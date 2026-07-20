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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News
Thomas Hindle

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“Transformando estranhos em amigos” - A final da Copa do Mundo da FIFA contou com Shakira, Justin Bieber e Donald Trump, mas o futebol ficou em segundo plano diante do espetáculo

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Análises
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi

A 104ª e última edição do Super Bowl da FIFA trouxe toda a pompa e circunstância americanas, mas pareceu deixar o futebol de lado

EAST RUTHERFORD, N.J. — Antes mesmo do início da final da Copa do Mundo de 2026, iShowSpeed deu um salto mortal para trás.

O YouTuber, influenciador e rosto onipresente do futebol americano — o garoto que alcançou o sucesso depois de transformar sua paixão por Cristiano Ronaldo em um trunfo — marcou sua apresentação repleta de autotune com um toque acrobático digno das Olimpíadas.

Sua participação especial resumiu perfeitamente esse momento caótico.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vem batendo na tecla dos Estados Unidos há meses. Este torneio seria “104 Super Bowls”. Seria o “maior evento humano, social e cultural que a humanidade já testemunhou”. Era hiperbólico. Era exagerado. Mas este país também é assim. Os Estados Unidos adoram seus eventos. São muito bons em organizá-los. E aqui, nos pântanos de Nova Jersey que chamam de Nova York, a FIFA realizou seu maior evento de futebol: ousado, um pouco errado, mas bem ao estilo americano. Nunca poderia ser de outra forma.

  • messi(C)Getty Images

    COPA DO MUNDO DA FIFA, A FINAL!

    Essa foi a “Copa do Mundo da FIFA, A FINAL”, como a campanha oficial a denomina — o que soa um pouco dramático. Muitos, sem dúvida, esperam que essa não seja a última final de todos os tempos. Mas ela realmente tem um ar de clímax. A dinâmica entre Lionel Messi e Lamine Yamal é tentadora demais para resistir. Será que vai ficar melhor do que isso? O maior de todos os tempos (GOAT) banhando seu herdeiro em um anúncio da UNICEF, em uma foto que a organização beneficente teve que confirmar nas redes sociais que era de fato real — e não aquela montagem de IA que tantos disseram que era. Messi acabou de completar 39 anos. Yamal está prestes a completar 19. Velho contra jovem. Lenda contra futura lenda. Esta tem sido uma Copa do Mundo de estrelas, e não há melhor confronto de grandes nomes aqui.

    No entanto, todos os jogos da Copa do Mundo têm seu contexto.

    Este não é apenas um jogo de futebol. É uma viagem de uma hora saindo do centro de Manhattan de trem, com uma passagem de ida e volta que custa pouco menos de US$ 100. É o ponto alto de 104 partidas e de um torneio marcado por complicações: uma seleção participante forçada a mudar seu acampamento base por causa de um conflito armado, preços exorbitantes dos ingressos, emaranhados políticos, a suspensão de Folarin Balogun por cartão vermelho, estádios superaquecidos e intervalos para hidratação que nem sempre foram necessários. Até mesmo a preparação para a final trouxe alertas sobre a qualidade do ar causados pela fumaça de incêndios florestais, embora as condições tivessem melhorado até domingo.

    Tudo isso faz parte da história desta Copa do Mundo. E depois vêm as coisas boas.

    Yamal em um Walmart. Erling Haaland marcando muitos gols, conquistando os corações dos americanos e, em seguida, descendo do avião com um guaxinim empalhado. Tiveram Cabo Verde, Curaçao e o Haiti. O Kansas se apaixonou pela Argélia e pela Argentina. O Paraguai derrotou a Alemanha. Jude Bellingham fez a Inglaterra acreditar.

    Tudo isso é verdade, e no domingo tudo isso se resumiu.

    • Publicidade
  • Fans times squareGetty

    “Quem não pular é espanhol”

    Mas as verdadeiras comemorações começaram na noite anterior. Partes da cidade de Nova York ficaram alagadas no sábado, devido à chuva torrencial. No entanto, isso não foi suficiente para diminuir o ânimo dos torcedores argentinos que invadiram a Times Square.

    São cinco músicas da Argentina. Nenhuma delas dura mais de dois minutos, mas, durante horas, milhares de pessoas alternaram entre as cinco, com os tambores rufando durante toda a tarde e até a noite. Quanto mais forte ficava a chuva, mais alto eles cantavam. A polícia de Nova York encerrou a festa às 23h.

    Na manhã seguinte, os vestígios ainda estavam lá: alguma lata de cerveja vazia, papéis azuis e brancos, um pouco mais de lixo do que o normal. E foi ali que os torcedores se reuniram pela primeira vez. A Times Square antes do meio-dia é um lugar estranho, especialmente num domingo. Ali, havia um clima de torcida de futebol. Nova-iorquinos vestindo camisetas da Espanha gravavam danças para o TikTok em frente às telas de LED. As carrocinhas de comida halal tocavam cumbia a todo volume. Havia camisetas de praticamente todas as nações: Argentina, Espanha, Alemanha, Escócia, Inglaterra. Um torcedor solitário estava sentado a uma mesa suja, segurando um café e vestindo um uniforme da seleção americana com o nome de Christian Pulisic.

    Disseram-nos que ir ao estádio seria complicado neste verão. Mas a viagem da Penn Station até o Meadowlands tem sido relativamente confortável durante a maior parte do torneio — embora um pouco monótona. Houve alguma agitação, no entanto. Um coletivo de artistas e organizadores imprimiu cartões vermelhos simbólicos, estampados com o slogan “unitas mundi”, e incentivou os torcedores a agitá-los em protesto contra Donald Trump. No próprio trem, os torcedores argentinos se destacaram. Os gritos de torcida ecoavam com toda a força (mesmo que “quem não pular é espanhol” seja bem difícil de fazer em um trem em movimento).

    Os ingressos estavam sendo vendidos por cerca de US$ 7.000 no mercado de revenda nas horas que antecederam a final, mas ainda havia algumas pessoas circulando pelo estacionamento na esperança de comprar ou vender. Um torcedor argentino disse ao GOAL que havia voado de Miami para Baltimore com a promessa de um ingresso — apenas para descobrir que ele não estava disponível ao chegar (ele assistiu ao jogo do estacionamento do lado de fora do estádio).

  • Tom CruiseGetty

    'Transformando estranhos em amigos'

    E então o espetáculo começou. A FIFA prometeu uma “cerimônia de encerramento” antes do jogo. E certamente não faltou pompa. Uma lona gigante com edifícios famosos de Nova York se projetando para o centro do campo. iShowSpeed foi o primeiro a aparecer. Sua ascensão ao topo do futebol tem sido algo surpreendente. O YouTuber tem agora quase 58 milhões de inscritos no YouTube. Ele tem seis milhões de ouvintes mensais no Spotify.

    Aqui, ele teve a chance de apresentar sua música “Champions (WC26)”. É uma música e tanto, que começa com Speed listando todas as nações participantes antes de anunciar “esta é a Copa do Mundo”. A encenação deu um toque a mais, com algumas acrobacias amadoras e muitos dançarinos de apoio. Post Malone foi o próximo, todo vestido de jeans e com um chapéu de cowboy. Ele mandou ver em alguns sucessos antes de Swae Lee se juntar a ele para uma versão animada de “Sunflower”.

    Em seguida, Chris Martin apareceu, convidando a todos para a apresentação do intervalo em um espanhol agradável (eles realmente não tinham muita escolha — era literalmente no estádio). Quando a partida de futebol começou, já haviam ocorrido quatro apresentações musicais e a revelação do troféu, patrocinado pela Louis Vuitton e com a participação, entre outros, de Carlos Alcaraz. Para um toque final, Tom Cruise apareceu, fazendo sua melhor imitação de “Top Gun”, com os óculos escuros estrategicamente retirados, todo vestido de preto, proferindo um discurso emocionante sobre o futebol “transformar estranhos em amigos”.

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  • Justin BieberGetty

    Justin Bieber esfria o clima

    O entretenimento no intervalo já fazia parte do futebol americano há décadas quando o primeiro Super Bowl foi disputado, em 1967, ocasião em que as bandas marciais da Universidade do Arizona e da Grambling State apresentaram um medley de canções populares. É claro que, desde então, esses espetáculos se multiplicaram. Hoje em dia, são eventos repletos de estrelas na NFL — e palco de inúmeros momentos culturais icônicos.

    Era inevitável que o futebol se interessasse por esse tipo de coisa. E eles deram uma experimentada na Copa do Mundo de Clubes de 2025, com o Coldplay organizando o show do intervalo da final. Foi algo estranho que nunca pareceu ter grande chance de pegar de verdade. No entanto, Infantino anunciou no ano passado que eles iriam repetir a dose. E o Coldplay teve a honra de selecionar o elenco para o evento. No papel, parecia muito bom: Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber.



    O resultado foi notavelmente estranho. Os torcedores receberam uma contagem regressiva de cinco minutos e, mais do que incentivados, foram praticamente obrigados a permanecer em seus lugares antes do início do show. A apresentação começou com Ronaldinho e Ronaldo Nazário dirigindo um carro grande que trazia Madonna e um punhado de dançarinos. Madonna cantou em playback durante uma música. Em seguida, o BTS apareceu para uma versão resumida de seu sucesso “Dynamite”. Foi algo cheio de energia, e a FIFA certamente tinha mais um trunfo na manga.

    Aparentemente, não. Após um interlúdio com o tema “Ted Lasso” — com Jason Sudeikis aparecendo no papel do personagem —, Bieber passeou por metade do campo, tocando violão e unindo o mundo ao cantar “aleluia” repetidamente. Nem mesmo os movimentos de quadril de Shakira e o flow de Burna Boy conseguiram salvar a apresentação, que se estendeu por dolorosos 27 minutos.

    Wayne Rooney resumiu tudo na televisão britânica.

    “Achei uma porcaria”, disse ele.

  • Ferran TorresGetty

    "Não há nada a criticar"

    Ah, sim, também teve futebol.

    A partida foi um pouco monótona. Talvez fosse de se esperar que esse fosse um confronto um tanto estranho. A Espanha é uma seleção técnica que carece de velocidade, mas consegue manter a posse de bola com mais eficácia do que qualquer outra. Além disso, possui a melhor defesa do torneio. É uma combinação letal — embora não necessariamente emocionante. Se fosse derrotar a Argentina, teria que ser com mil passes de seis jardas.

    A Argentina, por sua vez, depende fortemente de um jogador de 39 anos que já ganhou oito Bolas de Ouro — e tem poucas outras opções. Em termos mais simples: pare o Messi e você para a Argentina. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mais ou menos. Um dos times tentou jogar futebol aqui. A outra, não. No entanto, a Espanha — generosamente disposta a praticar algum tipo de esporte — mostrou-se praticamente ineficaz diante do gol. Esta é uma seleção interessante, cheia de criatividade, mas que carece de um finalizador letal. Lamine Yamal esteve animado. Dani Olmo fez algumas jogadas bonitas. Rodri comandou o meio-campo. Mas nenhum golpe decisivo foi desferido ao longo dos 90 minutos.

    Enquanto isso, a Argentina recorreu a chutes contra a Espanha — e o árbitro foi surpreendentemente generoso ao optar por não apitar. Uma minoria da torcida espanhola deixou seus sentimentos claros tanto com palavras quanto com gestos, mas foi só aos 93 minutos que o árbitro cedeu. Enzo Fernández, que vinha sendo ousado nas entradas após receber um cartão amarelo, entrou com os dois pés em Pau Cubarsi. O árbitro não teve escolha.

    O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, admitiu que, no fim das contas, provavelmente foi a decisão certa.

    “O primeiro cartão amarelo poderia ter sido evitado. Tentei falar no meu inglês ruim para apelar, mas não há nada a criticar”, disse ele após a partida.

    Ferran Torres foi o herói do dia, mandando a bola para o fundo da rede a 10 jardas depois que a defesa argentina finalmente cedeu aos 106 minutos. Messi mal teve chance de chutar. A torcida argentina, que era maioria, mal fez barulho até decidir, de forma grosseira, vaiar a entrega do troféu à Espanha.

  • Ronaldo RonaldinhoGetty Images

    "Mais do que apenas um jogo, é o nosso DNA"

    Foi na cerimônia pós-jogo que o espírito americano realmente se destacou.

    Donald Trump entrou em campo sob vaias estrondosas. Ele entregou uma a cada duas medalhas aos jogadores tanto do time vencedor quanto do perdedor, reservando um segundo a mais para trocar algumas palavras com o derrotado Messi. Muitos vão se lembrar de Trump no meio das comemorações do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes do ano passado. E ele se inseriu na narrativa deste ano também, aparecendo bem perto da cerimônia de levantamento do troféu da equipe — apesar dos esforços de Infantino para tirá-lo do palco. Não foi exatamente como quando Messi foi vestido com trajes tradicionais em 2022. Mas chegou perto.

    E assim, todos os requisitos foram cumpridos aqui. A FIFA, como havia prometido, montou um espetáculo. Seu 104º Super Bowl foi o que mais se assemelhou a um Super Bowl de todos. No total, quase 40 minutos foram dedicados a vários interlúdios musicais. Houve um toque presidencial. Os YouTubers tiveram seu momento. A cidade de Nova York certamente terá que comprar fogos de artifício novamente para o Ano Novo.

    No entanto, talvez a única decepção, ironicamente, tenha sido o futebol. Se Infantino queria que as pessoas ficassem impressionadas com o espetáculo, então 120 minutos esquecíveis, nos quais o GOAT perdeu, provavelmente não são a melhor maneira de cativar o público.

    Talvez esse fosse o objetivo de todos os fogos de artifício, músicas e dançarinos: a FIFA havia garantido que sua final produzisse um espetáculo, independentemente do que acontecesse assim que a bola começasse a rolar. Como sugere o hino oficial da Copa do Mundo, “DNA (More Than A Game)”, isso é mais do que apenas um jogo.

    É uma pena que o jogo tenha se perdido no meio de... bem, seja lá o que for que isso tenha sido.