitória na Copa do Mundo contra a Inglaterra, sem dúvida, enriqueceria um legado que já se presumia completo. É realmente a única meta que o “GOAT” ainda não alcançou, a única coisa que falta na carreira mágica de Messi.

    Para falar a verdade, as chances provavelmente estão contra ele. Harry Kane e Jude Bellingham têm mais chances de serem os decisores da partida em Atlanta. Mas, assim como a partida das quartas de final de 1986 entre Inglaterra e Argentina foi, como disse Barnes, “toda sobre Maradona”, a semifinal de 2026 poderia muito bem girar em torno de outro argentino em uma aventura pessoal verdadeiramente espetacular, uma missão praticamente solitária para conquistar sua segunda Copa do Mundo.

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