“Transformando estranhos em amigos” - A final da Copa do Mundo da FIFA contou com Shakira, Justin Bieber e Donald Trump, mas o futebol ficou em segundo plano diante do espetáculo

Ah, sim, também teve futebol.
A partida foi um pouco monótona. Talvez fosse de se esperar que esse fosse um confronto um tanto estranho. A Espanha é uma seleção técnica que carece de velocidade, mas consegue manter a posse de bola com mais eficácia do que qualquer outra. Além disso, possui a melhor defesa do torneio. É uma combinação letal — embora não necessariamente emocionante. Se fosse derrotar a Argentina, teria que ser com mil passes de seis jardas.
A Argentina, por sua vez, depende fortemente de um jogador de 39 anos que já ganhou oito Bolas de Ouro — e tem poucas outras opções. Em termos mais simples: pare o Messi e você para a Argentina. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mais ou menos. Um dos times tentou jogar futebol aqui. A outra, não. No entanto, a Espanha — generosamente disposta a praticar algum tipo de esporte — mostrou-se praticamente ineficaz diante do gol. Esta é uma seleção interessante, cheia de criatividade, mas que carece de um finalizador letal. Lamine Yamal esteve animado. Dani Olmo fez algumas jogadas bonitas. Rodri comandou o meio-campo. Mas nenhum golpe decisivo foi desferido ao longo dos 90 minutos.
Enquanto isso, a Argentina recorreu a chutes contra a Espanha — e o árbitro foi surpreendentemente generoso ao optar por não apitar. Uma minoria da torcida espanhola deixou seus sentimentos claros tanto com palavras quanto com gestos, mas foi só aos 93 minutos que o árbitro cedeu. Enzo Fernández, que vinha sendo ousado nas entradas após receber um cartão amarelo, entrou com os dois pés em Pau Cubarsi. O árbitro não teve escolha.
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, admitiu que, no fim das contas, provavelmente foi a decisão certa.
“O primeiro cartão amarelo poderia ter sido evitado. Tentei falar no meu inglês ruim para apelar, mas não há nada a criticar”, disse ele após a partida.
Ferran Torres foi o herói do dia, mandando a bola para o fundo da rede a 10 jardas depois que a defesa argentina finalmente cedeu aos 106 minutos. Messi mal teve chance de chutar. A torcida argentina, que era maioria, mal fez barulho até decidir, de forma grosseira, vaiar a entrega do troféu à Espanha.