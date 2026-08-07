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segunda-feira, 27 de julho
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Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Criciúma
|20
|11
|7
|2
|23
|12
|11
|40
|2
|Juventude
|20
|10
|5
|5
|22
|12
|10
|35
|3
|Operário-PR
|20
|10
|5
|5
|28
|25
|3
|35
|4
|Fortaleza
|20
|10
|4
|6
|23
|19
|4
|34
|5
|Vila Nova-GO
|20
|10
|4
|6
|27
|24
|3
|34