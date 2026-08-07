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segunda-feira, 27 de julho
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quinta-feira, 6 de agosto
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Criciúma crestCriciúma20117223121140
E
V
V
V
V
2Juventude crestJuventude20105522121035
V
D
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V
E
3Operário-PR crestOperário-PR2010552825335
D
V
E
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V
4Fortaleza crestFortaleza2010462319434
V
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V
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V
5Vila Nova-GO crestVila Nova-GO2010462724334
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