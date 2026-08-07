“Grande desafio”: Ronaldo é usado como alerta para Kane sobre a Copa do Mundo de 2030

Harry Kane foi aconselhado a usar Cristiano Ronaldo como alerta para a Copa do Mundo, com Chris Waddle dizendo à GOAL que uma participação com a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030 será “muito difícil” para o capitão recordista da seleção inglesa. Kane não mostra sinais de desaceleração, tanto no clube quanto na seleção, mas as perguntas sobre seu futuro internacional continuam sendo feitas.