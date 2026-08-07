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Copa do Mundo

Copa do Mundo Visão geral

Harry Kane Cristiano Ronaldo

“Grande desafio”: Ronaldo é usado como alerta para Kane sobre a Copa do Mundo de 2030

Harry Kane foi aconselhado a usar Cristiano Ronaldo como alerta para a Copa do Mundo, com Chris Waddle dizendo à GOAL que uma participação com a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030 será “muito difícil” para o capitão recordista da seleção inglesa. Kane não mostra sinais de desaceleração, tanto no clube quanto na seleção, mas as perguntas sobre seu futuro internacional continuam sendo feitas.

H. KaneInglaterra
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segunda-feira, 13 de julho
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0
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2
FJ
terça-feira, 14 de julho
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1
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sexta-feira, 17 de julho
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6
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sábado, 18 de julho
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Bahia crestBahia97202691723
V
E
E
V
V
2Vitória crestVitória9441134916
V
V
E
V
D
3Jacuipense crestJacuipense93421110113
V
E
V
D
E
4Juazeirense crestJuazeirense934279-213
V
E
E
V
E
5Jequié crestJequié93331513212
E
D
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V
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