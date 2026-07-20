“Transformando estranhos em amigos” - A final da Copa do Mundo da FIFA contou com Shakira, Justin Bieber e Donald Trump, mas o futebol ficou em segundo plano diante do espetáculo

Essa foi a “Copa do Mundo da FIFA, A FINAL”, como a campanha oficial a denomina — o que soa um pouco dramático. Muitos, sem dúvida, esperam que essa não seja a última final de todos os tempos. Mas ela realmente tem um ar de clímax. A dinâmica entre Lionel Messi e Lamine Yamal é tentadora demais para resistir. Será que vai ficar melhor do que isso? O maior de todos os tempos (GOAT) banhando seu herdeiro em um anúncio da UNICEF, em uma foto que a organização beneficente teve que confirmar nas redes sociais que era de fato real — e não aquela montagem de IA que tantos disseram que era. Messi acabou de completar 39 anos. Yamal está prestes a completar 19. Velho contra jovem. Lenda contra futura lenda. Esta tem sido uma Copa do Mundo de estrelas, e não há melhor confronto de grandes nomes aqui.

No entanto, todos os jogos da Copa do Mundo têm seu contexto.

Este não é apenas um jogo de futebol. É uma viagem de uma hora saindo do centro de Manhattan de trem, com uma passagem de ida e volta que custa pouco menos de US$ 100. É o ponto alto de 104 partidas e de um torneio marcado por complicações: uma seleção participante forçada a mudar seu acampamento base por causa de um conflito armado, preços exorbitantes dos ingressos, emaranhados políticos, a suspensão de Folarin Balogun por cartão vermelho, estádios superaquecidos e intervalos para hidratação que nem sempre foram necessários. Até mesmo a preparação para a final trouxe alertas sobre a qualidade do ar causados pela fumaça de incêndios florestais, embora as condições tivessem melhorado até domingo.

Tudo isso faz parte da história desta Copa do Mundo. E depois vêm as coisas boas.

Yamal em um Walmart. Erling Haaland marcando muitos gols, conquistando os corações dos americanos e, em seguida, descendo do avião com um guaxinim empalhado. Tiveram Cabo Verde, Curaçao e o Haiti. O Kansas se apaixonou pela Argélia e pela Argentina. O Paraguai derrotou a Alemanha. Jude Bellingham fez a Inglaterra acreditar.

Tudo isso é verdade, e no domingo tudo isso se resumiu.