Existem 182 casas de apostas legalizadas no Brasil em dezembro de 2025. No entanto, de acordo com nossa análise, 15 delas se destacam pela qualidade, segurança e benefícios oferecidos aos apostadores.

Ser capaz de identificar casas de apostas autorizadas é o primeiro passo para garantir uma experiência segura e responsável. Por isso, neste artigo apresentamos as plataformas que colocam a sua segurança em primeiro lugar.

E, além disso, destacamos algumas características que as colocam na nossa lista de melhores casas de apostas.

Testamos todas as plataformas listadas, avaliando licença de apostas, odds, interface, atendimento, velocidade de pagamento, conformidade com a Lei nº 14.790/2023, entre outros aspectos.

Estes são os sites de apostas legais que recomendamos:

bet365: Destaque nas apostas ao vivo; Betano: Super odds para futebol; Superbet: Super múltipla e Super odds; Betsul: Bet builder e filtros avançados; Novibet: Bônus para apostas em futebol, basquete e tênis; Betnacional: Foco no mercado brasileiro; Betboom: apostas grátis e cashback semanal; KTO: ofertas de ganho aumentado; Sportingbet: Variedade em promoções e vantagens; VBet: freebet para apostas em futebol; Bet dá Sorte: cashback e rodadas grátis; BigBet: destaque para apostas em futebol e basquete; Estrelabet: Odds acima da média do mercado; F12 Bet: Cashback em apostas esportivas; Br4Bet: cashback semanal e torneios.

Vale ressaltar que todas as plataformas mencionadas solicitaram uma licença para apostar no SIGAP e seguem à risca as determinações do Ministério da Fazenda para as bets no Brasil.

Como saber se um site de apostas é legal?

Para saber quais as bets autorizadas no Brasil, é necessário observar alguns pontos. Primeiro, é necessário verificar se o site possui uma licença ativa emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

Na maioria das vezes, essa informação está disponível no rodapé do site ou na seção "Sobre Nós".

Além disso, você também pode consultar a lista de casas de apostas regulamentadas no site oficial da SPA. Essa lista é atualizada e fornece detalhes sobre as operadoras que têm permissão para operar no Brasil.

Outro ponto a ser analisado na hora de entender se sites de apostas são legais no Brasil são os termos e condições da casa de apostas.

As informações apresentadas ali devem ser claras e em conformidade com a legislação brasileira. Se possível, procure por menção específica à jurisdição brasileira e às práticas de jogo responsável, como limites de depósito e autoexclusão.

Por fim, você pode conferir se a casa de apostas utiliza um domínio ".bet.br", mudança obrigatória para sites legais desde janeiro de 2025.

Quais sites de apostas esportivas nós indicamos?

Todas as plataformas mencionadas aqui são legalizadas e confiáveis. Ainda assim, algumas ferramentas podem fazer com que uma plataforma se destaque como a melhor casa de apostas para você.

Afinal, critérios como odds, navegação e diversidade de mercados fazem toda diferença na hora de apostar.

Considerando isso, esses são os cinco melhores sites de apostas legais, de acordo com a nossa equipe editorial:

1. bet365

A bet365 encabeça a nossa lista de bets autorizadas no Brasil. A plataforma leva compliance a série e preza por termos e condições claros. Além disso, é pioneira nos processos de verificação, garantindo a segurança da sua conta.

No Brasil, a bet365 opera sob a licença de número 0021/2024. Por lá, os destaques são nas apostas de futebol Europeu, especialmente na Champions League; campeonato do qual a bet365 é patrocinadora oficial.

Destaques de bet365

Excelente aplicativo para usuários do sistema operacional Android;

para usuários do sistema operacional Android; Ofertas especiais para futebol, tênis e basquete ;

; Melhor cobertura de apostas nas ligas e campeonatos Europeus.

Ir para bet365 >

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

2. Betano

A Betano hoje é uma das casas de apostas esportivas que mais vem se destacando no mercado. Busca ter um foco maior no futebol, oferecendo odds e ofertas atrativas para os seus clientes.

Além disso, a Betano foi uma das primeiras casas de apostas a solicitar uma licença ao Governo Federal e opera sob a licença de número 0001/2024. Além disso, ela utiliza protocolos de segurança HTTPS e criptografia avançada para proteger os dados dos jogadores.

Destaques da Betano:

Super odds em partidas de futebol;

em partidas de futebol; Melhor oferta de mercados de apostas em futenol;

Oferta de cash out variadas.

Ir para a Betano >

Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação Betano.

3. Superbet

Embora seja uma plataforma relativamente nova no Brasil, a Superbet vem ganhando cada vez mais apostadores por conta da credibilidade que passa no mercado brasileiro.

A casa de apostas atua sob a licença 0002/2024 é patrocinadora oficial do Fluminense e também patrocinou os Campeonatos Sergipano, Capixaba, Cearense e Baianão.

Por isso, lá você encontra as melhores odds e vantagens para apostar nos campeonatos brasileiros de futebol.

Destaques na Superbet

Ampla cobertura em apostas ao vivo;

Dicas de apostas múltiplas populares ;

; Mercados de apostas diferenciados.

Ir para Superbet >

4. Betsul

Além de ser uma casa de apostas autorizada no Brasil, a Betsul possui um foco maior na diversidade de esportes. Ou seja, sai do campo comum que é o futebol.

Além disso, a plataforma alia essa boa expectativa com um de fácil navegação, e com bônus de cashback para apostas nos campeonatos mais acompanhados pelos brasileiros.

Por aqui, a Betsul atua sob a licença 0029/2024 da SIGAP.

Destaques na Betsul

Destaque para apostas em basquete, vôlei, tênis e hóquei;

Odds competitivas para apostas ao vivo ;

; Filtros avançados e interface intuitiva.

Ir para Betsul >

5. Novibet

A Novibet consegue competir com grandes players do mercado por conta das ferramentas utilizadas principalmente no Criar Aposta, método onde o apostador monta o seu bilhete dentro de uma mesma partida.

No Brasil, a plataforma opera sob a licença de número 0017/2024. Além disso, a casa de apostas sai na frente com uma aba de promoções esportivas com ofertas para futebol, tênis e basquete.

Promoções, bônus e ofertas diferenciados;

diferenciados; Ferramentas diversificadas para apostar em futebol ;

; Destaque para campeonato e ligas europeias.

Ir para Novibet >

O que faz um site de apostas ser confiável?

Para identificar quais sites de apostas esportivas são confiáveis, é essencial analisar uma série de fatores. A seguir, vamos destacar e explicar a importância de cada um para a segurança dos apostadores.

Licença dos sites de apostas

Essa certificação garante que a plataforma opera dentro das normas locais, oferecendo um serviço regulamentado. Além disso, a autorização evita riscos de suspensão por falta de conformidade com a legislação vigente.

Segurança

Casas de apostas confiáveis geralmente disponibilizam métodos de login mais seguros. Por exemplo, algumas delas permitem a configuração de um aplicativo de autenticação no celular, que deve ser utilizado sempre que o usuário acessar a conta, independentemente do dispositivo utilizado.

Além disso, a política de Know Your Customer é adotada por todas as plataformas confiáveis. Ela consiste na verificação dos dados fornecidos para garantir que a sua conta seja criada e acessada apenas por você.

Termos e condições

A integridade das casas de apostas esportivas legalizadas pode ser verificada por meio de seus Termos e Condições. Esses documentos devem ser transparentes, esclarecendo todas as limitações, condições e regras que o jogador deve seguir.

Ademais, é fundamental que os sites apresentem termos justos, que não coloquem o usuário em desvantagem ou explorem suas apostas.

Proteção de dados

Além da licença de funcionamento, a segurança é um critério crucial. Nesse sentido, é fundamental que o site utilize HTTPS. Essa tecnologia garante a proteção das informações do jogador e confirma que o usuário está acessando a página oficial da plataforma. Para verificar se o HTTPS está ativo, basta observar o ícone de cadeado localizado ao lado do endereço da web.

Reputação das empresas

A reputação das casas de apostas esportivas também é algo para se levar em consideração. Em geral, os sites de apostas legais são conhecidos no meio e apresentam algum tipo de marketing no Brasil.

Não que isso seja totalmente relevante para definir se uma casa de aposta é legal, mas veja que a maioria dos clubes brasileiros hoje são patrocinados por casas de apostas esportivas. Com isso, podemos já começar a imaginar que esse site tem uma boa reputação, já que os clubes dificilmente vão colocar em risco aquilo que estão apresentando para os seus torcedores.

Serviço de atendimento ao cliente

O serviço de atendimento ao cliente para os usuários das casas de apostas é um fator extremamente relevante no que diz respeito à credibilidade das casas de apostas online.

Todos os sites de apostas legais possuem um e-mail ou chat ao vivo para ajudar ou esclarecer dúvidas dos apostadores. Ademais, você pode conferir o feedback dos clientes a respeito desses canais em plataformas como o reclame aqui.

Regulamentação das casas de apostas no Brasil: o que mudou?

As apostas esportivas têm ganhado cada vez mais destaque no Brasil, especialmente com os esforços para regularizar essa atividade. A mudança começou em 2018, com a sanção da Lei nº 13.756/2018, que representou um marco na legislação brasileira ao legalizar as apostas de cota fixa no país.

Esta lei serviu como base para a regulamentação das apostas no Brasil, mas ainda deixava muitas lacunas. Como, por exemplo, requisitos para as operadoras, questões tributárias, proteção ao consumidor, entre outros.

A partir de 2023, as casas de apostas online passaram por um processo de regulamentação para poderem operar legalmente no Brasil. Para serem consideradas legítimas, essas plataformas precisam atender a diversas exigências estabelecidas pelo Governo Federal, buscando assegurar que todas atuem em igualdade de condições.

Embora as diretrizes tenham sido divulgadas durante o ano de 2024, a maioria delas entrou em vigor somente em 1º de janeiro de 2025. Essa data marcou a implementação rigorosa das novas regras. A legislação que estabelece essas normas é a Lei nº 14.790/2023, comumente chamada de "Lei das Bets".

Nesse contexto, as apostas esportivas online evoluíram ao longo de mais de cinco anos desde sua introdução, transformando-se em um mercado regulado e agora sujeito a normas específicas que visam promover o jogo responsável e mitigar fraudes.

A seguir, iremos explorar alguns dos aspectos e desafios que as casas de apostas enfrentam ao atuar no Brasil.

Possuir uma sede autorizada no Brasil

Uma das mudanças mais significativas trazidas pela nova regulamentação é a proibição de que empresas estabelecidas no exterior atuem como agentes operadores no mercado de apostas online, tornando necessário que as empresas tenham uma autorização e sejam pessoa jurídica conforme as leis brasileiras e com uma sede fixa aqui no nosso país.

Certificação para os sistemas

Os sistemas de apostas online e os jogos online precisarão ser certificados por uma entidade reconhecida pelo Ministério da Fazenda, que possua capacidade operacional adequada. Dado que envolve questões técnicas, é fundamental não ignorar a necessidade de adaptações e melhorias nos sistemas para garantir o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos.

Melhorias no atendimento aos usuários

Para que a autorização seja concedida, os solicitantes precisam demonstrar a implementação de um sistema de atendimento aos apostadores, disponível por meio de canais eletrônicos e telefônicos gratuitos. A implementação do sistema exigirá a alocação de recursos financeiros e humanos adequados.

Tire suas dúvidas sobre sites de apostas legais

Ainda tem dúvidas sobre a lista de bets autorizadas no Brasil? Quer saber quais plataformas de apostas confiáveis atuam no país? Abaixo respondemos às perguntas frequentes dos apostadores sobre o tema.

Quais casas de apostas são legalizadas?

bet365, Betano, Superbet, Betsul, Novibet, Betnacional, Betboom, KTO, Sportingbet, VBet, Bet dá Sorte, BigBet, EstrelaBet, F12 Bet e Esportes da Sorte estão entre as bets autorizadas no Brasil. Todas elas possuem licença para operar legalmente no Brasil.

Aposta online é legal no Brasil?

As apostas esportivas online são legalizadas no Brasil devido à lei das bets (Lei nº 14.790/2023). Ou seja, conforme a legislação atual, só podem operar no país as plataformas licenciadas pelo Governo Federal. Confira nossa seleção completa de bets autorizadas no Brasil.

Qual o melhor site de apostas atualmente?

As melhores casas de apostas no Brasil hoje, dezembro 2025, são: bet365, Betano, Superbet, Betsul e Novibet. Confira a lista completa dos sites de apostas legais no Brasil e mais dicas para palpites seguros.

Quais são os bônus para iniciar nas apostas esportivas?

Pela nova regulamentação das apostas esportivas, sites de apostas legais no Brasil não podem mais oferecer bônus de boas-vindas para os seus clientes. Entretanto, diversas outras promoções são colocadas como uma forma de atrair novos usuários para as plataformas.

Qual é o método de pagamento mais rápido?

Os saques e depósitos via PIX têm processamento imediato e são uma opção nas plataformas da nossa lista de bets autorizadas no Brasil. Por ser um método oferecido pelo Banco Central, é seguro e confiável.